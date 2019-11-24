Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı olarak Berlin’de gerçekleştirilecek 3’lü zirve öncesinde BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’eiletilmek üzere mektup gönderdiğinizi öğrendik. Mektupta, sürer gider çözümsüzlük durumun devam etmemesi için etkili girişimde bulunmasını ve iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, federasyon içintaraflara biraz baskı unsuru olması gerektiği imasında bulundunuz. Sn. Erhürman, hazır olun,mevcut durumun devam etmesini isteyen ve mamalarına kan doğranmasını istemeyenler vatan millet, Sakarya nurlu ufuklar kitabını raftan indirecekler.7 desimetre ses ile çözüm karşıtı seylemler ile karşı saldırıya geçecek. Ayşaba, köle İsaura konumuna sokulan Kıbrıslı Türk bu çözümsüzlük nedeniyle acı çekiyor. Acı çektikçe insan olgunlaşırmış derler.Yalan be oğlum. Acı çektikçe ve besleme sözcüklerine muhatap oldukça ilk önce insanın kalbi kırılır. Sonra içten içe çürümeye başlar. Akbabalarda senin tamamıyla çürümeni ve leş kargaları gibi başına üşüşmeyi bekler. Bunlara fırsat verilmemesi gerekir dedi.

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Sn. Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesinde bir başka deyişle pendaya hastanesinde, 15 gündür vatandaşın tahlillerinin yapılmadığı ve insanların tahlil için hastaneye gidip, gelmesi sonrasında burunlarından soluduğu söyleniyor. İlçe olmasına ve çok ciddi bir sağlık sorunu olmasına karşın, Güzelyurt’ta bir hastanenin olmaması, Cengiz Topel’in de aksona garddası koptum kopuyorum diyen lastiği patlak araba gibi yarım yamalak gitmesi, sağlık arayan vatandaşı hastalıklarının dışında, ayrıca sinir hastası da yapıyor. Sn. Pilli acemi berbere teslim edenin cebinden pamuk eksik olmaz diyenlere pek aldırmam. Çünkü bu kadar deneyimden sonra çıraklıktan ustalığa geçen birisi konumundasınız. Vallahi siz işin erbabısınız. İşinizi de çok iyi yapmaya çalışıyorsunuz ama bazı eski ustalar, bir zamanlarsağlıkta rüzgar ekmişti. Sanırım ekilen rüzgar bugün fırtınaya dönüştü. Galiba şimdi hasat zamanı ve fırtına kapıya dayandı. Aman dikkat edin ve fırtınanın uğultusu, ‘Ölüm Marşı’ olarak da nitelendirilen Mozart’ın 9’uncus senfonisine dönüşmesin. Gerekli tedbirleri alarak önleyin.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesinin sorumlu olduğu bölgede, projesiz binaların, villa ve yüzme havuzu ile konutların yapıldığı öne sürülüyor. Üretime katkı için şahıslara verilen Tarımsal arazilerin, ekim için kullanılması yerine projesiz yapılara dönüştüğü söyleniyor.Tarımsal arazilerin verilmesi tabi ki sizin yetki alanınız dışındadır. Ama sanırım projesiz yapılar sizin yetki alanınız içerisindedir. Ayşaba, bu projesiz villa, yüzme havuzu, konutlar böyle gökyüzüne doğru hızla çıkar. Hasan ovlucuğum da çıkan bu binalara uzaktan bakar?. Ağzında bal olan tarımsal araziler üzerinden balı kaldırmaya çalışanlara,Hasan ovlucuğum, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da göstertsin dedi.

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Sn. Hasan Taçoy, elektrikte enterkonnekte sistem ile Türkiye’ye bağlanacağımız ileri sürülmüş ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğü dile getirilmişti. Ancak daha sonra borular ile Anadolu’ya yol bağlanmasının maliyetinin pahalı olduğu ileri sürülerek dondurucuya konduğu belirtildi. Türkiye’den getirileceği söylenen elektrikten sonra şimdi de gaz getirilmek için kolların sıvandığını ileri sürülüyor.. Bir zamanlar balonlar içerisine getirilen su, balonların patlaması sonrasında askıya alınmıştı.Sanırım şimdi o balonlar tamir edildi. Ve yerini şimdi getirilecek gaza bırakacak.Tabi gaz,balonlar patlayana kadar getirilecek. Ama Hacı amca enterkonnekte sistem için getirilmeye çalışılan elektrik, balonları patlatırsa, gazı solinalar içerisine getirelim diyor.. Ne dersiniz?

