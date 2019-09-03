Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

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Sn. Süleyman Çakır, KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı olarak Yeniakit gazetesine vermiş olduğun mülakatta, KKTC'de dinini bilmeyen bir nesil yetişiyor. Müslüman ve dindar bir neslin yetişmemesi için her türlü proje burada hayata geçiriliyor. Gizli istihbarat teşkilatlarının ve 300 aşkın gizli kilisenin gençleri müslümanlıktan soğutmak için çaba sarf ettiğini bu nedenle de KKTC’de dinini bilmeyen bir nesil yetişirken, KKTC’de İslam’ı ve Müslümanları tamamen silmeye yönelik yapılan çalışmalara karşı Türkiye’den destek beklediğinizi dile getirdiniz. Sn. Çakır, inanç Allah ile kul arasındadır. Hristiyanların burada kol gezdiğini söylerken, tarikat mensupları ile ‘Şıh’ların at oynattığını da söyleyerek o konuda da Anacığınızdan yardım istemeliydiniz. Cübbeli, çarıklı, örümcek ağı ile beyinleri örülmüş tarikat mensuplarının, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmeye çalışılan gençlerin beyinlerini nasıl örümcek ağı ile örtmeye çalıştıklarını da bir yol belirtseydiniz. Sn. Çakır, bal demekle ağız tadlanmaz. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Örümcek ağı ile kaplı yobaz beyinlerden de bir mok olmaz.

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Sn. Ersan Saner,UBP Genel Sekreteri olarak yapmış olduğunuz açıklamada, El-Sen’in geçmiş hükümet döneminde 18 ay sustuktan sonra, göreve daha üç ay önce gelen yeni hükümet döneminde devletten alacaklarını ileri sürdüğünü belirterek elektrik kestiğini söylediniz. Elektrik kesmesinin halkın ve ülkenin çıkarları ile alakalı olmadığını söyleyerek, elektrik kesmesinin tamamen siyasi çıkar amaçlı olduğunu öne sürdünüz.Sorunların uzlaşı kültürü ile aşılması gerektiğini belirtirken, sendikanın bundan uzak durduğunu da kaydettiniz. Sn. Saner, Ayşaba, Ersan ovlucuğumun hükümeti, maşallah 4’lü koalisyon hükümetinin ayağına öyle bir bayda attık ki, gariplerim tumba gitti. 3 ayda, hayat pahalılığı kesintisi, milli değerlerin satış hazırlığı ve elektrik dairesi ile kavga derken, ya bu hükümet 3 sene iktidarda kalırsa, gömlek ve pantolonları da mı sattıracak? Vallahi, çektin gelmedi. İttin gitmedi. Galiba zamanı gelince, pandoranın seçim sandığında gabsalı vermek en iyisi diyor.

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Sn. İpek Kaleli, KKTC sorma gir ve sormadan çık Cumhuriyetindeki başıbozukluktan dolayı, trafik kazasında ikiz çocuklarınızdan birini kaybettiniz. Kaybettiğiniz çocuğunuz ile ilgili olarak yapmış olduğunuz açıklamada bu ülke bizim ülkemiz ve burada yaşanan sistemsizlik yüzünden 2.5 yaşındaki oğlum ‘Doğa’yı kaybettim. Giden canlar 'Bu kadar basit olmamalı' 'Trafikte yabancılara sıkı kontrol şart' dediniz. Ayrıca yolun karanlık olduğunu ve site sakinlerinin kavşağı kendi imkanları ile aydınlattığını, Karayollarının da bu olayda suçlu bulunduğunu kaydettiniz. İpek hanım ateş düştüğü yeri yakar. Eminim sizi yakmayı geçtim, ‘gara gavurma’ yaptı. Mesele, İsmi var ama cismi olmayan karayolları dairesinin suçlu bulunması meselesi değil. Mesele, suçlu bulunması sonrasında ne gibi müeyyidenin uygulanmasıdır. Mesele 2 sene ceza kesilen ancak yapılan itiraz ile 4 yıla yükseltilen sürücünün aldığı cezada mesele değil. Mesele giden gözünüzün nuru, ciğer parenizin ölüme yolculuk etmemesi için ne gibi önlemler alındı meselesidir. Cezamız, Alekko ile Caher hükümetlerinin idare ettiği ‘Şakadan mamul’ bir ülkede yaşamaya mahkum edilmemizdir.

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Sn. Artunç ailesi, babanız Süleyman Artunç’un, düşüp başını çarptıktan sonra, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki sistemsizlik ve bazı doktorların ilgisizliğinden, dolayı hayatını kaybettiğini belirttiniz. Biz yandık başkası da yanmasın diyerek, konuyu Başsavcılık ve polise taşıyacağınızı ve suçluların yargılanmasını, isteyeceğinizi kaydettiniz. Hiç doktor görmedik. insan hayatı bu kadar mı ucuz? İnsan kedi ve köpeklerine bile daha çok özenir. Çok ilgili doktorlar ve hemşireler var ama bir o kadar da ilgisiz, özensiz, yorgunluktan perişan olmuş hemşireler var dediniz. Sn. Artunç aile bireyleri, başarının taçlandırılmadığı, umursamazlık ile nemelazımcılığın cezasız bırakıldığı ve damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modunda, çorak bir tarla görüntüsü veren ülkede bostan yetişmez. Bu nedenle karpuz ve kavun beklemek hayal olur.

