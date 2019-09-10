Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mevlut Çavuşoğlu, ülkeme hoş geldiniz. Ama ortalıkta devire devire çam bırakmadınız. Nasırına basmadığınız ne Sendikal Plaform, nede Kıbrıslı Türk kaldı.Sendikal Platform, sizi ‘Sömürge Bakanı’ olarak ilan ederken, Türkiye Kökenli bir öğretmen olan Ayşegül Garapli ise KKTC’yi siyasi işgal altında tutmakla suçladı. Aslında açıklamalarınıza baktığımız zaman, bu ülkede yaşayanların bunun ne yenilir nede yutulur olduğunu gördüler. Buralarda bir laf var. Ve Gugukça kuşu yutmadan önce kemiği bir yerine soktuktan sonra ‘Gurgurasından’ geçip geçmeyeceğini yoklar. Ve ona göre kemiği yutmaya çalışır derler. Bu lafların bırakın gurguradan geçmesini, geçmeyeceği yoklandı. Geçmeyi bırak daha ağızdayken bile gurguraya takılacağını fark ettiler. Mavro yerimo kalsın bundan mok olmaz diyerek boş verin tırıs gitsin dediler. Sn. Çavuşoğlu, Mevhibe teyze, ordunun en çalışkan askerleri çavuşlardır. Ama onlar çavuşluktan öte general olamazlar. Hatta bazılarının pırpırlarını sökerler ve onları onbaşı yaparlar. Çamları kırdığı ve kökünden söktüğü için birde bakarsın bizim çavuş da tenzili rütbe yapılarak pırpırları sökülür.Ve onbaşı yapılır dedi. Vallahi Mevhibe teyze ne demek istedi anlamadım. Siz anlatırmısınız?

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Sn. Kudret Özersay, bizim gazeteci çevrelerinden, hayvan sevgisi ile dolu Rana Sarro, geçmişte kendisine verilen izin sonrasında, kendi imkanları ile sokak köpeklerinin kalacağı bir barınak yaptı. Ayda, 4-5 bin lira harcayarak, bu köpeklerin aç kalmamalarını da sağladı. Ancak sizin Güzerlyurt Kaymakamının bir ayak üstünde barınağı yıkacağım diye diretmesi sonrasında, barınakta bakım gören köpeklerin bir anda sokaklarda başı boş kalmaları tehlikesi ortaya çıktı. Duyarlı bir davranış sergileyerek, Rana’ya bu konuda yardım edeceğinizi ve barınaktaki köpeklerin başıboş kalmamalarını sağlayacağınızı öğrendik. Sn. Özersay, bir insan, yatmadan önce edilen duada yer alırsa duaların en hayırlısında yer alır der atalarımız. Bu davranışınız ile alkışı geçtik, edilen o duaların en önünde yer aldığınızı söyleyebilirim.

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Sn. Süleyman Soylu, bu aralar, siz siyasilerin, KKTC’ye olan ilgisinin arttığına tanık oluyoruz. İyi hoş da buralara bakarken, galiba sizin o taraflarda yaşananları pek göremiyorsunuz. Bizim Minik Kuşlar, geçtiğimiz gün, istiklal caddesinde, İstiklal Caddesinde güvenliği sağlayanPolis otosunun uyuşturucu kullandığı öne sürülen 6 kişinin yanından geçtiğini ve sallana sallana yürümeye çalışan ve uyuşturucu aldıkları açık seçik belli olan bu kişilerin o polis otosu içerisindeki polislerin durdurmadığını ve geçip gittiğini söyledi. Polislerin 6 kişiyi durdurup üstlerini aramış olması halindebıçaklanarak öldürülen, İTÜ’lü gencin belki de halen hayatta olacağını ifade ettiler. Bu geçip gitme, bir cana mal olurken, gencin evine de ateş düştüğünü dile getirdiler.Sn. Soylu, Hacı amca, haram kazanılan aş aştan sayılmaz. Hak için akmayan yaş, yaştan sayılmaz. Secdeye varmayan baş, baştan sayılmaz. Burnunun ucunu görmeyen ve uzakları tarayan göz, gözden sayılmaz. Vatandaşı umursamayan yürek, yürektem sayılmaz diyor.

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Sn. Kenan Akın, büyük bir sevgi ve sempati ile bağlı olduğunuz DP Başkanı Serdar Denktaş’ın başkanlık görevini bırakmasından sonra,gözler size çevrildi. Serdar Denktaş, gittikten sonra YDP’ye geçebileceğiniz ve ufukta bulutları beliren bir erken seçimde de YDP’den Milletvekili adayı olabileceğiniz ileri sürülüyor. Ayşaba, vallahi Kenan ovlucuğum, kan kaybeden DP’den seçilememişse bu onun kusuru değil, kan kaybeden partisinin kusurudur. YDP’ye geçerse, Akın, akın oyları oraya taşır ve pandoranın kutusundan, dere gibi akan oylar sayesinde çıkar. Hz. Muhammed, İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür demişti. Bugüne kadar partisinizin kan kaybetmesine rağmen orada büyük sabır göstererek kaldı. Bundan sonra yeni partisinden seçilerek ‘Tanrı’ya ‘Şükür’ etme zamanı geldi diyor.

