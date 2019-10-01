Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Teberrüken Uluçay, hayırlısı ile Meclis-i Mebusanımız açıldı. Ancak galiba vekillerimize tatil az geldiği için her zamanki gibi meclisi rötarlı açtılar. Meclis yine yarım saat rötarlı açılırken, ceylan derili koltukların nisbeten dolu olması, umut filizlerimizin yeniden yeşermesine neden oldu.Biran 12-13 milletvekili yerine hatırı sayılır milletvekilini salondan görünce inanın gözlerime inanamadım. Uuuu banayiya mu demedim. Sadece aman Allah’ım gözlerime inanamıyorum sözleri kısık bir şekilde ağzımdan döküldü. Teberrüken başkan, bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğiniz sürece, diğer düğmeler yanlış iliklenmiş olur. İlk gün bir düğme yanlış iliklendi. Umarız fark edilir. Ve darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz diyen ve meclise baktıkça asidi kaçmış soda görür gibi oluyorum. Kimseyi rahatlatamıyorlar diyen Ayşaba’yı inşallah yalancı çıkartırsınız.

**

Sn. Mevlut Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Fileleftheros gazetesi, Yoannis Sekersavvas ve kardeşinin, KKTC taşınmazlarıyla ilgili kullanım kaybı nedeniyle dava açtıklarını ve sonuçlanan davada, Türkiye aleyhine 71 milyon Euro’luk tazminat kararı çıktığını yazdı. Gazete, davayla ilgili dosyanın Türkiye’ye iletildiğini; ancak Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile herhangi bir diplomatik, siyasi, ekonomik ve adli ilişkisi bulunmadığını belirterek belgeleri geri gönderdiğini kaydetti. Sadede gelirsek, çözümsüzlük çözümdür sloganı sahiplerine, Halep ordaysa arşın burdadır. Yirmibeş kuruşa balık ekmek mazide kaldı. Geçti Koz’un Pazarı bugün Pazartesi denildi. Sn. Çavuşoğlu, fare dediğimiz Güney, yapılan hatalar sonrasında AB’ye üye oldu. Koskoca boğa olarak gördüğümüz Türkiye’nin burnuna geçirdiği halka ile onu istediği yere çevirmeye çalışırken AB müzakere başlıklarını kapatıyor. Mal varlıkları nedeniyle, milyonlarca Euro tazminat kararları çıkartırıyor. Sivrisinek belki fiziki olarak çok küçük boyutlardadır. Ama hepsimizi verdiği rahatsızlık nedeniyle uykudan ediyor. Keyfimize kan doğrayıp, küçüğüm diye bana efelik sökmez dedirtiyor. Arap kanalının birinde maç izlerken, babaannemizin, Arapçayı duyunca amin demeye başladığı gibi çözüm sözcüğünü duyunca bizlerin de ‘Nayır’ dememesi gerekir değil mi?.

**

Sn. Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, imzalanan protokollar sonrasında verilen sözler yerine getirilmedi. Bu konuda,hiçbir çalışma yapılmadı.Turizm teşvikleri, yüksek stratejik belgesi, YÖDAK denetim tüzüğünün geçirilmesi ile ilgili hiçbirşey yerine getirilmedi. Mezbaha kriterleri, kırsal kesimkredileri şartları oluşacaktı ama yapılmadı dediniz. Erhan başkan, hem söz vermek, hemde o sözü yerine getirmemek bizim hükümetlerin şanındandır. Söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir. Ancak, ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz sözüne inanmayıp biz esir olmayız diyen hükümetimiz, bekleneni yaptı. Yani sözünün esiri olmadı. Ayşaba, siyaset turşu suyu gibidir. İçmeyenin ağzı sulanır, içenin ise midesi bulanır. Galiba siyasetin turşu suyu bizimkilerin midesini bulandırdı ve hazımsızlık yaptı dedi.

**

Sn. Ayşe Gökyiğit, Sağlık Bakanlığına bağlıEczahane Dairesi Müdürü olarak, kanser hastalarının kullandığı Keytura isimli ilacın, uzun süredir eksikliğini hissetmenize karşı, gerekli tedbirleri almadığınız söyleniyor. Keytura isimli onkolojiilacının 4 haftadır getirilmemesine karşın, ihale açılarak bu ilacın ancak 1.5 ay sonra temin edilebileceğine vurgu yaptığınız söyleniyor. Da bu kanser hastaları bu süre içerisinde, Azrail’in, buyrun İsmail Safa Camisinde hoca sizi bekliyor. Soracağı sorulara cevap verdikten sonra sizi son yolculuğunuza uğrayacağız demesini mi beklersiniz? Sn. Gökyiğit, Hatçe Teyze, Türkan Şoray Yeşilçam’ın Kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar tarihiniyazardı. Galiba Ayşe hanımda onlara özenerek, kanserden ölenlerin liste ve tarihini yazacak. Milletin anası ilaçsızlıktan ağlarken, lütfen geride play back yapmaktan vazgeçsin.Detone oluyor dedi.

