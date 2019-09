Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, Thomas Cook’un iflası, KKTC turizmini fazla etkilemedi dediniz. Doğrudur Thomas Cook’un iflasından dolayı kuzeyde tek bir mağdur insan dahi yok. Dolayısıyla dimdik ayaktayız. Lokmacı’ya sanırım hiç gitmediniz. Malum siz Milliyetçi ayaklarına yatan takım Rum Kesimine hiç geçermisiniz? Gitmiş olsaydınız gelen kalabalık arasında sadece Rumların olmadığını da görürdünüz. 6 yaşındaki benim torun bile, Turizm Bakanına bak hizaya gel diyor. Ayşaba, damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modelinde giden bakan, ama yaşananları göremeyenler, KKTC’nin prestijini ‘Yiyenlere’ millteçe 6 da half time 12’de biter. Hısar altında gazozuna maç yapmaları için ‘Hadde Mahalleye’ göndermek gerekir. Onları yanı Meclis değil ‘Angoniciklerin’ yanıdır diyor.

Sn. Mevlut Çavuşoğlu, Maşallah, Tüm Zamanların En Büyük 20 Orkestra Şefi” listesinde birinci sıraya yerleşen, rahmetli Avustrya’lı Carlos Kleiber’e nazire yaparcasına, en iyi orkestra şefi ünvanına göz kırpmaya başladınız. BM Genel Sekreteri Guteres 3’lü görüşmelerin Ekim ayının ikinci haftasında başlatmayı düşünürken siz 5 artı 1 ortaya attınız. Tamam, öneri iyi ama KKTC ayrı bir devlet, Türkiye ayrı bir devletse ve Kıbrıs’ta iki ayrı toplum anlaşmak için çaba sarf ediyorsa, bunu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yapması gerekmezmiydi? Saz, Cura, gitar adını ne isterseniz koyun, o müzik aletini KKTC’li bir yetki çalsa daha uygun olmazmıydı? Orkestra şefliğine soyunsa bile, bir başka kişinin, bu müzik aletlerini çalmaya soyunması, akordu bozuk bir sesin ortaya çıkmasına neden olmayacak mı? Sn. Çavuşoğlu, bütün renkler aynı hızda kirlenir. Ama birinciliği her işe kalkışan beyaz alır. Bu susuzlukta yağmurlar da geç yağarsa temizlenmesi için o geç yağan yağmurlar, kurumuş çiçeklere hayat vermez. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Kudret Özersay, yapmış oluğunuz açıklamada, biz, bizi başkasının yönetmesini istemiyoruz. Bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ne Kıbrıslı Rumların domine edeceği bir yönetimin altına gireceğiz ne de Türkiye’ye bağlanacağız” dediniz. Biz Kıbrıslı Türklerin kimliği, kendi kendimizi yönetme kavramı üzerine kuruludur. Biz, bizi başkasının yönetmesini istemiyoruz. Ben şehit çocuğuyum, babam bir başka ülkenin yönetimine girelim diye hayatını kaybetmedi. Ülkeyi kendi onurumuz ile yönetelim diye can verdiler dediniz. Vallahi çok doğru söylediniz. Şimdi bir başka ülkenin idaresi altına girersek, bizim idaremiz altında olan Merkez Bankamızın, Sivil Savunma Teşkilatının, ordunun, tütün fabrikasının hatta muhtarlıklarımızın başına başka bir ülkenin yöneticileri gelmeyecek mi? Bu kesinlikle kabul edilmez değil mi? Sn. Özersay, Ayşaba, bu ülkede artık yalancılık bir meslek dalı olarak ilan edilmelidir. Çünkü çok fazla ustası var dedi.

