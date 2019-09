Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş, en fazla okunan. Reyting rekorları kıran ‘Fiskos Gazetesi’ 8 sütundan verdiği manşet haberinde, Demokrat Parti Genel Başkanlığı’nı bırakacağınızı yazdı. Siyasi kulislerde son dönemde sıkılıkla konuşulan bu konunun Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme getirileceğiniz dile getiriliyor. Parti başkanlığını bırakma yönündeki eğiliminizi partililere aktardıktan sonra parti genel başkanlığı için Mağusa Mileltvekili Fikri Ataoğlu’nun ismini getireceğiniz kaydedildi. Parti başkanlığını bırakma nedeninin, 2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir adım olduğu söyleniyor. Sn. Denktaş, evde kalmış kızların çikulatası ‘Al Beni’ gibi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna göz kırparak ‘Al Beni ‘ diyen, Serdar bey,başkanlığı bırakma düşüncesini bıraksın. DP’liler olarak, başkan bize sizin mutluluğunuzu istiyordum derdi. Bırakırsa, o mutluluğu da yanına alıp, götürsün diyorlar. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Olgun Amcaoğlu, yapmış olduğun açıklamada, hükümete gelen her Maliye Bakanı gibi enkaz devraldık dedin. CTP’yi suçlarken, 2016 yılında 3 yıllık protokolü imzalamadan hükümeti terk edip gittiğini ve bu nedenle 185 milyon carı açık bıraktığını söyledin. İçinde bulunduğumuz zamanda da Kıb-,Tek’in özelleştirilmesini bahane ederek protokolü imzalamadığını ve 225 milyonluk carı açık bırakarak gittiğini belirttin.,2019 yılındaki bütçede ilk kez 851 milyonluk bir açık olduğunu vurgulayarak, akaryakıtta bırakılan zararın da 4.5 milyon olduğunu ifade ettin. Sevgili Olgun, madem birileri ülkeyi gecekonduya çevirdi diyorsun, gel o gecekonduları yık ve kentsel dönüşümü sağla. Tek katlı barakadan mamul dediğin evleri gökdelenlere dönüştür. Tamam şu sıralar sahne senin. Ama düşünmeden söylenen söz ve atılan adım, bir lokmayı çiğnemeden yutmaya benzer. Sonu hazımsızlık ve o hazımsızlığın yaratacağı acıdır. Dikkat et

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak sıklıkla çıktığınız televizyon programlarında sosyal sigortalar affının, pek yakında çıkacağını söylüyorsunuz. Af ile ilgili yasa bitti, her şey hazır, Meclis'i bekliyoruz derken maşallah, gazetelere sosyal sigortadavalarını sallamaktan da geri durmuyorsunuz. Zeki Çeler zamanında, gazetelere yardım amacı ile hayata geçirilen destekten maalesef 4 gazete yararlandı. Geriye kalan 14 gazete, 3’ün değil, 4’ün bir tanesini bile alamadı. Üstüne üstlük, gazetelerde boy boy verdiğiniz resimlerde gülücükler dağıtarak, televizyonlarda ağzınızı yaya yaya af çıkartıyoruz diyerek şov yaparken, af yerine mahkeme tebliğ kağıtlarını gönderiyorsunuz.Davalar ‘Gurgurasında’ garacocco’ kalan vatandaş misali, hepsimizi öksürmekten ve aksırmaktan bir tuhaf yaptı. Vallahi problemi anladık. Problem, seçim zamanlarına kolumuza takacak siyasetçinin çok, ama diğer zaman dilimlerinde kolumuza takacak adam gibi bir siyasetçinin olmadığıdır.

**

Sn. Senih Çavuşoğlu, açıklamanızda, evet biz vatan hainiyiz. Vatan, sizin mandıranızsa, kerhaneleriniz, denizine bile giremediğimiz bol yıldızlı kumarhaneli otellerinizse vatan. Vatan garibanın üç kuruş borcuna elektriği kesilirken, para babalarının milyonluk borçlarının silinmesiyse vatan, protokolleriniz, peşkeşleriniz için aldığınız talimatlarsa vatan, kurduğunuz bu yağma düzeninde 45 yıldır kökümüzü kurutmaksa vatandediniz. Senih hocam, sen tekme yemesine rağmen, ciğercinin camının önünden kaçmayan ciğercinin kedisininaksine, özgür sokak kedisinin felsefesini benimsedin. Dikili Taş önünde dikkat denince, birerli kolda hizaya gelip tırnak kontrolü yapanlara Arif hocayı hatırlattın. Anayasa bir defa delinmekle birşey olmaz diyenlerin onlarca kez ırzına geçtikleri Adalet ablaya sahip çıkmaya çalıştın. Hak ve hukuk timsali Hakkı dayıyı koruma altına aldın. Adil düzen diyen, Adil amcaya yazıların ve karikatürlerin ile dayanacak duvar oldun. Vicdan diyen vicdansızların kulaklarını çekip yüzlerine tüküren Vicdan ablaya kol kanat gerdin. Ve ‘Sen’ vatan hainiysenhepimiz toptan vatan hainiyiz.Allahsana dik dur ve öyle yürü ya kulum dedi. Nazar edip şeytanlık yapanları boşver. Onların vesvesesi varsa senin gibi adam gibi adamların da besmelesi var. Bu duruşun ile bir gönülde bir çiçek olma yerine, birçok gönülde buket oluyorsun.

