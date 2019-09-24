Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştireceğiniz görüşme öncesinde, referansları belirlemek için bir araya geldiğiniz Lute ile anlaşmaya varma noktasında, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara’yı aradığı ve Luce ile anlaşmaya yakın olduğunuzu dile getirdikten sonra, sizi Mevlut Çavuşoğlu’nun aradığı öne sürülüyor. Mevlut Çavuşoğlu ile yaptığınız telefon konuşmasından sonra Lute ile görüşmelerin seyrinin değiştiği ileri sürülüyor. Sn. Akıncı, baklava tatlı ama gerçekler acıdır. Urfa’nın meşhur İsotundan daha acı olsa bile bu gerçekleri halkın bilmesi gerekir. Sn. Akıncı, bu halk duruşunuz nedeniyle sizi sevdi. Geçtiğimiz hafta Mağusa’da, Salamis Harabelerinde verilen konserde hiçbir siyasiyi alkışlamazken sizi avuçları patlayıncaya kadar alkışlaması bu sevginin ürünüdür. Hacı Allahverdi amca, ne kimseyi bilerek kır. Nede haksızlık et. Sadece sana verilen değerin karşılığına dikkat et dedi.

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Sn. Kamil Kayral, Kamu Hizmetleri Komisyonu olarak öğretmen atanması ile ilgili münhal açmadığınızı ileri süren Eğitim Bakanı, 82 öğretmen eksikliği nedeniyle, sizileri suçladı. Eğitim Bakanı, kendisine komplo kurduğunuzu ve kasıtlı olarak münhal açmadığınızı açıkladı. Kafalarınızda bir kurgu olduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, kimin ekmeğine yağ sürdüğünüzü de sordu. Sn. Kayral, bakan herhalde Kamil Kayral’ın kim olduğunu bilmiyor. Geçmişini belli ki araştırmamış. Kamil Kayral’ın, doğru ve dürüstlüğü nedeniyle Akıncı tarafından tekrar Kamu Hizmetleri Başkanlığı görevinin verildiğini belli ki görmemiş. Kısacası damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modundan kurtulamamış. Başkan, düşünmeden laf sarf etmek, bir lokmayı çiğnemeden yutmaya benzer. Sonu hüsran ve acıdır. Bırak hüsran ve acı ona kapak olsun.

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Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak Elektrik kurumu ile ilgili herkesin strateji belirlemeye çalıştığını kaydettiniz. Yasalara göre davul benim tokmak da başkasının elinde olamaz. Davul benim sırtımdaysa nasıl çalınacağını ben bilirim diyerek üzerinde çalıştığınız, hayata geçirdiğiniz ve hedefleriniz ile ilgili değerlendirmelerde bulundunuz. Sn. Bakan, Ayşaba, Hasan ovlucuğum bu konuda çok haklıdır. Ne be ama önüne gelen davula vuracak sonrada suç gömleğini Hasan’ıma giydirecek. Olmaz öyle şey. Vallahi öyle tokmak ile laf cambazlığı yapmasınlar. Onlara öyle bir laf sokarım ki, kürtajla bile aldıramazlar dedi.

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Sn. Hamza Ersan Saner, son günlerde sarı taşlar ile örülü UBP merkez binasında esen cumhur rüzgârının 7 bufor şiddetinden, fırtınaya dönüştüğü söyleniyor. Şiddetli rüzgar, PM salonunu darmadağın ederken, bağırmaların gökyüzünü kapladığı öne sürülüyor. İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Bermuda Adası'nda etkili olduğu söylenen, Humberto Kasırgasının rota değiştirerek sizin merkez binaya doğru yol aldığı iddia ediliyor. Kavga ve tartışmalara neden olan cumhur rüzgârı ile Humberto Kasırgasının birleşmesi halinde ne çatı nede taban kalacağı, ikisinin de hasara uğrayacağı belirtiliyor. Sn. Saner, güneş her sabah ışıl ışıl doğar. Ama gece olunca da batar ve her yer karanlığa boğulur. Haaa ertesi sabah yine doğar derseniz, gökyüzünde beliren kara bulutları unutmayın. Onlar ışığın en büyük düşmanıdır derim. Sanırım biten bir makam aşkının, hemen ardından başlayan koltuk aşkının adı, İlişki değil. Bence çelişki olması gerekir.

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Sn. Özkan Yorgancıoğlu, CTP’nin iktidara geldikten sonra, rahmetli İrsen Küçük’ü Esenboğa’da garnizon komutan yardımcısı tarafından karşılanmasını eleştirerek biz gelirsek demiştiniz. Ve Başbakan olarak koltuğa oturduktan sonra, Türkiye’ye yapmış olduğun ziyaretlerde sizi de kaymamak yardımcısının karşılamasını, üzüntü ile karşılamıştınız. Ancak üzülmeyin, Sizler yine iyisiniz. Çünkü şimdilerde bizimkilerini Vali yardımcısı ile ayni uçakta Türkiye’ye giden KKTC’deki TC Büyükelçisi karşılıyor. Vallahi ne diyelim? Ağanın elini tutan yok. Marabasına tokat da vurur. Yumrukta. Ağaya hesap sorulduğu nerde görülmüştür. Değilmi?

