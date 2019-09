Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Meclis-i Mebusanın mümtaz üyeleri, tatiliniz nasıl gidiyor? Umarım haftanın birkaç gününde büyük uğraş verdiğiniz yüce göreviniz nedeniyle yorgun düştünüz. 3 ay gibi kısacık zaman diliminde, umarım yorgunluğu üzerinizden atıyorsunuz. Yangın yerine dönen veeylemlerin, yer küreden, Ozon tabakasına kadar yükseldiği, bakanlıkların elektriklerinin budandığı ve büyük çaplı eylemlerin kapıda olduğu bu günlerde sanırım ense, gerdan ve göbek besleme operasyonu devam ediyor. Çalışanların umutları vereceğiniz destek ile beslenmesi beklenirken,fokurdayan cadı kazanın altındaki ateşin de hafifletilmesi girişiminde bulunmanız bekleniyor. Sn. vekiller, bazı insanlar, koltuğunuzun verdiği gücün, yaydığı ışık peşinden giderken, çoğunuzun ahı gitmiş, vahı kalmış, ilk seçimde siyasi mevta olacağının farkında değil. Sanırım bu nedenle, cismi gitmiş, sadece ismi kalmış gölgeler peşinde koşmaktan bir türlü vaz geçmiyor.

**

Sn. Kudret Özersay, bir grup gazeteciye, Kapalı Maraş bölgesinin bir bölümünü gezdirmeniz, ‘Hayalet Şehir’ olarak nitelendirilen Maraş’taki bazı gerçeklerin de göz önüne gelmesine neden oldu. Her tarafı otlar ve ağaçlar ile dolu güzelim Maraş’ın, dişleri dökülen, derisi kırış kırış hale gelen ve kamburu çıkan bir gocagarıya dönüşmesinin ötesinde, sizi zaman zaman eleştiren gazetecilere bile içten davranmanız, siyasetçinin nasıl olması gerektiğini de göstertmiş oldu. Sn. Özersay, Maraş’a bakıp yorum yapanlar, onun artık çürüdüğünü ve adam olamayacağını söyleyebilir. Ancakyere düşen meyveler dışlarından çürümüş gözükseler dahi, içlerindeki çekirdeklerinden nice güzel bahçeler hasıl olduğunu unutulmamalı. Sanırım sizin girişimleriniz sonrasında, çürüdü denilen o meyvelerin içerisinden çok güzel bahçeler oluşturacak olan tohumlar yeniden yeşerecek.

**

Sn. Olgun amcaoğlu, Maliye bakanlığının, elektriğinin,El –Sen tarafından kesilmesinden sonra yaptığınız açıklamada, Biz geçmiş hükümetin yanlışını düzelttik. Bu nedenle, elektrik kesmek yerine bize teşekkür edilmeliydi dediniz. 3 ay önce böyle bir borç yokmuydu. Kavga 4 tane jeneratör müdür ifadesinde bulundunuz. Sn. Amcaoğlu, Hasibe Teyze, Olgun ovlucuğum kesmeye alıştı. Hayat Pahalılığı tahsisatını budama makası ile keserken, evlerine fazladan bir somun ekmeği götürecek olan emeklilerin gırtlağına gidecek olanı kesti. Şimdi de ceryan parasını kesti. Eeee dinsizin hakkından imansız gelir misali bu defa onunkini kestiler. Az kesilenden bir şey olmaz. Ama çok kesilen şey işlevini kaybeder. Yazık ve günah olur. Aman Olgun ovlucuğuma yazık olmasın dedi.

