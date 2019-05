Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, çatlayan hükümet mozaiğini, Tito’nun muhteşem Yugoslavya mozaiği gibi dağılmaması için gayret gösterttiğinizin halk olarak farkındayız. Kudret Özersay’ın, Maliye Bakanlığına bağlı Emlak Malzeme Dairesi, tarafından kiralanan arazilerin üstüne fena gittiğini de gözlemliyoruz. Ancak bizim Minik Kuşlar, işin yalnız Üniversite arazisi ile ilgili olmadığını, devamında, bazı müdür ve üst düzey yöneticilere verildiği iddia edilen Sanayi Arsası olduğunu, hatta sakız parasına verilen birarsanın hatırı sayılı bir rakama satılığa çıkartıldığını söylüyor. Sanırım bu durum Atlantik okyanusunda, havanın ısınması ile ortaya çıkan ve adına El Nino yani, İspanyolca'da Hz. İsa'nın çocuğu denilen olayda olduğu gibi değişen hava koşulları mozaiğin yalnız çatlamasına değil, Tito’nun Yugoslavya’sı gibi un ufak olmasına neden olacak. Ayşaba, Tufan ovlucuğumun işi zor. Mozaiği yapıştırması için Japonya’nın bütün yapıştırıcıları bile yetmeyecek diyor.

**

Sn. Özdil Nami, Mecliste yaptığınız konuşmada, Türkiye’den sağlanan nakit akışında sorun olduğunu ve başka vanaları açmak zorunda kaldığınızı dile getirdiniz. TL’deki olağan dışı gelişmelerin, bir başka deyişle dövizin önlenemez yükselişi hükümeti de ülkeyi de zor durumda bıraktı ifadesinde bulundunuz. Ve UBP hükümette olmuş olsaydı, elektrik maliyetlerine yüklenen fazlalığı, kamu yerine halkın ensesine yükleyeceğini belirttiniz. Sn. Nami, iş onun ile de kalmayacak, elde kasatura, nerede zayıf nokta görülürse bumburo orasını budayacaklardı. Ne emeklinin maaşı, nede asgari ücretlinin geliri kalacaktı. Hepsi ‘Naş’ olup, mezarlığa taşınacaktı.Sn. Nami, metodu topal, metodsuz olandan daha çabuk ilerler. Bir defa öpülen kandırıldım diyebilir. İki defa öpülene, enayi denir. Ama üçüncüde en kıymetliyi kaybetme tehlikesi olduğu için müsaade etsinlerde öpülmeyelim.

**

Sn.Türker Yüksel,Turizm Bakanlığının Özel Kalem Müdürü olarak bazı munafıklar, güya size sakız parasına devlet arazisi verildiği iddiasında bulundular. Ve güya siz bu araziyi 800 bin İngiliz parasına satacakmışsınız. Satışın da eli kulağındaymış. Bakın bu munafıkların yaptığı uyduruk işe. Tabi ben inanmadım. Onlara, uydurmayın be arkadaşlar. Koskoca müdür hiç sakız parasına aldığı bir devlet arazisini 800 bin İngiliz Störlingine satarmı? Hemde öyle değerli bir yerdeki araziyi almışsa elinden çıkartırmı dedim. Sn.Yüksel bunlar FETÖ’cü. Bu uydurukçu, devlet düşmanı. Yalançı vevatan haini. Siz onlara boşverin. Sizindeğirmen arpa ve buğdayı öğütürken bal tutan parmağınızı yalaya durun. o arkadaşların değirmeni de yanıbaşında duran havanda su dövmeye devam etsin.

**

Sn. Selma Eylem, son günlerde eğitimde meydana gelen uygulamalara karşı topuklu ayakkabıları çıkartarak çizmeleri giydiğinizi gördük. Eskiden kimseye eyvallahım olmaz diyenlerin, başaklarındaki taneler olgunlaştığı için eğilmeye başladı. Başları eğilen başaklara tepki göstererek eylemlere başlamanız gayet normaldir. Koltuğa oturmadan önce, ma böyle şeyler bu ülkede yaşanmamalı diyenlerin, Hala Sultan İlahiyat Fakültesine emir-komuta zinciri içerisinde, ülke dışından öğretmen atanmasına seyirci kalmalarına tepki koymanız,bu ülkede emirin kesemeyeceği demir olduğunu da gözler önüne serdi. Selma hocanım, halkın mangalına olan sevgisi, ülkesine karşı umursamazlık ve kayıtsızlık, nemelazımcılığa dönüşürse, sizin gibi duyarlı insanların ödediği bedel, ham hum şoroplopcu, koltuk delisi kötü adamların hanesine artı olarak yazılır. Ve ülke yönetilirmiş gibi yönetilir. Hocanım, Albert Einstein’ın dediği gibi,hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devametmelisiniz. Galiba siz hareket etmeye devam ederken, dengesini kaybedenler var. Merak etmeyin yakında burun üstü yere çakılırlar.

