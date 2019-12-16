Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri,sizin de malumunuz olduğu üzere, ülke Teksas’ın vilayetine döndü. Sormadan giren ve sormadan gidenlerin turistlerimiz sayesinde, Sorma gir olarak geldiği ülkede maşallah golifa gibi vatandaşlık vermeye devam ettiğinizi gözlemledik. Kaçırma, soygun, darp, hırsızlık ve uyuşturucunun Guiness Rekorlar Kitabına girecek kadar çoğaldığı ülkede sayenizde Güneş Sistemindeki adli olayların kırılmasını da sağlayacağız. Son olarak 7 vatandaşlık verdiğiniz öğrendik. 7 kişi ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun.Kalabalık olarak nitelendirdiğimiz ama gerçek sayıyı bilmediğimiz ülkemizde stop pedalına ne zaman basmayı düşünüyorsunuz diye sorsak ayıp etmiş olmayız değil mi? Haa bu arada Ayşaba’nın bir ricası var. Tanganika’nın en gözde gansterini. Uganda’da İdi Amin’in korumalığını da yaptığı Amin bin lulumba ile Nijerya’nın en azılı mafya liderini de vatandaş yapmanızı istiyor. Bir zahmet eliniz değmişken onları da vatandaş yapın diyor. Hacı amca ise size kırgın. Ülkede yaşananlara andilla koyarak bakarken sizin kesmediğiniz cezayı, zamanı gelince biz size keseceğiz. Yanlışlarınızla koltukta devletin prestijini ‘YİYENLER’ olarak 6 da half time 12’de biter gazozuna maç yapmanız için ‘HADE MAHALLEYE’ diyeceğimiz gün yakındır. Merak etmeyin diyor.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, bakanlığınıza bağlı Emlak Malzeme Dairesi ile ilgili olarak şikayetler ve dedikodular ayyuka çıktı. Bizim Minik Kuşlar, dairenin kontrolünde olan arazilere iş yeri yapmak isteyen esnaf ve İş adamlarına Ali Cengiz oyunu oynadığını, yeri bul, dilekçe yap dedikten sonra bulunan yeri bir başkasına devrettiklerini bu yapılanın da bir defa değil sürekli yapıldığını söyledi. Tabi bu yapılanın siyasi yakınlık nedeniyle mi, yoksa bir maddi karşılık için mi yapıldığın cevabı da ayrıca merak konusu oldu. Sn. Amcaoğlu, birileri hazine bulmak için guspo-kürek habire bir yerleri kazıyor.Hazine bulmak ve maddi kazanç elde etmek için kolları sıvayarak, bir yerleri habire kazanlar, Brütüs’ün, Sezar’a yaptığını elde hançer sizin karizmaya yapmaya çalışıyor. Aman dikkat edin, elde kürek, maddi menfaat için toprağı kazanlar, sizin karizma için ‘Mezar ‘ kazdıklarının farkında değiller. Dur demek için geç kalırsanız, bugün karizmanız yarın da bedeniniz, siyasi mevta olarak mezara düşebilir. Bizden uyarması.

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Sn. Ayataç Çaluda, yapmış olduğunuz açıklamada, sağlıkta kabul edilmeyen olayların yaşandığını dile getirdiniz. Bazı Doktorlar ile ilaç şirketleri arasında anlaşma olduğunu ve doktorlar bu anlaşmadan kazanç sağlarken, devletin büyük zarara uğratıldığını belirttiniz. Sağlık Bakanlığının bu durumu düzeltmesi gerek derken, bazı sayıştay raporlarının da silindiğinden dem vurdunuz. Sn. Çaluda, deveye boynun neden eğri diye sormuşlar. O da nerem doğru demiş. Vallahi ne diyelim? Memlekette at binenin ise kılıç da kuşananın oldu.

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Sn. Mehmet Harmancı, hatır gönül işleri ile geçmişte LTB’ye borcunu ödemeyenlere karşı sefere başladığını öğrendik. Bazı kuruluşlar ile giriştiğin borç öde muharebesine Vakıflar İdaresi’ni de dahil ettiğini gözlemledik. LTB’ye yaklaşık 5 milyon TL su borcu bulunan Vakıfları, borcunu öde diye sıkıştırırken, Vakıfların, kaçak güreşen pehlivan gibi ödeme yapmamak için minderden kaçtığına tanık oluyoruz., “Sorunu çözmek için hazırlığımız sürüyor. Umarım sıkıntı aşılır, aşamazsak mahkemeye başvurup alacağımızın peşine düşeceğiz” dediğinizi sanırım Vakıflar İdaresi dikkate alır ve borcunu öder. Sn. Harmancı, Meydan Muharebeleri Mohaç ve Waterloo’da olduğu gibi hep güçlünün galibiyeti ile sonuçlandı. Mohaç’ta osmanlı, Waterloo’da da Napolyon’a karşı İngiliz Welington kazanırken, KKTC’de de ‘Su borcu savaşını, LTB’nin kazanacağı su götürmez bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Ayşaba, dal istediği kadar güçlü olsun, rüzgar istediği an o dalı kırabilecek güçtedir. Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az diyor.