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Sn. Hüseyin Sönmezoğlu, El –Sen yönetim kurulu üyesi olarak, Aksa’dan pahalı alınan elektriğin, halka alınanın aksine çok daha ucuza verildiğini ancak halkın menfaati için Kıb-Tek’in bundan zarar görmesine karşın şikayetinizin olmadığını belirttiniz. Ekonomik pakete, özelleştirmeye ve Aksa’ya karşı olduğunuzu dile getirirken özelleştirmeye karşı olduğunuzu ve elektrik dairesinden siyasilerin elini çekerek, özerkleştirilmesini istediğinizi söylediniz. Elektrik Dairesi ile El Sen’in kurumun öz değeri ve malı olduğunu belirtirken, dilene dilene değil, direne direne haklarınızı savunacağınızı söylediniz.1956 model Dodge marka arabalar ile eski köy otobüsü Loforiyolar’ artık müzelik oldu. Dinazorlar devrinden kalma beyinlere sahip olanların da artık davul zurnayla tavşan avına gidilmeyeceğini öğrenmeleri gerekir. Öğrenmeyenlerin ve her türlü nasihat ile akıllanmayanların hakklarının kötek olduğunu da bilmeleri gerekir.

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Sn. Özdemir Berova, UBP’nin dışında olan kesimlerin, UBP’yi sekteye uğratmak ve UBP’nin gücünün bir kısmını alabilme hayali içinde olan çevrelerin olduğunu belirttiniz. Ve buna bağlı olarak El – Sen ile ilgili yaptığınız açıklamada, yapacakları grev ve eylemin haklı gerekçelerini ifade etmediklerini kaydettiniz. Bizim vatandaş olarak Elektrik Kurumu’ndan beklentimiz her ay gelen faturaların bütçeleri zorlaması nedeniyle elektriğin nasıl ucuzlayacağı çalışması yapmasıdır dediniz. Sn. Berova, siz eski bakan ve bir milletvekili olarak 1 nokta bilmem kaç sente, Aksa’dan alınan elektriğin, halka 0.99’a satıldığını bilmeniz gerekir. Pahalılık mı? Alın size pahalılığın ana etkenlerinden birisini. El –Sem yatırım diyor dudak büküyorsunuz. Halk elektriksiz kalacak jeneratör alımı için uluslararası ihaleye çıkın diyor kaşlarınızı kaldırıyorsunuz. Yani batsın ve bölüp, parçalayalım ve satalım mentalitesi ile hareket ediyorsunuz. Ülkenin stratejik kurumlarından birisi konumunda görülen elektriği özelleştirerek, anaya yaranmak için ballı börek moduna giriyorsunuz. Ancak, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutmayın.

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Sn. Yalçın Koçyiğit, tavlada meydanı boş bulduğun ve Girne bölgesini Koçyiğitler diyarı ilan ettiğin söyleniyor. Eline göre bulduğun Alihan’ı, evire çevire döverken, Gürkan müsteşarımı tavla mağlubiyetlerinden sonraki utancın getirdiği karamuzagibi Karaya çalan bir yüz ile gönderdiğin belirtiliyor. Sevgili Yalçın, sen birkaç galibiyet sonrasında dik ve çıkılmaz sandığın ‘Yalçın’ kayalıklara çıktım sanıyorsun. Elin merteğini görmeden kendi damına koyduğun merteğin en büyük olduğunu sanıyorsun. Abdulvahat amca, Alihan ve Gürkan Kara’nın intikamını alın. Ve verin şu çocuğa dersini de Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu artık anlasın.Türkan Şoray, Yeşilçam Kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar tarihini, KKTC’de tavla şampiyonluğunun tarihçesini de Taner yazdı dedi.

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Sn. Hasan SarptenYeni bir av sezonunun ilk günü vurulan iki insan ve binlerce kuş ile geride kaldı. Av sezonun başlamadan dün yapılan bu paylaşımda Avcı bir arkadaşın, ava gitmeden bir önceki yıldan kalan dondurulmuş av hayvanı stoğunu tüketmek için uğraştığını fotoğrafla sosyal medyadan duyurduğunu gördük. Bu paylaşımını ise ilk "like" yapanlar arasında Çevre Koruma Dairesi müdürü Abdullah Aktolgalı’nın bulunduğunu da belirttiniz. Ve ilgili yasanın 14 maddesinin hiçbir kimsenin ava kapalı bir mevsimde, öldürülmüş veya dondurulmuş bir av hayvanını tasarrufunda bulunduramayacağını dile getirdiniz. Ve yaban hayatını korumakla yükümlü bir dairenin müdürünün ilk beğeniyi atanlar arasında olmasının yanısıra ilgili yasayı bilmezmi dediniz. Sn. Sarpten, balık baştan kokarmış derler. Yalan. Tuz bile koktu.Hacı Belkıs abla, bacası eğri olan ocağın dumanı doğru çıkmak. Bilesiniz dedi.