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Sn. Emrah Yeşilırmak, bak başkan yaptıkların ile birilerinin nasırına basıp, kıskançlık duygularını, şaha kalkan ata çeviriyorsun. Bazıları gibi oturup, ense büyütmek ve gerdan sarkıtmak varken, yeni projeler ile büyük işlere kalkışıyorsun. Boş ver zamanında, kalkmış Türkiye’den, kardeş belediyeniz Ankara/Sincan Belediyesinin hibe ettiği, Parke, Bordür, Briket ve diğer üretimleri yapabileceğiniz tesisi, Erenköy’e getirmişsin. Birilerinin rahatını bozma pahasına, istihdam yaratarak belediyeye para kazandırma uğruna, birilerinin rahatını bozuyorsun. Karpaz sevenler olarak bizler, rahatını bozdukların adına, tesisi sana hibe eden, Ankara/Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı, Meclis üyelerini ve il başkanını şiddetle protesto ederiz. Bir protesto da sana Ayşaba’dan. Ayşaba, bölgeyi kalkındırma uğraşı içerisinde olan. Belediyeyi, yatalak durumundan yürüme durumunu geçtik, koşma durumuna getiren.Ve yaptıkları işler ile birilerini rahatsız eden, Emrah ovlucuğumu gınarım dedi. Başkan,Fahişeye laf edenin tek derdi parasının yetmemesinden, İş yapana laf edenin ise ‘Yetenek özürlü’ olmasındandır. Yola devam.

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Sn. Sendikal Platform Üyeleri, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, sömürge bakanı ilan ettiniz, Çavuşoğlu’nun, Karpaz’a yaptığı ziyaret esnasındaki, ırkçı, ayrımcı, çözüm karşıtı ve Kıbrıslı Türkleri aşağılayan beyanlarının da, AKP’li yöneticilerinin Kıbrıs’la ilgili düşüncelerini ortaya koyduğunu belirttiniz. Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesinin yok sayıldığını, karar verenin Türkiye olduğunu vurguladınız. Ayrıca, Bu toplantının Karpaz’da yapılmasının, Kıbrıslı Rumlara siyasi mesaj verme amacı taşıdığını ve TC Elçiliği tarafından kurdurulan siyasi partilere oy toplama amacı taşıdığını söylediniz. Sn. Sendikal Platform üyeleri, şuç ne AKP’nin nede Çavuşoğlu’nundur. Bence suç ‘Şükran ’ ile ‘Şükür’ündür. Abdülveham amca, Canan Karatay için ekmek ne kadar zararlıysa, AKP ve Erdoğan için bu sendikal platform odur. İktidarda, iktidarsızlık çekenler ile üç maymunları oynayan muhalefet, siyaseti beceremiyorsa bırakacaklar aga. Tekme yiyen ciğercinin kedisi yerine, özgürlük felsefesi sahibi, sokak kedisi gibi kişilik sahibiolduklarını kanıtlamaya çalışacaklar. Kişilikleri aç kalıp da karakterleri obez olanlardan ayrışacaklar diyor.

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Sn. Can Sarvan, Zeki Çeler, onun bakanlığı döneminde ‘panik butonu’ projesinde bakanlığa teklif götürdüğünüzü ama pahalı olması nedeniyle bunu kabul etmediğini belirterek, büyük ihtimalle bu yazıyla kendisinin intikam almak istediğinizi tahmin ettiğini söyledi.Suçlamaların ismiyle yazılmasını istediğini de dile getiren Zeki Çeler, ‘ha keşke böyle bir şey yapsalar da konuyu mahkemelere taşısak ve gerçekler ortaya çıksa’ dedi. Bunun dışında, suçlamaların da ima yoluyla yapılmasının çirkin olduğunu, Ercan’daki VIP geçişlerinin kameralar önünde kayıtlı olduğunu, valizlerin de X ray cihazından geçirilmesi nedeniyle bunun rahatlıkla öğrenilebiceğini ifade etti.Sn. Sarvan, Kıbrıs’ta yaşadığımız veya yaşatılmaya çalışılan hayat, bir oyundur. Ama bu oyunun grafikleri inan çok hoşuma gidiyor

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Sn. Hüseyin Sönmezoğlu, KKTC’nin Ceryan bol kepçe lokantasında, çukur tabakları hınça hınç dolduran ve deveyi avurdu ile götürenlerin tesbiti için kurulan tetkik ve inceleme biriminde görevlendirilmişsiniz. Direk yönetim kuruluna bağlanan birimin yanısıra İç Murakabe ve Denetleme şübesinin de sorumlusu olmuşsunuz. Kurulan birimin, Kıb-Tek, deniz yemeyen kereviz diyenlerin hakkından geleceğine yönelik inancımız tamdır. Sn. Sönmezoğlu, birileri göreve atanırken, malı götürme yönündeki başarısını, başarı bayramında, şeker niyetine etrafa dağıtacağını düşünür. Ancak, sonrasında,kurban bayramı için dağıtılacak birer öküz konumuna geldiklerini fark etmezler. Sn. Sönmezoğlu, Elektrik Kurumundaki yarayı gören bu efendiler, sağolsunlar tuzluğu kapıp gelirler. Bu nedenle ben bunlara, inan ağzımla sövmüyorum. Ama denetim bayramında öküzlükleri fark edilince, inan. küfür edercesine bir yerlerim ilekatıla katıla güleceğim.

