Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Berlin Duvarının yıkılmasını bir simge haline getiren AB ve BM Kıbrıs’ta da dünyada tek kaldığı ileri sürülen ‘Duvar’ın da yıkılması için kolları sıvarken, UBP olarak, muhtemel bir çözümün bir ayağı olabilecek olan Berlin’deki 3’lü görüşmelere karşı çıktığınızı gözlemliyoruz. Yaptığınız açıklamada,KKTC Parlamentosu’ndaki sandalyelerinin çoğunluğunu elinde tutan partilerle, Kıbrıs konusunun en son ele alınarak karara bağlanacağı yer olan 5’li toplantıya katılacak Türkiye hükümetinin Sayın Akıncı’ya karşı tavırları bellidir dediniz. Türkçeden Türkçeye tercüme edersek, Hem Türkiye hemde UBP olarak biz duvarın yıkılmasına ve çözüme karşıyız demek istediniz. Ayşaba, parlementoda duvarın yıkılmasını istemeyenlerin sayısı topu topu 21’dir. Bilemedin 29’dur. Ama dışardakilerin sayısı üç yüz bin yirmi dokuzdur. Bakma bunların öyle suskun kaldığına, dağların sesi de çıkmaz unutma diyor.

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Sn. Barış Burcu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, insan alışkanlıklarının esiridir zihniyeti ile sıraya girip hakaret eden Devlet Bahçeli’ye verdiğiniz cevapta, Bahçeli’nin,Turancı ülküsüne, baskıcı yöntemlerine biat etmeyen herkesi bin bir iftirayla yok etmeye çalışan Atatürk ilkelerine aykırı çağ dışı zihniyete sahip birisi olarak nitelendirdiniz. Ve bu zihniyetin neredeyse saldırmadığı ülke ve kişi kalmadığını ve çok çirkin bir şekilde Akıncı’yı da faşizan bir dil ve üslupla hedef aldığını belirttiniz. Sn. Burcu, dinazorlar devrinin son temsilcisi, bir ayağı çukurda, ahı gitmiş vahı kalmış, tek dişi bile kalmamış ihtiyarı muhatap aldınız.Ama kabahat bizlerdedir. Şimdilerde Ciğercinin kedisi olmanın bedeli enseye vurularak ödeniyor. Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesini’ hatırlatanlarada sus sen yavrusun, hadde bakayım edebiyatı ile enseye tokat vurulmaya çalışılıyor. Böyle giderse kaybedeceğiz tek sağlam kalan yerimiz kalan dütü. Sonra yaptığımız hataları gözyaşlarımız bile temizleyemeyeceğinden olacağız mezar taşının süsü

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Sn. Ali Pilli,çok İvedi yazınız ile sizin için Ali Pilli ve çetesi ithamında bulunan, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekim vekili Dr. Nil Ergün Eladağ'ı görevden aldınız. Ve 3 ay süre ile görevinden uzaklaştırdınız.Odasını kilitleyip eşyalarını dışarı attınız. Ve tabi olay polise intikal etti. Sn. Bakan, Kamu Hizmetleri Komisyonu sınavını başarı ile geçen 3 doktordan birisi yerine sınavda başarılı olmayan birisini Başhekim vekili olarak atamanız ortalığın daha fazla karışmasına ve Kamu Hizmetleri Komisyonunun da tepkisini çekmenize neden oldu. Elinize neşteri alıp, Kamu Hizmetleri Komisyonu ile birlikte gerçekleştireceğiniz ameliyat sonrasında hastayı iyileştirmenizin çok daha iyi olacağı söyleniyor. Növber abla, düşünmeden atılan adım, bir lokmayı çiğnemeden yutmaya benzer. Sonu ya hazımsızlıktır yada nefessizlikten mevta olmaktır diyor.