**

Sn. Mehmet Eziç, öncelikle en yüksek vergi verenler listesinde yer almanızdan dolayı lütfen tebriklerimizi kabul edin. Vergi listesinde yer aldıktan sonra yapmış olduğunuz açıklamada, “Toplanan vergi ancak memur maaşına yetiyor”bu ülkede hizmet bekleyen vatandaşlar da yaşıyor. Hükümet yetkilileri, radikal kararlar almalı diyerek, ülke ekonomisini yönetmekle görevli hükümet bireylerinegöndermelerde bulundunuz. Sn. Eziç, hükümetimiz görme yeteneğini kaybetmiş bir kişinin tuttuğunu öptüğü gibi, kimi yakalarsa onu muah muah cap cup öpüyor. Öpülmesi ve destek vermesi gerekenleri de andilla koyarak seyrediyor. Seçim zamanlarında, millete buz gibi vaat ile şekerden evler sözü verirken, pandoranın kutusundan çıktıktan sonra yağdırdıkları yağmur sonrasında ne buzdan hayallerimizi nede şekerden evlerimizi bırakıyorlar. Ayşaba, Mehmet Eziç gibi insanlar, çalışma güçlerinin yaydığı enerji ışığının peşinden azim ile giderken, bazıları, siyasi mevta olmuş, cismi gitmiş, ismi kalmış gölge peşinde koşmaktan vazgeçmiyor dedi.

**

Sn. Kenan Akın, eskiden geçirmiş olduğunuz kazanın yarattığı hasar nedeniyle yeniden ameliyat olduğunuzu öğrendik. Ameliyatınızın başarı ile geçtiğini ve kısa bir zaman dilimi sonrasında ülkeye döneceğiniz belirtiliyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi Tarım Bakanı olarak isminizden söz edilirken, kaç siyasinin geçirmiş olduğunuz ameliyat ile ilgili sizi aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği de merak konusu oldu. Hüsamettin amca, Kenan ovlucuğuma tez ayağa kalkmasını ve ülkeye gelmesini söyleyin. Gönül verdiği partisi DP, azı gemiye alan at gibi hızlanmaya başladı. Onun görüş ve bilgisine ihtiyaçları var dedi. Sn. Akın, şuandabakanlık ve vekilliğe NOS diyebilirsiniz. Ancak unutmayın, herşey sonsuz değildir. Hatçe Teyze,yere düşen meyveler bazılarına göre dışlarından çürümüş gözükseler dahi, içlerindeki çekirdeklerinden çok güzel bahçeler hasıl olur. Onun için Kenan ovlucuğumun, siyasi arenada yeşerteceği bol meyveli bahçeler onu bekliyor dedi.

**

Sn. Emrullah Turanlı, vallahi de billahi de çok ballısın. Büyük vaatler ile geldiğin KKTC’de attığın ‘Küçük Taş’ sonrasında, Ercan’da büyük miktarda malı cuggaya indirdiğin söyleniyor. Taş Yapı ile Terminal Yapı'nın ortak olduğu Ercan işletmecisi T&T konsorsiyumunun şirket hesaplarını sizde kim oluyorsunuz mantığı ile Maliye Bakanlığının Vergi ve Gelir Dairesine kapattığınız öne sürülüyor. Ancak açılan dava ve istinaf süreci sonrasında Yüksek mahkeme kararı ile hesaplarınızın ilk kez inceleneceği açıklandı. Sorma gir, sormadan çık, hesap ve denetleme mafiş cumhuriyetinde sanırım deniz bitti. Kaptanlığını yaptığınız ve dümen çevirmede usta konumuna geldiğiniz curise gemisine sanırım, mercan kayalıkları göründü. Ayşaba, vergi ve KDV için aranan kişiye bugüne kadar ulaşılmasına izin verilmedi. Çünkü sorun hatta değil bizzat ulaşılamayan kişinin yediği halttaydı Pil mahkeme tarafından sarj edildi ve kapsama alanına giriş sağlandı dedi.

