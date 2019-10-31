Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı adaylığından uzaklaştıkça tedirgin olduğunuzu ve tepki vermeye başladığınızı gözlemliyoruz. Politika üzerinde çok entrikalar var. Bunu görüyorum ve yaşıyorum demenizde sanırım bu tepkinin bir ürünüdür. Bizim Başbakan, şuanda bıraktı ve Cumhurbaşkanlığına doğru yürümeye çalışıyor. Başbakan ülkenin ekonomisi ile ilgilense daha iyi olur. Beni kimse ile karıştırmasınlar. Ben 40 defa hatta 50 ve 90 defa söylediğimi dönüp yalamam. Sayın Tatar’a çağrımdır. Cumhurbaşlanlığı adaylığı konusundan vezgeçsin. Kamuoyu araştırmaları içerisinde ben bayağı öndeyim dediniz. Sn. Töre, Biriniz parti başkanı ve üye ile delegenin büyük oyu ile o makama seçilmiş birisi. Yani teşbihte hata olmasın ağır siklette dövüşen bir boksör. Siz, partinin bir milletvekili olarak 50 kiloda yani ‘Sinek Siklet’te ringe çıkan bir boksör. Ağır sikletin yumruğu mu? Yoksa sinek sikletin yumruğu mu nokavt getirir. Bunu bir düşünseniz diyor Ayşaba.

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Sn. Erhan Arıklı ülke siyasetinin sağında ciddi dağınıklık olduğunu belirterek bu dağınıklığın devamı durumunda Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman’ın ikinci tura kalacağını iddia ettiniz. Anketlerin ardından sağdaki partilerin ayrı ayrı hareket etmesinin yanlış olabileceğini dile getirirken, sağda da bir işbirliği olabilir mesajı verdiniz. Çok açık söylüyorum. Önümüzdeki 1-1 buçuk ay içinde taşlar yerine oturacak. Şu anda alternatifler de var. Benim ve partimin görüşü her parti kendi adayı ile yarışmasıdır ifadesinde bulundunuz. Sn. Arıklı, Mebrure Teyze, ma be ama siz Erhan ovlucuğumun söylediklerini herhalde anlamadınız. Erhan ovlucuğum hükümetin iki ortağı bir birini yiyor. Hükümet ortadan çatlıyor. Önce hükümet tumba olacak. Sonra biz 3 parti hükümeti kurarak, hepsimiz adayı ile seçime gireceğiz Sonrada hükümette erken seçime girerek guvvetleneceğiz demek istedi dedi. Başkan, halkın eskiden altını çizdiklerinin, şimdilerde üstünü çiziyor. Allah kerim diyerek günü sallayanlara kerimin kuyusunun derin olduğunu pandoranın kutusunda bırakarak gösterecek. Birilerini angonicikleri bekliyor.

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Sn. ArmağanCandan CTP Milletvekili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, taşınmaz mal komisyonu, yeşil hat tüzüğü konularında Cumhurbaşkanlığında bir sessizliğin hakim olduğunu ve daha etkin bir Cumhurbaşkanı istediğinizi belirttiniz. Bu konuların esas muhtabın Cumhurbaşkanı olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nü temsilen söz söyleme imkanı en çok olan Cumhurbaşkanıdır ifadesinde bulundunuz. Ayrıca son yıllarda Cumhurbaşkanı odaklı koordineli bir çalışma gözlemleyemiyoruz dediniz. Sevgili Armağan, Ayşaba, bazı konularda Armağan ovlucuğumun tespitleri doğrudur. Ancak bu güne kadar birçok konuda saklambaç oynarken, birden fol yok yumurta yokken ortaya çıkıp bizi bayram ve seyran olamayan bir günde öpmesi ‘Hoş geldin’ Cumhurbaşkanlığı adaylığına Tufan Erhürman dememize neden oldu.

