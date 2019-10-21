Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mehmet Ali Talat, yapmış olduğunuz açıklamada, CTP’nin yanısıra kişi olarak sizinde Akıncı’yı desteklemeyeceğinizi belirttiniz. Bizim Minik Kuşlar, Tufan Erhürman’ın aday olmaması halinde Zorlu Töre’ye oy vereceğinizi söyledi. Vallahi biraz nostalji yaparak geriye baktığım zaman, Özker hocayı devirip koltuğa oturduğunuz zaman benim Anavatanım Kıbrıs’tır, Atavatanım Türkiye’dir dediğinizi. Daha sonra ama benim Anavatanım Türkiye’dir dedikten sonra, önceleri siyasetine müthiş kızdığınız Erdoğan ve AKP için, Türkiye’de oy kullanabilsem AKP ile Erdoğan’a hiç çekinmeden oy veririm dediğinizi anımsadım. Türkiye otur derse otururum ,kalk derse kalkarım ,Türkiye de olsam AKP ye oy verirdim. Benim ikinci vatanım Ankaradır ,gerekirse onun için canımı bile veririmdediğinizi hatırladım. Vallahi söz konusu dümen çevirmek olunca nedense bazı insanlar hep “KAPTAN” olurlar. Maşallah siz normal yük veya yolcu gemisi kaptanı olmak yerine, petrol taşıyan çok büyük tankerlere kaptan olmuşsunuz. Kolay gelsin.

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Sn. Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın başkanlık görevinden istifası sonrasında, parti başkanlığı için kolları sıvadığınızı öğrendik. Çarşamba günü, Eziç Restoran’da da başkan adayı olduğunuzu düzenlediğiniz basın toplantısı ile duyuracağınızı belirttiniz. Milletvekilliği, Bakanlık derken, sanırım şimdi parti başkanlığına geldi. Mümüne Teyze, Fikri ovlucuğumu severim. Bizim mahallenin çocuğuydu. Molehiyamı çok severek yerdi. Diğer yemekler konusunda biraz huysuzdu ama siyasette hiç huysuzluk yaptığını görmedim. Partisini kanatlı at ‘Pegasus ‘ gibi uçuracak dedi. Sn. Ataoğlu,çorak tarlada ürün bitmez. Ama maşallah sizin partinin tarlası bereketli. Ürün için özlemle ustasını bekliyormuş. Ayşeaba, ürün güzel olsun diye tarla sürülmeli ve ekinin ustaca ekilmeli. Bunun içinde usta şart. Eh ustada bulunduğuna göre daha fazla bekletme olmaz. Sonra ürünün de tarlanında gücüne gider.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, sosyal medyadan yaptığınız açıklamada,UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu dile getirdiniz. Tatar’ın eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içinde, dipsiz kuyuya atılmayı beklediğini belirttiniz. Ayrıca dokunulmazlığımın kaldırılmış olmasının değil, yıllarca birlikte çalıştığım arkadaşlarımın suçluymuşum, el kaldırması beni yaraladı dediniz. Sevgili Hüseyin, öküz ölünce ortaklık bozulur ve Brütüs’ün hançerleri ortaya çıkar. Bu tiplerin prens ve prenses olabilecekleri tek saray, SİMİT SARAYIdır. Ne diyebilirsin ki.

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Sn. Bertan Zaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, yeni vatandaşlık yasası tüzüğünü çıkarma uğraşı içerisinde olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a, ne yapmak istediğini sordunuz. Ve Vize ve İkamet tüzüğünü, bir önceki hükümette tam 3 kez gündeme getirip ortaklarına kabul ettiremeyen. Aynı tüzüğü bu defa mevcut hükümette, Bakanlar Kurulu'ndaki UBP' li üyeleri, adeta uyutarak kabul ettiren, İçişleri bakanı ve Halkın Partisi için, artık yolun sonu geldi. Meclis toplantısını müteakiben yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında..Bahse konu tüzüğün, ikinci bir düzenlemeye kadar yürürlükten kaldırılmaması halinde olacakları düşünmek bile istemiyorum diyerek aba altından sopayı gösterttiniz. Sn. Zaroğlu,Halkın anası ağlarken bazı siyasetçileringeride play back yapmasına alıştık. Maalesef caddelerde projektör olup ülkeyi aydınlatma yerine sokak lambası olup birilerini aydınlatmayı tercih etmelerine de akıl sır erdiremedik.

