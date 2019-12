Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hasan Taçoy, bizim Nazar’ın Genç TV’deki programında, ben Türkiye’de bulunduğum esnada, grev yapan El-Sen ile bir araya gelmem ve yatırımları konuşmam dediniz. Kısacası ben onları defterden sildim imasında bulundunuz. Yatırımlara biz hükümet olarak devam edeceğiz. 95 mg.lık üretim için santral ve güneş enerjisinden yararlanma projemiz vardır. Bunları yapacağız. Türkiye’den enterkonnekte sistem için kablo ile elektrikte getireceğiz diyerek, El – Sen ile aranızdaki ipin gergin olduğunu belirttiniz. Elektrik kurumunda çalışanlara 1500 TL civarında elektrik kullanma ücreti tahsis edildiğini, yakında emekliye çıkacak olanlar var. Bu para kesilerek onların emeklilik paraları için hazırlık yapılsın. Fedakarlık yapılacaksa böyle yapılsın dediniz.Sn. Taçoy ceryan faturası bizi fena tepince acı acı gülümsüyoruz işte. kimine yalandan, kimine inattan.

Sn. Hüseyin Angolemli, 3 Aralık engelliler günü nedeniyle mecliste yaptığınız konuşmada, her 100 kişi çalıştıran iş yerlerinin 4 engelli vatandaş çalıştırmak ile yükümlü olduğunu dile getirdiniz. Buna uymayanlara da cezayi müeyyide uygulanması gerektiğini belirttiniz. Sn. Angolemli, yerinde yaptığınız bu tespittinize katılmamak mümkün değil. Ancak bu noktada yasaya uymayanları denetleyip, cezalandırmak ile yükümlü yasama ve yürütmenin bireylerini de işlerini yapmadıkları gerekçesi ile cezalandırmak gerekmez mi? Hatçe Teyze, Meclis-i Mebusanımızın maşallahı var. Oraya gönderdiğimiz ve ceylan derili koltuklara oturttuğumuz vekillerimiz Sanki saatin akrebi gibidir. Yelkovan ne kadar koşuyorsa koşsun onlar gulle kurşun, sanki içlerinden hiç hareket etmek gelmiyor gibi yerlerinden kımıldamıyorlar dedi.

Sn. Cafer Gürcafer, Girne’de yapımı devam eden okul binasının çökmesi sonrasında, olayın meydana gelmesindeki zaafiyetlerin sorgulanacağını ve sorumlulardan hesap sorulacağını söylediniz. Da, Girne faslı bitmeden, bukez Lefke Endüstri Meslek Lisesinin ek binası parça parça dökülmeye başladı. Denetleme sonrasında çimentonun kumlu, çakılın da topraklı olmasından dökülmenin olabileceği söylendi. Sn. Gürcafer, halk olarak bizler Hatice’yi geçtik. Neticeyi görmek istiyoruz. Devlet ihalesi deniz yemeyen kereviz modundaki efendilerin de cezalandırılmasını bekleriz. Ünlü düşünürler,ederinden fazla değer soytarıyı kral eder der. Sanırım soytarılar çoğaldı. Biraz azaltmak gerekir diye düşünenlerdenim.

Sn. Şevki Kıralp,Siyaset Bilimi öğretim üyesi bir başka deyişle, konunun uzmanı birisi olarak yapmış olduğunuz açıklamada, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilen zirvede, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafı ve garantör ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın katılacakları beşli zirvenin yapılmasını sağlayacak ortamın oluştuğunu ifade ettiniz. Tarafların 11 Şubat 2014 Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklamasına, Crans Montana’da oluşan 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesine ve 1991 tarihli, 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına bağlılıklarını teyit ettiklerine vurgu yaptınız. Ve sanki iki devletli çözüm çok yakınmış ve bunu engelleyen, Akıncı’ymış gibi davranıldığını, teknik olarak, başka bir çözüm modelinin kapısının açılabilmesi için Kıbrıs Rum tarafının buna onay vermesinin gerektiğini bunuda Güney’de yapılan bir araştırmada, Kıbrıs Rum toplumunun %75’inin iki devletli bir çözümü kabul etmeyeceğinin ortaya çıktığını söylediniz. Hocam, anaya yağ ve graso çekmek isteyen birileri, anaları,tellere, hangi notadan vuruyorsa, onlarda o makamdan çalıp söylemeye alıştı.Ayşaba, maceralar bittiği zaman “kahramanlar” işsiz kalırmış. Kahramanların tarihin çöplüğündeki yerlerini almaları yakındır dedi.

