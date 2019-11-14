Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az iması ile kendi kimliğimizle özgürce yaşamak istiyoruz dediniz. KKTC kurulurken, kuruluş kararı ve bağımsızlık bildirgesinde, iki halkın kendi milli benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğunu ve iki halkın eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarının mümkün ve zorunlu olduğunun belirtildiğini ifade ettiniz. Bunun da ötesinde, KKTC’nin ilanının, iki eşit halk arasında Federasyon çatısı altında bir ortaklığın kurulmasına engel değil, hatta kolaylaştırıcı olacağı da özellikle vurgulanmıştır dediniz. Sn. Başkan, sürekli olarak olmayan yanlışları, teraziye koymaya çalışanlar, o yanlış sandıklarını teraziye koymadan, diğer kefeye önce ne kadar doğruyum diye kendilerini koymalı.

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Sn. Tufan Erhürman, vallahi durup durup, sorduğun sorular ile tuz kavuruyorsun. Öyle sorular soruyorsun ki, cevabı aşağısı sakal yukarısı bıyık misaline dönüşüyor. Maraş’ın 2020’de açılmasının hedeflendiğinin açıklanması sonrasında bu konuda öyle sorular sordun ki, bu soruları çözmek, çok bilinmeyenli bir denklemin çözümünden çok daha zor oldu. Maraş’ın açılması ile ilgili plan varmı? Herhangi bir taraf ile istişare oldu mu? Diye sorarken, sanırım verilecek cevabın ‘Nayır’ olduğunu da biliyorsunuz. İlahi Hocam. Bizlerde biz yaparız olur mantığı hâkim. Olduda bitti maşallah noktasından hareket ederek çıktığımız yolda, takılınca Allah Kerim’e sığınırız. Haaa indiğimiz Kerim’in kuyusundan, kısa veya çürük ip nedeniyle çıkamayınca da arpacı gumrusuna dönüşüp, düşünen adam heykeline dönüşürüz.

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Sn. Tolga Atakanyaptığınız açıklamada Girne – Lefkoşa yolundaki hız kameralarından elde edilen hasılatın iyi olduğunu belirttiniz. Maşallah cepler dolup taşarken, taşanlardan az bir miktar olsa bile yolllara akmadığını gözlemledik. Sn. Atakan, Serdinç Maypa, hız kameralarından elde edilen hasılat iyi de luggo ve langufalar ile dolu affedici olmayan yollarda meydana gelen ölüm hasılatları ne durumdadır, Rekolte geçen yıla nazaran kaç kart attı diye soruyor. Sn. Atakan, güvendiğimiz için aldanmayı, seçtirmek için uğraştığımızı, yaptığı yanlışlardan dolayı severek kaybetmeyi, öğrenmiş bizler için üzülmek dert değil. Çünkü ayni nehirde ikinci kez yıkanmamayı da öğrendik.

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Sn. Selma Eylem, güzel ülkemi koltuk aşıkları, özgürlük felsefesini kendine ilke edinen sokak kedisinden, tekme yemesine karşın, ciğerin asılı durduğu camın önünden ayrılmayan ciğercinin kedisine döndürdüler. Uçuracağız dedikleri eğitimi, Ozon tabakasını delmeleri nedeni ile uzay mekiği Chalenger gibi burun üstü yere çaktılar. Sınav yapılacak okul ve yeterli öğretmen bulunmazken, maşallah mantin kesme uzmanı, eğitim bakanımız, sergi kurdelesini göğsünü gere gere kesiyor. Hocanım, o koltuk için bugün eğitimi bitirme noktasına getirenlerin yaptıklarını, yarın inanın gözyaşlarımız bile temizleyemeyecek.

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Sn. Zorlu Töre, Sn, Ünal Üstel, Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele imar planı ile ilgili yaptığınız açıklamada, maşallah ortağınızı vura vura davul ettiniz. Emirnameler ile açılan rant kapılarını kapatmaya çalışan ve bu konuda imar planı hazırlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a destek yerine, guspo sapı, kürek yetmezmiş gibi mitiralyoz ile saldırmanız, millete sizin gibi ortak düşman başına dedirtti. Sn. Bakanlar, bugün koltuğungücüne fazla itibar etmeyin. Çünkü güç insanı yoldan çıkartır.Elinizde sandığınız o mutlak güç ise tamamen sapıttırır. Yalnız ağacın ne kadar yüksek olursa olsun birgün yapraklarının yere düşeceğini ve rüzgârın önünde savrulacağını unutmayın.

