Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ersin Tatar, Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra herkes sizin espri konusundaki yeteneğinizi de öğrenmiş oldu. İçiniz ve dışınızın bir olduğunu bilenler, hiçbir kimse ile ilgili düşmanca bir düşünceye sahip olmadığınızı bilir. Büyükkonuk’taki konuşmanızda, Akıncı’yı işaret ederek her zamanki gibi espri patlatarak, Mesajı alan alsın diyerek, işaret parmağınız sarayı işaret ederken, diliniz de Akıncı imasında bulunarak bilmediğin düğmeye basmayacan dediniz. Ancak espri yetenekleri en az sizin kadar olan bazı vatandaşlarda espri yaparak, başbakan ovada ve sokaklarda çiftleşen köpekler arıyor. Eskiden gönderdiği çiftleşen köpek fotoğrafı zaman aşımına uğradı. Yenisini göndersin. Ayrca, gökyüzüne de sürekli bakmasın. Çünkü başka füze düşmez. Bu nedenle çiçek ve böcek resimlerini paylaşabilir dediler. Ayşaba, Ersin ovlucuğum espri anlayışı ile Kıbrıs Türk siyasetine yeni bir soluk ve yeni bir anlayış getirdi. Önceden türlü türlü, Ruh halimiz vardı. Bu Sonrasında kavga ve tartışmalardan ne ruhumuz nede hali kalmıştı. Yeni espri anlayışı yeni soluk getirdi. Yaramızı görüp tuzluğu kapıp gelenler, tornistan etmeye başladı dedi.

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Sn.Tolga Atakan, dinazorlar devrinden kalma ‘Monobadi’ye dönüşen, luggolar ile dolu yollar ile ilgili bilet sana kesildi. Yitirdiğimiz canlar sonrasına herke egosunu tatmin ederken, övgü egoya sövgü de sana kaldı. Yıllar önce yapılan yollarda hatalar çok. Ama onları tamir edip adam edecek yeterli para yok. Yitirdiğimiz canlar için marazımız çok büyük. Allah rahmetini yitirdiğimiz canlarımızdan eksik etmesin. Tamam da, övgüyü kendilerine, sövgüyü size münasip gören, ego tavan şampiyonları neden size de, Nasrettin Hoca’nın dediği gibi hırsızlın hiçmi suçu yok deme sorusunu sorma hakkı vermiyor. Jet motoru taksalar, arabalarınıgökyüzünde uçak gibi süzülerek uçuracak olanlara eksiği çok. Yetersizliği babadan miras bu yollarda alçaktan uçmayın nasihati yapmak yerine, yaranızı görenlerin tuzluğu kapıp gelenleri gördükçe gözlerime inanamıyorum.

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Sn. Erdoğan Sorakın, bu ülkenin değerlerinden birisi konumunda olan CTP’nin kurultayına katılımın az olduğuna vurgu yapılıyor. Park yeri arabadan geçilmezken, salonun içerisinde lingiri oynama serbesti deniliyor. Salona şölen beklentisi ile gelenler, Atatürk Spor Salonu Sinemasında, ‘Sessizliğe Yolculuk’ filmini izlediklerini dile getiriyor. Kimisi, üye partiye kırmızı kart göstertti derken, kimisi de bize sürekli yalan söylediler. Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Zeka dürüstlüğe karşı zafer elde edince yenildiğimizi anlayarak gitmedik diyor. Sn. Sorakın, ülkenin köklü bir partisinin kurultayı nisap hasıl olmaması nedeniyle 1 saat geç başlarsa, fragmanlar bitti sonu henüz belli olmayan esas film başladı demektir. Bakın insanı yaşatan hayalleri, öldüren ise gerçekleridir. İnsanların hayallerini yeşertmek için yağdırmanız gereken yağmurları geç yağdırdınız. Ayşaba geç yağan yağmurlar ise kuruyan çiçeklere hayat vermez diyor.

