Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye’den gelen heyetin toplantı yapmasını eleştirerek, böylesi bir toplantının yapılmasının yanlış olduğunu ve zamanlama hatası yapıldığını belirttiniz. Maraş elbette atıl kalmamalı; ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan; çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur dediniz. Başkan, adamlar buraları babalarının çiftliği sanıyor. Türkiye’de basını susturdukları gibi buralarda da televizyon sahiplerine baskı yaparak programları kaldırmaya ve basın mensuplarını susturmaya çalışıyorlar. Aslında Mesele Kapalı Maraş’ın açılma meselesi değildir. Mesele Maraş’ın isminin önündeki kapalı kelimesinin kaldırılması ve sahiplerinin evlerine gelip yerleşmesi meselesi de değildir. Mesele seçim öncesi ‘Şov’ ile birilerinin işaret edilmesi meselesidir. Sn. Akıncı, buralarda yaşayanları emir eri olarak gören ve biz yaparız olur kafasında hareket edenlere bizler bir beden büyük geliriz.Gönlünü yıkayıp arıtmamışların,habire abdest alıp durmalarından fayda beklenmemeli ve ceza kesilecekse, savcının da, hâkimin de bizler olduğunu zamanı gelince onlara göstertmeliyiz.

**

Sn. Fuat Oktay, Maraş’taki yuvarlak masa toplantısından sonra, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Kıbrıs'ta yarım asırdır barış arayışı içinde olduğunuzu ve bununTürk milletinin bir özelliği olduğunu, gittiği yere de barışı götürdüğünü belirttiniz. Maraş’ın, Kıbrıs Türkü'nün toprağı olduğunu ve artık Kapalı Maraş'ın 'kapalı'sınıkaldırmak gerektiğini söylediniz. Da, nihayet bir kararı verme lütfunu Kıbrıslı Türklere bırakırken, görüşmeci sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya neden yuvarlak masa toplantısında bir koltuk ayrılmadı dersiniz? Barış getiririz derken, umarım bizim komşunun oğlu ‘Barış’ı getirmemişsiniz. Çünkü ima ettiğiniz barış 50 senedir buralara uğramış değil. Onun yerine buralara hırsızlar, dolandırıcılar, katiller uğramaya başladı.Sn. Oktay, Maraş’a bakarken ağzınız tatlılaşıyor.Ama Bal demekle ağız tatlanmaz bilesiniz. Ve ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunun da unutulmaması gerektiğini bilmelisiniz.

.**

Sn. Erhan Arıklı, önünde ‘Kapalı’ ibaresi olan Maraş’ın önündeki kapalı sözcüğünü kaldırmak isteyenlerin başında bizim gibi sizde ilk sıralarda yer alıyorsunuz. Ve Maraş’ın uluslararası hukuk içerisinde açılması gerektiğini bir milyon on bin yüz kere söylemiş bulunmaktasınız. Tamamda bir milyon kez tekrar ettiğiniz ama uyandıramadığınız ‘Maraş’ı şimdi birileri uyandırmak için neden dürtüyor dersiniz? Bayram değil seyran değil, baldız yerine neden birileri bizi tamda seçim arifesinde öpmek istiyor dersiniz. Seçim yarışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı dışında seçim yarışı içerisindeki Başbakan ve yardımcısı dışında adaylığımı açıkladım, açıklıyorum diye bas bas bağıran Sibel Siber ve kime veya kimlere destek verdiği belli olan Eroğlu da ‘Şov’ içerisinde yer alırken, sizin ve Tufan Erhürman’ın pas geçilmesini siz neye bağlıyorsunuz? Sn. Arıklı, bu şov arenasında belki birileri size‘Yeşil Işığı’ yakmadı. Ama olsun. Çünkü o birileri sizlerin Kırmızı’da dahiç durmadığınızı öğrenecekler.

**

Sn. Asım Akansoy yaptığınız açıklamada, daha önce KKTCBakanlar Kurulunun, kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapma kararı aldığını duyurduğunu belirttiniz. Ama bu çalışmanın aylar geçmesine karşın bitmediğini dile getirdiniz. Sonrasında Maraş’ın önündeki kapalı kelimesinin kaldırılacağından dem vurulmaya başlandığını ifade ettiniz. Bu kapalıyı kaldırma operasyonuna Cumhurbaşkanının davet edilmemesinin de kabul edilebilir bir durum olmadığını, seçime iki ay kala bu tür adımların, demokratik yaşama müdahale olduğunu söylediniz. Ve Barolar Birliğinin seçim öncesi bu tür bir operasyonun parçası olmayı reddetmesinin onurlu bir davranış olduğuna vurgu yaptınız. Sn. Akansoy, buraları, bir telaş sarmış gidiyor. Batıda Yıl Başı. Doğuda Yaşama Telaşı. Bizde de ‘Emir eri’ olacak adayı koltuğa oturtma savaşı.

