Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Derviş Eroğlu, Londra’daki ziyaretinizde yaptığınız açıklamalarda, her herşeye rağmen ada da barış olmasını beklemek aptallık olur diyerek bize Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak nitelendirilenAres’ihatırlattınız.Talat ve Hristofyas’ın ikili görüşmelerine ilişkin olarak İki komünist bir araya gelip anlaşma yapamıyorsa iyimser olmamak gerekir” derken, Akıncı ile Anastasiadis’in süregiden barış arayışlarının da boşa çaba olduğunu savundunuz. Zeus ve Hera'nın oğlu ile On İki Olimposludan biri olan Ares olmaya soyunurken, dikkat edin, Ares karşı karşıya geldiği ‘Herkül’ ile giriştiği kavgada mücadeleyi kaybetmişti. Londra’da bile savaş tamtamlarını sürekli çalarken sizde yerden yere vuruğunuz ‘Herkül’lere karşı savaş kaybettiğinizi unutmayın. Hatçe Teyze, barış söylemleri yerine, sürekli savaş tamtamları çalanlar, klavyedeki boşluk tuşu gibidirler. Çok yer kaplıyorlar ama neticede boşturlar işte dedi.

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Sn. Erhan Arıklı, EL-SEN’i sermayenin sözcüsü olmakla itham ettikten sonra YDP’yi faşist bir parti olarak itham eden EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ıtelefonla arayarak, ‘Seninle hesaplaşacağız’ diyerek tehdit ettiğiniz öne sürüldü. Bunun yanısıra, telefonda çok ağır ifadeler kullanarak, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a ‘it’ dediğiniz belirtiliyor. Başkan, hoşgörü insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginlik sizde fazlasıyla var. Kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol aldıkları örneğinde olduğu gibi siyaset arenasına bence sizlerde kar tanelerini kıskandıracak örnekler sunabilirsiniz.

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Sn. Oya TuncalıKKTC’nin Londra temsilcisi olarak maşallah, davet ve yemeklerden öte aman aman elle tutulur bir olaya el attığınız görülmedi. Turizm, tanıtım denildi bizim KKTC’den andilla koyarak baktığımız gibi sizde temsilcilikte camdan bakmakla yetindiniz. Londra’daki kardeşlerimizin sıkıntı ve şikayetlerini duyurmak için Kartal ile canlı yayın yaptığımız Londra’da gelin sıkıntıları dile getirin davetimize karşın, tembel Hasan’ın en azından masadaki su bardağını almak için yerinden kalkmasına karşın, siz onu bile beceremediniz. 200 kilo çeken birisi gibi yerinizden kımıldamamanıza dayanan dışişlerinin bu sabrına inanın bende hayranım. Sn. Tuncalı, Masal kitabı gibisiniz.İşkembe-i Kübra’dan salladıklarınızı okuması güzel, ama gerçeğe uygun görülmediği için inanılması çok zor.

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Sn. Kubilay Özkıraç4 adet yeni jeneratör alımı konusunda, hükümet ile yapmış olduğunuz tüm görüşmeler olumsuz geçtiğinden, ya hero, yadamero diyerek greve gittiniz.Yatırımlar konusunda hükümetin yarım adım bile atmaması sonrasında, askıya aldığınız bir başka deyişle buz dolabına koyduğunuz süresiz grevi buz dolabından çıkartarak mikro dalgaya koyarak ısıttığınıza tanık olduk. Sn. Özkıraç, Hacı amca, mesele 4 jeneratör alımına yapılacak yatırım değildir. Mesele bir müddet sonra alım garantisi sözleşmesi sona erecek olan Aksa’nın alım garantili sözleşmenin uzatılma meselesidir. Mesele Kıb-Tek’in özerkleşmesi meselesi değil, mesele bir kısmının bile özelleştirilip birilerine yama yapılması meselesidir dedi.

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Sn. Birikim Özgür, sosyal medyadaki paylaşımınızda, umutlu olmakla statükonun fasit dairesine hapsolmak arasındaki kalın çizgiyi göremeyecek kadar körler türedi memlekette. Çözüme, barışa, demokrasiye, toplumsal ilerlemeye zerre kadar katkıları olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de iyi ki varlar. Sayelerinde kimlerin toplumsal kazanımları önemsediğini, kimlerin siyaseti bireysel ego şovuna dönüştürdüğünü anlamak kolaylaşıyor dediniz. Sevgili Birikim, besleme diyerek tekmeyi basan ciğercinin camındaki ciğerine bakıp, özgür sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesini’ göremeyen hem miyop hemde hipermetrop olanların ilerlemesini beklemek sanırım saflık olur. Ayşaba, yalakalık ve kahpeliğin okulu yok. Ama nedense mezunu çok diyor. Ne dersin?