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Sn. Eralp Şerifoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, siz onlara bakmayın, savaş görmeyenler, barışın değerini bilmez.Barış için Barışın. Barış güzeldir dedin. Da, a benim güzel hocam. A benim kalitesi gazmir kumaş gibi sağlam hocam. Kişiliği aç ama karizmaları obez olmuşların sana ve senin gibilere kıskançlıkla baktıkları değerli hocam. Barış olursa, dönümlerce araziyi kim iç edip ekecek dersin? Vatan, Millet Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabını, tezgahta satışa çıkarttıktan sonra cukkaları kim dolduracak söylermisin? Sermayeleri, savaş çığırtkanlığı, tezgah üzerine koyarak satışa sunduğu bayrak, KKTC For Ever ve Vurun kahpeye olanların, dünyalar güzeli ‘Barış’ı istemeleri mümkün mü? Bazı siyasiler bunlara yürü ya kullum diyerek, ‘Barış’a nazar edip şeytanlık yapmayanlara çalışıyor. Ama boş ver onların şeytanlık ile ilgili vesvesesi varsa sen ve senin gibi adam gibi adamların da besmelesi var. Ve bu yolda yürüdükçe, halkın gönül bahçelerinde müstesna yere sahip oluyorsunuz

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Sn. Cenk Özdağ, sosya medyadaki ğp beni başlıklı paylaşımında Limak Hotel'in günlük, konaklama hariç misafir kullanım ücreti 60 Euro imiş.Matematiği iyi olmayanlar için: 60 × 6.4 = 384 TL. Hasan Güngör hocamın anlattığı, bir boşanma davası geldi aklıma nedense, mealen anlatıyorum dedin.Sevgili Cenk, Abdülmecit Çoköpülür, abi bu arkadaşlara lütfen selamımı ilet. Ve lütfen oraya üstümde bir bornoz ile mi yoksa ipkini kilot ile mi gideyim diye sor. Malum soyunma zaman alır dedi. Elçiye zeval olmasın ben ileteyeim dedim.

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Sn. Kartal Harman, uzun bir süredir ortalıktan kaybolduğun ve yalnız sosyal medya arazisinde dolaştığını gözlemlidik. Haaa, bu arada Ayşaba, karda yürürken izini belli etmeyen Kartal ovlucuğuma selam söyle ve yeni işi hayırlı olsun de dedi. Dış Dekorasyonlar yerine İç mekanlara bakmak ve Ayşeler yerine Gül diyarında gezmek sanırım onun için çok daha iyi olacak dedi. Sevgili Kartal, kanat vardır ‘Kartal’ı padişaha, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Maşallah senin kanatlar seni İç’ten mamül, bakmayanların çok ama Bakanın tek olduğu saraya taşıdı. Hayırlı ve uğurlu olsun.

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Sn.Mehmet Özkardaş, Kuran kurslarında çocuklara yapılan tecavüzleri ve Kıbrıs Türk Halkını dini zayıf nesiller yetiştirmekle suçlayan din istismarcılarnı eleştiren paylaşımlar yaptıktan sonra facebook'um sürekli donuyor ve açılamıyor. Nedeni ne olabilir ki diye soruyorsun. Chalenger’i biz düşürdük. Kara Delikleri biz yaptık diyenler sanırım bukez face booku 4 ayeti kürsü, 21 Fatiha Suresi ve 41 kere besmele çekerek dondurdu. Başkan bizler Atatürk zihniyetine sahip kişiler ile etle tırnak gibiyiz. Sen bu din istismarcı yobazlara bakma. Bunlar filim arası reklamlar'dan başka bir şey değildir. Boş ver tırıs gitsinler.

Günün Fıkrası

Aranızda Müslüman olan var mı?

Adamın biri elinde büyük bir bıçakla camiye dalar ve sorar:

-Aranızda Müslüman olan var mı?

Korkudan kimse bişey diyemez. Birazdan yaşlı bir adam ayağa kalkar:

-Ben Müslümanım der.

Bıçaklı adamla yaşlı adam camiden çıkarlar. Adam dışarıdaki inek sürüsünü gösterip:

-Amca, şunları kurban edicem de ben beceremem yardım eder misin der.

Yaşlı adam epey bir hayvanı kestikten sonra 'Ben yoruldum başka birini bul' der.

Adam bu sefer kanlı bıçakla yine camiye girer ve sorar:

-Aranızda başka müslüman var mı? Az önceki adamı doğradığını düşünen cemaat çok korkar ve herkes aynı anda imama bakar, imam:

-Ne bakıyosunuz ulan iki rekât namaz kıldırdık diye hemen müslüman mı olduk?

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