Sn. Hasan Birtan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, sanki KKTC’de değil, yokluklar ülkesinde yaşıyoruz imasında bulundunuz. Yoğun bakım servisinde yatak sayısı yetersiz. Nüfus kalabalık sevk sayısı fazla. Hasta çok, yatak yok bu nüfusa yetecek doktor ve hemşire yok demeye getirdiniz. Nüfusa hastane olarak yetişemediğinizden dolayı özele sevkten dolayı büyük meblağlar ödendiğini belirttiniz. Doktorum, hipokrat yemini etmiş birisi olarak sizin yaşananlardan dolayı nekadar sıkıntılı olduğunuz sözlerinizden anlaşılıyor. Çorak arazide ürün olmaz diyenlere, çorak dediğiniz arazi çok verimlidir. Hele hele bu arazinin bakımını üstlenenlerin kaliteleri tartışılmaz. Mesele arazi meselesi değil. Mesele bu arazinin içine mokunu edenler meselesidir. Hacı amca, bu ülkede un var. Şeker Var. İrmikte var. Helvayı yapacak kaliteli ustalar da var. Ama ustanın rahat çalışmasını sağlayacak olan, mutfağın sahibi arızalı. Bu nedenle helva cıvık oluyor dedi.

Sn. Vatandaşlar, avuç içi kadar ülkemizde top atışları yapılacağından, batıda Beyköy -Değirmenlik, doğuda Yeniceköy-Kalavaç Köyü, Alevkaya Orman Bölge Şefliği 2 km doğusu hattı uzanımı, kuzeyde Meryem Kaya Tepe-Gölek Sırtı, Karaağaç Köyü, Beyköy-Yeniceköy-Geçitkale hattının kuzeyinden uzak durun. Can ve mal güvenliği açısından atış alanına girmeyin diyeceğim ama avuç içi kadar ülkede ormana girin desem mermilerden dolayı çıkacak yangından korunamazsınız. Köyünüzde kalın desem başınıza mermi düşeceğinden orada da bulunmayın derim. Deniz kenarına gidin, mermi gelince denize dalın desem, maalesef orada da garantide olamazsınız. Bu nedenle bir delik bulun ve orada başınıza mermi, füze bomba düşmemesi için Allah’a dua edin diyorum. Arkadaşlar, dostlar, insan mermiyi yeyince değişir. Top mermisinden dolayı ormanda çıkan yangın sonrasında çevrede değişir. Patlamayan mermiyi elleyenin, yaşam tarzı değişir. Ama tüm bunlara bakarak kafayı emme basma tulumba gibi sallayan ve ‘Yes Sir’ diyen Köle Iseura’nın kaderi asla değişmez.

Sn. Aytunç ŞirketMilli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı olarak, Girne’de çöken okul binasıile ilgili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, kazanın kurulan kalıplarda oluşan aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğini belirttiniz. Yani bir başka deyişle, tomofil, eskiyen lastiklerinin ekris yapmasından dolayı değil, yolda giderken aksona gardasının kopmasından dolayı ‘Tumba’ oldu demeye getirdiniz. Sn. Müsteşar kabul tomofil aksona gardanın kopmasından tumba oldu. Da, Lefke’deki Endüstri Meslek Lisesinin lime lime dökülen betonunun bu durumunu nereye bağlayalım dersiniz. Meslek lisesinin loforiyosu tam tumba olacakken, uçurumun kenarında fark edildi. Ya fark edilmeseydi ne olurdu dersiniz? Sn. Şirket, vallahi bu kadar tesadüf olamaz.Ne zaman nerde bir “hıyar” görsem aklıma hemen, öğrencilerimizin hayatını düşünmeyerek, böylesi bina yapanlar geliyor.

