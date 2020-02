Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, yaptığınız açıklamada, bu topraklarda yaşayan herkesin, buranın Türkiye’ye dost bir coğrafya olmasını istediğini belirterek, “Türkiye ve Türkiye’deki kardeşlerimizin iyiliğinden, daha mutlu bir geleceğe ulaşmasından başka isteğimiz yoktur, olamaz da dediniz. Ancak diğer yandan da kendi hayat tarzımıza, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, laik yaşam tarzımıza da saygı duyulmasını bekleriz. Bize kimsenin 'hayatınızı böyle yaşamalısınız' demesini de kabul etmeyiz” ifadesinde bulundunuz. Türkçeden Türkçeye tercüme edersem, sanırım, be efendiler, biz özgürlüğü kendine felsefe edinmiş sokak kedisi gibiyiz. Ciğercinin camı önünde, ciğerdeki cama bakarken, besleme diyen ve tekmeyi basan ciğercinin kedisi olmak istemeyiz imasında bulundunuz. Sn. Akıncı, bizleri kardeş olarak değil, yavru olarak görmeyi sürdüren birileri, Kıbrısı bal alınacak petek, bizleri de petekte bal yapacak arı olarak görüyor. Ama o birileri ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutmaması gerekir.

**

Sn. Tolga Atakan ve Ayşegül Baybar, YDP Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Erhal Arıklı’ya, Meclisteki konuşması sonrasında sert bir şekilde cevap vererek “Siyaseti bu hale getirmeyin” dediniz. Arıklı’ya her hafta aynı şekilde kürsüden, dedikoduya dayalı, yalan ve gerçek olmayan şeyler üzerinden siyaset yapmaya son veriniz derken, arazi dağıtmadığınızı dile getirdiniz. Sn. Atakan ve Sn. Baybars, kabahatlısınız. imar yasası ile Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi bölgesinde birilerinin rantına dur dediniz. Kapişari düzeninde kapanın elinde kalanlara dur dediniz. Projesi bile olmayan yapıların sürer gider durumunu önlediniz. Sonrasında otlar içerisinde kalan ve artık çürümeye yüz tutan yarım hatta urup inşaatlara ‘Casino’ izni verilmesini önlediniz. Kabahatlisiniz ve bu kabahatin bir karşılığı var. Ceremesini ödeyeceksiniz. Sn. Bakanlar eskiden hayatın bir tek gerçeği vardı. O da “kariyerdi’ Sen çalışırsın karı yerdi. Ama şimdi durum ters yüz oldu. Siz çalışıp didineceksiniz, karı yerine patron yiyecek.

**

Sn. Yiğit Bulut,belli ki Yiğit ismi size boşuna takılmamış. Başdanışmanlığını yaptığınız Erdoğan’dan aldığınız güç ile başdanışmanlık ünvanınızın yanına birde yağlama ve grasolama ustası ünvanını ilave etmeniz boşuna olmadı.‘Jöleli" lakabıyla yiğitlik yaparken, kan döktük ve aldık. Denizaşırı vilayetimiz dediğiniz KKTC’ye ne yani oraya ‘Şenkel ‘ vizesi ile mi gideceğiz demeniz sizin için vay be ne kahraman denilmesine neden oldu. Bulut olup, olup dolu olarak yağarken, isminize yaraşır bir girişimde bulunarak Millet sizi Suriye’de de görmek istiyor. İdlip’te ön saflarda çarpışırken, yaratacağınız destan, sanırım çocuklarımıza ders olarak okutulacak. Sn. Bulut, mesele işkembe-i kübradan sallarken, sanal olarak dolu olarak yağmak değil. Mesele Başdanışmanlığın verdiği sanal güç ile Yiğitlik taslamak hiç değil. Mesele İdlip’te Mehmetçik ile birlikte savaşıp, kan dökerek İdlip’i de vilayet yapmaktır. Hacı amca, ah be Yiğit, işkembeden bol keseden sallarken, insanın evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kapladığını bilmelisin. Yiğitlik sallamadan değil yürekten geçer. Ve gereğini yapar. Tabi o yürek yerse dedi.