**

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu,bayramlık ağzınızı yine açtığınızı vefincancı katırlarını ürküttüğünüzü gözlemledik. Avcılar için Maraş’ın av sahasına açılmasını içeren imalı mesajınız, Avcıları kızdırdı. Aman o mübarek ağzınızı yine açarak, kızdılarsa soğuk su var demeyin çünkü fincancı katırlarında ne fincan nede tabak kalır. Sn. Manavoğlu, fii tarihinde yapılan baca eğridir. Aman bana ne, ne halleri varsa görsünler düşüncesi ile eğri yapılan bacadan, dumanın doğru çıkması beklenmemeli. Haaa Halep ordaysa arşın buradadır düşüncesi ile yaban hayvanlarının dibine darı ekme uğraşında olanlar, size saldırıya geçmeye çalışırsa, balcının tası varsa, oduncunun baltasının olduğunu da unutmamaları gerekir.

**

Sn. Ahmet Çaluda, kamuda hayata geçirdiğiniz öne sürülenbazı indiragandi olaylar nedeniyle Hür İş başkanlığından istifa ettiğinizi öğrendik. Sn. Çaluda, Ayşaba, Ahmet ovlucuğuma balı parmağı uzun olan yer dedik. Ama o eskidendi. Balı yediğiniz parmak ne kadar yalarsanız yalayın az olarak mideye gittiği için sizi ele verir. Bal artık parmak yerine kepçe ile mideye götürülüyor. Sonra kepçe, uygun bir vaziyette kıvamında ortadan kaybettiriliyor. Yahu kişilikleri aç, ancak karakterleri obez olmuş bazı vekilleri, omzu kalabalık bazı polisleri ve üst düzey bazı bürokratların deveyi havurdu ile götürürken, gölgesini bile bırakmadıklarını da mı görmedi diyor.

**

Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyada, hafif eleştiri, birazda serzeniş tüten paylaşımınızda, 1974 tarihinde, Maraş’ta 13 Tiyatro, 1 opera binası olduğunu belirttiniz. Ve 2019’da bizim de birisi yanık diğerinin de bitmemiş olan iki tiyatro binamız oluğuna vurgu yaptınız. Turgay hocam, biz sanat ve kültürün üst düzeydeki insanlarıyız. Onlar yapar biz müruru zamana uğrayanları yıkar, yakar tekrar yaparız. Zümrüdü Anka kuşu gibi sanat ve kültürün küllerinden yeniden doğmasını sağlarız. Bunun için bolca dua ve Allah’a yakarışta bulunuruz. Hocam, 1200 küsur okula karşın, 1980 civarında camiyi bizim boşuna mı yaptığımızı sanıyorsunuz? Hala Sultan İlahiyat Fakültesinden sonra yapacağımız İmam Hatip okulundan mezun bireyler ile okuyup üfleyip sanatı imanımız ile Ozon tabakasına, kültürü de dualarımız ile Stratosfere kadar uçuracağız. Allah bizlere yürü ya kulum derken, Nazar edip şeytanlık yapanların vesvesesine karşın bizler besmelemiz ile karşılık vererek kültürümüzü gözler önüne sereceğiz. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Bulut Akacan, belki inanmayacaksın ama seni eskiden tanıyan birisi olarak, gazete ve televizyonlarda seni elleri kelepçeli olarak görmek inan bana feci koyuyor. Emlak, sonrasında İtalyano ile mobilya işi derken, sonrasında büyük çaplı müteahhitlik ve en sonunda medya patronluğu ile karizmatik bir iş adamı profili çizdin. Karizman gittikçe büyüdü. Ancak darp olayı ve sonrasında, sanal bet olayı ile karizmayı çizmeye başladın. Bu polisler arasında, kelepçeli olarak mahkemeye gitme görüntüleri sana yakışmıyor be oğlum. Tamam, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya üç buçuk atarsın, yada dört dörtlük yaşarsın. Ama her zaman düşeş gelmez. Bazen böyle hep yekte gelir. O zaman ellerin kelepçeli, dört dörtlük yerine bir yerlerin üç buçuk atarak yaşarsın. Seni eskiden tanıyan bir abin olarak, gel kendini evlatçıklarına ve işine ada ve dört dörtlük yaşamaya çalış be Bulut derim.