**

Sn. Erkut Şahali, hükümet olarak uyumlu çalışmalar yürüttüğünüzü belirterek, hükümet görevinin başındadır. Hükümet çalışmalarını, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak, günlük sorunlarını ortadan kaldırmak ve daha güvenli, huzurlu bir geleceğin inşasına aracılık etmek doğrultusunda devam ettiğini kaydettiniz. Sn. Bakan hükümet, iskemlenin bir ayağının kırılmasına, diğer ayakta çatlak baş göstermesine karşın tabiki görevinin başındaolacak. Yoksa siz Ayrelli ve gömeç toplamaya mı gitmiştiniz? Hatırlatayım. Ayrelli ile gömeçin zamanı geçti. Kartlaştılar. Ayni, içerisinde yaşadığı kavga ve tartışmalar nedeniyle tazeliğini kaybeden hükümet gibi tohuma kaçtılar.Bir ayağı kırılan. Diğeri ayağı çatlayan iskemleden aman dikkat edin de düşmeyesiniz. Mazallah başınız vurursa koltuk kanaması bile geçirebilirsiniz.

**

Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, canla başla bir şeyler yapmaya gayret gösterirken, memleketin derdini kendimize dert edinmişken, Bakan yakınlarına devlet arazi verilmesiyle uğraşmak, hem bizim hem de kanaatimce toplumun ağrına gidiyor. Bu partiye gönül verenlerin bunu sineye çekmesini kimse beklemesin dediniz. Kısacası un var. Şeker var. Eh İrmik de hazır. Usta da hazır olduğuna göre helvayı yapalım diyorsunuz. Bir başka deyişle, Allah rahmet eylesin 4’lü koalisyon hükümetinin ölü helvasını, tam kıvamında pişirmeye hazırız demeye getiriyorsunuz. Eh o zaman peçeteleri hazır edelim.

**

Sn. Mustafa Serçelik sosyal medyada yaptığın paylaşımda, çok eski yıllarda İngiltere’de bir gelenek varmış. Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez çalınıp herkese duyurulurmuş. Bir asil öldüğünde iki kez, kralın bir yakını öldüğünde üç kez, kral öldüğü takdirde ise dört kez çalınırmış. Günün birinde, herkesin hak aramak için sığındığı mahkeme, bir vatandaşı haksız yere mahkûm etmiş… Ve kilisenin çanı tam beş kez çalmış.Ahali merak içinde kalıp papaza koşmuş: “Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri var mı ki o ölünce çan beş kez çalınsın…” Papaz yanıt vermiş. “Kraldan daha önemli bir şey var. Adalet öldü dediniz. Sevgili Mustafa, bir zamanlar Anayasa bir defa delinmekle birşey olmaz deniyordu. Anayasa deline deline kevgire döndüğü o günlerden bu günlere geldik. Adalet abla öldü. Adil amca yoğun bakımda. Vicdan abla Vicdansızlıktan kalp krizi geçirdi. Hak ve hukuku arayan Hakkı dayı ise sizlere ömür bıraktı Mustafa.

**

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu nüfus ile ilgili tartışmalara değinerek, 2015 yılında ortaya konan KKTC nüfusunun 220 bin olarak belirlenirken buna ülke dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin dahil edilmediğini öne sürdünüz. Bunun dışında Rumların nüfuslarını 820 bin olarak belirtirken, buna ülke dışında yaşayanları da dahil ettiğine vurgu yaptınız. KKTC nüfusunun 351 bin 48 olduğunu öğrendiğinizi kaydederken, sanırım bu rakamın içerisinde de ülke dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri dahil etmediniz. Şöyle ki, İngiltere’de 350 bin, Avustralya’da 50-60 bin. Kanada’da 15 bin civarında Kıbrıslı Türk yaşadığı öngörülürken, bu rakamların toplamının nereye tekabül edeceğine bir göz atın. Sepetteki yengeçlerin, sepetten çıkmaya çalışan bir diğer yengeci bacaklarından sepete geri çektiği gibi, nedense bizlerde nüfusumuzu paçasından aşağı çekerek aşağılara indirme görevini üstlendik.