**

Sn. Erhan Keser Avcılık Federasyonu, başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, yeni avlanma bölgelerinin açılması isteminizin daha çok av vurmak olmadığını ama avcıların bölgelerinde daha emniyetli, doğaya zarar vermeden daha geniş alana yayılarak avlanmasını sağlamak olduğunu kaydettiniz. Ve Başbakan ile İçişleri Bakanının kamuoyuna yanlış bilgi verdiklerini belirttiniz. Başbakandan narenciye bahçelerinin yoğun olmadığı 3 bölgede avın bölge avcıları için açılması konusunda onay aldığınızı söylediniz. Sn. Keser, av bir spordur tamam. Ama katliam değildir. Bir hobi ve insanın spor ile iç içe geçmesidir. Ama bu hobi bir başkasının malında ve mekanında avlanmak değildir. Av, avcıların bir birini veya kendilerini vurması ve başkasının can güvenliğini dikkate almaması değil,tam aksine elinde tüfek olanların daha çok dikkatli olmasıdır. Yabanın köküne kibrit suyu dökmemektir. Av sporu keyif ile içilen yıllanmış şaraptır. Avcılarda bu yıllanmış şarabın şişesidir. Şarap olmayınca şişenin, şişe olmayınca şarabın esamesi okunmaz. Dikkat edin ve şarabı ziyan etmeyin.

**

Sn. Şener Elcil, açıklamanızda, hükümetin; eğitim, sağlık ve refah için para harcamazken halktan toplanan vergilerle kumarhaneli ve lüks otellerde basın toplantısı düzenlendiğini belirttiniz. Ayrıca, koalisyon hükümetini, halktan toplanan vergilerle yandaşlarına yaptırdığı reklam filmini, kumarhaneli lüks otellerde düzenlediği basın toplantılarında icraat diye yutturmaya çalışmakla suçladınız. Hayatında hiçbir üretim yapmayanların inandırıcı olmadığını anlatılanların icraat değil yalan olduğunu, hükümet ortaklarının yeme, içme, gezme gibi eylemleri icraat olarak “yutturmaya çalıştığını kaydettiniz. Hocam, işkembe-i kübradan sallamak son yılların modasıdır. Yersen diye başlanılan sallamalar için, gurguranızda kalırsa gargara yapın demekte birilerinin şanındandır.Ayşaba, bunların başlarını pandoranın seçim sandığına çarpıp beyin kanamasından mevta olmaları yakındır. İşte o zaman yandı gülüm keten helva. Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayacaklar dedi.

**

Sn. İsmet Akim,katıldığınız televizyon programında, ben KıbTek yönetim kurulu başkanı olduğum zaman, ihale yolsuzluklarının önüne geçtim. Hırsızlıkları önledim. Elektrik ödemeyenlerin elektrik faturalarını ödemelerini sağladım. Elini elektrik kurumundan çekmeyen siyasiler ile uyum içerisinde gitmeye çalışmama rağmen, bu pek mümkün olmadı dediniz. Akıllı saatlerdeki ihale sürecinde, kendi partinizin başbakanı ve bakanının baskısına bile maruz kalığınız imasına bulundunuz. Hatta bazı köşe yazarlarının saldırıları olduğunu ifade ettiniz. Sn. Akim, elektrik dairesinde ‘Bir zamanlar ‘ Vahşi Batı’ filmi yerine, vizyonda elektrik dairesi bol kepçe lokantası, çukur tabağını doldurmayan ahmakların alası filmi vardı. Ayşaba, Ceryan dairesinde İsmet Akim, asgari ücret gibiydi. Asgari ücret ile geçinemeyenler gibi, oralarda, dürüstler dışında kimse onun ile geçinemedi dedi.