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Sn. Nazım Çavuşoğlu okullarda öğretmen yok. Sınavlar, öğretmen olmadığı için okullarda yapılamıyor. Vallahi bu işin en kısa yolu sanırım bu okulları ortadan kaldırmak.Ve okullar olmayınca sizin de maarifi çok kolay idare edeceğiniz söyleniyor. Vallahi millet bu konuda haklı. Sabah Maarife girerken ‘Besmele’ ile girer. Öğlen 3 kuluvallahi çeker. Maariften çıkarken 4 ‘Şükran, iki de fatiha okuduktan sonra kapıyı kilitlersiniz. Hem bu vesile ile gerçekleşen törenlerde, tören bittikten sonra okullardaki eksiklikler nedeniyle, sizi protesto eden öğretmenlerin önünden onlara selam vermeden geçmek zorunda da kalmazsınız. Mevhibe Teyze, Nazım ovlucuğum emme basma tutlumba gibi peki efendim diyerek başını öne geriye sallamanın ustasıdır. Millet de onun ‘Şükran’ çekerken ki duruşunun hastasıdır dedi.

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Sn.Recep Günaydın, Ramazan Ayı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın talebi üzerine, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için 6000 bin koli gıda maddesi gönderildiği öne sürülüyor.Ancak Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyonu Başkanı, olarak sizin 6000 bin yerine 1000 gıda kolisi teslim alarak dağıttığınızı belirttiniz. Vakıflar İdaresinin deposundan çıkan 6000 bin koliden 5000 adetinin ne oluğu merak konusu olurken sizin de “6 bin koli konusunda bilgim yok” dediğinizi belirledik. Sn. Günayın, 5 bin koliyi halis arı balı niyetine mideye indirenler, Balcının balı yemek içinkepçesi ile tası varsa, oduncunun da baltası olduğunu unutmaması gerek..

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Sn. Bülent Çıraklı, Türk Kızılayı tarafından başkanı olduğunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na gönderilen 6 bin koli gıdanın 5 bin kolisinin buhar olması ile ilgili açıklamanızda, iddianın yalan olduğunu dile getirdiniz. Ancak Recep Günaydın 1000 koli geldiğini belirtirken, XXX market de 5 bin koliyi satın aldığına dair fatura ibraz etti. Sn. Çıraklı, Ramazan Ayı’nda KKTC’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için gönderilen, 6 bin gıda kolisinin ddurumu çok bilinmeyeni denkleme dönüştü. Sizin dürüstlüğünüz herkesçe biliniyor. Ama bu denklemi çözmek de sanırım bu dürüstlük çerçevesi içerisine girer. Bu nedenle, babamın adı Hıdır.Elimden gelen budur diyerek tası tarağı toplayıp köşenize çekilemezsiniz.Hatçe Teyze, ekmek kadayıfını, üzerine dondurmave fıstık ezmesi koyarak yiyenlereikramda kusur edilmedi.Torpilliler, ‘İn’, garibanların ‘Out’ olmasına Bülent ovlucuğum dur demeli dedi.

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Sn. Kasım Uluçaylı: Mağusa kenti ile ilgili olarak kale içininekonomi açısından gelişmediğini, alışveriş için tek bir kişinin bile gelmesinin avantaj oluğunu söyledin. Aydınlanma adına hiçbir şeyin olmadığı gibidirekleri koruyan tek bir kapatıcının bile olmadığını ve yağmur yağınca bütün aydınlatma direklerinde ciddi sıkıntılar meydana geldiğini belirttin.Kaleiçinde bu nedenlel köy havasında yaşandığını, Anayolların rezalet olduğunu dile getirdin. Kaleiçinin bir adres olduğuna vurgu yaparken, yürümek için sokakların güvenli olmadığına vurgu yaptınız. Sn. Uluçaylı, üretimin bol olması için bağ çapa,tarla sapan ister. Babam sevmiş almış anamı. Halk olarak bizde sevdikbu siyasetçileri ama aldık babayı.

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Sn. Selma Eylem, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasının, örgütlülüğünün bölünmesi için girişim yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Eğitim Bakanlığı’nı ve onun bu yöndeki politikalarını protesto ettiğinizi gözlemledik. Yakalarında göstermelik ama inandırıcılığı olmayan Atatürk rozeti, ama beyinlerinde şeriat olanlar ile mücadelenizin süreceğini söylediniz. Selma hocanım, düzmece bostan sahiplerine inanmayın. Bunlar karpuzlarım kan kırmızı diye açıklarken, karpuzlarının kabak çıktığını ve yanında da böğrülce almanız gerektiğini bilin. Ayşaba, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesibulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Sahte bostan bekçileri içtikleri turşu suyu sonrasında, mideleri bulanınca, midelerinde ne varsa üzerimize boca ediyorlar. Ve bizi leş kadar kokutuyorlar dedi.