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Sn. Ertuğrul Yavuz sosyal medyadaki paylaşımınızda Amerika’nın 10 bin km.uzaktan gelerek, Suriye’nin petrollerine el koyduğunu ve bir tane askerinin ile burnunun kanamadığını söylediniz. Keza Rusya’nın, Suriye’nin tümüne hakim olmasına karşın bir askerinin bile burnunun kanamadığını belirttiniz. Bizlerin ise hiçbirşey kazanamadığını buna karşın yüzlerce şehit verdiğimizi ifade ettiniz. Rus ve Amerika askerleri Suriye’de cirit atarken Türk Askerinin geri çekildiğini ve Rus askerleri ile devriye görevi yaptığını dile getirdiniz. Sn. Yavuz, öyle demeyin. Biz hem Rusya’ya hemde ABD’ye üç şart koyduk. Üç şartın birini kazandık. Üçün birini kazanmakta sanırım büyük kazançtır.

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Sn. Hasan Hulusioğlu, yollar 74’den kalma. Ehliyetten vurgun. Araç seyrüsferinden vurgun. Muayene ve eksos testinden vurgun dediniz. Ve dünya kadar vergi öderiz ama hergün trafik kazalarından dolayı bir eve ateş düştüğünü belirttiniz. Polis gece ve gündüz yollarda haraç toplar gibi ceza keserken, kameralardan güzel hasılat yapılırken yollara gelince para yok deniyor ifadesinde bulundunuz. Hasan gardaş, yapma o kadar beceriksiz değiller. Yırtılan pantolonlara atılan yama gibi bak yollara atılan yamalar ile yolları yamalı bohçaya döndürdüler. Sanırım buda az buz iş değil.Ayşaba, be millet,şikayet edip durmayın. Noktayı, cümlenin sonunda değil. Tereddüt ettiğin yerde koyacaksın ve iş yapma özürlüleri mahalleye göndereceksin diyor.

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Sn. Hükümet Yetkilileri, Meteoroloji Dairesi, yapmış olduğu duyuruda, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli geçeceğini belirtti. Yaşanması muhtemel su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şekline dönüşecek rüzgâr için halkın ve yetkililerin tedbirli olması gerektiğine vurgu yapıldı. Halk kendi tedbirini kendince alacak da, siz vatan millet, Sakarya nutukları arasından sıyrılıp, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağladınız mı? Hatçe Teyze, akıl almayacak şeyler yaşıyoruz. Bir taraftan olan aklımızı delirterek yok ediyorlar. Bir taraftan da oturup eserlerini seyrediyorlar. Sağlam durmak cidden mucize, kafayı sıyırıyoruz dedi.

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Sn. Ali Çaluda, millet evrak sahnelemeden en az 3 yıl. Darp olayından 2 yıl kodese sokulurken, maşallah siz evrak sahtelemeden para cezası ile yırttınız. 24 kiralık aracınıza ‘Z’ işletme izni almak için sahteleyerek tedavüle sürdüğünüz evrakların davası ağır ceza yerine alt mahkemede görüşülmesi işinize yaradı. Sn. Çaluda, kefenin cebi olmadığı için topladıklarımızı beraber götüremeyiz. Kısacası topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan, çamurlaşmamaktır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Osman Yıldızev, KKTC Devlet Piyangolarının başına geçtikten sonra, Osmanlı İmparatorluğunun gerileme devrine girmesinin bir benzerini yaşayan piyangoları ‘Yükselme devrine’ soktun. Sevgili Osman, başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğunu eksik etmez derler. Bu nedenle yetkililerimiz, traş olurken başımızın bir tarafına pamuk, diğer tarafına keten ekilmemesi için oraları usta birine teslim ettiler. Eh orada un var. Şeker var. İrmikte var. Helvayı tam kıvamında pişirecek usta da olunca sanırım bu helva tam kıvamında pişecek.

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Sn. Savaş Bozat, Köroğlu, tüfek icat oldu mertlik bozuldu demişti. Sonrasında bizlerde para icat oldu insanlık bozuldu demeye başladık. Galiba tüfek ve paradan sonra sen ve senin gibiler sendikacılığın arenasından çekilince sendikacılık da bozuluyor. Bazı belediyelerde aylardır çalışan maaş almazken, bizim gibi yaşananlara andilla koyarak bakan bazı sendikacılar, galiba bu noktada tuzu da kokutuyorlar. Savaş, egosundan arınınca; geriye hiç bir şey kalmayacak olan bazılarına belki de benim sözlerim büyük gelecek. Sorun yok. Sıkıntı ise hiç yok.Seneye de giydiririz.

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Sn. Kenan Akın, son zamanlardaki paylaşımınızdan, DP’yi boşayarak, eski göz ağrınız, Yeniden Doğuş Partisine nikah kıydığınızı anladık. YDP’ye sosyal medyada paylaşımlarınız ile verdiğiniz destek, parti için katalizör konumuna geldi. Sn. Akın, kontrolsüz güç, güç değildir. Ama sizin gibi gücü kontrol altında tutarak kullanan birisinin kontrolü altındaki güç çokşey ifade eder. Ayşaba. Tüp gaza, şuna buna zam geldi. Belki erken bir seçim olurda Kenan ovlcuğum gibiler yeniden seçilerek bir “zam” da bazı siyasilerin kendilerini bu kadar ucuza satmamaları için onlara yaparsa iyi olur dedi.

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