**

Sn. Ertuğrul Yavuz sosyal medyadaki paylaşımınızda,Türkiye kökenli birisi olarak, Türkiye yetkililerine atıfta bulundundunuz ve Akıncıya oy veren insanları TC karşıtı görüyorsanız KKTC halkının%61 demek ki TC karşıtıymış. Bumu yani dediniz. Ertuğrul gardaş, bazıları gülün, dikenin himayesinde yaşadığını sanır. Kim gül dikenin himayesinde yaşar demişse yanlış söyledi. Birileri sanırım dikenin itibarının gülün himayesinde olduğunu artık anlamalı. Hacı amca, kimse böyle suskun durduğumuza bakmasın. Dağların da sesinin çıkmadığı unutulmasın.Onlar çığ ve heyelan olarak seslerini duyurur. Ve o sesin ne kadar yıkıcı olduğunu o an gösterir.

**

Sn. Saffet Aşaroğlu Abi öyle bir algıoperasyonu var ki akıllara zarar ve çok üzuntü vericidir. Kendilerine yani AKP’ ye ve onun yanlışpolitikalarınayapılmış her türlüeleştiriyiTürk (Anadolu ) halkınayapılmış gibi göstermekteüstlerine yoktur. Erdoğan’ısevmiyorsanızTürkiye’yive Türkhalkını sevmiyor oluyorsunuz dediniz. Sn. Aşaroğlu, siyaset arenası bir oyun.Koyun sürüleri ile Geyik muhabbetlerine kananların figürleri ile süslenengrafikleri hoşuma gidiyor. Bu efendiler, mutluluğu çorba yapıp, içmemiz için elimize çatal veriyor. Sonrasında bizleri çıkmaz sokağa bırakıp, yolun açık olsun diyor.

**

Sn. FikriMarasali, yakmış olduğun kıvılcım Orman Yangınına dönüştü. Öncelikle bir avuç genç olarak başlattığınız ‘Yol Yoksa Seyrüseferde yok’ eylemi herkesi dürterek uyandırmaya başladı. Bir avuç derken bu durumu kitleler sahiplenmeye başladı. Bir avuç derken şimdi caddelere sığmaz oldunuz. Hayat Pahalılığı ödeneği ile Asgari Ücrette topal ördek olan ve yollarda trafik kazasında ölümlere kayıtsız kalan hükümete yönelik tepkilere sizin sayenizde sendikalarda katıldı. Hür İş 18 Şubat tarihinde yapacağınız eyleme destek vereceğini açıkladı. Birçok sendikanın da bu destek sonrasında, destek kervanına katılması bekleniyor. Sevgili Fikri, nihayet, kar tanelerinin bir birine zarar vermeden birlikte yol alma becerisindeki örneği benimsemeye başladık. Ve kar taneleri gibi birlikte yol almaya başlıyoruz.

**

Sn. Abdullah Korkmazhan, Eğitim Bakanlığının açtığı öğretmen münhaline başvurdukları gerekçesi ile Levent Schools Ltd’in bir grup öğretmenin işine son vermesinin keyfi ve kabul edilemez olduğunu belirttiniz. Ve bu işçi kıyımına imza atanları şiddetle kınadığınızı vurguladınız. UBP-HP hükümetini, keyfi bir şekilde işten durdurulan Levent Schools Ltd öğretmenlerinin hakları konusunda adım atmaya çağırırken, daha iyi bir iş arayışında bulunmanın ne suç ne de işten atılma sebebi olamayacağını kaydettiniz. .Sn. Korkmazhan, serzenişinizde çok haklısınız. Ama artık içi boş silahtan değil, adalet terazisini kaybeden, vicdanı boş insanlardan korkmamız gerekir. Çünkü şeytan boş silahı değil, içi boş insanı doldurur.

**

Savcı Mustafa AtakaraGirne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, küçük iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan birisinin ceza almaması için biriler tarafından delillerin karartıldığı belirtilerek soruşturma açılması talimatı verildi. Bu noktada kolanın sizi de sardığı ve aleyhinize soruşturma açıldığına vurgu yapıldı. Soruşturma emri verilirken, Yüksel Savcılar Kurulunun da sizin için toplandığı belirtildi. Sn. Atakara, millet bu gibi durumlarda balık baştan kokar diyor. Bence bu terim artık zaman aşımına uğradı. Hakkınızdaki iddialar inşallah doğru çıkmaz. Çünkü doğru çıkarsa balığın yalnız başı kokmayacak. Tuzda kokmuş olacak.

**

Sn. Hasan Esendağlı, KKTC Barolar Birliği Başkanı olarak, görüşmeci sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın davet edilmediği, Muhalefet partilerinin başkanlarının es geçildiği, Maraş’taki yuvarlak masa toplantısına baro olarak katılmamanız halk nezdinde çok olumlu bulundu. Kıbrıs Türkü’nün menfaatleri denilerek, yapılan bu harekette, üç beşi hariç, Kıbrıs Türkü yerine, Türkiye yetkililerinin boy gösterip şov yapmasına alet olmamanızsize yönelik sempatinin büyümesine neden oldu. Bir hukukçu olarak, adalet diyenlerin Adalet ablayı öldürmelerine, Adil düzen diyerek Adil amcanın sinirden kalp krizi geçirmesine, hak hukuk sözcüğünü dillerinden düşürmeyenlerin yaptıkları ile Hakkı dayıyı hakkın rahmetine kavuşturanlara, vicdan çok önemlidir diyerek sergiledikleri ile Vicdan ablayı öldürenlere, bir Kıbrıs çocuğuyuz. Hisar üstünde büyüdük. Altında pirili oynadık. Tek pirili için göz yaşları döktük.Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için yuvarlak masayı yakarız dediniz.Ayşaba, vallahi Hasan ovlucuğuma ve başkanı olduğu Avukatlara helal olsun dedi.