**

Sn. Ahmet Kaptan, Eğitimde dünya 1. Olan Finlandiya’da, öğrencilere ev ödevi verilmiyor. Okulda eğitim süresi 4 saat. Test usulü sınav yapılmıyor. Lise öğrencileri en az 2 yabancı dili iyi düzeyde konuşabiliyor. Veliler en iyi okul nerede diye araştırmıyor. Çünkü tüm okullar iyi. Özel okul yok çünkü açmak yasak diyorsun. Ahmet başkan, yapma. Belki biz eğitimde dünyada 127’nciyiz, ama özel dershane ve özel okullarda dünya birincisiyiz. Özel okullara ödediğimiz Störling bazındaki paralar ile dünya şampiyonuyuz. En iyi okul arama ve oralara çocuklarımızı yerleştirmek için yaptığımız koşuşturma rekoruna sahip, dünya şampiyonuyuz.Ve bu birinciliklerimizin elimizden uçmaması için yaptığımız ilahiyat fakülteleri ile kurmaya çalıştığımız İmam Hatip kolejinde indirdiğimiz hatimler ile ettiğimiz dualar o Finlandiya’da yok. Sn. Kaptan, bizler seçimlerin ustasıyız. Yağlama ve grasolamanın da hastasıyız. Eğitim meğitim vız gelirçünkü, cebimizi doldurmanın kavgacısıyız.

**

Sn. Kemal Mertcanoglu, Lapta’da, ikametgâhınızın önüne yapılmakta olan cami, sanırım evin tüm manzarasına kezzap suyu döktü. Uyanıp karşında sarı taşları görünce, hafta sonunda keyifle uyanıp, yorgunluğu üzerinden atmaya çalışırken manzaranın yerinde yeller estiğini ve biz yaparız olur zihniyeti ile gelişmeyi kuran okuyarak namaz kılarak yapacağımızı sanıyoruz. Okul yok. Lapta’dakisağlık ocağında ilaç yok. Ama 27 metre minaremiz var diyorsun. Sanırım bu iş nedeniyle dikilen saçların ucu telli fırçaya dönüşürken, cinlerin de tepende kamp kurmaya başladı. Sevgili Kemal, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Çanağa ne doğrarsak kaşığımızda onun çıkacağını unutmamamız gerekir.

**

Sn. Erdal Onurhan, vekillik, bakanlıktan sonra emeklilik günlerinizdegül gibi yaşayıp giderken, Kıb-Tek’e yönetim kurulu başkanı olmakla dertsiz başınızı, tam da püsküllü belanın içine soktunuz. Kesme, budama derken, mavroyerimo kalsın bu ceryan sizi de fena tepmeye başladı. Başımdan büyük belaya bulaştım. Ma be ama benim başka bir işim yokmu? Önüne gelen bana çatıyor düşüncesi ile 2 kez istifa ettiğiniz ama istifanızın kabul edilmediği öne sürülüyor. Sn. Onurhan, Siz emekli olduktan sonra sosyal medyada paylaştığınız fikirleriniz ve açıklamalarınız ile bataklıkta gülistanlık olabileceğini göstertmeye başlamıştınız. Bu kavga sonrasına sanırım ne gül nede gülistanlık kalmayacak.Ayşaba, Erdal ovlcuğumbu başkanlığı bir daha düşünsün diyor.

**

Sn. Kubilay Özkıraç, keseriz dediğiniz ceryanı, Maliye Bakanlığından başlayıp fena budadınız. Tekerinize androş (Takoz) koymaya çalışanlara da bu küçük budama operasyonu şimdilik ‘Şaka yaptık’ modundadır. Esas derin budama, 2 Eylül’de başlayacak dediniz. Sn. Özkıraç, Roma’yı Neron yaktı. Gerekirse Neron nasıl Roma’yı yakmışsa, bizde Kıb-Tek’tekafa kaldıranları yakarız diyenlere, yooo Roma’yı Neron yakmadı. Biz yaktık. Roma’yı yaktığımız gibi Lefkoşa’da gölgesi olup da cismi Ankara’dan buralara gelemeyen hükümeti de yakarız dediniz. Hatçe Teyze, Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar tarihini,Ceryanın tarihini da El Sen yazar dedi.