**

Sn. Esra Aygın. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, her yıl 180 kadar ülke için hazırlanan ‘İnsan Ticareti Raporunun’ bir Utanç Raporu olduğunu ve bu raporda, KKTC’nin de isminin geçtiğini belirttiniz. Seks Ticaretinin, KKTC hükümetleri için, gelir kaynağı olduğunu, gece kulüplerinin, 3 aylık, turist veya öğrenci vizesi ile KKTC’ye getirdiği kadınlara, yasak olmasına karşın fuhuş yaptırdığından söz ettiniz. Kıbrıs’ın kuzeyinin, insan ticareti açısından Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Burundi, Kongo, Gambia, İran ve Güney Sudan gibi ülkelerle aynı kategoride yer aldığını ifade ettiniz. Sn. Aygın, hatırlayın, Mevlana ne olursan ol gel demişti ya, biz Mevlana’nın sözlerini yanlış yorumladık. Ve ister öğrenci adı altında, ister turist adı altında, sorma gir hanına gel.Yeterki sipali yani mangır getir dedik. Sorma gir hanında,önce gece kulübü tarafından, sonrada devlet tarafından öpülüyorve mangırları toslanıyor. Her öpülen kadından, gece kulübü sahibi bir maşrapa sudan 200 dolar kazanıyor. Her Perşembe devlette kontrol adı altında, cukkasını dolduruyor.Maşrapasına tükürdüklerimin dolarlar cebine akarken, bonus olarak bizlere de ‘Utanç Tabloları’ kalıyor.

**

Sn. Hasan Ulaş Altıok, tarih bazılarını gerçekten affetmeyecek diye başladığınız mesajınızda, AKSA’ya bizim olmayacak santraller için bir yıllık kira bedeli olarak yaklaşık 26 milyon dolar ödediğimizi, 4 yılda ödenecek kira bedelleri ile 8 adet yeni santral alacağımızı söylediniz. Yeni ve hem doğal gaz ile hem de şu an kullanılan yakıt ile çalışabilecek santrallerden 15-20 sene faydalanabileceğimizi ifade ettiniz. Ancak ısrarla yatırım yapılmasına engel olunduğunu ve bir dayatma ile karşı karşıya olduğumuzu dile getirdiniz. Hasan hocam, Analarına kibar görünmek için ‘Kız Kulesine’ ‘Bayan Kulesi’ diyen siyasilerimizin yanısıra, Piza kulesini bile biz doğrulturuz diyerek halkın yeni umudu olarak gördüğü ve iktidara getirdikleri de boş teneke çıktı. Bu hassas konulara neşter vurarak ‘Sorun çözenler’ yerine zam şampiyonu ünvanlını elde ettiler. Halk nezdinde CTP (Ceryan’+Tüp + Petrol) olarak nitelendirildiler. Truva Atı ve ‘Brütüs’ tiyatrosundan pasajlar sunarken, bazı dümen çevirme ustası kaptanlar gemiyi mercan kayalıklarına bindirdi. Hocam, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, İçmeyenin ağzı sulanır. Şimdilerde ağzı sulananların, turşu suyunu içtikten sonraki mide bulantılarının fragmanlarını izliyoruz.

**

Sn. Ayse Öztabay, din görsen başkanının, toplumda infial yaratan açıklamalarına Talip Atalay’ın her hangi bir cevap vermemesi onunla ayni fikirde olduğunu mu gösterir diye sordun ve bilelim yani dedin. Sevgili Ayşe, zamanımızın modası, İspanyol paça modası değil. Kalın yakalı ceket modası hiç değil. Hele hele iskemleyi kapı önüne devirip, komşudayım. Beni ararsanız komşuda bulursunuz modası hiç ama hiç değil. Şimdiki moda, bazı uçuk beyin sahibi, sözde din bezirgânlarının, kuran kurslarında küçük çocukları öpme devridir. Talip Atalay hocamız, bazı çevrelerce destek gören bu çember sakallıların tekerine androş (Takoz) veya çalışan arabalarının makinesine şeker koyarsa başına gelecekleri bilir.Hacı amca, rabbim nefsimize celaliye, kalbimize cemaliye. Hayatımıza hikmetiye, hatalarımıza rahmetiye, mahşerde muhameddiye, görüpte görmeyenler ile konuşmayanlara cesaretiye ihsan eylesin diyor.