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Sn. Turgay Hilmi, Almanya’yı özlemişim. Havasını, bahçemdeki çiçeklerimi. Doğayı, sanatı, disiplini, saygıyı ve düzgün yollarda araba kuyllanmayı dediniz. Yapma Turgay hocam. Yeknasat bir düzen. Tıkır tıkır işleyen bir sistem. İnsan hayatına önem veren hükümetler. İçinde tek bir luggo (Çukur) olmayan yolların heyecanı mı var? Bizde ise yollarda kurallara uymayan ve ne yapıyorsun dediğiniz zaman, size Mi Majörden beste, Si bemolden güfte yapan magandalar var. Pikinik alanlarındaçöpü dağa dönüştürenler olmazsa. Luggoların etrafından zigzaglar çizerek gidilen yollardaki heyecan, çevrede bırakılan yiyecek atıklarının oluşturduğu mis gibi güzelim kokular, Anayasa bir defa delinmekle birşey olmaz deyip de her fırsatta ırzına geçen siyasiler ile olmazsa heyecanın yanısıra hayat güzel olur mu? Turgay hocam,İnstagramda ve Face Book’ta, beğeni butonunun yanına bi de ‘hassiktir butonu’ gelse ve artık içimizden sövmesek, sanırım hayat daha da güzel olacak.

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Sn. Mehmet Kumser Skylap, sosyal medyadaki paylaşımında, İğneci arasözüdür.Seçmesini bilmeyen toplumlar, seçkin hayat yaşayamazlar.Daha çoook dizlerini döveceksin.Bu da iğnecinin şiringasıdır dedin. Da bence seçme konusunda yanlış dedin. Mehmet gardaş, bu halk oğlancığın işe girmesini, gıccacığın sözleşmesinin uzatılması konusunda kapıda bekleme uzmanı oldu. Birçoğumuz yağ ve grasonun hasını öğrenme yeteneğini kazandık. Bu nedenle seçme konusunda da uzmanlaştı. Hele hele dikili taş altında 5-6 hamle ötesinin hesabını yapma yerine attığı zarın getirdiği oyunu oynamanın ustası oldu. Tüm bu yetenekler sayesinde dikili taş yanında hizaya gel denince hizaya geçip tırnak kontorlü yapan siyasileri seçme becerisini elde etti. Yaaaa!..

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Sn. Afet Özcafer,Serdar Denktaş’ın, Demokrat Parti Başkanlığından istifa etmesinden sonra, DP Parti Meclisi yaptığı toplantıda sizi DP Kurultayı'na kadar başkan ilan etti. Kurultaya kadar geçici başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Siyaset ile aman aman iç içe olamayan Hatçe Teyze bile, dik duruşu ve insanlara yaklaşım tarzı ile halk nezdinde büyük sempati toplayan eski Genel Sekreter, yeni genel başkan Afet Özcafer’in DP Başkanlığını layıkı ile yürüteceğine ve partiye katma değer katacağına yönelik inancımız tamdır. Partiye kadın eli değince vitrininin ‘Al Benisi’ daha güzel yansıyacak dedi. Hacı amca ise, parti bugüne kadar,en büyük zararı borsada değil, zamanını boşa harcadığı ölü yatırım dostluklara yaptı. Bunlar borsa gibi dibe vurunca, partinin değer ve üye kayıbı büyük oldu diyor.

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Sn. Hasan Eren,Gençlik Dairesi Müdürü olarak “Kantara ağaçsız kalmasın” diyerek yapmış olduğunuz kampaya sonrasında, daire personeli, eğitim şefleri, liderler ve Kantara Gençlik Kampı’na gönül vermiş gönüllü gençlerle yanan bölgelere ağaç dikimi gerçekleştirileceğinizi kaydettiniz. Ve bu kampanya sayesinde de çok sayıda ağacın yeniden dikileceğini belirttiniz. Sn. Eren, bir avuç kalan yeşili korumak için yapmış olduğunuz girişim gerçekten takdire şayandır. Ağaç ekimiyle gençlerin tekrar Kantara’yı eşillendireme girişimi ise bir örnek teşkil edecektir. Bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğiniz sürece, diğer düğmeler yanlış iliklenir. Bugüne kadar avuç içi kadar yeşili dikkatsizlik ve umursamazlıktan yaktık. Çevreyi kirlettik. Hatalı kararlar ile yanlışlarla dolu bir hayata sürüklendik. Gençler ile başlatacağınız bu girişim sonrasında belki bundan sonra doğru hayata doğru yol almaya başlarız.

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