**

Sn. Hasan Ulaş Altıok, yapmış olduğunuz açıklamada, mevcut hükümetin göreve gelirken vaadettiklerini bugüne kadar tam anlamıyla yerine getirememesine karşın, hükümete alternatif olarak UBP düşünüldüğü zaman yurtseverlerin 4’lü koalisyona sahip çıkmaları gerektiğini belirttiniz. UBP gelirse 82. Vilayet olacağız. UBP hükümete gelirse, Türkiye’den ne gelirse gelsin dokunmadan imzalanacağını, bir ayda on binleri vatandaş eden zihniyetin geri geleceğine vurgu yaptınız. Sn. Altıok, ciğercinin kedisinin, camdaki ciğere bakarken, tekme yemesine karşın, camın önünden kaçtığı nerede görüldü. Bir parça ciğere tamah ederek, sokak kedisinin özgürlük felsefesini benimsediğihiç akıllarda yer etti mi?

**

Sn. Mehmet ÖzkardaşYSK , zorlama ve icazetle aldığı kararla İstanbul seçimini iptal ederek İmamoğlu'nun sadece sakalını kesti. Ama birilerinin de sandıkta sonunu hazırladığının farkında olamadı dediniz. Ve bu söyleminiz bana Kanuni Sultan Süleyman’ın, Veziriazam’ı Sokollu’nun, Venedik Elçisine söylediği sözü hatırlattı.Hatırlayınız, Sokollu, Venedik Elçisine, siz İnebahtı’da, donanmamızı batırırken, sakalımızı kestiniz. Biz Kıbrıs’ı alarak sizin kolunuzu kestik. Sakalın yerine daha gür olanı çıkar. Ama kesilen kolun yerine yeni bir kol çıkmaz demişti. Başkan, İstanbul’da kesilen sakal, daha sağlam ve gür olarak çıkacak. Ama sonrası için birşey söyleyemem. Çünkü, halkın birilerinin bumburo keseceği kellesinin yerine yenisi çıkmayacakmı işte onu çözemedim.

**

Sn. Ali Özbayrak, Sn. Yılmaz Öztürk ve Sn. Sadık Erol, bu FETO denilen şey nasıl dev bir okyanus ahtabottudur ki, kollarının buralara kadar uzandığı ileri sürülüyor. Polis Örgütü içerisinde kurulan özel birim tarafından yapılan soruşturmada FETÖ terör örgütü ile bağlantınız olduğu iddia edilerek görevden el çektirildiniz. Öncesinde tayinler, ele sabuna dokunmayan göreve atanmalar derken şimdi de görevden el çektirmeler gündeme geldi. Dün, hocam diye sayıklayanlar bugün tu kaka diye sayıklamaya başlayınca işler ters yüz oluyor. Beyler, hayatınızın kalitesini, hayatınızdaki insanların kalitesi belirler. İngiliz gazmiri mi? Yoksa basma ketenden mamül giyisi mi olacağı onların tezgahlarında dokunur. Bakıyorum sizinkini gazmir yerine, basma keten olarak dokumuşlar.

**

Sn. Ayhan Türe, Türkcell’e bak sen diyorsun. Ve 10 yıl önce ödenmemiş faturan olduğu gerekçesi ile şimdi ödersen 65 TL, ödemezsen 400 TL istendiğini dile getiriyorsun. Buna bağlı olarak da, Memleket başıboş istedikleri gibi aşık atıyorlar. Yasa yok.Hukuk yok düzen yok. Bende 65 TL için bunlarla uğraşamam dedim mantıklı olanı yaptım gittim ödedim dedin. Ayhan gardaş, görme engelli birisi eskiden tuttuğunu öper kaçanlarda kurtulurdu. Şimdilerde ne tutulan, nede kaçan kurtuluyor. Böyle başa böyle traş diyerek tuttuklarını öpüyorlar, kaçanı ise hem elliyorlar hemde öpüyorlar.

***

Fıkra

Fark etmez !..

Temel Amerika'ya gelir uçaktan iner pasaport olayı filan falan

Göçmenlik Bürosu'na alırlar bunu memur sorar :

- What's your name sir?

- Temel.

- Surname?

- Kaya.

- Sex?

Temel gayet sakin cevaplar:

- 3 times a week.

Memur şaşırır ve olayı toparlamaya çalışır...

- Sir you understood me wrong... I mean male? or female?

Temel yine hiç beklemeden cevaplar:

- Doesn't matter.

***

Günün Fotosu

Günün Yaş günü kutlaması

Günün Sözü