Sn. Ali Pilli, son günlerde hastanenize yatan hastalar ve onları ziyarete giden yakınlarından sıklıkla telefon alıyorum. Lefkoşa Devlet Hastanesinin özelde Noroloji Servisi genelde birçok bölümünden övgü ile bahsediliyor. Hafta sonu demeden, zaman mevhumu gözetmeden hastaneyi ziyaret etmeniz ve hastaların hatırını sormanız inanın büyük memnuniyet uyandırıyor. Doktordan tutun da hemşiresine kadar birçok eksikliğe karşın, çok güzel hizmet sergilediği dile getiriliyor. Sizin nezdinizde baş doktorundan, doktoruna, hemşiresinden, hizmetlisine kadar halkın övgü dolu sözlerine mazhar olmak, bence büyük olay. Sn. Pilli, hiç bir zaman, hiç bir insanın unutamayacağı güzellik, bir insanın bir insandan gördüğü yürekten sevgidir. Ekibiniz ile birlikte full çeken bataryalarınız ile halkın kalplerinin sevgilerinin yoğun olduğu en müstesna yerindeki kapsama alanından çıkmıyorsunuz. Bir gönülde bir çiçek olma yerine inanın hastane personeli ile birlikte birçok gönülde buket oluyorsunuz.

Sn. Fırat Ataser: Alsancak Belediye Başkanı olarak sürekli kandırıldığınızı söylüyorsunuz. Maşallah kandırılmak galiba sizde alışkanlık haline geldi. Girne-Lapta yolunun yapılması konusunda kandırıldınız. Tamam, yol ile ilgili haklılık payınız var. Ama biraz nostalji yaparsak, hatırlarsanız, Plaj konusunda isyan bayrağını çekmiş, sonra Anayoldan, kandırıldığınız için Tali Yola sapmıştınız. Ne plaj nede plajcık kalmıştı. Anayollardaki çemberler üzerine yine kandırıldığınız için trafik kazalarına neden olacak aynalar dizmiştiniz. Şimdi başka bir yer yokmuş gibi Girne sahilinin en güzel yerine yat limanı yapman için birilerinin yine seni kandırdığını görüyoruz. Başkan alışmış kudurmuştan beterdir. Aman artık bu kandırılmaktan vazgeç yoksa, başına bir haller gelebilir. Hatçe Teyze, bazı insanları sadece, tanıyana kadar çok seversin. Tamam adam olana sözüm yok, ama kıvırmaya başlayanlara oyun alanlarında sadece para takarlar dedi.

Sn. Erdal Onurhan, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sosyal medyada yaptığınız açıklamada KIBTEK Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile aldığı kararda, kurumun ihaleleri ve kurumdaki bazı uygulamalarının incelenmesine başlanacağını belirttiniz. Bu konuda da Bakanlık müsteşarı Şahap Aşıkoğlu'nun Bakanlık tarafından görevlendirildiğini ifade ettiniz. Bu kararı alma konusunda biraz geç kalınsa bile zararın neresinden dönülse kardır misali aldığınız bu karar çok yerinde oldu. Sn. Onurhan, bakanlık döneminizde hiçbir alangirli işlerde adınızın geçmemesi sizin için artı. Bu artıya bir ilave daha yapmak için, Mehmet Özçelik ile Kubilay Özkıraç’ın mal varlıklarını açıkladığı gibi diğer kurum çalışanlarının mal varlıklarını da açıklamasını isteyiniz. Bu konuda dürüst bir kişiliğe sahip, iç denetimden sorumlu Hüseyin Bey’i de görevlendirebilirsiniz. Malı götüren, deveyi havurdu ile silip süpüren, herkes bakıyoruz аrtist olmuş. Eh bu durumda bu artistlerin yeteneklerini ortaya çıkartmak için sanırım yönetmenlik de size düşer.