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Sn. Fikri Ataoğlu, yapmış olduğunuz açıklamada, Partiye hava geldi. Bize katılmak isteyen milletvekilleri var dediniz. Da, Hüsamettin amcanın aç tavuk, rüyasında kendini buğday ambarında görür sözüne itibar etmek istemem. Partide bir ‘gımıldama’ olduğu doğrudur. Hatta, Halkın Partisinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kudret Özersay’ın UBP tarafından desteklenmesi sonrasında kazanması halinde parti olarak toplu olarak UBP’ye ilhak olacaklar sözüne inanmadığım gibi DP’den seçim kazanma ihtimalleri az olan vekillerin, DP’ye geçecekleri yönündeki inancım da yok. Sn. Ataoğlu, açıklamanızda partiye hava geldi derken, Serdar Denktaş zamanında tomofilin ön tekerleğinin lastiği boşalmıştı. Patlağı yapıştırdık. Hava verdik ve havayı bastıktan sonra uçarak gitmeye başladık mı demek istediniz? Mümüne Teyze, Serdar Bey ile Fikri ovlucuğum, siyasetin içerisinde yıllanmış şaraptırlar. Ama parti de bu şarabı muhafaza eden görsel açıdan zengin şişelerdir. Şişe kırılırsa şarabın değeri kalmayacağına göre şişeye koyacak yıllanmış şarapta yoksa o şişenin ‘Al Benisi’ kalmaz dedi.

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Sn. Kenan Akın, sosyal medyada yapmış olduğun paylaşımda, dünkü CTP kongresinde, şehit toprakları ile sulanmış bu ülkede şehitlerimize saygı ve İstiklal Marşımız yoktu dediniz. Da, biliyorsun dünyanın kanunudur. Dünyada var olan hiçbirşey yok olmaz. Olmayan bir şey de var olmaz. Yalnız şekil değiştirir. CTP kongresinde üye ve kalabalık yeterince yoktu. Dışarıda araba çoktu ama içeride insan yoktu. İnsanlar maça gittiği için kongre şekil değiştirmişti. Üye yoktu ama geyik muhabbeti çoktu. Kısacası yoklar ülkesinde var olanları aramak sanırım abesle iştigaldir. Sn. Akın, Sevgi herkese verilir, ama sadece hak eden alır. Ayşaba, nedense bizler Kar Tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alması örneğini pek özümsemedik. İlla kıra döke, tangur tungur gideceğiz dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Hüseyin Özgürgün, Yasama dokunulmazlığınızın, dün mecliste yapılan oylama sonrasında, 2 ret oya karşılık 41 kabul oyuyla kaldırıldığını öğrendik. Bir başka deyişle, yıllarca UBP başkanı ve Lefkoşa Milletvekili olarak hizmet verdiğiniz partinizden hançeri yediniz. Sırtını sıvalayarak övgü yağdırdığınız Brütüs’lerin sanırım hançeri acıdan çok size üzüntü verdi. Roma’yı Neron değil, biz yaktık. Roma’yı yaktığımız gibi Özgürgün’ü de yakarız dediklerini tahmin ediyorum. Sn. Özgürgün, söz konusu dümen çevirmek olunca, bazı insanlar hep kaptan olurlar. Hatta düşük tonajlı yük gemisi yerine ağır yük gemileri ile tankerlerde kaptan olmak için her türlü numarayı çevirirler.

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Sn. Mustafa Öztörel, CTP Kurulta'yında yaptığınız konuşmada, kurultaya katılımın az olması nedeniyle biz parti olarak meclisteki bulaşıcı hastalığa yakalandık. Ne yazık ki, kurultayımızda da boş sandalyelere konuşacağız dediniz. Sol partilerin beslendiği alanlar olan, Emek örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütlerle ilişkilerimiz belli ki iyi olmadığından faaliyet raporumuz da kısa yazılmış. Taban örgütlerimiz çöktü. İskele Ocak Örgütümüz yok. Bal arıları çalışamıyor. Onların çalışması için beslenmeleri lazım. Meclisler toplanmalıdır. Sadece Genel Başkan ve Genel Sekreterin toplantılardaki konuşmaları yeterli değil. Bir önerim olacak Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak partisel eksikliklerimiz var. Kritik bir aşamadayız. Bu dönem aday çıkarmayarak Sayın Akıncı’yı desteklemeliyiz dediniz. Sn. Öztörel, akıttığı terin karşılığını isteyen emek sahibi ile cebini geçtim kasasının gizli bölümlerini de doldurmak isteyen sermaye ancak güneş buz tuttuğu zaman bir araya gelir. Maşallah siz güneşin buz tutmasını geçtim, Antartika’ya çevirdiniz.

