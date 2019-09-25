Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, yapmış olduğunuz açıklamalarda, UBP en büyük ve en köklü parti. Cumhurbaşkanlığı denilince bu makam çok önemli bir makam. “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak mısınız” sorusuna, “Siyaset beni nereye götürür bilmem” cevabını vererek kapıyı sanki gındırdınız gibi bir izlenim doğdu. Partim,Ekim sonu Kasım başı gibi bir karar üretiecek. UBP tabanı, PM ve MYK’nın üreteceği en doğru karar neyse ona bakacağız.Siyaset bizi nereye götürür bilemem. UBP’nin ne diyeceği çok önemli dediniz. Ayşaba, UBP’de Ersin ovlucuğum aday olsun çağrısını ‘Sağır Sultan’ bile duyarken, görme yeteneğini yitiren Metin Şentürk bile gördü. Ama karar alırken dikkat etsin. Parti içerisinde ‘Töre’leri yazanların,adaylık konusundaki yolda,Matematiği kötü olabilir.Ama çıkarlarını hesaplamada çok iyidirler. Bu nedenle sizi bir sebeple severler ama, iş adaylık konusuna geldimi altınızı oyarak, bir sebeple bir anda sizi silerler dedi.

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Sn. Fikri Atağolu, bir süre önce DP Genel Başkanı, Serdar Denktaş’ın istifa edeceğini ve varisi olarak partinin başına sizin geçeceğinizi yazmıştım. Yazı sonrasında Serdar Denktaş genel başkanlıktan istifa ettiğini duyurmuş ve yeni bir oluşuma gidileceğini belirtmişti. Şimdi genel başkanlığa aday olduğunuzu açıkladınız. Vallahi ne diyeyim, DP için bu ekmek kadayıfının üzerine konan dondurma hatta dondurmanın üzerine konan fıstık taneleridir. Sn. Ataoğlu, başkanlık koltuğuna oturunca, partiyi ayağa kaldırmak için aman dikkat edin ve dost olanın yanınızda olanın değil, düştüğünüzde koşanın olacağını unutmayın.Bu güne kadar bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oldunuz. Buketleri küçük boyutlardan büyük boyutlara taşımaya bakın.

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Sn. Ali Pillikimisine göre 20, kimine göre 30 yıldır süre gelen ilaç skandalının maliyetinin 200 Milyon olduğu yazıldı.Halbuki bizim Minik Kuşlar, bu rakamın 200 değil, o rakamın çok üzerindeolduğunu söylüyor. Hastanelerde hastalığına derman arayan insanlara, ilaç mafiş diyerek, gönderenlerin depolarda ilaçları çöpe göndermesindeki mantığı anlamak mümkün değil. Sağlık Bakanlığına bağlı, ilaç Eczacılık Bölümü, depolarda ilaçları çürümeye bırakırken, hastanelere gönderilmeyen ilaçlara, yok denilmesi sanırım bir insanlık suçudur. Ayşaba, be ama bu işe ne kafa yoruyorsunuz. Bana göre eskiden beri, birileri oralarda otururken, birileri be gardaş bizim elimizdeki ilaçlar mürürü-zamana uğruyor. Gel bunu devlete kakalayalım sonrasını hallederiz demiş olabilir. Yıllarca emme basma tulumba gibi sallanan kafalar sonrasında, kanaatimce olay şişe şişe bu hale geldi. Ali Pilli bakanım da eskiler gibi olaya andilla koyarak bakmadığı için bumbar patladı ve kokusu ortalığı sardı dedi. Eeee ne demiş hacı amca.DikkatIi yaşayacaksın hayatı, cirit atıyor insandan çok şeytana dönüşen insanların bayatı.