**

Sn. Erhan Arıklı, bugünlerde sinirden burnundan soluduğun söyleniyor. Meclisteki sinirli halinde sanırım bunu doğrular nitelikteydi. YDP’nin manifestosunu açıkladığını ancak devletin haber ajansı TAK’ın bu haberi izlemediğini ve kamuoyu ile paylaşmadığını ifade ettinç Ve bu konuda “TAK partizanlık mı yapıyor diye sordun. Taşıma izinleri, arazi dağıtımları, kırsal kesim arazisi dağıtımlarının da seçim öncesinde sürdüğünü ifade ederek hükümeti şiddetle protesto ederim dediniz. Sn. Arıklı, manifestonuzun açıklanmaması konusunda haklısınız. Ancak arazi konusunda da sanırım haksızsınız. Çünkü, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars size verdiği cevapta arazi dağıtılmadığını ifade ederken, henüz tamamlanmamış otellere verilmek istenen Casino izinlerine bile okey demediğini sanırım görmeniz gerekirdi. Ayşaba, arazi konusu hariç birçok konuda haklıdır. Beş parmakta olduğu gibi siyasetteki politikacıların da hepsi bir değil. Çünkü beş parmağın beşi de bir olsaydı orta parmak kimsenin zoruna gitmezdi dedi.

**

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, hodri meydan be diyerek, arazi verin. Kalkınmadan krediyi de verin. Kumarhane izni de verin. 15 yıldızlı otel yapmazsam Namerdim dedin. Hükümet istifa etsin çünkü kriz çıkacak. Ne memleket be amma. Kimdir be amma bunlar ifadesinde bulundun. Hüseyin hocam, alışkanlıklar insanların kölesidir. KKTC bol kepçe lokantasındaki çukur tabaklara doldurma alışkanlığı henüz hızını kaybetmedi. Çukur tabak doldurulurken, kepçeye biraz az geldimi, birileri bir yerini yırtar, nasırına basılmış gibi avaz avaz bağırırken yırtılan yeri başına takke niyetine geçirir. Arazi menüsünden sonra esas yemek olarak Kalkınmadan alınacak okkalı biftek ile kuzu dolmasına geçilmek sonrasında da günün tatlısı olarak casino izni tatlısı mideye indirilmek istenir. Haaa biryerden androş, (Takoz) konmaya çalışıldımı? Midede ne varsa hepsi üzerinize boca edilmeye çalışılır. Sevgili Hüseyin, bu goy goycu takımı ile ilgii düşüncelerimin hepsi mantıklı. Ancak yasal değil. Bu nedenle bunlara ağzım ile sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerim ile katıla katıla gülüyorum.

**

Sn. Serkan Mesutoğlu, bir Avukat, bir hukukçu olarak, ekmek elden, su golimbadan felsefesi ile hareket edilmek istenen Müşavirlik olayına androşu koyuverdin. Adamların, partilerinin bir armağan niteliğinde kendilerini getirdikleri o makam ve mevkiden ayrılmaları halinde bile suyu golimbadan, ekmeği de kendilerini o makama getirenlerin sağladıkları rant sayesinde elden yemeği sürdürmek istemelerinin önüne set çektin. Anayasa Mahkemesi, yaptığın başarılı savunma sonrasında, Müşavir yaratılmamasını sağlayacak yasa değişikliğinin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.Dava açıldığında müşavir olma beklentisi içerisinde olanlara Anayasa Mahkemesi, ‘Müşavir olmak konusunda kazanılmış bir hakkınız yoktur. Haklı bir beklentiniz vardır. Ancak bu beklentinizi hakkaniyete uygun ve meşru beklenti kabul etmek adil görünmemektedir dedi. Ve itirazı dürüp büküp, çöp tenekesine attı. Sn. Mesutoğlu, insanın içinde or....luk varsa, onu zincire vursanda inan rahat durmaz ve o zincirin kilidiyle oynaşır. Ama maşallah sizder öyle bir kilit koydunuz ki, değil oynaşmadan, pensa ve çekiç ile açılmaz.

**

Sn. İbrahim Benter, Evkaf’ın genel müdürü olarak yaptıklarınızdan sonra tıp alanındaki faaliyetleriniz de ilgi ile izlenmeye başlandı. Tıp alanında, özellikle ‘Koronavirüs’ ile ilgili çalışmalarınız, yalnız Kıbrıs Türkü için değil dünya için umut ışığı oldu. 2015’te keşfettiğiniz Angiotensin protein zinciri ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını önleyebiliceğiniz belirtildi. Bu konudaki çalışmalarınız daha önce Sn. Benter, ürettiğiniz “ACE2/Angiotensin-(1-7)” isimli sistemle Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan ve özellikleri henüz tama olarak anlaşılamayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önüne geçebileceğiniz açıklandı. Başkan, kopya düzenine göre oturan öğrencilerin, yerlerinin değiştirilmesi sonrasındaki bakışmaları, en hüzünlü ayrılık sahnesinde bile yoktur derler. Ancak şimdi o bakışlar sizin sayenizde tarih olacak. Çünkü buluşunuz sayesinde köküne kibrit suyu dökülecek olan Koronavirüs’ün elveda derken ki, bakışları o bakışları hiç aratmayacak.