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Sn. Erhan Arıklı, Mine Yücel’in sahip olduğu CMIRS şirketi gerçekleştirdiği anket çalışmasında, sizin partiyi %0.46, dağıtım sonrasında da 0.94 oy oranında göstertti. Yani toplamda %1 oy oranına bile sahip değilmişsiniz. Bir başka deyişle barajda boğuluyormuşsunuz. Başkan YDP’nin dik yokuşu bile 5’nci vitez ile 100 Km. Hızla çıktığını sanarken, sizi yokuş aşağı inişte free feel gidiyorsunuz diye göstertmek hayra alamet değil. Stop betsileri bu hıza dayanamaz ve frenler laçka olursa tomofil tumba olur bilesin. Herne kadar oy oranına bakanlar yapılan istatiski bilgiye bir yerleri ile gülerken, göz, gez arpacık denilerek target yapılmanıza da ‘Hayırdır inşallah’ dedi. Ayşaba, Erhan ovlucuğuma selam söyleyin. Ve bende SİMETRİ hastalığı olduğunu, işleri güçleri karalama olanyamuk kişilere dayanamadığımı, eskiden isimlerinin altını çizdiğim bazı kişilerin, yaptıkları yanlış işler nedeniyle, şimdi üzerini çizdiğimi de bilsin dedi.

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Sn. Selma Eylem öğretmenler eksik. Okulların sayısı az. Bazı okullarda dersler boş geçiyor. Eğitimi yoluna koyduk diyen bakan, andilla koyarak bizim gibi yaşananlara bakıyor ve bülbül gibi şakıyor. Erenköy Lisesinde eksik kadro, alt yapı tüzük dışı usulsüz görevlendirmelerin yanısıra eğitimde yaşanan sorunlar nedeniyle grev yaptınız. Bakanı göreve davet ederken sürecin takipçisi olacağınızı, nitelikli, kamusal eğitim için mücadelenizi sürdüreceğinizi belirttiniz. Selma hocanım, bence yanlış yapıyorsunuz. Eski Eğitim Nazırı’nın, okullar olmasaydı Maarifi çok güzel idare ederdim sözünü hayata geçirin. Eğitim Bakanımızın yüce gönlünün rahat olması ve Maarifi rahat idare etmesi için bütün okulları kapatıverin. Ah be hocanım ah. Adam yerine koyduklarımızı, ne yazık ki daha sonra koyduğumuz yerde bulamıyoruz. Bu aralık herşeye zam geliyor. Bir zamda bunlara gelsede kendilerini bu kadar ucuza” satmasalar diyorum.

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Sn. Arif Abalı,Mersin İl Tarım Müdürü olarak yapmış olduğunuz açıklamada, KKTC' de Cumhurbaşkanı.Başbakan ve Bakanlar boşuna maaş alır. KKTC’ye Kayyum atansın. İlk Kayum’da ben olayım dediniz. Da ben artık böylesi abuk subuk açıklamalara, küfür etmiyorum. Bir yerim ile katıla katıla gülüyorum. Bizim Ayşaba, elbise var giyene bol gelir güldürür. Elbise var dar gelir öldürür. Bu efendi, bol gelen elbisesi için keşke onu bir beden küçük alsaydı. Vallahi gözümüzdeküçülünce de giyerdi dedi.Sn. Abalı, teknoloji çok gelişti. Ayşaba Lafı buradan bi koydu, bak taaaa senin oralarda sana kapak oldu.

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Sn. Durmuş Özsoy, 1974’ten sonra, her köye Türkçe isim verilmeye başlandıktan sonra,bizim köyümüze ‘Eski Kuyu’ ismini vermeye çalıştıklarını muhtardadan öğrendiğinizi ve bizim bu güzel köyümüzün daha güzel bir isme ihtiyacı olmasının yanısıra, bölgede bir ‘alayın ’ olması ve buralarda çok fazla insanımızı kaybetmiş olmamızdan dolayı onların anısına, köyün ismini ‘Alayköy olsun’ dediğinizi belirttiniz. Ve tabiki sonrasında Eski Kuyu isminin kaldırılarak Alayköy isminin konulduğunu dile getirdiniz. Sn. Özsoy, Ürün güzel olsun diye tarla sürülmeli ve ter akıtılmalı. Hacı amca, Durmuş kardeşim, tarlayı öyle güzel sürdüki ortaya çıkan ürünün kalitesinden verilen emeğin değeri anlaşılır dedi.

