Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, CTP’nin Parti Meclisi ile Başkanlık seçimlerinin de yapılacağı, genel kurula tek aday olarak gireceğinizi öğrendik. Başkan seçilmenize bu durumda, kesin gözü ile bakılırken, Cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde de anketlere göre Mustafa Akıncı ile yarışacağınız ortaya çıktı. Ancak bizim Minik Kuşlar, çözüm perspektifinde ilerleme olması halinde, tekere çomak sokmamak için adaylığınızı şimdilik kaydı ile buzdolabına da koyabileceğinizi söyledi. Sn. Erhürman, çorak tarlada bostan yetişmez. Maşallah sizin gönen oldukça verimli, Kavunun da karpuzun da lezetlisi ve diri olanı yetişiyor. Ayşaba, genelde bütün insanlar özelde de bazı siyasiler “orijinal” olarak doğarlar. Ancak bir çoğu; “kopya” olarak ölür. Tufan ovlucuğum siyasete imzayı attı atalı ne hal ve ne hikmetse hiç kopya olma durumuna düşmedi diyor.

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Sn. Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi yol geçen hanına döndü. Duvara merdiven dayadıktan sonra bay bay diyeni mi? Yoksa hastaneden adios diyerek elini kolunu sallayarak gideni mi, yoksa götürüldüğü mahkeme avlusundan Adios verçi diyerek sıra kadem basanı mı istersiniz. Son olarak mahkeme avlusundan hükümsüz tutuklu Mürsel Aydın isimli tecavüz zanlısı şahıs, sizin cezaevine doğru orta parmağını sallayarak bay bay demiş. İçişleri bakanı olarak sanırım kulak çekme operasyonuna girmeniz en doğru olur diye düşünenlerdenim. Aksi takdirde migrene dönüşecek baş ağrısı dayanılmaz hale gelecektir. Sn. Baybars, yetenek özürlü insanların üstüne kurduğunuz hayaller, size pahalıya patlayabilir. Bu nedenle, noktayı, cümlenin sonunda değil. Tereddüt ettiğiniz yerde koyacaksın. Ve Türkan Şoray Yeşilçam’ın kanunlarını, Taşbebek Gönül Yazar Tarihini yazarsa bende İçişleri Bakanlığının tarihini yazacağım diyeceksiniz.

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Sn. Narin Şefik, ülkenin ekonomik durumunu göz önüne alarak, ‘Adli Yıl’ açılış töreni yapmayacağınızı, adli yıl açılışı ile yapılması düşünülen tören için sarfedilecek paranın da mahkemelerin ihtiyaçları için harcanacağını belirttiniz. Bu doğru ve ince düşünce ürünü kararınızı, belki bizim emir erlerimiz de örnek alarak, mirasyedi hovardalığı ile çiftçinin harmanda havaya savurduğu kalem demetleri gibi havaya savurmamasını görebiliriz. Çorak tarlada bostan olmaz. Emir erlerinden de böylesi düşünce çıkmaz diye düşünenlerdenim. Ayşaba, Narin gızımı bu davranışı için yürekten kutlarım. Darı, Unundan baklava, incir ağacından oklava, bizim otur arap, kalk arap modundaki bazı emir erlerinden de cepten bağışlama olmaz dedi.