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Sn. Alev Şensoysizin ile birlikte CTP’nin önde gelen birçok tanınmış yüzünün, PM savaşında yenik düştüğüne tanık olduk. CTP’ye yıllarca hizmet veren, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Dışişleri eski Bakanı Kutlay Erk, Ahmet Derya, Ali Alnar, Mehmet Ali Güröz, Niyazi Düzgün, Erkan Eminağa,Asaf Şenol, Şevki Barutcu veTurgut Çalıcı gibi isimlerin yanısıra, partiye yıllarca hizmet vermiş kişilerin PM listesinin dışında kaldığına tanık olduk. Kısacası CTP’de 7.7 şiddetinde deprem mi oldu? Yoksa ABD’nin bir savaş şekli olarak nitelendirilen ve Harp olarak isimlendirilen suni deprem mi yaratıldı işte onu öğrenemedik. Ayşaba, siyaset arenası Rengârenk kapılardan ibarettir.Biri kapanırken diğeri açılır. Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgâr yardım edemez. Seçilmemek kaybetmek demek değildir. Hedeflerinden şaşmasınlar ve uygun rüzgarı beklesinler diyor.

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Sn. Emrah Yeşilırmak, sosyal medyadaki paylaşımında, güneşin bol olduğu bir memleketimiz var ancak yollarımız karanlık. Klasik cevap "Para yok" ise onunda çözümü var. Devlet büyüklerinde, sizin azminizin yarısı bile olsa bu devlet bu hale gelmezdi. Eğitim desen eğitim yok. Sağlık desen sağlık yok.Yol desen yol yok. İnşallah en kısa zamanda bir çözüme gidilir dedin. Başkan, luggolar ile dolu, geceleyin tek bir ışığın bile olmadığı yollarda yakınlarımızı kaybetmiş olmamıza neden olanların suçu yoktur. Salyangoz, hıyar, gavcar, maydanoz panayırı düzenleyip, yağ ve graso sergilemek için vereceğimiz patatesten mamul plaket için günlerce kapılarını aşındırdığımız efendilerin gelip panayırda geyik muhabbeti yapmaları da onların suçu değil. Vatandaşlarıma akıl vermek haddimiz değil diyerek yüksek volümlü ses tonuyla bestesi geyik, güftesi alakaya maydanoz türünden söylemler ile kafa ütüleyenlerin de suçu değil. Sevgili Emrah, suçlu bizleriz. Suçlu, senin,benim oylarım ile şekerden ev, buzdan hayaller sunarak, sonrasında yağmur yağdırıp ne şekerden evimizi nede buzdan hayallerimizi bırakanları, o koltuklara oturtanlardadır. Yani bizlerdedir.

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Sn. Ahmet Derya, CTP içinde dirsek çürüten, her platformda deneyim ve dağarcığınızın dolu olması nedeniyle ona prestij sağlayan birisi olarak, parti içerisinde ciddi rahatsızlıklar olduğunu dile getirdiniz. Kırmadan, dökmeden, uygun kelimeler ile CTP’nin özünde sapmalar olduğunu, önce ortağı olduğumuz devleti sonrasında da yurdumuzu yitirmekte olduğumuzu belirttiniz. CTP olarak bir kurultayımızı daha yaşıyoruz. Siyasi partilerin oy kaybetme, sendikaların üye kaybetme kaygısı var ve bu nedenle susuluyor. Suskunluğun bedeli konuşmaktan daha ağırdır. Sustuğumuz için bunun bedelini gelecek nesillere veremeyeceğiz ifadesinde bulundunuz. Sn. Derya, Mutluluk bir ömür değil, Anlıktır. Aslında mutluluk çok uzak değil, İki adımlıktır. Biz ona ulaşmak için bindiğimiz dolmuştan, son durakta inmek ve iki adımda ona ulaşmak yerine, ilk durakta inerek, ona ulaşmak için tabana kuvvet yürümeyi tercih ettik.

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Sn. Esra Uluçaylı, geçtiğimiz günlerde yazdığın nefis köşe yazısında, yollardan ve eksikliklerden bahsederken, sanki yaşanacakları siyasilerin gözünün içine değil, taaa ninnisine kadar soktun. Be efendiler, tehlike geliyorum demiyor. Davul ile zurna çalarak geldim diyor dedin. Duyma özürlü, okuma yeteneğinden muzdarip ve algılama duygusundan yoksun olanlar, senin yazına göz ucu ile bile bakmadıkları ve alakaya maydanoz tavır sergiledikleri için canlar yitirdik. Sevgili Esra, bu damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modelinden bir türlü vazgeçemeyenler ile ilgili aklımdan geçenleri, kazadan sonra Şeytana anlattım. İnan o bile yapma günahtır dedi. Ben yönetme yeteneğinden yoksun bazı kişilere artık ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerim ile katıla katıla gülüyorum

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