Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Zorlu Töre, bülbülün başına ne geldiyse dilinden, sizin başınıza ne gelirse makam arabanız ile dilinizden geldi. Makam arabanıza konan benzin-mazot faturası, Atmosferde gezerken, sonrasında düğün, dernek, sünnet töreni ve bilumum cenaze görenlerinde arzı endam etmesi dillerde nağme olmuştu. Zeki Müren’in bitmeyen şarkısı gibi, sizin makam arabanızın, düğün, dernek ve cenaze törenlerinde halka merhabe demesi, gülücüklere neden olurken, gittiğiniz bir cenaze töreninde rahmetlinin oğluna, başınız sağ olsun, babanız çok iyi bir insandır dedikten sonra oğlanın size babam değil annem rahmetli olmuştu demesi kahkahaların gökyüzünü çınlatmasına neden olmuştu. Ancak bukez sizin o laf anlamaz. Söz dinlemez makam aracınız engelli park yerinde arz-ı endam eyleyince kahkahalar yerini homurtulara bıraktı. Sn. Töre, Abdülmutallip efendi, cenaze, düğün, sünnet Töre’ye uygun olarak hiç kaçırılmaz tamam. Ama engelli park yerini işgal da töreye uymaz.Bakın dünyayı bir telaş sarmış gidiyor. Batıda Yıl Başı. Doğuda yaşama telaşı. Bizde ise makam aracı saltanatı. Görgüsünün bir oğlu olmuş çeke çeke pipisini sökmüş diyor.

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Sn. Afet Özcafer, Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var sözünü, ünlü düşünürlermi yoksa atalarımız mı söyledi doğrusu şimdi pek hatırlamıyorum. Ama bu cümleye her ayağa kalkmaya çalışıan partinin arkasında da bir kadın var sözcüğünü ilave etmek istiyorum. DP Başkanı Serdar Denktaş’ın istifa etmesi sonrasında el attığınız Demokrat Parti’de gaz pedalına basmaya ve hızı artırmaya başladığınızı görüyoruz. Toparlanma sürecinden sonra Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri ile bir araya gelerek, Meclis’te iş birliği yapma kararı almanız, sanırım iktidar ortaklarına sıkı durun geliyoruz mesajı verdi. Afet hanım, DP parti olarak yıllanmış şarapsa, sizlerde o şarabın içerisine konan, çok değerli şişelersiniz. Şişe kırılırsa o şarabın sanırım değeri kalmaz. Ama o şarap o değerli şişelerde muhafaza edilirse tadına tat katarak kalitesi bir o kadar daha artar. Bu nedenle fark farkı yaratandır. Ve sanırım o fark kendini göstertmeye başladı.