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Sn. Selma Eylem, Eğitim Bakanlığında, Elçilik mensuplarının organizasyonuyla sürdürülen, Çanakkale Kampından sonra bu yıl Gençlik dairesi aracılığıyla duyuru yapılmadan 14-15 yaş grubundaki gençlerin, Türkiye’de Kırşehir Ahi Devran, kampına tepki gösterttiniz. Kampta, oynanan oyun esnasında arka fonda, Erdoğan’ın seçim müziği ile maneviyat dersi verildiğini, bu davranışlar ile kültürleme ve toplumsal dönüşüm hedeflendiğini, bu ideolojik kampların kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, gerici, yobaz eğitim verilmesi pedagojik açıdan sakıncalıdır dediniz. Sn Eylem, Tarım, İçişleri ve Eğitim Bakanlığı yapan ‘Süper Bakanlarımız’ bu üstün yeteneklerini, özgür sokak kedisi yerine ciğercinin kedisi olmalarından dolayı kazandılar. Ben bunların pencerelerine baktığım zaman, camlarındaki kiri, pencerelerinden dışarı baktığım zaman, bahçelerindeki, boyunları eğik ‘Güneşe Bakanları’ görürüm. Satrançtaki piyon gibi hafif oynatınca bugün gerici ve yobaz, yarın baş milliyetçi ve din uleması olurlar.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, yapmış olduğunuz açıklamada, 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Hava Yolları’nın KKTC – TC arasında yapacağı karşılıklı geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında %15’lik öğrenci indirimi uygulamasına geçeceğini belirttiniz. Alınan bu karar sonrasında, ülkemizde okuyacak öğrencilerin yararlanacağı bu uygulamaya dudak bükenler çok oldu. KKTC'de okuyan üniversite öğrencilerine yüzde 15 indirim yapılacak şeklindeki müjdeli haberiniz sonrasında bizim öğrenciler, ne be ama biz ‘Evredomuyuz’ dedi. Sn. Çavuşoğlu, Mevhibe Teyze, 41 kere maşallah. Bu ülkenin, Eğitim bakanı okullar açılıyor ve okulları pislik götürüyor. Ama, o bizim çocukların yararlanmayacakları bilet indirimini çıkıp müjde olarak veriyor. Peki KKTC'den TC üniversitelerine veya yurt dışında başka ülkelerde okumaya giden öğrenciler, bu ülkenin çocukları değil mi ? Ya da şöyle sorayım siz kimin bakanısınız diye soruyor. Sn. Bakan, Hatçe Teyze ise be ovlucuğum sen Ömer Seyfettin’in, başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense, kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim dediği o sözünü bilin. İşte o sözü bir zahmet bir pırpırını söktüğüm ve onbaşı yaptığım onbaşıoğlu’na hatırlat dedi. Elçiye zeval olmadan hatırlatalım dedim.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli sosyal medyadaki paylaşımınızda, meğer "adam" doğru söylüyormuş. Evimizi terk etmek için pılımızı pırtımızı toparlıyormuşuz. Gitmek için toparlanıyormuşuz. Şimdi hep beraber luggocuğa doğru cirileniyoruz. Korkmayın luggocuğun üstüne toprak atmak için "Ustasının Borazanı Partisi" ile " Hallederiz Partisi" iş başında. Diğer partilere de bir kürek düşer elbet dediniz. Ayşegül hocanım, başaklar boy atınca uçları taneler ile dolar. Bunlar olgunlaşınca başak boyun büker ve başı eğilir. Bizim bazı başakların boyunlarının bükülmesi tanelerinden değil, koltukta otura, otura bir yerleri şiştiğinden belden eğilme durumları hasıl olmasındandır. Bu nedenle iki büklüm eğilip de doğrulamıyorlar. Hüsamettin amca, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun. Bir gün yaprakları yere düşer. Kuruyup hafif olanlar Rüzgarın oyuncağı olur diyor.

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Sn. Halil Talaykurt, Rekabet Kurulu’ndan onay almadan Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuca bağlanarak çalışmaları başlatılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait (GKK), betonarme binanın tamirat tadilat işleri ihalesi için kuruldan “Tüm işlerin durdurulması” kararının çıktığı açıklandı. Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ise bu konuyla ilgili kendilerine 5 kez itiraz geldiğini ancak, itiraz kararını henüz açıklamadıklarını söyledi. Hal böyleyken sizin ihaleye çıkmanız ve işleri başlatmanız hoş karşılanmadı. Sn. Talaykurt, MİK sırat köprüsü gibidir. Ne Sola da nede sağa devrilemezsiniz. Ayşaba, bazı bürokratlar yaptıkları hatalar sonrasında, düşecekleri kuyuların sandıkları kadar dipsiz olmadığını, aslında güven içerisinde kimseyi takmadan; tutunmaya çalıştıkları iplerin çürük olduğunu bilmeleri gerekir dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ahmet Çaluda, Cenevre’de gerçekleştirilen bir konferansın masraflarını hem Hür- İş Federasyonundan, hem de devlete fatura ederek aldığın söyleniyor. İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 108. Uluslar arası Çalışma Konferansı’na katılım için önce federasyondan bilet, otel harcırah masrafı olarak toplamda 11 bin 547 TL ardından da Çalışma Bakanlığı’ndan, Bakanlar Kurulu kararı ile 15 bin 288 TL cebellezi yaptığın öne sürülüyor. Ve bu konunun duyulması üzerine istifa ettiğin dile getiriliyor. At binenin kılıç kuşananındır tamam da, mavro yerimo galsın eğreti ata binerek, başkasına ait kılıç da kuşanılmaz be başkan. Şekibe aba bazı şeyler mesela sigara, çay, uyku, sevdiğin şarkı, hızlı yaşarsan ömür, çok seversen aşk çabuk biter. Tamam, ama bugüne kadar dantel gibi ağır ağır ördüğün saygı ve güvenirlik,gözün gibi korunarak, drahmi veya İtalyan lireti gibi çabuk harcanıp bitirilmemesi gerek diyor.

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Sn. Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada turizm acentelerinin devletten, 2017 yılından beridir turizm teşviklerini alamadıklarını söylediniz. Ve şuanda turizm acentelerinin devletten toplamda 150 milyon TL’ye yakın bir alacaklarının olduğunu belirttiniz. TC kaynaklı turizm teşviklerinin ödenmemesi nedeniyle turizm acentelerinin zor durumda kaldığına vurgu yaptınız. Başkan, devletin alacağına şahin, vereceğine kaplumbağa olduğu çok bilinmeyenli denklem değil. Vallahi sende biliyorsun ki, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Efendiler, KKTC bol kepçe lokantasında, çukur tabaklarını doldururken, dört dörtlük yaşarken, sizlerin şirketlerinizi yaşatmak için bir yerleri üç buçuk atıyor.

