Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman CTP Genel Başkanı olarak dün yapılan kurultay öncesi, CTP Genel Merkezi’nin liste çalışması yaptığı şeklindeki söylemlere veya iddialara yanıt vererek Genel Merkezin hiçbir şekilde liste yapmadığını dile getirdiniz. PM üyesi adayı olan arkadaşlarımızın hepsi CTP'lidir ve CTP için birbirinden değerlidir. Her bir CTP üyesi PM'de yer alacak üyeleri kendi iradesiyle saptama ehliyetine fazlasıyla sahiptir dediniz.Sn. Erhürman eskiden CTP’de liste sözcüğünün adı bile geçmezdi. Kimsenin birisinin kuyusunu kazma gibi derdi yoktu. Konuştuğum arkadaşlarım CTP odunu koysa onda bir hikmet var der ve mührümü basarım derdi. Liste söylentileri bile kırmızının, yeşile çalması sonrasında kirlendiğini gösterir. Sn. Erhürman, pencereye baktığımız camın kirini, pencereden baktığımız zaman dışardaki çöp veya yabani otları yani bahçenin darmadağın olduğunu görürüz. Cam sizin ile biraz temizlenirken, bahçede biraz olsun yabani otlardan temizlendi.

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Sn. Kudret Özersay, yapmış olduğunuz açıklamada, AKP hükümetinin, Türkiye’de seçilmiş, seçimle iktidara gelmiş bir idare olduğunu ve muhatabımız olduğunu bunun yanısıra, Türkiye’nin stratejik ortağımız en önemli müttefikimiz olduğunu belirttiniz. Ancak, Türkiye’den bu durum talimat almamızı gerektirmediği gibi talimat da almıyoruz dediniz. Sn. Özersay, doğrudur. Biz Türkiye’den talimat almıyoruz. Onun yerine, Türkiye bize emir veriyor. Merkez Bankasını, Sivil Savuma teşkilatını, Kalkınma Bankasını, hatta Tütün fabrikasını o değil biz yönetiyoruz. Ama o bize sadece destek veriyor. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanına, sen yetkili değilsin, ben konuşacağım derken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanlış yapmaması için yardımcı oluyor.Biz bağımsız, bağlantısız bir ülke olarak tabiki talimat almayı kabul etmeyiz. Kemal Sunal’ın dediği gibi ‘Mesela yani’’.Sn. Özersay, bir dakika yazıma ara veriyorum. Çünkü dışarıdan, dikkat dikili taş altında hizaya geç tırnak kontrolü yapılacak diye ses geliyor. Yazıya müsaadenizle daha sonra devam ederim.

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Sn. Ayşegül Baybars, gındırık olmasını geçtik, kapısı duvara dayalı derecede açık olan, söküldüğü için girişlere kolaylık sağlayan penceresiz ‘Sorma Gir’ Sormadan çık’ KKTC ForEver’in kapısına sürgü, pencerelerine pancur ve peki, koymak istemeniz birilerinin pek hoşuna gitmiyor. Birileri sizi ‘Hadsizlikle’ bir diğeri insan sevgisinden yoksun birisi olarak nitelendiriyor. Başbakan bile ülkede yaşanan cinayetleri, uyuşturucu ticaretini, hırsızlık ve soygunları görmezden gelerek, tüzükte değişiklikler yapabiliriz deme zahmetinde bulunuyor. Sn. Bakan, ülke insanının dörte üçü sizi bu konuda destekliyor. Geriye kalan bir gartosu yani urubu ise şahsi getirileri nedeniyle, bir yerlerini yırtarcasına bağırıyor. Ayşaba, Ayşegül gızıma selam söyleyin. Teksas’ın vilayeti haline dönüşen ülkede, adli suçlar nedeniyle halkın anası ağlarken geride playback yapanlara ‘Barra’ dedikten sonra birde ‘Yallah’ çeksin. Olmazsa Arif Hoca’nın o ünlü sözünü hatırlatsın dedi.