Sn. Tarık Mart, iki tokat attıktan sonra B.S’ye tecavüz etmek şanına şan mı kattı? On dakika, bilemedin on beş dakikalık zoraki zevk ve o zevk sonrasında, harcadığın bir maşrappa su için 9 yıl delikte beklemek değdi mi? Sn, Mart, biliyorsun kediler Mart ayında kızışır. Ama Mart ayı gelmeden senin galeyana gelmene kimse bir anlam veremedi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi de, bu kızışmayı anlamadığı için ıslak, kaygan delik uzmanı sanan seni, 9 yıl kodese gönderdi. Ayşaba, 70’inden sonra azanı teneşir paklarken, Mart ayı öncesinde azan Mart Kedilerini de kodes olmazsa fazlalıkları bumburo keserek ‘Hadım’ paklar diyor.

Sn. Kasım Uluçaylı, geçirmiş olduğunuz rahatsızlık sonrasında lütfen geçmiş olsun dileklerimizi kabul edin. Karavan yerleşim alanının sorumluluğunun getirdiği stres, Her Daim Dostlar ile birlikte çevreyi temizlerken, halkın çevreye olan duyarsızlığı sanırım sizi fazla yordu. Çok uğraşmanın, çok çalışmanın getirdiği göz önünde bulunma sonrasında da sanırım göze geldiniz. Ancak her kötü şeyin getirdiği birde iyi taraf var. Geçirmiş olduğunuz rahatsızlık büyük boyutlu olmasa da, milleti telaşa sokup üzdünüz. Bu işin kötü tarafı. Ancak hatırı sayılır miktarda çok insanın, sizi arayarak hatır sorması sanırım da ne kadar çok sevildiğinizi gösterir ki bu da kötünün iyi tarafıdır. Sn. Uluçaylı, Mevhibe Teyze, erkek ve adam aynı cinsin iki farklı türüdür. Her pipisi ile doğan çocuğa erkek denir. Ama erkekler arasında çok az kişiye ‘Adam’ denilir. Kasım ovlcuğum adam sınıfında yer aldığı için çok mutlu olmalı dedi.

Sn. Özer Raif paylaşımında, hayvancıdan, canlı 28 TL’ye alınan, kuzunun kasaptaki fiyatı 80 Tl’yi geçti. Vergi Dairesi göreve diyorsun. Aman Özer abiciğim. Yaman abiciğim, pişmiş aşa su katıyorsun. Kamudaki arkadaşları ikide bir dürtüp durma. Kış daha gelmedi. Henüz sonbahardayız. Kış uykusu öncesinde, Sonbahar uykusu tatlıdır. Lütfen uyandırma. Bu ülkede kimin eli kimin cebinde sistemi uygulanıyor. Halkı koyun olan ülkede, bu koyunları halledecek kasaplar da lazım. Değil mi? Okullar olmayınca maarifi güzel idare ederim diyen, Maarif Nazırı gibi denetleme, oto kontrol, hesap verirlik olmayınca hükümetlerimiz de ülkeyi işte böyle çok güzel idare ediyor. Eşek etinden kıyma, döşünden pirzola olmayacağına göre bizimkilerden de, iktidarsızlık yaşadıkları, iktidarda, iktidarı yaşamak olmaz.

Sn. Mehmet Davulcu, oğlun İlke Davulcu ile birlikte sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, Kalavaç Köyü civarındaki askeri birliğin, Beşparmak dağları üzerine ağır silahlar ile yaptığı atış sonrasında hem ormanlık alanda yangına sebep olduğunu hemde doğayı tahribata uğrattığını belirttiniz. 45 sene oldu, yak da yak, bıkmadınız usanmadınız, utanmadınız. 45 senedir memleketin tam göbeğinde ağır silahlarla atış yapılır, senede 3-5 defa yangın çıkarılır, Gerçek Türk malı araziler ve ağaçlar yakılır kimsenin gıkı bile çıkmaz. Artık yangınları da söndürmüyorlar. Sadece seyrediyorlar. Yana bildiği kadar yanıp kendiliğinden sönüyor. Gerekçeleri hazır. Yangın arazisinde patlamamış mühimmat olabilirmiş ve her an patlayabilirmiş. Böyle bir patlama olursa yangına müdahale eden askerler veya itfaiyeciler zarar göre bilirmiş dediklerini söylüyorsunuz. Sn. Davulcu, kurtarılmanın bir bedeli var. O bedeli ödüyoruz. Kendi ülkemizde siz etiketsiniz. Etikete fiyatı da biz koyuyoruz diyorlar. Bizim iktidarda iktidarsızlığı yaşayanların, koltukları büyüdükçe, büyültülen fotoğraf gibi, idari kaliteleri de o kadar aşağılara düşüyor.