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Sn. Erhan Arıklı Kıbrıs meselesinde, önemli bir virajın eşiğinde olunduğunu kaydettiniz. Hükümet ve Cumhurbaşkanı arasındaki fikir ayrılığı sırıtıyor ve elimizi zayıflatıyor derken, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın ayrı ayrı New York a gidecek olması bir komedidir dediniz. Önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu anomali ortadan kalkacak. YDP hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem de hükümette söz sahibi olacak. Milli birlik ve beraberlik ancak o zaman sağlanacak ifadesinde bulundunuz. Sn. Arıklı, Ayşaba, aç tavuk, rüyasında, kendini darı ambarında görür. Erhan ovlucuğuma söyleyin, komedi ifadesine katılırım. Ama darı ambarı rüyasından uyanması için onu bir dürttün. Tamam partisinin yükselmesi konusunda, yokuş aşağı hızlıdırlar. Ama cumhurbaşkanlığı konusundaki yükselişleri yokuş aşağı değil yokuş yukarıdır. Birinci vitez ile zorlanan makinenin grangı vurabilir. Dikkat etsin diyor.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, sizin için kurulan meclisteki komite, gizlilik içinde çalışırken, meclisin avlusuna da dar ağacını kurmakla çalışıyormuş. Eskiden kolunuza takarak en has adamım dediklerinizin bile kaptanlık diplomasını aldıktan sonra dümeni çok güzel döndürmeye başladıkları söyleniyor. Bazı partidaşlarınızın, parmaklarınızı kas zayıflığı nedeniyle kaldırmayın demesine karşın. Bir kısmının da kas kuvvetlendirici ilaç ile enerji içecekleri getirerek operasyon hazırlığı yaptığı söyleniyor. Bazı arkadaşlarınız güneşi karartmayalım derken, bir kısmının da güneş batarsa, sabahleyin ışıl ışıl yeniden doğar diyerek yola devam dediği ileri sürülüyor. Sn. Özürgün, Bazıları süte su katar gibi sevginize ihanet katmakla meşgul. Vallahi gidişat kötü. Kollamazsanız dütü, olacaksınız darağacının süsü diyorlar.

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Sn. Mustafa Zurnacılar,Yeniboğaziçi Belediye Başkanı olarak belediyelerin kapatılmasına ve sayının 6’ya indirilmesine karşı olduğunuzu dile getirdiniz. belediyenin ceza kesemediğini, kontrol mekanizmasının da merkezden yapıldığını söyleyerek ellerindeki yetkinin yetersiz olduğunu belirttiniz. Belediyelerin meclisi olduğunu ve küçük bir devlet olduğunu ifade ederken, “gemi batıyor diye belediyeleri kapatmak, limanları vermek demektir ve mantıklı bir davranış değildir diyerek bir dahaki protokolde pazarlık konusu ne olacak bakanlıklar mı verilecek dediniz. Deveye neden boynun eğri diye sorduklarında nerem doğru ki dediği örneğinde olduğu gibi neremiz doğru diyelim. Başkan, kapak resmini çok beğendiğimiz için severek aldığımız kitap gibi, sandıktan çıkarttıklarımızın da dışı güzel ama içi boş çıktı. Bir başka deyişle dış görüntüsü çok güzel olan ‘Yafa ‘ portokalının içi maalesef çürük.

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Sn. Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Yönetim Kurulu olarak, Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirileceğini belirterek, Akdoğan Belediyesinin elinden aldınız.Akdoğan Özgürlük Stadyumunun sportif amaçlı kullanılması, iyi bir bakım ve onarıma kavuşması, çağdaş bir spor kompleksine dönüştürülmesi, bölge halkının ve spor camiasının daha verimli kullanabilmesi için bir protokol imzalandığını anımsattınız. Sahi ama bugüne kadar o sahada lingiri mi, yoksa küçük kız çocukları birdirbir mi oynuyordu? Fotoğraflara baktığımız zaman, saçları dökülen. Dişleri sararan. Baktığınız zaman dünya çirkinlik kraliçesi tahtına aday konuma dönüşen Akdoğan stadı, belediyenin çalışmaları sonrasında, tam aksine güzellik kraliçeliğine aday konuma geldi.Vitrini güzelleşerek‘’Al Beni’’si göz kamaştırdı. Sn. Dana, Hacı amca, spor dairesi piyon, bu konuda belediye de şahtır. Siz kaybederseniz 3 bilemedin 6 puan gider.Ama şah kaybederse oyun biter. Ve bölge halkı kaybeder dedi.