Sn. Emrah ÇakırCysings Construction LTD Direktörü olarak, Girne’de yapımı süren ilkokulun çökmesi sonrasında yaptığınız açıklamada,Okulun inşaatında işçi sağlığına yönelik gereken tüm önlemleri aldığınızı ve bu konuda gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdiniz. Ayarıca, bu tip kazaların inşaat işlerinde yaşanabileceğini belirttiniz ve . şirket olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ve inşaat encümenine kayıtlı, vergilerini günü gününe ödeyen yerel bir firma olduğunuzu ve devletin tüm birimleriyle istişare içerisinde hareket ettiğinizi söylediniz. Sn. Çakır kusura bakmayın ama bu açıklama damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modeli oldu. Size verginizi ödemediniz. Müteahhitler Birliğine kayıtlı değilsiniz demedi. Size 5 işçinin yaralandığı ilkokul çöktü. İnşaat bitmiş olsaydı ve orada çocuklar olsaydı felaketin boyutu ne olurdu diye soruldu. Do you understand.Bakın Ayşaba Emrah ovlcuğuma selam söyleyin. Bu okul çocukların başına yıkılsaydı, yaptığı hatayı akıtacağı göz yaşları bile silemeyecekti diyor. Yaaa!..

Sn. Alev Anıl,UBP-HP'den partizanlığa devam.Gümrük Müdürü Mustafa Deveci'nin eşi Ataşe olarak Mersin Konsolosluğuna atanmış Maaşı mı 4.500 Euro! Diğer kardeşi de Müsteşar bu arada.Temiz toplum temiz siyasetmiş dediniz. Alev hanım, eskiden bal işaret parmağı ile yenirdi. Ama devir değişti. Artık bal parmak ile değil. Kepçe ile hiç değil. Kürek ile mideye indiriliyor. Birilerinin hakkını budayıp, kendi yandaşlarına, dondurmalı ekmek kadayıfını yedirenlere, biraz insan olsunlar diyeceğim. Ama inanın onları yapamayacakları şeyler için zor durumda bırakmak istemiyorum.

Sn. Ali Alioğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği olarak bölge toplantılarına başladığınızı ve ilk toplantı Elye Cumhuriyetinde yapacağınız öğrendik. Cypfruvek’in 3 yönetim kurulu üyesinin istifası nedeniyle, narenciyenin fiyatının belirlenemediği, bu nedenle de üreticinin tüccarın insafına terk edildiği söyleniyor. Bizim Minik Kuşlar, üretici, malını satmak zorunda olduğu için tüccara ne verirsen gardaş ayaklarında malını satıyormuş diyor. Sn. Alioğlu, narenciye üreticileri olarak, sorunların üzerine tereddüt etmeden gidiniz. Çünkü, tereddüt ederseniz bacaklarınız seni taşımaz. ‘Yürüyeceğim’ deyin vesağlam basarak yürüyün. Ve sizi bal alacak arı olarak gören o birilerine, ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi olduğunu gösterin.

Sn. Hakan Gündüz, sosyal medyadaki paylaşımınızda burada temel anlayış çocuk, ailenin, anne-babanın değildir. Çocuk toplumundur ve birçok ülkede de bu böyledir. Çocuğunuza dokunduğunuz, davranışınızı bozduğunuz anda çocuğu sizden alırlar. Çocuğu siz dünyaya getirmiş olabilirsiniz ama bunun kuralları var, çocuk hakları var. Çocuk hakları ve insan haklarına göre şekillenmiş yasalar var. Bu yasalara anne-baba da olsanız harfiyen uymak zorundasınız. Uyulmadığı anda da annelik babalık hakları da elinizden alınır. Oysaki bizde ‘Çocuk benim istediğimi yaparım, döverim, söverim, kötü davranırım’ anlayışı bulunuyor dediniz. Sn. Gündüz, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da yalnız bunun ile de kalınsa iyi. Bazı beyinsiz ve ruh hastaları çocuklara tecavüzü ve cinsel tacizi de hak görüyor. Ancak mesele cinsel taciz ve tecavüz de değil. Mesele bu ruh hastalarının fazlalıklarını bumburo keserek budamama meselesidir. Veya mesele o fazlalıkların köküne kibrit suyu döküp kurutmama meselesidir.