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Sn. Ayşem Çelebibir ekonomist olarak dövizdeki artışın aralıksız devam edeceğine değindiğiniz. Türkiye ve tüm dünya ülkelerindeki gelişmelere bağlı olarak bu yükselişin kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, ‘Ekonomik araçların’ dünyada her geçen gün artan birer silah olduğunu belirttiniz. Ve artık savaş ve mücadelelerin şeklinin değiştiğini “Kur savaşlarının’ ülkemizi ve dünyayı etkisi altına aldığını kaydettiniz.Sn. Çelebi, emperyalist güçlerin kişiliklerinin obez, ama karaketerlerinin aç olduğu artık çok bilinmeyenli denklem olduğu ortaya çıktı. Vallahi ne diyelim. Bunlara karşı tedbir alarak kollamazsak dütü, bir gün mezarlık taşının oluruz süsü.

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Sn. Hasan Ulas Altıok, paylaşımınızda, Meclis’te şu an kumarhane açma sayısını sınırsız hale getirmek için UBP-HP’nin getirdiği öneri görüşülüyor. Vizyona bakın, dünyanın en güzel doğasına ve en zengin tarihine sahip ülkelerinden birisini “turizmin önünü açmak” bahanesi ile dönüştürmek istedikleri hale bakın. Yazıklar olsun. Alternatif turizm modellerini düşünmek yerine hazır kumarhane turizmini artırmak iyi olur diyorlar ifadesinde bulundunuz. Hasan Hocam, ülkemizde maalesef updears, down derars modeli var. Üst tabakaya elektrikte, vergide,Kredi ve bilumum devlet yardımlarında destek. Alt tabakaya da köstek. Biri yerken salkımı, diğerine gösterirler orta parmağını. Bazı insanIar yağmuru hisseder, bazıIarı ise sadece ısIanır. Yüksektekiler, cam arkasında purolarını tüttürürken yağan yağmura bakarak hissederler. Ama alttakiler ise bir yerleri hep açık kaldığı için hep ıslanmaya mahkum kalırlar. Ayşaba, yanlış seçmelerdeki hatalarımızı, gün gelecek göz yaşlarımız bile temizleyemeyecek diyor. Yaaa!..

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Sn. Biray Hamzaoğullarıgünün sonunda KKTC’deki siyaset sizi de isyan ettirdi. Sosyal Medyadaki açıklamanızda, Hükümet yok, yazan da yok. Saat 10.43 ve hükümet yok yazan da yok ama CTP hükümette olsa yazan çok. Bir garipsin memleketim dediniz. Sn. Hamzaoğlu, al birini çal ötekisine demeyeceğim. Babanın sanatı evladına miras kaldı desek galiba daha doğru olacak diyeceğim.Sn. Hamzaoğlulları, bugüne kadar baca eğri de olsa dumanı doğru çıktı.Ama galiba bukez baca tıkandı ve odaya dolan duman bizi boğuyor değilmi?Ayşaba, babanın akçası, ananın bohçası yaman olursa hükümetlerin okkası daha yaman olur dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Taner Fahri Mehmet Copurdur, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bazı arkadaşlar facebook aracılığı ile YDP’ye üye olmuşlar gibi, istifa haberlerini facebook üzerinden yapıyorlar. Sanki de biryerlere mesaj verir gibi paylaşım yaparak,bilerek veya bilmeyerek YDP yi yıpratmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, istifa etmek isteyen üye gider istifa dilekçesini ilçe başkanına verir ve istifa etmiş olur.Biz de ona hayırlısı olsun kardeşim deriz.Partimizin çığ gibi büyümesini hazmedemeyen odaklar düğmeye basıp akıllarınca algı operasyonu yaratarak önümüzü kesmeye çabalıyorlar. Biz bu filmi 27 sene önce görmüştük dediniz. Taner gardaş, eminim eşeğini dövemeyenin semerini döğdüğünü sende biliyorsun. Hacı amca Taner kardeşime, selamımı ilet ve Alicengiz oyunları başlayınca ve babamın adı Hıdır elimizden gelen budur diyenlere söylenecek tek sözün, ‘Kimdir be bunlar’ Hade be barra ‘ olduğunu söyle dedi. Elçiye zeval olmasın iletelim dedim.

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