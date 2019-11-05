Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay, hükümet tarafından basına verilen teşvikin sadece 4 gazeteye verilmesini, teşvik verilecekse bunun tüm basına amalgame edilmesine yönelik öneriniz, birilerini kızdırdı. Adaletli bir dağıtım yapılması yönündeki, öneriniz fincancı katırlarını ürkütürken, ürken katırlara hedef gösterildiniz. Sn. Özersay, eğri ok hedefini bulmaz. Bir zamanlar Adalet diye diye yaptıkları ile sinir ve öfkeden Adalet ablayı öldürdüler. Hak ve hukuk diye diye Hakkı dayıyı rahmetli ettiler. Vicdan sahibi Vicdan ablaya ise gördükleri karşısında inme indi. Sağ tarafı işlem yapamıyor. Sn. Özersay, sizin duruşunuz sayesinde yola çıkan Adalet, belki gideceği yere geç gitmiş olacak. Ama ağır ağır da olsa mutlaka gidecek.

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Sn. Tolga Atakan, Ülkemizde yapılan çift şeritli gidiş – geliş fonksiyonlarına sahip, anayolların aydınlatılması için kurulan aydınlatma lambalarının devre dışı kalması, araç sürücülerini isyan noktasına getirdi. Yollarda karanlıkla kucaklaşan sürücüler bu kucaklaşmalar sonrasında ya ciddi olarak yaralanıyor yada ya da ölümle’ sonuçlanan kazalar yapıyor. Lefkoşa-Girne anayolunda aydınlatma lambaları olmasına rağmen bazı kısımlarının karanlığa bürünmesi, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun geceleyin evlere şenlik hali, tepkilere neden oldu. Girne Anayolunun aylardır büyük bir kısmının karanlıkta olduğunu kaydeden bazı sürücüler, “Soruna çözüm bulmak bu kadar mı zormu? Yetkililer bu yolu kullanmıyor mu? Diye soruyor. Sn. Atakan, vatandaş haklıdır diyorsunuz ama maalesef alacağı yok. Ayşaba, KKTC dediğimiz coğrafyadaki kurumlarda, negatif beyinlere sahip kişiler, positif bir hayat üretmez. Bunların çorak beyinlerinde ürün de yetişmez dedi.

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Serdar DenktaşErcan Havaalanında, uçuş güvenliğini tehdit eden İstanbul Hava Yollarına ait hangarın yıkılarak yerine yenisinin yapılması için 2014 yılında çıkılan ihalenin 86 milyonluk fark oluşturduğu öne sürülüyor. 2014 yılında çıkılan ihalede Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından belirlenen keşif bedelinin 2 milyon 272 bin olduğu ancak denetim ve kontrol noksanlığı nedeniyle bu bedelin 88 milyon 398 bin liraya tekabül ettiğine vurgu yapılıyor. Kısacası devletin 4000 bin kat fazla para ödeyerek 86 milyon Törkiş Lira fazla ödediği belirtiliyor. Ayrıca 5 yıl süren inşaat sonrasında ortaya hangar yerine lüks bir binanın çıktığı söyleniyor. Necibe Teyze, KKTC Bol Kepçe lokantasında, birileri çukur tabaklara yemekleri çok fena boca etti. Bina yapılırken, Allah Kerim denilerek denetleme yapılmadı. Günün sonunda Kerim’in kuyusunun derin olduğunu gördük ve kuyudan çıkmak için 86 Milyon Törkiş Liraları üst üste koyarak kuyudan çıktık diyor.