**

Sn. Erdoğan Bekiroğlu, Ankara’dan abim gelmiş Maraş'ta bir bayram havası.Olan 40 yıldır iki elinizle bir gözünüz çıkaramadınız. Mundar ettiniz güzelim ülkeyi. Kompradorlar sizi. Abileriniz da kurtaramayacak sizi. Birgün gelecek evinize gideceksiniz ve evdeki çocuğunuz size hesap soracak. Geleceğimize bıraktığınız borcu ödeyemeyecek. Hala daha akılgoymazsınız hayatımızı yalana çevirdiniz hala daha yalan ile dolan ile günü kurtarmaya çalışırsınız dedin. Sevgili Erdoğan, bazı insanlar gücün yaydığı ışığın peşinden giderken dümeni iyi çevirmek için kaptan olurlar. Bazıları ise siyasi mevta olmuş durumunu geçtik, cismi bile gitmiş, gölge peşinde koşmaktan yorulmazlar. Ben bunlara artık ağzım ile küfür etmiyorum. Bir yerim ile katıla katıla küfür edercesine gülüyorum.

**

Sn. Derman Şaraçoğlu,Maraş'taki fetihçi provokasyona, kısa ve net karşılık veriyorum. Mustafa Akıncı dedim diyorsun. Aman Derman gardaş, eskiden sempati ile baktığımız için isimlerinin altını, sonrasında bu dağ ve ovaların efeleri biziz edalarında dolaştıkları için isimlerinin üstünü çizdiğimiz, Akıncı düşmanı TC Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı senin bu sözünü duymasın. Haa duyarlarsa duysunlar. Boş gelir tırıs gider diyebilirsin. Hatta bugüne kadar verdiğimiz değerin, karşılığını görmedik. Gördüğümüz değeri veriyoruz ki, herkes yerini bilsin de diyebilirsin. Bence boş ver. Çünkü bir gün onlarda ağacın ne kadar yüksek olursa olsun. Birgün yapraklarının yere düşeceğini ve kuruyan o yaprakların rüzgarın önünde sağa sola savrularak maskara olacağını öğrenecekler.

**

Sn. AyseÖztabay, bizim tarafın televizyonlarını bırakıp, Rum’un PIK1 televizyonunda boy göstertmeye başladığınızı gözlemledik. Üstüne üstlük, PIK TV’de adamızdaki kadın haklarını ve ihlallerini konuştuğunuzu belirtirken, güzel ağırlandığınızı ve SaviaOrphanidou, Deniz Birinci veElitaMichaelidouile samimi bir sohbet gerçekleştirdiğinizi dile getirdiniz. Hacı amca yahu Hristiyan bir toplumun televizyonuna bir Müslüman kadın olarak çıkmanın dini açıdan sakıncalı olduğunu o Ayşe gızım, bilmiyor mu? Şimdi biz, bize Türklüğü ve Müslümanlığı öğretecek olanlara derdimizi nasıl anlatacağız. Müslümanlığımızı onlara nasıl ispat edeceğiz dedi. Sevgili Ayşe, inan ben bugüne kadar hayatımdan kimseyi çıkartmadım. Sadece yerlerini değiştirdim. Sen ve senin gibi hak edenleri kutladım, döndürek ile yağ ve grasocu takımını, Arif Hoca’dan selamlarınız var diyerek şutladım.

**

Sn. Ayşegül Özmen Garabli, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, yanına Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ı da alarak, Maraş'ı açacağız dediğini söyledin. KKTC'ye yeni bir hastane yapacağız ifadesinde bulunduktan sonra, Türkiye seçimlere malzeme yapılmamalı diye eklediğini ifade ettin. Hocanım, Fuat Bey ve Türkiye bizim seçimlerimize bugüne kadar yapılanları saymazsan, bir defa bile müdahale etmedi. Elçilik ekiplerinin eski seçimlerde Tuzla, Karpaz diyerek oralarda çifte telli oynadıkları defteri suya düştü ıslandı ve okunmuyor. Bu seçimlerde bir Medya Patronuna şunu parlat, şuna dokunma, Akıncı’yı da eşek sudan gelinceye kadar döv al sana şu kadar bin törkiş lira hiç denilmedi. Hocanım, bugün göz yumduklarımız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır. Bunun için ne ile temizledin diyenlere ‘Mintaks’ ile canım mintaks ile demek yerine seçim kutusu ile canım seçim kutusu ile demek galiba daha doğru olacak.

***

Günün Fıkrası

Günün Sözü

Günün Fotosu