**

Sn. Sendikal Platform Yetkilileri, yapmış olduğunuz açıklamada, Dini faaliyetlere 3,5 milyon TL, TC’nin Kıbrıs’ta kurdurduğu derneklere, sendikalara 5,5 milyon TL verilirken, eğitim, sağlık ve kültür faaliyetlerine TC Elçiliği’nin onayı koşulu ile komik rakamlar verdiğini dile getirdiniz. Demografik yapı değiştirilerek toplumsal mülklere, kurumlara el koyarak Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna düşürülüp çaresizliğe mahkum edilerek, siyasi iradeleri Türkiye’den atanan memurlarla gasp ediliyor ifadesinde bulundunuz.Biz ülkemizi ve insanlarımızı seviyoruz. Para uğruna toplumsal varlıklarımızın AKP’ye peşkeş çekilmesine, Kıbrıs Türk toplumunun yok edilmesine, ülkemizin koloni yapılmasına asla izin vermeyeceğiz dediniz. Da, Nuriş Teyze, halkı koyun olan ülkelerin komşuları kasaplardan oluşur. Bakın, bu güne kadar yapılanları, görmezden gelerek ses çıkartmamamız sonrasında oluşanları, artık inanın göz yaşlarımız bile temizleyemeyecek diyor.

**

Sn. Halit Eşmene, Erdemli’de ağıllar bölgesinde bulunan Tavuk Ağılı önündeki bir avuç arazi için silah çekip, Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit etmeniz doğru olmadı.Hele hele "Kaymakamlıktan izinsiz olarak taşıdığınız" The English marka, çifte kırma av tüfeğini, 30 metreden, Serdar Oy’a doğrultmanız ve gerekirse kullanacaktım diyerek hayatına kast edecek olmanız bence hiç doğru olmadı. Sn. Eşmene, memlekette bu kadar voyvoda varken onlara bu yönde örnek olmanızı Hacı dayı bile eleştirdi. Halit usta, av tüfeklerinin ustasıyım, birilerini vurmanın da hastasıyım deme zamanı çoktan geçti. Yapılan yanlışlık sonrasında baca eğri de olsa sen dumanı doğru çıkartmaya bak. Çünkü ben balcıyım, bal tasım var dersen, oduncu olarak niteleyeceğimiz Serdar Oy’un da baltası yani kanunu sağlayacak polisi var. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Kıbrıs Yetenekleri Sayfası yetkilileri, Kemal Sunal’ın 1985’te oynadığı "Gurbetçi Şaban" adlı filmin bir bölümünde geçen yemek masasının fotoğrafını paylaşarak, sofrada ki kola markasına lütfen dikkat edin ikazından sonra, Türkiyede bir zamanlar teneke kolalar Kıbrıs’tan ithal edilirdi dediniz. Ve Türkiye’ye ilk giriş yapan koılanın da Bixi Cola olduğuna vurgu yaptınız. Sonra Bixi Cola fabrikasının kapattırıldığını ima ederken, aklıma makarna fabrikamızı getirdiniz. Sahi makarna fabrikamıza ne oldu diye sorsam sanırım kadı günah yazmaz değil mi? Sonrasında Helvamız, Sanayi Holdingin fabrikaları buhar olmadı mı? Arkadaşlar, galiba bu defa Çangar değil, Anamız bizi seviyor. Severken aksilik buya, orta parmağını yanlışlıkla bir yerimize kaçıyor. Ulan oturun oturduğunuz yerde, sizin etiket olduğunuz yerde fiyatı ben koyarım diyor.

**

Sn. Ertugrul Yavuz paylaşımınızda, YDP ile DP birleşme olasılığı sıfırdır.Nedenmi? Çünkü Erhan Arıklı Lapta’da ikamet eder.Ama Mağusa’dan aday oldu. Lapta’dan aday olsa seçilemezdi.DP ile birleşirse Mağusa’nın güçlü isimleri Fikri Ataoglu,Affet hanım,Kenan Akın gibi güçlü adaylarla yarışmak istemez. Zira kendisinin seçilememe ihtimali doğar. Bu nedenle birleşme olamaz dediniz. Sn. Yavuz, DP ile YDP’nin birleşmesi zaten söz konusu değil. Onlar sadece güçlü bir muhalefet için işbirliği kararına vardılar. Ertuğrul gardaş, bıçağı kestiren kendi suyu , insanı sevdiren kendi huyudur. Bahsettiğiniz isimlerin güzel huylu oluşlarının yansıra değerleri tabi ki tartışılmaz. Halk tarafından sevilmeleri nedeniyle seçilme olanağı da yüksek. Bugüne kadar bu halk, başını bazı acemi berberlere teslim ettiği için cebinden pamuğunu eksik etmedi. Bu nedenle yoğurdu bile artık üfleyerek yiyor.