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Sn. Hasan Esendağlı Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı olarak UKÜ’de gerçekleşen Kongre’de yapılan açılış konuşmalarını, hem TV haberlerinde hem de hazırladığı bültende servis eden BRT'nin, diğer konuşmacıların söylediklerine yer vermesine karşın, sizin konuşmanızın içeriğine yer vermediğini belirttiniz. Bu ülkenin önemli kurumlarından bir tanesi konumunda olan Barolar Birliğinin başkanına sansür uygulamak ancak Tanganika ile Uganda gibi ülkelerde olur. BRT’nin bizim ülkemizi de bu ülkeler arasına sokma gayreti orada göreve getirilenlerin şımarıklığından kaynaklanır. Sn. Esendağlı, bunların yaptıklarına fazla kafa yorup aldırma sonra Azrail kapar. Fazla sinirlenip içine atma yoksa, içinde kabaran öfke fırtınası seni boğar. Yok say vız gelsin tırıs gitsin.

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Sn. Lica Şemmedi sosyal medyadaki paylaşımınızda, tüh enflasyon, Türkiye enflasyonu altına düşmüş. Karar veremedim. Bizmi yada sizmi salaksınız diyorsunuz. Yok Lica hanım, be biz salağız nede bu enflasyonu belirleyen arkadaşlar salaktır. Garibumu zavallı bodro mahkumları sadece ‘Emir Kuludurlar’. Otur arap denildiği zaman otururlar. Kalk denildiği zaman eller göbekte kalkarlar. Enflasyon, Türkiye aksırsa bizim nezle, öksürdüğü noktada da zatürüe olduğumuzu görmezden gelerek, bizdeki enflasyonu işaret parmağının gösterttiği nokta kadar yazarlar. Lica hanım pantolonun cebinde bırakmadılar tek kuruş, yakındır zam kazıkları ile yapacaklar en son bir altın vuruş. Emir demiri keser diyerek herkes oluyor iki büklüm. Onurlu yaşamak yerine yaşamayı tercih ediyorlar süklüm püklüm.

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Sn. Saadet Cemiloğlu, maşallah yaşları 2 aylık ile 3 yaş arasında değişen dördü ikiz evlatlara sahipsiniz. Vatandaş olmadığınız için KKTC hükümetinin size yardım etmediğini üstüne üstlük vatandaşı olduğunuz Türkiye'nin buradaki elçiliğinden de yardım konsunda olumlu bir yanıt alamadığınızı dile getirdiniz. Eşinizin bir restoranda aşçılık yaparak aldığı paranın da size kafi gelmediğini ve çocukların süt bez ve mamaya ihtiyaçları olduğunu belirttiniz. Ayşaba, ah be Saadet gızım. Yaban ellerde, o kocan olacak herif, alacağı paranın çocuklara yetmeyeceğini bildiği halde uçkuruna ne sahip çıkmadı. Hadde o uçkuruna sahip çıkmadı sen ne diye yatakta ona kırmızı kartı göstertmedin de şimdi bu eziyeti çekiyorsun diyor. Saadet hanım, Ömür bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir. Bu nedenle kıymetli çocukların ile güzel yaşamaya çalış.

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Sn. Ünal Mehmetoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Cezaevi için ıslah olma yeri derler. Orada her türlü suçun daha iyi nasıl işlendiği tecrübe kazanarak daha iyi öğrenilir diyorsun. Ayrıca 14-15 bölüm tıklım tıklım dolu olduğu için küçük bir suçtan bile içeri girenler, oradan suç makinesi olarak çıkar.Cezaevi ıslah olunacak yer olmaktan çıkartılarak insanların ıslah edilmesi için daha iyi yerler olması gerekir ifadesinde bulundunuz. Ve herkesin Allah yardımcısı olsun diyerek herkese sabır dilediniz. Sn. Mehmetoğlu, çok doğru söylediniz. Ama makinesi rayma isteyen. Tekerlek rulemaları yendiği için yampuri yampuri giden. Aksona gardaı kırıldım kırılıyorum diyen tomofilin düz gitmesi sanırım fizik kurallarına da aykırıdır. Ülkeyi sevmek için “yürek” sürdürmek için “emek” gerekir. Biz sorma gir ve sormadan çık, dingonun hanını sevmesine sevdik. Ama onu düzgün sürdürmek için emek verdik mi?