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Sn. Suphi Çoşkun, Elektrik borcu nedeniyle kullanmakta olduğunuz belediyeye ait makam aracına icra çıktı. Belediyeye ait makam aracı haciz sonrasında çekici ile götürülürken Dipkarpaz Belediye Başkanı olarak da siz, sabahleyin evinizden belediye binasına eşek ile gittiniz. Nasıl semer ağrı yapmadı değil mi? Belediyeye eşek ile gitmenizin şov ya da duygu sömürüsü olmadığını, Karpaz’dakiimkânların bu doğrultuda olduğu için bu yolu tercih ettiğinizi söylediniz.Başkan gözden ırak, gönülden ırak derler. Karpaz denilince, o da nedir? Yenir mi içilir mi diye soranlardan destek beklemek abesle iştigaldir. Aslında, akıl almaz işler yapanların, aklını başlarından almak gerekir.Ama ucuz mal bizlerde alerji yaptığı için zamanı gelinceye kadar, şimdilik kalsın diyoruz.

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Sn. Erdal Onurhan, 10 bin TL’lik, elektrik borcu için Dipkarpaz Belediye Başkanının makam aracına haciz çıktı. Bu konuda, bakıyorum her kafadan bir ses çıkıyor. Kimisi elektrik dairesini suçlarken, kimisi de belediye başkanını suçluyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım belediyenin elektrik borcu var mı? Var. Peki,Kıb-Tek bu konuda alacaklı mı? Evet. Peki, alacaklarını tahsil etmesi gerekmez mi? Kesinlikle etmesi gerekir. Üzerine çizgi çekse ve bağışlasa olurmu? O da olmaz.Hükümet,babamın adı hıdır, elinden gelen budur deyip yaşananlara andilla koyup bakamaz. Bu noktada Elektrik Dairesini zan altında bırakmayıp, belediyeye destek vererek zor durumdan kurtarması gerekir. Ama bakıyorum suç,parasını tahsil etmek isteyen elektrik dairesine kesilirken, bonus belediyeye kalıyor.Sn. Onurhan, Gökten Hülya Avşar yağsa, bizim başımıza bir kalbur samanı iki eşeğe bölüştüremeyenler düşer. Siyasi yapılarda bozukluk varsa, o işe talip olanlar, ne sizlerden nede bizlerden mimarlık yapmamızı beklemesinler.

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Sn. Mahmut Özçınar, K.T.Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapmış olduğunuz açıklamada, Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız. Bu özel günde çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmenin çok önemli olduğuna dikkat çekmeliyiz dediniz. Bu dünyada birlikte yaşayıp, birlikte yaşadığımız ve en önemlisi ayni toprak ve suyu paylaştığımız diğer canlılara da yaşam hakkı vermemiz gerektiğini, gözler önüne serdiniz. Sn. Özçınar, insanlara sevgi ve saygısı olmayan insan elbisesi giymiş yaratıklara,şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacaklar. Magandaların değişeceğine ve hayvanlara sevgi besleyeceğine inancım pek kalmadı. Ama zararın neresinden dönülse kardır misali, bundan sonraki nesillere bu aşıyı yaparsak, dünyamızın çok daha iyi bir konuma geleceğine yönelik şüphem çoktur. Başkan, eskiden, isimlerinin altını çizdiğim birçok kişinin şimdi üzerini çiziyorum. İnşallah, bu tavsiyeleriniz sonrasında isimlerinin altını çizeceklerimiz çoğalır.

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Sn. X holding sahibi, İzmir merkezli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, iş adamlarına, yurt dışındaki bankalardan kredi kullandırma vaadinde bulunarak, 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandığını, küçük çaplı çınara dönüşen çeteciğin köklerinin taaa buralara yani sizin holdinge kadar uzandığı iddia ediliyor. 11 iş adamından yaklaşık 10 milyon iç eden bu çetenin, parayı sizin holdinge akıttıkları söyleniyor. Sn. X Holding sahipleri, vallahi gözünüz aydın diyorum. İzmir’de 7.6 şiddetinde başlayan deprem buralarda da hissedilmeye başlandı. Depremin ardından meydana gelen Tsunami’nin dev dalgaları sizin holdingi de yutabileceği sonrasındaki, artçı depremlerin de yerle bir edeceği söyleniyor. Hatçe Teyze, bazı çocuklar, babanın bir dakikalık zevki sonrasında heşa ve gülücükler arasında doğarken, holdinglere de yasa dışı paralar heşa ve nur ol nidaları arasında akıtılıyor.Ama,Heşa ve nur ol feryatları bitince cila dökülür ve altındaki pas olanca heybeti ile ortaya çıkar diyor.