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Sn. Özlem Gürkut, KTTB Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, hastanelerde personel eksik, ilaç eksik, yatak eksik dediniz. Hastanelerin, artan nüfus ve ekonomik kriz sonrasında, başvurunun artması sonrasında eksikliklerin daha da çoğaldığını dile getirdiniz. Teknolojik alt yapıdaki ihtiyaçlar ve personel ihtiyaçları doğru planlanlanmadığından bugün, özel hastanelere sevk yapılmaktadır. Bütçenin çok büyük bir bölümü, devlet eliyle yapılan sevklerin ödenmesi için kullanılıyor ifadesinde bulundunuz. Özlem hanım, yetenek yoksunu bazı insanlara doğruları anlatamazsınız. Onlar kendi akıllarınca bilgedirler. Ancak kendilerini bilge zannedecek kadar cahil olduklarını ancak kafalarını duvara toslayınca fark ederler. Doğrular, bu yanlış insanlara işlemez. En fazla bu doğrular, onlara çarpar ama, sadece yankı yapıp geri döner. Sonuç olarak sıfıra sıfır elde sıfır olur. Ayşaba ülkenin şansızlığı bu tip bazı siyasiler, şansı da sizin gibi duytarlı doktorlardır dedi.

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Sn. Özgün Kutalmış sosyal medyadaki paylaşımınızda, Türkiye’den gönderilen 700 milyonluk kaynağın, KKTC'nin Barış Kuvvetlerine sağladığı hizmetlerin mi? Yoksa kendi gelenlere sağladığı hizmetlerin bedelinin kaynak mı olduğunu sordunuz. Ve bu kaynağı alabilmek için de bizi utandıran el etek öpmeler ve bunun için övünmeler oldu,yazıklar olsun dediniz. Sevgili Özgün, Abdulmutallip amca, gönderilen para, savunma için askere yapılan harcamların bir bölümüdür. FIR hattından geçen uçaklardan alınan paranın yüzde biridir. Hastanede Türkiye kökenli insanların sağlığı için harcanan paranın birazıdır. Yine eğitim için ayni kişilere harcanan paranın kısmi olarak birazının ödenmesidir. Yani cebimizden çıkan paranın onda biridir. Bu nedenle, yönetme becerilerini, mikroskop ile dahi göremeyeceğimiz kişiler, para geldi diyegerk gerk gerinerek burada ahkam kesmesin dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Aysu Basri Akter, sosyal medyadaki paylaşımınızda, BRT Spor Kapatıldı. Bu karar siyasi kompleksten öte, yeni nesil yayıncılığı anlamaktan uzaktır.Ayrıca bu ülkede, sınırlarını zorlayan, spor camiasında herşeye rağmen ayakta kalma mücadelesi verenlerle, aynı anda 3 farklı kanaldan 3 farklı canlı yayını başarıyla yürütebilen bir ekibin emeklerine saygısızlıktır. Yazık dediniz. Sevgili Aysu, bu ülkede spor ve yenicilik denince, birileri nedense uyuz oluyor. Ellerinde kaptanlık brövyesi, dümeni döndürdükçe döndürüyorlar. Mümin amca, Aysu gızım, bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğiniz sürece, diğer düğmeler yanlış iliklenir. Biz bugüne kadar düşmeleri hiç doğru ilikleyemedik ki dedi.

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Mr. Kostas Konstandinu, Politis Gazetesindeki yazınızda, dağılma aşamasında olan Yunan Neonazi çetesi, Hrisi Avgi’nin, Kıbrıs’taki şubesi ELAM, okullarda başörtüsünün yasaklanması istemiyle Meclis’e tasarı sundu. Nefret retoriğine dair yasayı her gün çiğneyen bu oluşumun, okullarda başörtüsü ile terör arasında bağlantı kurarak, bu kez çocukları hedef göstererek yeni bir adım attığını belirttiniz. Beyin özürlülerden kurulu, ırkçılık hastalığından muzdarip, Elam için, aptallık yapıyorlar derken, onları gezegenin en aptal faşistleri olarak nitelendirdiniz. Mr. Konstandinu, Kıbrıslılar olarak bizleri yıpratan, hayatın kahpeIiği değiI. Elam içerisine yuvarlanmış bu beyin özürlüinsanIarın sahteIiğidir. Bu ırkçı, faşistler, Kıbrısımızın, dikiş tutmaz yarası ve tövbe tutmaz günahlarıdır.