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Sn. Akay Cemal, geçtiğimiz gece "Radyo Vatan"ın 20.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Sivil Savunma Teşkilatı tesislerinde verilen resepsiyonda aniden rahatsızlandığını öğrendik. Ani tansiyon düşüklüğü sonrasında, tansiyonun 18'lerin üstüne fırlaması seni büyük oranda rahatsız ederek ambulans ile hastaneye kaldırılmana neden oldu. Akay abi, senin gibi mesleğin zirvesinde gezinen duayen gazeteci sayılı kaldı. Ülkede adam çok, ama kolumuza takacak adam az kaldı. Malum Sivil Savunma Teşkilatında yaşadıkların sonrasında sütten ağzın yandı. Bundan sonra yeme içme dahil buzluktan çıkarttığın yoğurdu bile üfleyerek yemelisin. Çünkü bu ülkenin kıymetlisi ve sevilenisin.

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Sn. Mert Özdağ sosyal medyada yapmış olduğun paylaşım örnek teşkil edecek bir paylaşımdı. Paylaşımında, bir kızın babasına okulda teni bizden koyu bir öğrenci var. Bizim sınıfta değil, ama bizden bir yaş küçük galiba, 3'üncü sınıf. Arkadaşlarımla onu izledik, teneffüslerde yalnızdı, hiç arkadaşı yoktu. Türkçeyi de çok iyi bilmiyor galiba. Tanıştık, arkadaş olduk, yalnız kalmasın istedik. Artık birlikte oynuyoruz. Hem İngilizcem de gelişir diyerek insanların renklerine göre ayrıştırılmaması gerektiğine vurgu yaptın. Sevgili Mert, ırkçılık kötü bir hastalıktır ve iflah olmaz. İnsanlığın temelinde, insan olabilmek yatır. Irkçılığı kendine alışkanlık yapan insanlar için öyle bir an gelir ki, o yollarından dönüş olmaz. Yaptıkları hatanın özrü de olmaz. Bu nedenle insanlıklarının ve yaşamlarının anlamı da kalmaz.

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Sn. Mehmet İngenç, kurmuş olduğunuz KKTC KEMPO Savunma sporları branşında ortalığı kasıp savuruyormuşsunuz. Ülkeyi dış ülkelerde de temsil ederek adından övgü ile bahsettiriyormuşsunuz. KKTC dahilinde de gerçekleştirdiğiniz müsabakalarda şampiyon olan takımları Mağusa ihtisas spor derneği örneğinde olduğu gibi ödüllendirdiğinizi gözlemledik. Sn. İngenç bir ‘Hiç’ olmaktansa, ülkeye yararlı kişiler ile bir olmak sanırım çok daha onurludur.

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Sn. Cenk Seren, siyasetin çamurlu ve langufalar ile dolu yollarından, özelde futbolun, genelde de sporun tertemiz yollarında yol almaya başladığını gördük. Siyasette sana atılan çalımlardan usanmış olacaksınki, var olan yeteneklerini futbol alanında sergilemeye başladın. Bakır olarak aldığın takımları altına çevirmekteki maharetin alkışlara neden oluyor. Sevgili Cenk, çok bilinmeyeni bir denkleme dönüşen ve dümen çeviren kaptanın çok olduğu siyaset arenasından, bataklıkta gülistanlık olmaz denilen futbol arenasına geçerek, bataklıkta bir değil birçok gülistanlık olabileceğini kanıtladın. Yola devam.

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Sn. Gürkan Kara, sosyal medyada, kendini tavla şampiyonu olarak lanse eden ve her gün filanı iki mars bir tek falancayı adını yazmadan gönderdim diyen Yalçın Koçyiğit’e artık, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu göstert. Gerçek şampiyonun kim olduğunu iki mars bir tek ile koltuğunun altına sokacağın tavla ile gözünün içine sok. Sn. Kara, Yalçın kardeşime, senin etiket oluğun yerde, fiyatı ben koyarım deyiver.

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Sn. Fuat Mertay, Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden istifa ettikten ve zamanınızı ailenize ayırdıktan sonra göreviniz esnasındaki dik duruşunuz ve şaibesiz yönetiminiz kurum çalışanları arasında hala takdir ile anılıyor. Birçok müdürün, Kıb-Tek Bol Kepçe Lokantasından, çukur tabaklarını tıka basa doldurduğu halen dillerden düşmezken, sizin dürüstlüğünüze vurgu yapılıyor. Kıb-Tek sizin gibi mükemmel bir insana, mal bulmuş mağrubi gibi sarılacağına gitmenize göz yummanın dayanılmaz hafifliğini yaşadı. Özelleştirme ve özerkleştirme kavgası arasında görevinizi yaparken, geminizi ustaca salimen limana taşımış ve usta manevralar ile karaya oturmaktan kurtarmıştınız. Sn. Mertay, ne mok olduklarını yüzlerine vurmadıklarımız, kendilerini kusursuz sandıkları için seni örnek almamış ve çukur tabaklarını doldurma gayretine girmişlerdi.

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