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Sn. Ergün Karadağ, 73 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiğiniz iftirası ile götürüldüğünüz polis karakolunda, hem hücrede hemde sonrasına cezaevinde, dayak cennetten çıktı denilerek size bir güzel dayak menüsü sunuldu. Lapta’da, deniz manzaralı yerde dayak menüsündeki ördev sunulurken, cezaevinde de sanırım esas yemek verildi. Polisin, Allah ne verdiyseDo Majörden sunduğu eldivenli dayak bestesine, Zorla beğendim güftesine deburadan ölün çıkar senfonisi eşliğinde imza attığınız söyleniyor. Tabi daha sonra bestesi ve güftesi hazırlanıp piyasaya sürülen şarkıda DNA notasındaki ‘Detone’ durumları hasıl olunca, durum NOS olmuş. Pekiyenilen dayak. İçilen ıstıraptan sonra şimdi ne olacak? Üstüne içeceğiniz bir bardak soğuk su harareti giderecek mi dersiniz? Bana göre çamaşır makinesi, çamaşırları sıkarken,bunlar kadar hızlı dönmediği için sizin olayınızda Adalet abla hakkın rahmetine kavuşacak. Vicdan abla sinirden yoğun bakıma kaldırılacak. Hak ve hukuk timsali Hakkı dayı da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Sn. Ediz Tuncel, Sosyal Medyada yaptığın paylaşımda Festival adı altında, sözde kültürümüzü yansıtan, ama çok büyük oranda ticari amaçla yapılan, sadece bir açık pazar havasında geçen, müzik diye de ölçüsü kaçırılmış konserler sunulan festivalimsi açık pazarlar için lütfen bana katılım çağrısında bulunmayın. Birde Lefke bölgesine toplantı adı altında gelip geyik muhabbeti yapan siyasiler içinde beni çağırmayın, çünkü boş ve beleş işler için harcayacak vaktim yok dedin. Ediz Hoca, dün panayır, bugün festival dediğimiz, üstü açık ticarethanede nedense ‘Hıyar’ festivali yapılmıyor. Bu işi kültür olayından çıkartıp, ‘Lilli’ kültürüne dönüştürülenlere, Lütfen ‘Barra’ dedikten sonra ‘Yallah’ı da ilave ediver.

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Sn. Mehmet Bicen, CTP’nin dün gerçekleşen kurultayı ile ilgili olarak yapmış olduğun göndermede, sanmayın bu kavga bitti. CTP tabanı vereceği karar ile Bileşik Faizin anaparaya kapitalize edilmesini getirenleri. Fasıl 150 yerine, tefeciliği yasal hale getirenleri unutmayacak. Hırsızları değil komonistleri destekleyecek dedin. Mehmet gardaş, Körooğlu, tüfek icat oldu mertlik bozuldu demişti. CTP’li değerli bir dostum da, yeşil kırmızıya karıştı, renkler ve değerler tuz buz oldu demişti. Hacı Bulgur Herşeyibilir dayımız, biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Zamanı gelince kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz. Fasulyenin dibi tutarsa değil fasulyeyi, tencereyi de yakarız dedi. Demesine dedi ama, Girne’de 7 kat yerine 10 kattan düşenlere de eyvallah denildiği de unutulmasın. Nokta.