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Sn. Lica Şemmedi, Romanya’dan gelirken, BM askeri ile evli bir Romen kızıyla sohbet ettiğinizi ve Kuzeyde yaşadığınızı söyleyince size çok tuhaf baktığını söylediniz. Romen kızın asla bizim tarafa gelmek istemediğini çünkü, yalnız olarak birkez geçtiği Kuzey’de, siyah camlı içi adam dolu bir arabanın peşine düştüğünü ve ıslık ile kendisini taciz ettiklerini söylediğini dile getirdiniz. Romen kızın,özelikle sarışın kadınlara ve çocukları kuzeye geçerken çok dikkatli olmaları ikazını yaptığını da belirerek bundan dolayı, çok utandığınızı ifade ettiniz.Lica hanım, sorma gir ve sormadan çık hanının denetim eksikliğinden dingili koptu. Makinesi mangos etti. Tekerlek rulemaları yalama oldu. Ülkenin tanıtım frakmanları bitti. Şimdi korku filminin bütünü başladı. ÜlkeKünefeye benzemeye başladı.Dışı tatlı fakat için kaşar.

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Sn. Ömer Meraklı, Geçitköy’de kuş gözetleme yeri için yer verildi. Ama yüzlerce çam ağacını kuşlar konmasın diye kesmişler. Acı gerçek dediniz. Muhtarım, Eğitim Nazırı mektebler olmasa Maarifi çok güzel idare ederim dediği gibi, ağaçsız bölgede kuşlar çok daha iyi gözetleneceği için herhalde ağaca gerek olmadığı düşünülmüş. Ağaç olmayacağı ve kuşlar açık alanda saklanacak yer bulamayacakları için sanırım, kuşa da gerek kalmayacak. Çünkü ağaçsız alanlarda , onları daha güzel avlarız diye düşünenler,kuşların dibine darı ekecek. Muhtarım, bazı insanların sözleri ve yaptıkları kapı gıcırtısı, divan yayı gibidir. Bunlara yaptıkları sonrasında, ciğerinizi alırız dememizin nedeni, çok zengin olmamızdan değil, ciğerlerinin kalitesiz ve ucuz olduğundan yani beş para bile etmemesindendir.

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Sn. Vural Köseoğlu, sosyal medyadaki bir paylaşımda, Cumartesi gecesi İstanbul’da, Galatasaray ile Fenerbahçe oyanacak. Bizim maçımıza 30 TL vermeyenler, 3000 TL harcayarak o maça koşa koşa gidecekler.Ondan sonra da bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.Öllümüzün goca körrü yazısına atıfta bulunarak, ülkedeki futbolu izlemek bu arkadaşlara zevk vermiyor. Bu nedenle hep birlikte ülke futbolunun amborgaları aşıp, dünya futboluyla kucaklaşması gerekir ve bunu sağlamalıyız. 500 TL verip, Hakan Altun’u izleyen 100 TL vermeyip yerli sanatçıları izlemeyenleri de eleştirmek gerekir dedin. Senin hocalığını yaptığım için ne kadar sağlam karakterli birisi olduğunu bilenlerdenim. Şansızlığın, KKTC’de futbol oynamak. Çünkü oynadığın futbol, bazı futbolcularımız gibi ülke futbolunun üzerindeydi.Ve bu ambargolar olmasa, sizleri ülke dışında önemli bir takımda izleme şansını elde edebilirdik. Bu şansı başka Vural’larda yakalamak için önce kendi çocuklarımıza sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Mevhibe Teyze, ağla ama belli etme, haykır ama isyan etme, çaresiz kaldığında da asla pes etme. Ama pes etmezken mücadeleyi de terk etme dedi. O zaman mücadeleye devam.

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