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Sn. Hasan Sertoğlu, futbol sezonu hayırlısı ile start aldı. Yeni sezon açılışında yapmış olduğunuz açıklamada, en büyük dileğimiz, geçen sezon olduğu gibi dolu tribünler önünde; futbolu seven tüm kesimlerin rahatlıkla ve huzurla maç izleyebileceği bir ortam yaratmaktır. Kulüplerimizden de bu güzel ortama katkı koymalarını beklemekteyiz. Statlarımız kavga yeri değil, insanların huzurlu bir şekilde maç izlemesi ve haftanın yorgunluğunu atması içindir. Bundan mütevellit bu sezonun Fair-Play çerçevesinde; olaysız ve barış dolu geçmesi ana hedeflerimizdendir dediniz. Başkan, Futbol Federasyonu başkanı olduğunuz günden beridir, futbolcumuza bir ciddiyet. Futbolumuza tatlı bir rekabet. Futbolseverlerimize de Fair Play ruhu geldi. Ayşaba, idari yetenek, sonradan olmaz. Doğuştan olur. Hasan ovlucuğumu farklı yapan affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, ve onu başarılı yapan çekince gelmeyip, itince gitmeyenlerden vazgeçtikleridir.

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Sn. Salih Egemen, bir Siyaset Bilimci ve Redborder Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Direktörü olarak 2020 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak yapmış olduğunuz ankette değerlendirmelerde bulundunuz. Ankette, Akıncı, Erhürman ve Özersay’ın isminin ön plana çıktığını belirttiniz. Ayrıca, şu anda ön plana çıkan dördüncü bir isimin olmadığını ve Kıbrıs sorunu üzerinden bir kutuplaşmadan çok kişiler arasında bir kutuplaşma olduğunu, kararsızların oranın da üçte bire yakın olduğunu açıkladınız. Seçimin birinci turda bitmeyeceğine vurgu yaparken, partilerin değil adayların ön plana çıkacağını söylediniz. Sn. Egemen, çok doğru tesbitlerde bulundunuz. Hüsamettin amca, bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Bu güne kadar verdiği umudu geri alanlar da, seçim sonrasında aldığı ahı güle güle kullanacak dedi.

Sn. Okan Erdoğan,

Aslında esas sorun TC Dışişleri Bakanı’nın Karpaz’da ne aradığıdır. O toplantının amacı ne idi? Bu ülkede bir yönetim yok mu? O bölgedeki insanların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek kimin görevidir? Evet, yanıtları hepimiz biliyoruz. Yaşasın tam bağımsız KKTC

BÜYÜK RAKAMLAR: Polis Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin derinleştirerek sürdürdüğü araştırmada, yasadışı sanal bet yapıldığı tespit edilen iki internet sitesinde toplam 48 milyon 747 bin liranın döndüğü belirlendi

16 MİLYON 803 BİN NET KAZANÇ: Polis, Kalebet isimli sitenin 2018 ile 2019 yılı içinde 39 milyon 595 bin TL gelir elde edildiğini, 25 milyon 20 bin 314 TL de gideri olduğunu, Dobrabet isimli sitede ise 9 milyon 152 bin 386 TL gelir, 6 milyon 724 bin 924 TL tespit etti

8 GÜN DAHA: Yasadışı sanal betten elde edilen milyonlarca liranın Bulut Akacan’ın kurduğu çok sayıda şirkete aktarıldığına inanan polis Bulut Akacan ve dayısı şirket direktörü Okan Erdoğan’ın 8 gün daha tutuklu kalmasını istedi. Mahkeme bu isteği onayladı

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Mürsel Aydın, üsten beyaz gömlek alttan siyah kot pantolon girmekte olup, 1,70 boylarında sakalsız ve bıyıksızdır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

Hasan Taçoy AKSA ile ilgili biten bir sözleşme biten bir sözleşmedir. Tekrarı olmaz. İhtayaç varsa İhale Yasası gereği yeniden ihaleye çıkarsınız. AKSA ile bu şekilde devam edilmesine be HAYIR diyorum… AKSA ile 2008 Yulında CTP-ÖRP Hükümeti döne,minde imzalanan sözleşmenin Makine amortisman giderleri ne kadardır? 3.7 Dolar/cent ücret ödeme mecburiyetinde değiliz… Kira gideriolarak 3.70 centlik kira bedeli benim de ücretlerimi artırıyor… Biz işin ucuzlatılması yönündeki hassasiyetimizi sürdürüyoruz ve burada halkımızın desteğini istiyoruz. Hepimizin tek derdi fiyatları aşağıya çekmek” şeklinde konuştu…

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