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Sn. Bertan Zaroğlu, Detay Gazetesini geçtiğimiz günlerde, DP ile YDP’nin mecliste iş birliği içerisine girerek grup olarak hareket edecekler şeklindeki haberine tepki gösterttiniz. Yaptığınız açıklamada, ilgi çekmek için yahu bıkmadılar böyle manşet atıp afiyetle hakeret yemekten dediniz. Açıklamanıza devamla, Mecliste grup kurmak için siyasi partilerin 5 vekile sahip olması gerekmesine rağmen,yasal olarak iki farklı partinin grup kuramayacağını bilmelerine rağmen böyle manşet attılar.Amaç ne sizce? Bu yapılana ne denir?ben buradan yazmayayım da ayıp olmasın.Ben şimdilik onlara haddinizi bilin diyorum ifadesinde bulundunuz. Ah be Bertan, dün Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi yetkililerinin bir araya gelerek, Meclis’te iş birliği yapma kararı senin o lafları dürüp büküm neyse nereye koyacağını sana bırakıyorum. Afiyetle bize yedirmeye çalıştığın hakaretleri dürüp büküp afiyetle mideye indirip indirmeyeceğini doğrusu merak ediyorum. Sn. Zaroğlu, Ayşaba, siz Bertan ovlucuğuma bakmayın. O mecliste daha toydur. Daha önce 5 bağımsız milletvekili ile Hüseyin Angolemli’nin bir araya gelerek meclis başkanlığına verdikleri dilekçe ile bir grup içerisinde hareket ettiklerini bile bilmiyor. Bilmemesini toyluğuna verin. O daha bu yolda 40 fırın ekmeğin henüz yarım fırın ekmeğini yiyebildi. Yolu daha çok dedi. Hacı amca, elbise var giyene bol gelir güldürür. Elbise var giyene dar gelir öldürür dedi. Ne demek istedi diye düşünüyorum.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli yapmış olduğunuz paylaşımda, ülkeye öğrenci diye gel, sonra canının istediğini öldüresiye darp et ve "Alkolün etkisiyle oldu" de bitsin.Yok arkadaş, bu ülke artık bu kadar pisliği kaldırmıyor.3. ülkelerden çalışmaya gelen garibanları göstermelik sınır dışı etmekle olmaz.Uyruğuna bakmadan tüm pislik yapanlar sınır dışı edilsin.Yetkililer azıcık bu ülkeyi de düşünsünler. Bu kadar da omurgasızlık olmaz.Sn. Özersay'a, rahmetli babanız bunlar ülkede at koştursun diye mi şehit oldudiye sormak lazım dediniz.Hocanım, ben bazı şeyleri gördükçe yapılanlara inan ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine gülüyorum. Ayşaba, borsa yükseldi, mazot ve sigaraya zam geldi.Dolar ve Störlin gıdım gıdıp yükseliyor. Ama ben herşeyin yükseldiği bir ortamdabazı siyasilerimizin hala daha beş para etmemesine hayıflanıyorum dedi.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, bir zamanlar başkanlığını yaptığınız UBP’’de, ulan Roma’yı Neron yakmadı. Roma’yı ben yaktım. Roma’yı yaktığım gibi şimdi de Hüseyin Özgürgün’ü yakarım diyen bir Brütüs var derken, birden birçok Brütüs olduğunu gözlemledik. Etna Yanardağı’nın Pompeu’yu yerle bir ettiği gibi, sanırım Brütüsler, inatlarından sizin yerinize, bukez UBP’yi yerle bir edecek deniyor. Sizin UBP'den istifa etmenizi ellerini ovuşturarak bekleyenler,başka istifaların olacağına da tanık olacaklar deniyor.Dünyanın en ağır vincinin bile kaldıramayacağı 95’lik ihtiyarın pipisi gibi bir TIK başarısı olmayan. İktidarda iktidarsızlık yaşayan hükümetin, küçük ortağının bastonu ile ayakta durmaya çalışırken, sanırım sizin işten de bir mok çıkartamaz. Hacı amca, bunlar Özgürgün konusunda,kendilerine çok hızlı diyorlar. Ancak onlar bu hıza, özgürgün dışında, deveyi avurdu ile götürenlerin yaptıklarını görmemek için kaça kaça ulaştılar dedi.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, vallahi dizel motora benziyorsun. Motor ısındıkça daha çok yol kat ediyor.Daha önce tankerlerle su taşınan köylere, borular döşeyerek Türkiye’den gelen suyu, ulaştıracak olman bölgede büyük memnuniyet yarattı. Borular ile Altınova ve Ağıllar Köyü’ne doğrudan ulaşacak suyu kendi kaynaklarınız ile ulaştıracak olmanız da kimseye minnet etmediğinizi göstertti. İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalar yüzleri güldürürken, gönderilen hayır dualarda sanırım hatırı sayılır boyutlara yükseldi. Başkan her iş yardımlar ile yapılıyor. Gülün al benisi dikenin himayesinde olur diyenlere, kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı güIün himayesindedir dediniz. Hacı amca, yapılan başarılı işleri göremeyenyamacımızdaki dostlarımız, sonbaharda düşen yapraklara benziyorlar.Dalımızdan kopunca rüzgarın oyuncağı oluyorlar. Ve rüzgarın önünde bir o tarafa bir bu tarafa savruluyorlar. Onları boş verin tırıs gitsinler dedi.

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Sn. Hakkı Celal Önen, sosyal medyadaki paylaşımınızda, hep merak ediyorum, Osmanlı dönemindeki Balkan Ülkelerinde, vakfedilen Ahkâm ül Evkafa ait Vakıf Malları ne durumda?Yukardaki paylaşımı fb'da 29.09.2016 yılında yapmıştım. Bu vesile ile sorumu gündemde olduğu için yineliyorum. Bilen lütfen bizimle paylaşsın dediniz. Sn. Önen, galiba niyeti fena bozdunuz. Şimdi istermisiniz Evkaf, Maraş’tan sonra bu defa Balkan ülkelerinin toprakları da vakıf malıdır diye çarşaf çarşaf belgeler ile ortaya çıksın? Hatçe Teyze, olmaz olmaz demeyin be dostlar. Evkaf kafasına koyarsa ne Balkan, nede Balkancık bırakır. Hızını alamazsa döner Türki Cumhuriyetlerini toprakları da vakıf malıdır diyebilir dedi. Hakkı beyciğim, Milli içkimiz ayran, milli kokteylimiz Cacık, canımız ciğerimiz vakıflara da azıcık toprak.