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Sn. Ümit Bahşi,yaklaşık 25 bın Dönüme yakın Orjinal Kıbrıs Tarım arazisininİsraillilere satıldığını dile getirerek, ne sağcısının nede solcusunun buna tepki vermediğini söyledin.Sevgili Ümit sen iyi niyetinden rakamı 25 bin dönüm olarak belirttin ancak kuzey sahillerinin hemen hemen tamamına yakının, İskele – Karpaz bölgesindeki arazilerin bir bölümünün yine bazı Avukatlar vasıtası ile satın alınarak vekaletname usülü ile gizlenilmeye çalışıldığını o iyi niyetinden belirtmedin. Karpaz – Gate yat limanını, Sadrazam bölgesine ise değinmek istemem. Hatçe Teyze, birileri bizi dürtüp uyandırmazsa İsrailliler gün gelince öpecek dütü, sonrasında da olacağız Filistinliler gibi vatansızlar taşının süsü.

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Sn. Mehmet Salih, paylaşımınızda, Mehmet Ali Talat ile Ferdi Soyer’in son kullanma tarihlerinin çoktan bittiğini belirttin. İkisinin de son kullanma tarihi çoktan bitmiş. Hazretler hala bal etmez arı gibi,vız vız vız. Talat ve Ferdi Soyer,son günlerde her vesile ile tv'lerde.Kıbrıslının özne olamaması için,20 senedir yapmadıkları kalmadı. En yüksek maaşlarla,en yüksek makamlardan emekli oldular dediniz. Mehmet Salih gardaş, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Mirmiyona dediğimiz sarı arılar ile Eşek Arıları bal yapmaz ama bal arılarının katilidir. Duruşu nedeniyle rahatsız ettiği Güvenlik Kuvvetleri eski komutanının. Sen önce Türklüğünü ispat et dediği Ferdi Sabit Soyer için çok birşey söyleyemem. Ama CTP’nin başına geçtiği zaman benim anavatanım Kıbrıs’tır. Atavatanım Türkiye’dir dedikten ve kaba yeri koltukta ısınınca, oy kullanacak olsam AKP’ye ve Erdoğan’a oy veririm diyerek kaptanlık sınavını geçip, petrol tankerinin dümenini çevirme rekorunu kıran Talat için kitap yazabilirim.

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Sn. Ayşgül Özmen Garapli, sosyal medyadaki paylaşımınızda " Sizi tanıyan tek ülke Türkiyedir" cümlesiyle başlayıp her tür hakareti sıralayan büyük milliyetçiler. Bizi Türkiye'den başka tanıyan ülke yok diyerek şükran yalakalığı yapan daha büyük milliyetçiler. KKTC'yi sonsuza kadar yaşatacak olan en büyük milliyetçiler. Bakın, Bayrakları TC Cumhurbaşkanlığı sitesinde onurlandırılarak teşekkür edilen "Dost ve kardeş" ülkelerin başında KKTC var. Aaaa göremiyor musunuz? At gözlüklerinizi çıkarıp tekrar bakın. Demek ki neymiş? Sizin sonsuza kadar yaşatacağınız KKTC, aslında "kül kedisiymiş" diyerek Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile teşekkür ettiği ülkeler listesinde KKTC’nin olmamasını mizah yolu ile eleştirdiniz. Ancak daha sonra yapılan eleştiriler ayyuka çıkınca tekrar açıklama yapılarak bukez daha büyük bir KKTC bayrağı konularak teşekkür edildi. Hocanım, birileri vatan ve silistire kitabını okurken, hayal kurmayı da seviyor. Çünkü orada herşey yolunda gidiyor. Ben bunların mangalda kül bırakmadıkları noktada, dikmen çöplüğünü bile kırmızıya dönüştürmedeki ustalıklarına hayran kalırken, kılıktan kılığa girme konusundaki estetik cerrahi uzmanlıklarına da şapka çıkartırım

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Sn. İsmail Eker, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bazı basın organları gibi Allah kimseyi nankör etmesin. Hem devletin kasasından para alacaksın, hemde Rum’un bayraktarlığını yapacaksın dedin. Devlet, 4 gazete için, çalışanlarının ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta paralarını öderken, sadece bir gazeteye bu amaçla 550 bin TL. Bir başka gazeteye 350 bin TL. Bir diğerin 100 nin TL. Ödedi. Devlet bankalarından ilan paraları yüzbinlerce olurken utanın ve devlet bizi batırmak istiyor demeyin. Gözünüz doysun. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diktiniz ifadesinde bulundunuz. Sevgili İsmail, hükümetler ne ekersen onu biçersin zihniyeti ile 4 gazeteye para tohumu atarak hasat zamanını bekledi. Ancak çorak tarlada ürün olmayacağını ve dipsiz kuyunun dolmayacağını, meslektaşlarını es geçerek gemisini kurtaran kaptan zihniyeti içinde cuggalarını doldurma telaşına kapılanların da paraya doymayacağını herhalde unuttular.