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H.Ç sizin için de sayın kelimesini uygun bulmadığımı bu nedenle isminizin başına sayın kelimesini koymadığımı söylemek istiyorum. Maşallah sizin de uçkurunuz çözük olarak sürekli dolaştığınız ve azgınlaştığınız zaman, örümceğin sineği ağına düşürdüğü gibi senin de ağına düşürdüklerinin ırzına zorla geçtiğin öne sürülüyor.Lefkoşa’da kasım ayında evine yumurta satmak için gittiği kadına tecavüz ettiğin, Ağustos ayında da yine ayni kadına ormanda tecavüz ettiğin dile getiriliyor. Suçlamalar uydurma diyorsun da, bu şikayetlerin neden yapıldığını söylemiyorsun. H.Ç efendi, azgınlaşanları dingileştirmek için bence fazlalıklarını bumburo kesmek veya dünyanın en ağır şeyi olup, en büyük vincin bile kaldıramayacağı 95 yaşındaki ihtiyarın pipisine dönüştürmek gerektiği düşüncesindeyim. Kırk satır veya kırk katır değil. Ya bumburo fazlalıkları budamak yada ihtiyar pipisine dönüştürmek seçeneklerinden birisini uygulamak gerek.

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Sn. Temay Sağer, KKTC’nin değerli bir yargıcı olarak, Anglo Sakson yani İngiliz yasalarının, diğer yargıçlar gibi, elinizi kolunuzu bağladığını, halk olarak farkındayız. H.Ç gibi tecavüz zanlılarını, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmasına emir verirken bile yasalar gereği zorlandığınızı bilenlerdeniz. 12 yaşındaki kız çocuklarına cinsel taciz ve tecavüzde bulunanları, yumurta satıyorum gerekçesi ile eve girip kadına tecavüz edenlerin fazlalıklarını bumburo kesmek veya o fazlalıklarını, dünyanın en büyük vincinin bile kaldıramayacağı 95 yaşındaki ihtiyarın pipisi konumuna sokmak için yasaların değiştirilmesi gerektiğinin farkındayız. Sn. Sağer, bir yargıca öneride bulunmak hadsizliğini yaşamak istemem. Ancak bu tür edepsizlikleri yapan ve çiçeklerden bal toplamaya çalışan Eşek Arılarına, ülkede daha büyük arıların olduğunu ve o arıların kuyruğunda iğneleri olduğunu da lütfen vereceğiniz cezalar ile gösterin.

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Sn. Besim Tibuk, gerçekleştirmekte olduğunuz programınızda, ülke dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de değindiğinize tanık oldum. Londra ve diğer şehirlerde yaşayan Kıbrıslı Türklere sahip çıkılması gerektiğini, ülke dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin zorunlu askerlik yapmasına karşın seçimlerde oy kullanamadıklarını dile getirdiniz. Ve yerinde bir eleştiride bulunarak, Türkiye’li olsun, başka ülkeden gelen bir birey olsun, onlar oy verme hakkı kazanırken, Kıbrıslı Türklerin oy kullanamamasını doğru bulmadığınızı belirttiniz. Vatandaş yapılmak istenenlere bundan sonra ‘Beyaz Kimlik’ verilmesi tavsiyesinde bulunurken, sonradan KKTC vatandaşı olanlar oy kullanacak ama aslı Kıbrıslı Türk olanlarda oy kullanamayacak. Bu değru değildir dediniz. Ve bana göre çokta doğru söylediniz. Sn. Tibuk, çorak araziden ürün çıkmaz. Siyasetin çorak arazisinden de kaliteli ürün çıkmasını beklemek sanırım anasından öpücük beklemek ile eşdeğer taşır. Asiye Teyze, Besim ovlucuğuma selam söyleyin. Olgunlaşan başak gibi başları hep eğilenlerin kol gezdiği siyaset arenasında, un var. Şeker var. İrmikte var. Ama helvayı yapacak maalesef yetenekli usta yok. Bu nedenle helva ya cıvık kalıyor. Yada hamur oluyor dedi.