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Sn. Emine İspiroğlu, maşallah, Çalışma Bakanlığındaki Müfettişlik görevini, layıkı ile değil ama havvassu garayanni modelinde alakaya maydanoz bir şekilde yaptığınıza tanık oluyoruz. Dünyada eşi benzeri ve emsali görülmeyen bir şekilde gittiğiniz iş yerlerinin kapısından evrakları iş yerine attıktan sonra raporunuzu, gerekli tetkik ve incelemeler yerinde yapıldıktan sonra diye düzenlemeniz Hatçe Teyzeyi bile güldürdü. Bu 21’nci asrın en gözde tetik ve incelemesini, bakanınız Sucuoğlu’nun bilip bilmediğini merak ediyorum. Faiz Sucuoğlu’nun bu asrın tetkik ve incelemesini öğrenmesi halinde sizin Müfettişlik işinin ‘Su Koyvermesinden’ korkuyorum. Sn. İspiroğlu, Ayşaba, Emine gızımın ağzı kulaklarında, kapıyı tıklatırken, yüzündeki tebessümündeki saflığakananların, kullandığı tebessüm kurşunlarındaki baruttan haberleri yok galiba. Bu kötü niyeti gizleyen tebessüm kurşunlarındaki barut en beklenmedik anda patlar ve şok dalgaları gerçekleştirir. Ama o barut ve şok dalgalarının, tebessüm sahibini dedeliye çevireceğini bilmelidir dedi.

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Sn. Eray Gündoğmuş, öğrenci elbisesi giymiş iki maganda tarafından feci şekilde darp edilip, hastanelik edilmen büyük tepki topladı. Mahkemede savcıya saldırıdan sonra bir Basın mensubuna saldırılması ve elmacık kemiklerinin kırılması, ülkenin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Tabi, öğrenci elbisesi giymiş iki maganda tarafından vahşice darp edilmen gerçekten üzücü bir olay. Ancak ondan daha üzüsü olan, çalıştığın kurumdaki arkadaşlarını tenzih ederek söylüyorum, Basın Sen Başkanı Ali Kişmir dışında gazetecilerin bağlı olduğu hiçbir basın kuruluşunun bu olayın üzerine tam anlamı ile gitmemesidir. Böyle bir olayda yeri göğü inletmemiz gerekirken, dayak gazetecilerin, sus basın kuruluşlarının oldu. Sevgili Eray, yıkılmak sadece gece kondulara mahsus değildir. Bazen, bir birine zarar vermeden birlikte yol almasını beceren kar tanelerini örnek almayanların, birlikteliğe önem vermemesi de o kurumları enkaza çevirir. Ve ayni kulvarda birlikte hareket ettikleri insanlar ile kurdukları dostluk ucuzsa, tek başına kaldıklarında yaşayacakları acıların daha pahalı olduğunu ve etiket oldukları yerde fiyatı koyanların bizler olduğunu anlayacaklar.

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Sn. Gürsel Karagözlü, Lefke Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Mahkemeler ve birçok daireden sonra bugün 30 Eylül 2019 tarihinde Erdal Abit İlkokulunu da kapattınız. Sırada hangi dairedir acaba diye sordun. Sevgili Gürsel, Lefke’yi İlçe yaptılar. Sonra İlçe’nin daha güzelleşmesi için dallarını budama operasyonuna giriştiler. Ancak budama çok derin yapıldığı için ağaç kuruyabilir. Bunu arkadaşların bilgisizlik uzmanlığına ver. Ayşaba, Gürsel ovlucuğuma selam söyleyin, bu ülkede helvayı yapacak, un var. İrmikte var. Şekerde eksik değil. Ama bu helvayı kıvamında yapacak usta maalesef yok. Ya helvanın ortası hamur kalır. Yada helva tümden cıvık kalır. Ölü helvasına dönüşür. NE diyelim Allah’a koltuk verdi bunlara mı diyelim? Yoksa iş ceza kesmeye kaldıysa savcı da, hakıim de biziz diyerek cezayı kesip pandoranın kutusunda mı bırakalım?

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