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Sn. Erhan Başay, sizi ve arkadaşınız Zeki’yi darp edip yaralayan İş Adamı Bulut Akacan ile korumalarının Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanma süreci başladı. Buna paralel olarak sizin ve Zeki’nin tanıklığınıza başvuruldu. Zeki kendisini darp edip çenesini kıranlardan şikâyetçi olurken, sizde üç kişi beni koyun gibi tutup sürükledi diyerek, yaşadıklarınızı dile getirdiniz. sandalye, masa ve korkuluklarına tutundum ama olmadı. Bulut bana bir tekme attı, Zeki o esnada ayırmaya çalışıyordu. Yapmayın diyordu. Sonra Zekiyi yerde gördüm. Her tarafta kan vardı dediniz. Ve Bulut’un, yağmur olup, üstünüze yağdı imasında bulundunuz. Eskiden birlikte çalıştığınız Bulut Akacan ile ilgili olarak da kime dünyamı verdiysem, dünyamın içine etmesini çok iyi bildi demeye getirdiniz. Ayşaba, tüm bu yaşananlar bu gelinen noktaya değer miydi diye kendi kendime sordum. İlk önce teğet bile geçmedi dediğim şey, meğer parçalayıp geçmiş dedi. Ne diyelim?

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Sn. Arda Ayten, kim milyoner olmak ister programında bir ilke imza atarak, milyonluk soruya kadar geldiğini hatta ona da cevap verdiğini gözlemledik. Kıbrıs Türkünün gururu olurken, örnek bir genç olduğun da dile getirildi. Ülkemiz kazandı gençliğimiz kazandı ben inanıyorum insanlık kazandı bu örnek adam insanlığa çok değerli güzel şeyler katacak diyenlere katılıyorum. Ve sana helal olsun da diyorum. Ama Hatçe Teyze, Ardaovlucuğuma selam söyleyin. Kazandığı bu 1 milyon sonrasında, herkes birden onun Kıbrıslı Türk olduğunu hatırladı. Şimdi akrabalar sıraya girip, Hocanın tavşanın suyunun, suyu gibi dıdısınının, dıdısından akrabaydı senfonisinden gitar konçertosuna başlayacak. Buralardan kaçsın. Tabana kuvvet, Allah ne kadar güç ve kuvvet verdiyse tozu dumana katarak, kaçsın. Yoksa sonradan çıkacak akrabalara değil milyon, milyonlar bile yetmeyecek dedi.

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Sn. Ediz Tuncel şu ikide bir Avrupa Birliği'ne laf söyleyen, AB ile uyumlaşmak, AB'nin bir parçası olmak istiyoruz diyenlere sürekli sataşanlara, onları Rumcu bilmem neci diye görenlere, sapıklık seviyesinde saldıranlara bir çift lafım olacak diyorsun. Ve başta BMW ve Mercedes olmak üzere AB'nin ürettiği arabalara biniyorsunuz, ama AB'ye karşısınız, eşeğe binsenize, tam denginizi bulmuş olursunuz. AB'de yaşamak isteyenlerin önüne geçmek için her türlü namussuzluğu yapmakta da hiçbir çekince görmüyor, ikiyüzlülükte sınır tanımıyorsunuz ifadesinde bulundunuz. Ediz Hoca, konu vatan, millet nurlu ufuklar kitabını yazmaksa, Eralp hocanın dediği gibi herkes Malkoçoğlu. Yok, yağlama, grasolama ve rant ile bol kepçe lokantasından çukur tabağı doldurma meselesiyse, sorma gir, sormadan çık hanının, HancısıNubarTerziyan.

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Sn. ÜmitBahşi, CTP kurultayı ile ilgili kaleme aldığın yazında, Ferdi Sabit divan başkanı olarak yerine oturunca, salona Mikrofondan canlı yayında “ Gülsuyu ve Lokum dağıtın “ Kurultayda ölü havası vardedi ve slogan atılmasını istedi. Kurultaydaki ruhsuzluğu teyit etti dedin. Sevgili Ümit, ölü helvasının tadı nasıldı? Bademi varmıydı? Sanırım kurultaydan evvel, bazı parti yetkilileri, birileri peşlerinden koşacağımızı düşünüyorlarsa, yanılıyorlar diyordu. Kurultaydan sonra ise aman arkamıza bakmayalım, hayal kırıklığına uğrarız demeye başladılar. Gülün dikeninhimayesinde yaşadığını sananlar, sanırım dikenin itibarının, gülün himayesinde olduğunu anlamışlardır.

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