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Sn. Hüseyin Aran, Turkiye Cumhurbaşkanlığının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilk açıklamasında, teşekkür etmediği KKTC’de tepkiler yükselmişti. İkinci açıklamada teşekkür edilirek hata giderilirken, siz de tepki gösterenler arasındaydınız. Türkiye’de dönemin TC Başbakanı Sayın Erdoğan’ın bize besleme dediğinde, dönemin KKTC Başbakanı Rahmetli Sayın İrsen Küçük’e “maaşınız ne kadar” denilip küçük düşürüldüğünde Kıbrıs Türk halkı Türkiye’ye küsmemişti. Türk bayrakları kaldırılmamıştı. Tepki bunu yapan başbakan’ın adına idi ve devlete değildi dediniz.Sn. Aran, doğrudur devlete küsülmez. Ama aşağılayıcı ve onur kırıcı açıklama yapan devlet yöneticilerine belki küsülmez ama misli ile karşılık verilir. Bunun adına da tepki ve eleştiri denir. Bu eleştirilerde, hatalarını ve yaptıklarını yüzlerine vurmadığımız için kendilerini kusursuz sanan insanlara kapak olur.

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Sn. Mehmet Özkardaş sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, Emperyalist ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırım Tasarısını ve Suriyedeki sınırına uydu ve terörist bir devlet kurulmasını önlemek için yapılan harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını içeren iki karar tasarısını onayladı. ABD"nin sadece kendi çıkarları için hiç çekinmeden dünyayı kana buladığının birçok örnekleri varken içte ve özellikle de dış politikada izlenen ve izlenmesi gereken siyasi, ekonomik ve diplomasi politikalarının bunda hiç mi günahı yok ?Araplaşmak için canımızı yediğimiz, ümmetimiz denilen (!) Müslüman ülkeler dahi Türkiyenin aleyhine tavır aldılar.Arap ülkeleri ( Filistin bile ) Türkiye'ye düşmanlar? Bunu sağa sola çekmeden özeleştiri yaparak ve partiler üstü bir ortak akılda ele almak gerekmiyor mu? Bu nedenle,ben bilirim. Ben yaparım diyerek farklı düşünceleri bir şekilde susturmaya çalışmak ta doğru değil dediniz. Ve Türkiye, hızla Cumhuriyet ayarlarına geri dönerek zorundadır ifadesinde bulundunuz. Bismillahi rahmanirahim, elhamdülillah şeytani racim. Başkan hade bizim başımıza saksı düştü. Ya sizin başınıza ne düştü de arap ümmetinin canından, Filistinin gardaşlarından Türkiye’nin Cumhuriyet ayarlarına dönmesini beklersiniz. Arap ümmetinin yolunda yapılan hataları, inan gözyaşlarımız bile bir gün temizleyemeyecek.

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Sn. Menteş Gündüz, UBP’de bazı Törelerin aksine yaptığınız açıklamada, Cumhurbaşkanlığı UBP'de olmalıdır. Gelinen aşamada Cumhurbaşkanlığı sağda olmalı . UBP Parti Meclisi son kararı verecek.Cumhurbaşkanı adayımız 15 Kasım'a kadar netleşir.Kimse partiye küserek sandığa gitmemezlik yapmamalı, yok çocuğumu işe almadı yada benim işimi yapmadı meselesi değildir bu seçim dediniz ve hem üyeye hemde bazı vekillere göndermede bulundunuz. Sn. Gündüz, ellerinde kepçe cadı kazanını karıştırmaya çalışanlara kapak olacak bu sözleriniz belki yerine ulaşır. Sizi bilmem ama ben kulislerini bildiğim insanların sahneleri ile ilgilenmiyorum. Belki sahne şimdi sahne onların olabilir. Ve işkembei kübradan atıp tutabilirler. Ama bu günler geçtikten, tekerlek döndükten sonra, dua etsinlerde sıra bir başkasına gelmesin. O zaman Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecekler.

