Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, KKTC’nin 36. Kuruluş yıl dönümünü kutlama etkinliğinde, askerlerleri ve halkı, askeri araç ile değil, üstü açık Cadilac ile selamlamanız çeşitli yorumlara neden oldu. Bunun dışında, konuşmanızda, bizim yağlama ve grasolamatakımın esas duruşta durduğu TCCumhurbaşkan yarımcısı Fuat Oktay ve Türkiye yetkililerine ‘Misafirlerimiz’ demeniz 36 yaşına basan, KKTC’nin prematüre bebeklikten çıktıp genç bir delikanlı oldu mesajı içerdi. Ayşaba, Mustafa ovlucuğum, yanından geçtiği, Fuat efendinin eşine dönerek konuşurmuş gibi yapması ve selam vermemesi birisine dişini geçirmemenin kibir ve heyezanıydı dedi. Sn. Akıncı, unutmayın, kibirli olan bir kimsenin boyu gölgeye benzer. Kendilerini dünyanın en büyüğü sanırlar ama büyüklükleri güneş batana kadardır.

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Sn. Fuat Oktay, yavru olarak gördüğünüz ve bir türlü büyüdü gözü ile bakmadığınız KKTC’de, Kıbrıs Türkünün hakkını sürekli olarak koruyacağınızdan dem vurdunuz.Yavrum dediğiniz KKTC’nin patatesini bile almayarak, nasırımıza bastınız ve bize acıların büyüğünü yaşattınız. Buna karşılık tanımam dediğiniz Rum’a sağladığınız ticari avantajlar sonrasına onları esinlendiriniz. Rum, çıkacak gaz gelirinden bize %30 pay önerirken, hakkımızı koruyan siz %1 telif ederek bizi son derece memnun ettiniz. Gak diyenin ağzına biber, guk diyenin Isot sürmeye çalışarak sen yavrusun yavru kal şarkısını, bininci kez dinlettiniz. Kapağı yağ ve graso ile süslü kitabı ‘Best Seller’. ‘Şükran’ gemisini de limana bağlayanları baş tacı, yaptınız.Kendi kendimi idare etmek isterim diyerek ciğercinin şarkısı yerine sokak kedisinin şarkısını söylemek isteyenleri de detone oldunuz diyerek ‘Tu Kaka ‘ yaptınız. Sn. Oktay, lütfen kar taneleri örneğinde olduğu gibi, kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden birlikte yol almasını öğrensek diyoruz.l

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Sn.Kudret Özersay, Rum Kesimininırkçı ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılması sinirleri gerdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak Polis Genel Müdürü ve Başsavcı ile görüştükten sonra, Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp, gereken tedbirlerin alınması yönünde kolları sıvadınız. Kudret Hocam, sizin de belirttiğiniz gibi ırkçı beyinlere sahip olup da, kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayan beyin özürlüler, medeniyetten nasibini almamış defolu üretimlerdir. Ayşaba, dünyada herkes insan olarak doğar. Ama kimisi insan olarak, kimisi de zombi olarak yoluna devam eder.

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Sn. Erdoğan Saran Bekiroğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, yanlışlık devlet olup devlet gibi yönetilmek ve bunu kutlamak değil. Yanlışlık devlet gibi gözüküp çete gibi yönetmek ve bunun varlığının devam etmesi için kutlamalar yapmaktır dedin. Ve Kıbrıs Türk Federe Devletini o devletteki haklarımızı o devletin yasalarının tüzüklerini geri istiyorum. Cumhuriyet olarak adını değişip uluslararası haklarımızın kaybedilmesi, her değişen yasanın bizi zümresel çıkarlara hizmet ederek, çete yönetimine götürmesini tamamen hata ve kabul edilmez buluyorum ifadesine bulundun. Sevgili Erdoğan, koltuk uğruna hazırlanan bueserin icra edilmesi çok zor. Seslendirmeyi, vatan millet sakarya nutukları ile yapmaya çalışan kesimin, tiz sesleri oldukça yüksek valumile yapılıyor. Bu nedenle sık sık ‘Detone’ oluyorlar.