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Sn. Zorlu Töre, yapmış olduğunuz açıklamada, Sayın Tatar daha önce Genel başkanlığa aday olduğunda ve kazandığında Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söylediği sözün arkasında durmalı ve iradesini ortaya koyarak lider gibi davranmalıdır dediniz. Tatar aday olursa aday olmam derken, parti içinde bazı grupların genel başkanlığa kim gelirse onun altını oymaya çalıştığını şimdi de benzer bir durumun söz konusu olduğunu iddia ederek, tabandan Tatar’ın aday olması için baskı gelenlerin yalan söylediğini, böyle bir baskının olmadığını ifade ettiniz. Türkçeden, Türkçeye tercüme edersem, bak başkan, ben adayım. Seni aday olmaya teşvik edenler yanlış yapıyor. Şayet aday olursan, bazı gruplar ile altını oyacak. Eh bende andilla koyarak bakmam diyorsun. Sn. Töre, rakıya ne işe yararsın diye sormuşlar. Delikanlıyı susturur, soytarıyı coşturur, Politikacıyı, menfaatinin bittiği yerde ‘Brütüs’lüğe soyundururum demiş. Kolay gelsin.

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Sn. Cansu N. NazlıBağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölgesi Örgütlenme Sorumlusu olarak kadın cinayetine verilen 30 yıl hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada, yaşadığımız bu coğrafyada, kadına şiddetin, tacizin arttığına vurgu yaptınız. Ancak ülkenin, kadın cinayetini ve kadına yönelik şiddeti önleyici bir mekanizmadan yoksun olunduğunu belirttiniz. Ayrıca şiddet gören kadınların başını sokacağı bir çatının hala devlet tarafından açılmadığını ifade ettiniz. Sn. Nazlı, oyuncak ayıya bile ‘Aşkım’ diyen bir kızın lafına kanmamamız gerektiği gibi sanırım bir politikacının vaatlerine de kanmamamız gerektiğini öğreneceğiz. Ve elleri kırılasızcaların dövdüğü, şiddet uyguladığı kadınlara sahip çıkılması gerektiğini adalet ablayı öldüren, Hakkı dayıyı rahmetlik eden, vicdan sahibi Vicdan ablayı yoğun bakıma gönderen siyasilerimize de öğreteceğiz.

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Sn. Mesut Genç, Halkın Partisi olarak geniş katılımlı, parti toplantısı yaptığınızı ve Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bilgi alış verişinde bulunduğunuzu dile getirdiniz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise en potansiyelli kişilerden bir tanesinin parti başkanınız Kudret Özersay olduğunu dile getirirken, bu konudaki kararın önce Kudret beyin vereceğini, sonrasında ise konunun parti meclisine taşınacağını ve kararın verileceğini söylediniz. Sn. Genç, lafı eveleyip, gevelemeyi bırakın. Kudret Bey’in, Cumhurbaşkanı adaylığını istemem ama hem sol hemde sağ cebime koy dediğini görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile görürken, sağır sultan bile duydu. Partinin ise gerçekten donanımlı ve bilgi dağarcığı dolu bir adayı bulması nedeni ile Özersay’ın adaylığına balıklama atlayacağını, bak Politika ansiklopedisinin 23’ncü sayfasındaki, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Gülşah Sanver Manavoğlu, İşaret parmaklarına, parmağın ucundaki Kudretli kişinin gölgesinden anlarsın. Hacı amca, zor yola kolay ve dağarcığı boş insanlar ile çıkılmaz. Okşayan elin kıymetini bilmeyenler sonrasında tekmeleyen ayağı öpmek durumunda kalırlar dedi

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Sn. Mehmet Kayra, Bahçeli ile Talat’ın, ayni anda Akıncı’ya saldırması, sadece bir tesadüftür. Sakın yanlış anlaşılmasın dedin. Burada yanlış anlaşılacak bir durum yok Mehmet gardaş. Biri aşırı sağcı Bahçeli, diğeri bir zamanlar benim Anavatanım Kıbrıs, Atavatanım Türkiye’dir. Sonrasında Anavatanım Türkiye’dir. Oy verecek olsam AKP ile Erdoğan’a oy verirdim diyen emirname fatihi, 7 katı 10 kata çıkartma uzmanı solcu Talat’tır. Biri otur arap, kalk arap kitabı yazarı, diğeri emirname uzmanı. Yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir durum yok ki. Mehmet gardaş, hayat bize bazı gerçekleri kafamıza vura vura, bazı şeyleri de kalbimizi kıra kıra öğretiyor.