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Sn. Orhun Karagözlü, sosyal medyadaki paylaşımında,Cumhurbaşkanı Akıncı'nın treni rayına oturttuk, söylemi bazı ganimetçilerin hoşuna gitmedi. Ziligurtti yiyesiniz,daha doymadınız mı dedin. İlahi Orhun, dipsiz kuyunun dolduğu hiç görüldü mü? Senbunların son zamanlarda moda haline dönüşen kefene cep dikme yarışına girdiklerini görsen, inan dilin tutulur. Yeğen, günü geldiğinde eğer iş ceza kesmeye kalırsa, halk olarak, savcı da biziz hakimde biziz,.

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Sn. Cenk Seren, İskele, Kumyalı ve Mehmetçik’teki futbol kulüplerindeki gençlere, bir spor adamı olarak verdiğin emeği geçtik. Ama siyaset arenasında, özellikle Mehmetçik Bölgesinde, UBP’ye verdiğin desteğin para ile ölçülemeyecek boyutta olduğu dile getiriliyor. İlçe Başkanı olarak, parti üye ve sempatizanlarını bir araya toplamak. Birlikteliklerini pekiştirmek için geceni gündüzüne kattığın söyleniyor. Sevgili Cenk, belki siyasetistediğin yere gelme konusunda,sana bugüne kadar ‘Yeşil Işığı’hiç yakmadı. Ama sende hiç Kırmızıda durmadın be oğlum. Ama bu hayat insana sürekli olarak hep kırmızı ışığı yakmaz. Birgün o yeşil ışığı da mutlaka yakar.

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Sn. Fatma Öztabaymesajınızda, yasaları uygulayan yok.Adam oturma izniyle gelir,her yıl muhacerete kira sözleşmesi ibraz etmesi gerekir.Dört yıl boyunca İlk yaptığı kira sözleşmesi üzerinde oynayarak sahte belge sunar ve de kabul görür.Bu konu ispatlandığı halde halen adamızda oturmaya devam eder.Üstelik de üçüncü ülkeden gelenlerde turist diyorsun. Fatma Hanım, sorma gir, sormadan çık Dingonun hanında, meydan karnına vurunca ah arkam diyenler ile yağlama ve grasolama ustalarının. Vallahi bunlar beleş bağlandığımız Wİ Fİ olsalar inanın bunlara bağlanmayı bir saniye bile düşünmem.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, yaptığın yorumda, Propertypress, ‘ben Rum kapısında dilenen Cumhurbaşkanı istemiyorum. Yarın seçimlerde ben bunu önünüze koyarım dediğini dile getirdin. Ve ee be presscik sen kimsin? Kaç tane oyun var. Kaç oy yönlendirirsin. Ha sen sanırsın bütün Kıbrıs Türk Halkı nefesini tuttu ve senin ağzından çıkacağı bekler. Yahu 4 aylık yaman bile yanlışlıkla kanal dönüp senin sesini duysa bir saat çatlak sesindden koktuğu için ağlar dedin. Sevgili Hüseyin, bunlara boş ver. Ağzı olan konuşuyor. Ama konuşurken, ağzı yerine başka bir yerini kullanıyor. Oradan çıkan ses, hava gazı ile çıktığı için kokudan geçilmiyor. Bu tipler bi sussa diyorum.

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Sn. Derviş Zaim, bir Kıbrıslı Türk olarak ülkenin gurur kaynağı olmayı sürdürüyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz projelerinizdeki başarılar, göğsümüzü kabartırken, övünç kaynağımız oluyor. “Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen” ile “Gölgeler ve Suretler” gibi yapımlara imza attıktan sonra yeni projenizi başlattığınızı öğrendik. Sn. Zaim, biz Kıbrıs Türklerinin içinde bulunduğumuz durum nedeniyle, sağolsunlar yaramızı gören tuzluğunu kapıp geliyor. Ama sizin gibi Kıbrıslı Türklerin gururu olanlarda, tuz basılan yaranın tentürdiyottu oluyor.

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Sn. Hasan HulusiogluBu ülkede bir anlaşma dışında hiç bir şey Kıbrıs Türk halkını bundan sonra kurtaramayacak. 45 sene oldu bazı beyinsizler yüzünden, tecavüzü cinayeti, her türlü pisliği görmemize sebep oldu. Binlerce insanımızı çocuğumuzu trafik kazalarında kurban verdik. Kimi annesiz.Kimi babasız ve kimisi ise evlatsız kaldı.Biz bu zihniyetleri neden seçiyoruz. Üç tane 200 km yolu bir elektrik santralini,bir devlet hastanesindeki sorunları çözemeyecek kadar beceriksizseniz derhal kökten “İSTAFA”edip gidin dediniz. Hasan gardaş, KKTC Bol Kepçe Lokantasındaki çukur tabaklar henüz dolmadı. Hem çanağa ne doğrarsan tabağında onu bulacağınızı da unutmayın. Seçme beceri ve yeteneği erozyona uğrayan insanların seçtiklerinin kararları altında ezilmeye mahkûmdurlar. Önceden Türlü türlü, ruh halimiz vardı. Bunlar yüzünden buaralar ne ruhumuz kaldı nede hali. .

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