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Sn. Vakkas Altınbaş, Hüseyin Cahit Lido’ya ait Girne’de 18 taşınmaz mal olayından sonra,bukezTürkiye’de de hakkınızda birtakım olaylar nedeniyle, Büyük Çekmece Savcılığınca suç duyurusuna bulunulduğu belirtildi. Haber Türk’te yer alan bir habere göre; kendinizi 16 kişi ile birlikte Alkent 2000 Mahallesindeki Çamlıca Sitesinin yöneticisi olarak tanıtıp, Çamlıca Bulvarı ile sokaklarına bariyer koyup özel mülk havası verdiğiniz yer için ayda 3,850 TL. Yıla 40 bin TL civarında para topladığınız öne sürüldü. Ayşaba, MavroBeytambalgalsın ama tam işler tıkırında giderken, sipalilercugga edilirken, birilerinin çıkıp pişmiş aşa su katması ve akıdelenen yemeğe tekrar tuz ve ekşi basması olmadı dedi.

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Sn. Nihal Salman, Aile ve Evlilik Danışmanı Uzman Sosyolog olarak ülkede toplumsal çürümüşlüğün hakim olduğuna vurgu yaparak, toplumun güveninin zedelendiğini, içinde bulunulan yozlaşma nedeniyle de insanların ruh sağlığının bozulduğunu belirttiniz. Bu olumsuzluklar nedeniyle de insanlar toplumsal değil de bireysel düşünmeye başladığını ifade ettiniz. Sn. Salman, ülkeyi değil da koltuğunu düşünen, özgür sokak kedisinin felsefesi yerine, camdaki ciğere bakarak, ciğeri düşünen ciğercinin kedisine bir başka deyişle bazı minnoş siyasetçiye baktıkça millet de gemisini kurtaran kaptan havasına giriyor.Değersizim havasına kapılıp bunlar akıllı da ben ahmakmıyım düşüncesi ile ‘Göç’ yoluna düşüyor.

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Sn. Affet Özcafer, DP Genel Başkan Vekili olarak,Demokrat Partinin, tüzük kurultayını gerçekleştirdiğinizi gözlemledik.Kurultayın açılış konuşmasını, yaparken, yerinde bir söylem ileRauf Raif Denktaş’ı, Dr. Fazıl Küçük’ü ve hayatta olmayan partileri saygıyla andığınızı ifade ettiniz. Daha sonra divan seçimini yaparak tüzükteki değişiklikleri oy birliği ile onayladınız. Biz varız ve geliyoruz mesajı verdiniz. Ancak kurultaya katılımın DP’nin ismine yarışır oranda olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Sn. Özcafer, Köroğlu, silah icat oldu mertlik bozuldu demişti. Galiba bu sözün yerini, hükümet gitti rant bitti.Menfaat da süründü sözü aldı.Ama siz bunlara aldırmayıp, gözlerdeki pası silmeye, gönüllerdeki DP sevgisini örten külleri kaldırmaya devam ediniz

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Sn. Süleyman Manavoğlu, ahtapota dönüşen ve kolları KKTC’ye kadar uzanan bir suç çetesine operasyon düzenlenerek çok miktarda silah ve mermi ele geçirildiğini öğrendikTürkiye’nin birçok ili ile KKTC'de, eş zamanlı operasyonda 56 şüphelinin yakalandığı açıklandı.Çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, mermi, çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin lira para ve yüklü miktarda döviz ele geçirildiği belirtildi. Sn. Manavoğlu, ‘YesSir’cü emir erlerimizin, kafalarını emme basma tutlumba gibi sallamaları sonrasında, Teksas’ın vilayetine dönüştürülen KKTC sorma gir, sormadan çık hanında iş yükünüz ağırlaştı. Bakınız, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Koltuğa oturanların ağzı sulanırken, yanlışları sonrasında da bizim midemiz bulanıyor.