Sn. Ogün Genç Kaçmaz. Sosyal medyadaki ibretlik paylaşımında, Kosova, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 geçerek Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubunda maç fazlasıyla lider oldu. Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in de gol attığı Kosova, iki yıl önce FIFA'ya üye oldu. KKTC Milli Takımı 2004 yılında Atatürk Stadı'nda NF Board çatısı altındaki Kosova'yı 1-0 mağlup etmişti. Biz adı Süper Kupa ve haftaya başlayacak Süper Lig ile uğraşmaya devam ediyoruz. Bu arada dün de U 19 elemelerinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'yi 1-0 yendi. I love this game... Oyna GG diyorsun.Ogün hocam, Ayağımızdaki prangayı görmezden gelip gözümüzdeki pası silme zahmetinde bulunmayanlar ve hep bana, sana değil yine bana şarkısını kendilerine ezber tutanlara andilla koyup bakmakla yetiniyoruz. Ama bakmakla aşık olunsaydı öküz trene aşık olurdu,

**

Sn. Cem Emre, BRT kazan sen kepçe yaptıkların ile kazanı karıştırdığın söyleniyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) son 7 yıldır herhangi bir görev yapmadığın gibi BRT’nin yolunu kaybetmen nedeniyle işe gitmediği iddia ediliyor. Hatta senin dayı ve amcalardan birisi bizim oğlancığa da terfi verin diye tutturunca sana verilen “Terfi’yi bildirmek için yeşil dötlü mum ile sıçan deliği bile felik felik aranmış ancak bulunamamışsın. Gazetelere renkli, tam sayfa ilanlardan sonra bile ismine rastlanmasına karşın, cismine rastlanmadığı dile getiriliyor. Sevgili Cem, lütfen senin bu dayın veya amcan kim ise lütfen, bir zahmet, ileride lazım olur diye ismini bana da yazıver. Ayşaba, Cem ovlucuğum işe gitmediği için sakın üzülmesin. Bu ülkede onun gibi 7 hatta 12 sene işe gitmeden oggalı maaş çeken müşavirler var. Meclisin yolunu unutan vekillerimiz var. Cem 7 sene işe gitmemiş ne olmuş yani diyor.Sevgili,Cem, aşk eğri ayaklıyı doğru görme sanatı olduğu gibi, devletin parası deniz yemeyen kereviz olmama sanatıdır.

**

Sn. Mehmet Seyis, Allah’ım biz ne yaptık ki bize milletvekili diye bunları ceza olarak gönderdin. Sen de haklısın tabi sonuçta bizim içimizden birileri seçti. Gerçekten trajikomik bir haldeyiz dedin. Ve bu konuda Allah’a serzenişte bulunun. Sanırım, Tanrı’nın o anda dünyaya baktığı aynası ya kırılmış yada kirlenmişti. Bir anlık boşlukta,buyurun, (doğru-dürüstleri tenzih ediyorum), bunları tepe tepe kullanın diyerek gönderdi. Sn. Seyis, ben durmadan ben farklıyım ayaklarında şov yapan bazı siyasilerimizi anlamıyorum. Yahu sizin farkınız ne? Yoksa sizi babanız mı doğurdu deyip özür dilemelerini beklerken, konuşmaları ile bizleri öyle bir hale getirirler ki, bir bakmışsın, özür dileyen onlar değil bizler olmuşuz.

**

Sn. Eray Karacamert, zıpkınla balık avlamak için gittiğin sahilin içler acısı halini görünce dalış yapmaktan vazgeçip tatil gününü sahildeki çöpleri toplayarak geçirmişsin. Zıpkınla balık avı yapmak için gittiği Tatlısu bölgesindeki sahili durup bir güzel temizlemiş ve tatil gününü çöp toplayarak geçirmişsin. Bu durumun birilerine örnek olmasını dilemekten öte çevreyi kirletenlerin utanmalarını bekleriz. Sevgili Eray, bir zamanlar biz çocukken, yollar bozuktu. Paralar şilin dediğimiz madeni paralar olup, bozuktu.Kamuda, ihalelerde, emlakte musluklar da bozuktu. Ama tüm bu bozukluklar arasında, siyasette ve kamu içerisine bazı insanlar duyarlı, vijdanlı ve sağlam kaldı.

**

Sn. RHA 2994 plakalı aracın sürücüsü, maşallah balığın, kuyruk ve gövde kısmını geçtik. Başını bıraktın, tuzunu bile kokuttun be gardaş. Karayolları Dairesi'ne ait aracı, çift sarı çizgi bulunan kaldırımın üstüne park etmen, Mustafa Karadayı isimli vatandaşı bile sinir etti. Kural tanımazlık boyutlarını bile aşan bu davranış sonrasına Karadayı bunlar tuzu bile kokuttu diyerek tepki göstertti.Gardaş, bence RHA’yı bu defa çift sarı çizgili kaldırım yerine, yol geçen hanına dönen ve siyah çelenkten, futbol topuna kadar ele ne geçerse önüne park edilen, Başbakanlık Binası ile bazı bakanlıkların önüne park et. Çeşitler arasına birde RHA ilave edilerek koleksiyon böylece tamamlanmış olsun.

**

Günün Fıkrası

Günün Fotosu

Günün Sözü

Günün Parkı