Sn. Ahmet Yönlüer açıklamanızda, her hafta Cuma Namazını farklı bir Cami’e kılmaya özen gösterttiğinizi belirttiniz. Ve Cuma günü Alayköy Cami’nde namaz kıldığınızı dile getirdiniz. Ayrıca Cami avlusundaki zeytin ağacı üzerinden toplanan zeytinlerin toplanarak satılığını ve camiye harcandığınızı söylediniz. Sn. Yönlüer, camilere maşallah her taraftan yardım akıyor. Ama okullarda defter kitap, kalem ve diğer ihtiyaçlar karşılanamıyor. Okullarda öğretmen bile yok. Bir yanlışlık yapsanız da okullar için yardım çağrısı yapsanız diyorum. Sn. Yönlüer, emdulillah Müslümanız. Ama eğitim de olmazsa olmazların başında gelir. Kredisi bitmiş bir şeyin limitini yükseltmeye gerek yok.

Sn. Erol Baycan, imamların maaşları alkolden alınan vergilerle ödeniyorsa, cennete, imamlar mı, yoksa alkolü içenler mi gider diye soruyorsun. Sn. Baycan, bazı dini ulemalar, Hz. Peygamer’in şarap haram dediğini hatırlatarak, diğer alkollü içeceklerin şarap kapsamına girmediği için tüketilmesinde dini açıdan bir sakınca olmadığı nedeniyle, oradan alınacak paraların da maaş olarak kendilerine verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı görüşünde. Hacı amca, akıp giden zaman içinde bir kafesteyiz. Kabrimiz, bizleri bekliyorken, dünyalıklardan alınan paralar ile geçim hevesindeyiz. Bırak yudumlasınlar ya rab. Hem hayat pahalılığı artışının verilmesinin de son perdesindeyiz. Ona da androş konulmaması beklentisindeyiz diyor.

Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız, kimse kusura bakmasın ama turist veya öğrenci elbisesi giyerek, buralarda terör estiren, sözde turist-öğrencilere sayın kelimesini uygun görenlerden değilim. Turist veya Öğrenci olarak geldiğiniz ülkede, kör kütük sarhoş olduktan sonra, bir market önünde ilk kez görüp tanıştığınız, Ahmet Eray Gündoğmuş’u sebepsiz yere, bu değdi bu değmedi diyerek eşek sudan gelinceye kadar dövmeniz, sizin karakterinizin derecesini göstertti. Bir başka deyişle kişiliğinizin belki obez, ama karakterinizin aç olduğunu gözler önüne serdi. Ayşaba, ülke ne kadar denetimsiz. Ne kadar kontrolsüz olsa bile, bizim demir pаrаmız bile bunlar kаdаr bozuk değil dedi. Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az diyelim.

Sn. Arif Alasya, güncel konuya bir not düşmek istedim. Hem Çaluda hen de Özgürgün aklanacak. Tahsin ve Osman gibi diyerek önemli bir konuya parmak bastınız. Sn. Akasya, birilerinin komprosör ile bastıkları para hırsı, cukkalarını geçtik. Depolarına sözüm yok, havuzlarını doldurdu. Halkın büyük bölümü alçak sürünme modunda yaşam sürerken, bir iki devre bakanlık yapan bazılarının ise Challenger gibi uzayda yol aldıklarına tanık oluyoruz. Kuş Lastiği ile Challenger’i düşürmeye çalışanların da sürekli bir yerlerinden hava kaçırdıklarını görüyoruz.