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Sn. Gizem Çeliker, bizim minik kuşlar, hükümetin küçük ortağı Halkın Partisinin bir mensubu olarak, Kamuya sınavsız münhalsizbodoslama giriş yaptığınızı söyledi. Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli personel statüsünde kamuya istihdam edilirken, .İstihdam kararının, Resmi Gazete’nin 5 Kasım 724-2019 sayılı kararı ile alınmış diyorlar. Eeee bundan sonra Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde size hayırlı, çalışmalar. Sn. Çeliker, bazı zamazingolar, eskiden insan haklarına gülüp geçerken ve sırıtırken KadınHakkı yoktur, erkek hakkı vardır. Kadın hakları yerine, kadın hatları vardır diyordu. Ama şimdilerde, onun yerinehak ve hukuk timsali Hakkı dayı öldü. Yerine, gerdanı sarkık, ensesi kalın,, arkası sağlam ‘Torpil’ dayı geldi.

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Sn. Bülent Dizdarlı, bir devrin yenilmez armadası. PekosŞildi sahibi. Kıbrıs’ın efsanesi. Bir zamanlar formasını giymek için yedi değil, ondört takla attığı Çetinkaya kulübünün içine üştüğü açmaz, futbol camiasını derinden üzüyor. Kulübün kapısına vurulan kilit, futbolseverlerin canını acıtıyor. Doktorum, efsane olmak kolay değil. Ama daha zor olan o efsaneyi yaratan, Kemal Şemiler, Asım Vehbi, POF ve daha birçok efsaneyi kapıya kilit vurdurarak unutturmaktır. Sn. Dizdarlı, vefasızlığın ilmini yapanlar, Vefa’nın İstanbul’da bir bölgenin ismi olduğunu unutmasın.. Vefa’nın bozası meşhurdur da bozayı yüzüne gözüne bulaştıran Şıracıların, efsanenin bozadan daha meşhur ve kıymetli oluğunu unutmasın.

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Sn. Darkot Petrol Benzin İstasyonu sahibi/leri, benzin sıkıntısını önlemek ve grevi kırmak için bazı K-PET istasyon sahiplerininAltınbaş’a bağlı ALPET ile işbirliği yapmaya başladığı ortaya çıktı. Pek çok K-PET noktasında ALPET’e ait akaryakıtın satılmaya başlandığı belirlendi. Ancak sizin, dürüstlük ve meslek etiği ilkeleri gereği akaryakıtınızın bitmesine rağmen, başka bir yerden akaryakıt almayarak geçici olarak istasyonunuzu kapattığınızı belirttiniz.K-Pet çalışanlarının emeklerinin karşılığını alma hayallerini bıraktık. Alpet’in grev kırıcılığına soyunması sonrasında kırılan ve bin parçaya bölünen umutlarının, hangi plastik cerrahın, platin ile birleştireceğini merak ettik.

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Sn. Gürkan Kara, Girne Kaymakamlığı, sonrasında İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı derken, bu ülkeye verdiğiniz hizmetin kıymeti nedense son zamanlarda pek anlaşılmamışa benziyor. Deneyim ve dağarcığınızdaki bilgiden yararlanmak yerine, suyu sıkıldıktan sonra bir kenara atılan ekşinin veya portakalın posası gibi bir durum sanırım pek etik olmadı. Sn. Kara, insanoğlu çamurdan yapılmıştır. Suyu görünce çamurlaşır. Özellikle bazı siyasetçiler, Cennet diyerek birlikte yola çıktıklarına, gelinen yolun sonunda,cennetoğlu’nu cehennem oğluna çevirme ustasıdırlar.

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Sn. Yılmaz Öztürk, İnsanın ilk önce ahlak okuması gerek; Diplomalar, meslekler içindir diyerek öyle güzel ve anlamlı bir cümle kurdunuz ki, şapka çıkartmamak elde değil. Ayşaba, yollar ve sokaklar öyle diplomalı cahiller ve öyle diplomasız bilgi hazinesi insanlar ile dolu ki, kim cahil kim okumuş ve kim ahlaklı inanın ayırt etmek mümkün değil diyor. Sn. Öztürk, bu iş yalnız okunmakla kalınsaydı, rahmetli annem babam, babam da annem olurdu. Hele hele dedem ile ninemi hiç hesaba katmazdınız.

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