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Sn. Turhan Deringöl, şeytanın bile aklına gelmeyen bir olayı bize yaşatmanın herhalde dayanılmaz hafifliğini yaşadın.Girne’de faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinden tanesini 9 TL’ye aldığın parfüm ile erkek kol saatini Mağusa’daN.M’ye 400 TL’ye satman sanırım Guiness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Bu arada birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığın ileri sürülüyor. 6 kez salladığın balta, son defa büyük bir çakıl taşına vurunca, baltanın ne ağzı nede sapı kaldı. Sn. Deringöl, bu defa baltayı taşa vurdum diye düşünme. İçeride devletin yemeği deniz yemeyen kereviz diye düşün ve keyfini çıkart.Haaa bu arada balı, parmağı uzun olanın değil,kısmeti olanın yediğini de unutmayın.

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Sn. Koral Aşam Emek – İş Sendikası başkanı olarak, hayat pahalılığı karşısında hergün düşmekte olan alım gücü karşısında toplumun gıda ürünleri dahi almakta zorlandığını belirterek, fiyat denetiminin yapılmasının şart olduğunu söylediniz. Hayat pahalılığının ülkede yaşayanları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, alım gücünün düşmesinden dolayı sıkıntının daha da hissedilir boyutta olduğunu kaydettiniz.Ayırca asgari ücretin de yaşam şartlarına göre çok düşük kaldığına dikkat çekerek, bunların aşılmasının devlet politikası ile mümkün olduğunu ifade ettiniz.SnAşam, hükümet dediniz de hangi hükümetten bahsettiğinizi anlayamadım. Hani şu Türkiye’de enflasyon ve hayat pahalılığının %4’de seyrettiği açıklanırken, herşeyimizi Türkiye’den almamıza karşın, bizde eksi %0.42 olarak yani hayatın ucuzladığından bahseden hükümetten mi bahsettiniz? Sn. Aşam, anamızı öpen, Kanuni’nin Kadısı Ebu Suut Efendi. Derdimizi kime anlatacağız dersiniz?

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Sn. Evren Er: bir Polis Müfettişi olarak yaptığınız cesur açıklamada, yasaların yetersiz olduğunu, Kumar ve betin toplumsal yıkıma neden olduğunu, ülkede sanal bahis ile ilgili düzenlemenin olmaması nedeniyle, Sanal bet ve sanal kumarın büyük boyutlara ulaştığını dile getirdiniz. Bilişim Suçları Yasasının olmaması nedeniyle elinizin zayıfladığını bu suçların soruşturmasını yaparken de kısıtlı teknoloji imkanlarından yararlanmak durumunda kaldığınızı ifade ettiniz. Sanal bet ve sanal kumar suçlarının, uluslararası bağlantısı olan organize suçlar olduğunu ve bunun örgütlenmeye girdiğini, Bu tarz (sanal bet) yerlerde çalıştırılanların, yüksek maaş nedeniyle cazip olması sonrasında, büyük kısmının özellikle üniversite öğrencileri olduğunu belirttiniz. Sn. Er, balık baştan kokar derler. Yalan. Balığı tuzladığımız tuzda koktu. Tuzun da koktuğunu ve kokusunun ahaliyi rahatsız ettiğini söyleyerek birilerinin gözünün içine sokman narkoz etkisi yapmazsa, belki uykuda olan birilerini uyandırır.

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Sn. Hemşireler Birliği yetkilileri,hemşirelere verilen sözlerin havada kalmasını ve kimsenin onların haklarını hatırlamak istememesini anladık. Devlet Hastanelerinde ve sağlık ocaklarında, insanların hayatlarını kurtarmak için gecelerini gündüzüne katarak çalışmalarına karşın, bazı kendilerini bilmezler tarafından darp edilmelerini inanın anlamadık.Ancak yakınlarının hayatlarını teslim ettikleri ve amanın ne olur çocuğumu, karımı, annemi veya babamı kurtarın diyerek yardım istedikleri hemşireleri dönüp sonrasında darp etmelerini inanın hiç ama hiç anlamadık. Halk olarak sizin hayat kurtarmak için ananız ağlarken, birilerinin gerideplayback yapmasını inanın hazmedemiyoruz.

Günün Fıkrası

Politika nedir?

çocuk babasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba söyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annenparayıyönetir, öyleyse o hükümettir. Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. vealtında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır. Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır. neyapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesiyalnız ve derin bir şekildeuyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki >babası hizmetçi kızlayatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile. çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasını ister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecek ..Okun içinde yatıyor! İste politika budur...

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