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Sn.Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, ülkeye yatırım için gelen bir Alman arkadaşınızın misafiri ile Girne Limanına gittiğini ve sahanda yumurta siparişi verdiğiniz ancak sahanda yumurta yerine garsonun masaya çırpılmış yumurta getirdiğini söylediniz. Misafirinizin itirazı üzerine de misafirinize garsonun, ondan kalmadı, zaten buda aynidir. Bunu ye dediğini ifade ettiniz. Turgay hocam, herişi yaparım abi modunda ülkede çalışanların bardağındaki su işte bu kadardır. Her işi yaparım derken, herişi moklatmanın ceremesini (Cezasını) da ülke çekiyor. Turizm okulunu kapatarak ülkenin turizmini çorak araziye döndürenlerin, çorak arazide ürün yetişmeyeceğini de bilmeleri gerekirdi. Vallahi kanat vardır, Doğanı padişaha götürür. Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Bizim kanatların bizi nereye götürdüğünü inan hala çözemedim. Hatçe teyze, tavuğun da penguenin de kanatları var. Ancak her ikisi de uçamaz. Fakat birisi yüzerken Kuzey Kutbunun pırıl pırıl sularında, diğeri eşelenir çöp yığınında. Birçok ülke penguen gibi yüzerken turizmin tertemiz sularında, maalesef bizlerin burnu kalıyor hep mok çukurunda diyor.

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Sn. Hakkı Celal Önen, bölünmüş bir şehiriken, birleşen Berlin’in kaderi ülkemiz, Kıbrısımıza örnek olmasını temenni ederim dediniz. Da, Ayşaba, Hakkı evladıma söyleyin, bu sözü 7 desibetre ses tonundan değil, 2 desibetre ses tonundan söylesin. Mazallah sürer gider durumdan rant sağlayan. Nemelanan böyük, böyük milliyetçiler, ganimetçiler ve yağdanlık ile graso takımı bunu duyarsa, vallahi taaaa Urfa’dan acı Isod getirerek ağzına sürerler dedi. Sn. Önen, bu ülkenin 50 senedir, sis fire yani ateş kes altında kalması istencini sürdürenlere inan ben artık ağzım ile küfür etmiyorum. Kaba yerim ile küfür edercesine katıla katıla kahkaha atarak gülüyorum.

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Günün Fıkrası

Görev alanınızı iyi bilin :)

Aracının direksiyonuna geçip kiliseye gitmek üzereyola koyulan rahip yolda yürümekte olan bir rahibeye

rastlar. Aracını durdurur ve kiliseye kadar onunlagelmek isteyip istemediğini sorar. Kadın arabaya

biner ve bacak bacak üstüne attığında bacaklarınıngüzelliği ortaya çıkar.

Rahibin gözü kayar ve bakayım derken kısa bir süreiçin aracın kontrolünü kaybeder. Aracı tekrar

kontrol altına aldıktan sonra sağ elini rahibeninbacağı üstüne koyar. Rahibe ona bakar ve şöyle der :

‘Rahip, 129. ayeti hatırlıyor musunuz ?’Utançtan kıpkırmızı olan rahip derhal elini çekerek

rahibeye özürlerini sıralar.

Bir müddet sonra aklı tekrar karışır ve rahibeninbacağına tekrar dokunur vites değiştirme bahanesiyle

ve rahibe aynı soru ile karşılık verir : ‘Rahip,129. ayeti hatırlıyor musunuz ?’

Utancından yine kızaran rahip elini çeker ve‘af edersin kardeşim, insanoğlu zayıf düşebiliyor’

der.

Kiliseye vardıklarında rahibe arabadan iner ve tekkelime söylemeksizin, ancak çok manalı bir bakış

fırlatarak kaybolur.Rahip aceleyle içeriye koşturur ve bir İncil alarak129. ayeti açar okumak için

129. ayet şöyle demektedir : İleriye gidiniz, dahayukarlarda arayınız. Orada güzellikler bulacaksınız

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