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Sn. Attila Aşut, bugüne kadar rant elde etmelerine karşın, Besleme gözü ile baktıkları, yavru diye hor gördükleri, Rum seviciler veya Rumcu dedikleri bizler hakkında, Birgün Gazetesinde yazdığınız yazı Kıbrıslı Türklerin büyük takdirini kazandı. Buraları Türkiye’nin bir alt birimi olarak görüp, KKTC Cumhurbaşkanını haddsiz, çirkef olarak nitelendirenlerin sanırım yüzüne bir tokat gibi indi. Türkiye’de kendini ulaşılmaz sanan bazı efendiler,herhalde Kıbrıslı Türklerin, birer Avrupa Vatandaşı olduğunun hazımsızlığını yaşıyor. Hoşgörüden nasibini almamanın dayanılmaz hafifliğini de yaşayan bu efendilere sanırım bu yazı ders niteliğinde oldu. Sn. Aşut, bugüne kadar buralarda belki bir gönülde bir çiçek oldunuz. Ancak, bu yazınız sonrasında bundan sonra birçok gönülde buket olduğunuzu biliniz.

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Sn. Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek’in yönetim kurulu Asbaşkanı olarak Başbakana yazdığınız mektup, ne yenir nede yutulur cinstendi. Kıb-Tek yönetim kurulu başkanını ve yönetimi mahkemeye vereceğim açıklamanız, sanırım UBP ile HP arasındaki uçurumun boyutlarını göstertti. Alınan kararlardaki nisap eksikliğini dile getirirken, kuruma yapılması düşünülen istihdamların şeffaf olmayacağını ve UBP’ye yakın kişilerin alınacağını öne sürmeniz dikkat çekti. Ancak hep onlardan alınacak bizden alınmayacak imanız, bizim adamlardan da istihdam edin de ağzımızdaki zibi kapatalım izlenimini doğurdu. Sn. Avcıoğlu, siyasetin bu kirli dünyasına, çokça yağmur yağsa bile temizlenmez. Temizlenmeyecek olan bu dünyada biz etiket olup, fiyatı bir başkasının koymasını beklemeyiz. Etiket olduğumuz yerde de fiyatı biz koyarız demek istediğinizi sanıyoruz. Da, Ayşaba, Yusuf ovlucuğum kime yandığı belli olan sokak lambası yerine ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olsa iyi olur diyor.

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Sn. Mehmet Öznacar, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürü olarak görev yaparken,Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü olarak görev yaparken görevden alınan Sn. Fuat Azimli’nin yerine atandığınız açıklandı. 05.11. 2019 tarihinde görevinden alınan Fuat Azimli’ye çeşitli suçlamalar yapılırken, bahse konu suçlamalar ile ilgili olarak sizi sıkı bir iş takibinin beklediğini anlıyoruz. Sn. Öznacar, iyiyi ara. Güzeli ara. Doğruyu ara. Kusur varsa onu da ara. Ama sırf birilerine şirin gözükmek için kusur ve suistimal yoksa bak onu arama.

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Sn.Yenal Senin HP Genel Sekreteri olarak yapmış olduğun açıklamada, geçmişte Kudret Özersay’a destek sözü verilmesine karşın,UBP 4 Cumhurbaşkanı adayını açıklarken, bizlerden bir özür bile dilemediler dediniz. Sevgili Yenal dün dündür. Bugün de bugün. Siyasette ortaklık veya birliktelik yönünde sadakat yoktur. Bizim parti ve partinin menfaatleri vardır.Siyasi arenada biliyorsun ışık yanmadan karanlık yok olmaz. Işığın kime yol göstereceğini de birileri belirler. Kusura bakma ama o ışığı takip etmekte geç kaldınız. Sizde biliyorsunuz ki, kuruyan çiçeklere geç yağan yağmurlar, hayat vermez.

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