**

Sn. Yahya Üstün, THY Basın Müşaviri olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlar olduğunu duyurdunuz. Türk Hava Yolları tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden, sahte anket paylaşımlarının yayıldığının tespit edildiğini ve bahsi geçen anketlerin oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlar olduğunu vurguladınız. Sn. Üstün, millete bir haller oldu. Önüne gelen üretim arttığı defolu mallar, en iyi Kazmir kumaş benim diye ortalığa çıkıyor. Sizin gibi prestijli şirketlerin yanısıra gariban halkı yaptıkları ile ıpratan, hayatın kahpeIiği değiIdir. İnanın bu İnsanIarın sahteIiğidir. Bu tipler dikiş tutmaz yaramız, tövbe tutmayan günahlarımızdır.

**

Sn. Ali Kişmir sosyal medyadaki paylaşımında, fotoğrafı dikkatlice inceledim. Ok işareti koyduğum yerlerde saklanmıyorsa Kudret Özersay’ı BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmede göremedim. Masanın altı da görünmez. Nerdedir ama? Goca Dışişleri Bakanı New York’a gidip BM Genel Sekreteri ile görüşmeden ülkeye dönmüş olamaz herhalde dedin. Ve Yoksa yine koridorda birilerine mi sarılıyor ifadesinde bulundun. Yahu Ali, adam tuvalete gidemez mi? Ne bileyim o anda midesi bir sebepten bulandığı için dışarı çıkamaz mı? Sen Kıbrıs’ın AB’ye alınacağı Kopenhag’ta birilerinin yatağının altına saklanması ve kapı arkasına gizlenmesi ile sanırım bu olayı karıştırdın. Özersay fotoğraf çekilirken, o esnada tuvalete gitmişti. Yoksa bağımsız, bağlantısız, hür iradeye sahip, Roma’yı Neron yakmadı. Biz yaktık. Gerekirse Kıbrıs’ı da yakarız diyebilen, KKTC’nin Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı öyle önemli bir anda ortadan kaybolurmuydu?

**

Sn. Ayşe Öztabay uzayıp giden tren yolları gibi yapımı incir ipi gibi uzayan Alsancak –Lapta yolu ile ilgili yaptığın paylaşımda, Alsancak - Girne yolundaki trafik sorununa çözüm bulmayan ve çevre halkının hayatını hiçe sayan siyasetçilerinin hiçbirinin bölgeye girmemesi gerektiğini belirttin. Ve bunu görmemezlikten gelenlere ayni muamele ile cevap verilmesi gerektiğini dile getirdin. Sevgili Ayşe, tokadı vurduğun zaman öteki yanağını döndürüp hadde bir tane daha vur diyen bazı siyasiler utanmayı çoktan kaybettiler. Henüz bulamadıkları nedeniyle hükmü kalmadı. Bazı siyasiler şifresiz bir Wİ Fİ olsa bile inan bunlara bağlanmayı bir an bile düşünmem.

Günün Fotosu

Günün Sözü

Günün Fıkrası

Fıkra şöyle:

Bir köyde ateşli bir hasta vardır, kasabaya doktora getirir hastayı köylüler. Koca devletin koca doktoruna. Doktor hastaya fitil verir ve köye döndükleri gibi hastaya fitili anüsten vermelerini söyler köylülere.

Köylüler tabi ‘ Tamam doktor bey’ deyip köye giderler. Köydeki herkese sorarlar, en bilgelere bile, ama kimse anüs ne demektir bilemez. Bu nedenle bir türlü ilacı da veremezler hastaya. Hastanın durumu da gitgide kötüleşmektedir.

Bunun üzerine köylü, doktora, koca devletin koca doktoruna telefon etmeye karar verir ama kimse buna yanaşmaz. Ne cüret değil mi doktoru arayacak bir köylü.

Neyse durumun vahameti üzerine muhtar aramayı kabul eder. Bütün köylü toplanır santrale, muhtar arar, ‘Biz ne yapacağımızı bilemedik doktor bey’ falan der. Karşıdan doktor bir şeyler söyler. Muhtar döner arkasına: ‘Makattan verin dedi doktor’ der. Yine tüm köye sorarlar, komşu köylere birilerini yollayıp sordururlar falan ama makat ne bilen yoktur yine.

Hasta ise gitti gidecek, ateşler içinde kıvranıyor bayağı. İhtiyar meclisi toplanır. Son çare, doktorun bir kez daha aranmasına karar verilir. Yine kimse aramak istemez doktoru. Nihayetinde yine biri kandırılır, telefonun başına geçer, ama bir yandan söylenmektedir: ‘Çok kızacak doktor,çok! ‘ diye.

Sonunda telefonu açar, durumu anlatır, doktor bir şeyler söyler yine. Telefondaki köylü, yüzü allak bullak, arkasını döner:

‘Ben çok kızacak demiştim size; götüne sokun dedi’.