**

Sn. Güven BengihanKTAMS Başkanı olarak,hükümetin, gayri yasal olarak kesmiş olduğu %2’lik hayat pahalılığı ödeneğini, Anayasa Mahkemesinin ödenecek emrine rağmen, Ağustos ayı maaşlarına da uygulamadığını belirttiniz. Temiz toplum, temiz siyaset sloganı ile yola çıkan, “hak, hukuk, adalet” kavramlarını kullanarak halktan oy alan bir partinin, Mahkeme Kararına uymayarak suç işlediğini dile getirdiniz. Ve bu konuda suç duyurusunda bulunacağınızı ifade ettiniz. Başkan, Yasama ve Yürütme meclisin uhdesindedir. Yasayı yapar, uygulamayanlar hakkındaki cezai müeyyideyi de mahkemeler uygular.Kısacası yasalar, meclisin çocuğu konumundadır. Siz çocuğunu bile inkar eden birisinden Adalet ablayı öldürmemesini, hak ve hukuk diyen Hakkı dayıyı hakkın rahmetine kavuşturmamasını, Adil bir düzen isteyen Adil amcayı kalpten diğer tarafa yollamamasını nasıl beklersiniz?Nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir derdi rahmetli babam. Ne dersin?

**

Sn. Cenk Özdağ, sosyal medyadaki paylaşımında, ne açık, ne kapalı, anlaşılan o ki, bu kafayla Maraş ilelebet 'gındırık' kalacak dedin. Sevgili Cenk, Maraş’ın kapısı, bazılarımız için, KKTC’nin yol geçen hanı kapısı gibi sonuna kadar açık, bazıları için gındırık, ama halkın çok büyük bir bölümü için hava deliği bile bırakılmayacak şekilde kapalıdır. Cenk, bodur tavuk her gün piliç gibi görünür. Döğüş horozu yani Hindiya horozu olamayan bu halk, piliç gibi yutulmaktan kurtulamaz. Dünya küçüktür. Ve burası sizin kaderinizdir. Ne yapalım derler. Yahu Cenk, biz dünyanın küçüklüğünü anladık da, girdiğimiz bu‘Çıkmaz sokaktan’ bir türlü kurtulamıyoruz gardaş.

**

Sn. Alev Sensoy, paylaşımınızda, Metehan Geçiş kapısına, arkalı önlü geldiğimiz KZK5** nolu aracın, bizim kontrol noktamızdaki muhaceret görevlisinin araç kimlik kontrolü yaptırtmadan geçirdiğini gördüm. Bunların kim olduklarını daha sonra Güney’e geçerken durup, Rum polisine sordum. Ve bunların PIK mensubu gazeteciler olduklarını öğrendim dediniz. Sınırdan kuş uçurtmayanlar, ancak kamunun en önemli istihbarat kaynağı,Rum basın elemanlarını hiçbir kontrole tabi tutmadan sınırdan neden geçirdiklerini ve kendi halkına sınır kapılarında, her türlü işkenceyi reva gördüklerini birileri bana açıklasın ifadesinde bulundunuz.Sn. Şensoy, Dünya bir ağaca benzer. KKTC olarak, bizler o ağaçta yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. Ham olanı yemeye kalksanız ağzınız buruşur. Yarı olmuş olanı yeseniz tat alamazsınız. Yaptığımız her işte bu ham meyvelere benzer. Ve ne tadı nede tuzu olur.

Günün Fotosu

Günün Sözü

Günün Fıkrası