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Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe Belediye Başkanı olarak 9 aydır maaş almadıklarını ileri süren belediye çalışanlarına karşın, çok sert davrandığınız söyleniyor. Evine ekmek götüremeyen. Çocuğuna harçlık veremeyen çalışanları işten durdurmakla tehdit ettiğiniz öne sürülüyor. İşten çıkarılma korkusu yaşayan birçok çalışanda sessiz kalmayı tercih ediyor. Başkan, bağ çapa, tarla da sapan ister. Sen bağı çapalayacak ve tarlayı da sapan ile sürecek insanları hoş tutmazsan ürün nah olur. Maria kasırgası gibi essen, bin tane volkan gibi patlasan ne yazar? Unutma, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, bir gün yaprakları yere düşer.

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Sn. Kenan Akın, son günlerde YDP ile ilgili haberlerin altında sık sık sizin mesajlarınıza rastlıyoruz. YDP’nin hatalı verilen oy oranları ile ilgili sert eleştiri yaparken, her yükselişini gösteren tabloları beğendiğinizi gözlemledik. DP’nin yılmaz bir neferiyken, YDP’ye övgüler düzmek, eski partisinin devamına dönüş yaptığınız yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Sn. Akın, Ayşaba, Kenan ovlucuğum, son model arabalarla gezip, gözlüklerle şov yapan partililerden değildir. O parti rozeti ile gezer, kalbindeki parti aşkı ile havasını basar, bir yanlışlıkta da defterleri yırtarak eski partisine dönerken diğeri ile köprüleri atar dedi. Hayırlısı olsun mu diyelim?

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Sn. Oktay Kayap, dünyanın son dişi kalmış canavarı bölünmüşlüğün sembolü Lefkoşa (Berlin) duvarının yıkılmasına yönelik görüşmelerin başlayacağı ve Maraş ile ilgili iddiaların arşa yükseldiği bu günlerde, bilgi birikimi ile deneyimleri arşa vuran sizin sessizliğe bürünmenizi, pek hayra yormuyorlar. Bizim su gelmediği zaman Tısss diyen çeşmeye karşın sizin sessizliği benimsemeniz, mizacınız ile ters orantı yansıtıyor. Sn. Kayalp, Hatçe Teyze, büyük söz söylemeyeceksin. Bu Hayat tükürdüğünü yalatmaz, yutturur tamam. Ama, Oktay ovlucuğumun korkmasına neden yok ki. . Çünkü bugüne kadar o ölçülü konuşması nedeniyle ortada yalanacak veya yutulacak söz bırakmadı diyor.

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Sn. Emine Dağ, ince av başladı. Sosyal medyada sanırım yine vurulan yaban hayvanlarının resimlerinden geçilmeyecek. Bir hayvanseverolarak sanırım bu görüntüler sizi fazlası ile üzecek. Aynen, daha önce eşeklerin ayaklarını kıran,atları konteynerler içerisinde bırakıp öldüren, köpekleri imza toplandı gerekçesi ile vuran ‘Nato Mermer, Nato Kafa’lılarınyaptıkları olaylarda olduğu gibi sizi bu resimler sinirden deliye çevirecek. Sn. Dağ, sanırım siyasetçiler daha önce bu durumda cezaya başvuracaklarını, hatta gerekirse bir müddet avı kapatacaklarını bile dile getirmişlerdi. Bakın, baba mirası yanan mum gibiyse, siyasetçinin sözü de parlayan saman alevi gibidir. Bir anda Pırrr der parlar ancak hemen sonrasında da söner.

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