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Sn. Ahmet Serdaroğlu,Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu İş Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, KKTC’de yaşanan enflasyondan dolayı pahalılık, Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi veya gizli olarak devalüasyona uğraması nedenleriyle ülkede özel sektörde çalışan işçilerin büyük bir kısmının tespit edilen asgari ücretlerin altında ezildiğini belirttiniz. Bu nedenle de asgari ücretin yeniden gerçek verilerle tespit edilmesi için Asgari Ücret Saptama Komisyonunun ivedi olarak toplanmasını istediniz. Sn. Serdaroğlu, Domatesin 9.90 TL. Allah’ın patlıcan’ın 9.90 TL. Acı biberin 20.90 olduğu bir ülkedeki duruma bakıp halkı sürünme modundan çıkartmayı düşünmeyenler, sanırım asgari ücreti yükseltmeyi ustaları kızacak diye hiç düşünmez. Başkan, halk olarak siyasilerin yanlışlıklarını sile sileadeta bir silgi gibi tükendik. Bunların yaptıkları yanlışları sürekli silmeye çalıştık, oysa mürekkeple yazmışlar. Bizler ise kurşun kalem silgisiydik ve azaldığımızla kaldık. Ne diyelim?

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Sn. Nermin Nalbant, sosyal Medyada yaptığın paylaşımda, ameliyat öncesi bir şey yememesi gereken hastanın sadece 1 adet Elma yedim' dediğini söyledin. Ve Doktorun 'Adem de sadece 1 Elma yemişti ceremesini hala çekiyoruz' yanıtını verdiğini ifade ettin. Demek ki Elma önemliymiş dedin. Sevgili Nermin, hasta bir elma, Aden ile Havva yarmışar elma yedi. Da ceremesini tüm insanlara çektirdi. Hala daha çektiriyor. Yalnız Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu Aşk Adasında bizler ne yedik ki, cereme üstüne cereme çekiyoruz? Sevgili Mermin, ne yürek kaldı hata üstüne hata yapan seçtiklerimize verecek, nede inancım kaldı bazı siyasiler ile bu yolda gidebilcek.Kırgınlık ve kızgınlıklarım içimde kor oldu onları sandığa gömecek.

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Sn. Berilsu Meral, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı, Türkçe dalında dünya birincisi olman bizleri son derece memnun ederken, gururlandırdı. Ödülünü almak için, kapıdan seni geri çeviren Faşist Rum idaresinin yaptıkları seni üzmesin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ileri süren hasta ırkçı beyinler seni geçiş kapısından geri çevirirken, aslında sana büyük iylikte yaptı. Onlar hastalıklarını gözler önüne sererken, senin başarını duymayanlara da bu vesile ile duyurmuş oldular. Bazı kalplerde bir çiçek olurken, senin birçok gönülde buket olmanı sağladılar. Sevgili Berilsu, yola devam.

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Sn. Tümay Tugay, annene sinirlenip, öfkeni eşinin üzerinde sakinleştirmen doğru olmadı be abim. Bir defa evimizin baş tacı, gönlümüzün sultanı kadına el kalkmaz. Çok sinirlenip, elin kalkacağını anladığınız bir anda dışarı çıkıp bir yerlerde kahve içerken sakinleşmek sanırım en doğru yapılacak iştir. Sevgili Tümay, dayak cennetten çıktı diyenlere inanma. Çünkü cennetten kötü şey çıkmaz. Sabah evden çıkarken sizi hatırlaması için kadına bir posta dayak atmalı. Eve döndükten sonra size iyi hizmet vermesi için bir posta daha dövmeli. Allah böyle buyurdu diyen örümcek beyinli ‘Yobazlara’ hiç inanma. Bak keskin sirkenin küpüne zarar verdiği ortaya çıktı. Öfke ile kalkan zarar ile oturur sözcüğünün doğruluğu da 2 ay içeri gönderilmen suretiyle gerçeklik kazandı. Rüzgar sert esip bir dalı kırabilir. Sonrasında o dal rüzgarı affetse bile bir kere dal kırılmıştır. Bunu sakın unutma.

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Sn. Şalahi Şahiner,CTP Milletvekili olarak Ulaşımda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında ulaşımda bu yılın yıkım yılı olduğunu dile getirdiniz ve bütçe rakamlarını karşılaştırarak, bütçenin yetersiz olduğunu ve bu bütçeyle ulaşımda bu yılında “yıkım yılı” olacağını söylediniz. Asfaltlanmış yolların yanında, toprak yollardan da ilkel şartlarda ulaşım yapıldığını söyleyerek,, bunları iyileştirmeye yönelik paranın nasıl bulunacağını merak ettiğinizi belirttiniz. Ayrıca, Posta Dairesi’ne ayrılan rakamın ancak maaşların ödenmesine yeteceğini söyleyerek, Limanlar Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi bütçelerinde de ciddi bir düşüş yaşandığını Meteoroloji Dairesi’nde altyapıyı ve tahminleri geliştirecek yatırıma yönelik para ayrılmamasının üzücü olduğunu dile getirdiniz. Sn. Şahinler, devlet alacağına şahin, yollara yatırıma kaplumbağa işlevini aksatmadan sürdürüyor. Af edici olmayan yollar can almayı sürdürürken, anamıza acılı türkü, babamıza uzun hava yani gazel söyletirken, efendiler geride play back yapmayı tercih ediyor.

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