**

Sn. Abdullah Azizoğlu, Rum Kesiminden, KKTC’ye gelerek turist gezdiren Rum rehberlere sağlanan olanağın, Kıbrıslı Türk rehberlere tanınmamasını eleştirerek, bu konuda alınması düşünülen karara destek verdin. Ve yaptığın açıklamada“Mütekabiliyet” dediğimiz işte budur. Madem rehberim turist götürüp gezdiremiyor, onlar da gelmemeli. Üstelik Rum rehberlerin büyük çoğunluğu, KKTC var olduğunda dünyaya gelmemişti. Kuzeyi turistlerle birlikte öğreniyor, “Helenizm” neyi emrediyorsa onu anlatıyorlar. Top şu an Başbakan Tatar'ın ayağında dedin. Da, gol pasını alan senterforlar bazen boş kaleye golü atma becerisini gösteremiyor. Ya topu kalecinin kucağına teslim ediyor yada altıpas üzerinden topu taca gönderiyor. Abdullah gardaş, fakirin ölüsü. Zenginin o....luğu, Kıbrıslı Türk’ün kendisine yapılanlara karşı yükseltmesi gereken sesi, ses tellerinde meydana gelen iltihaplanmadan dolayı duyulmaz. Hatçe teyze, sıradaki sela, kendini o koltuklarda sonsuza kadar oturacağını sanan ve hiç ölmeyeceklerini düşünürken, eğilde gulle geçsin diyenlere gelsin dedi.**

Sn. Erdoğan Sorakın sevgili anneniz,Yasemin Sorakın geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Yasemin Sorakın’ın cenazesinin, 25 Şubat Salı günü Yedidalga Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefke mezarlığına defnedileceği belirtildi. Sn. Sorakın, Tanrıdan, merhumeye rahmet, sizlere sabır ihsan eylemesini dileriz. Bir hanımefendi olarak doğmak bir tesadüftür.Fakat arkasından gözyaşı dökülürken, büyük üzüntü yaratarak bir hanımefendi olarak ölmek büyük bir başarıdır. Kıymetli anneniz bir hanımefendi olarak hayata gözlerini yumdu. Bu üzüntünüzü sanırım hafifletici en büyük etkendir.

**

Sn. Nermin Nalbant, Türk Lirasının, dolar karşısında ağzının burnunun kırılması, Stg. Karşısında, tekme tokat kan revan içerisinde kalması, Euro karşısında yerlerde sürüklenmesi sonrasında, kedi mamalarının arttığını dile getirdin. Ve Kedi mamalarına öyle zam gelmiş ki, Abidini her akşam kebapçıya götürsem daha hesaplı olur dedin. Sevgili Nermin, özgür sokak kedisinin felsefesini öğrenmeyen emir erleri, ciğercinin camının önünde sürekli ciğere bakan ve yediği tekmelere karşın, camın önünden ayrılmayan ‘Ciğercinin kedisi’nin felsefesini benimseyenler yüzünden senin Abidin yarın kebapçının önünden bile geçemeyecek. Kadınların ‘5 dakikaya hazırım’ cümlesi ile erkeklerin ‘5 dakikaya geliyorum’ cümlesi ölümüne kapışırken, kimse ile kapışmayan ve hep hazırolda bekleyen emir erlerinin ‘Yes Sir’ kelimesi yapacağını, Abidin ile Abidin’in sahiplerine yapıyor.

**

Sn. Gelmiş geçmiş Posta Müdürleri, büyük başarılara imza atarak, KKTC’yi, Guiness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandırmanızı kutlarız. Bu yönündeki üstün başarınızı avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlarız. KTC'de Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 1 yıl 4 günde giden mektup inanın gözlerimizi yaşarttı. Dörtlü koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya'nın görevdeyken, Lefkoşa'dan Beyarmudu'na gönderdiği mektubun, 1 yıl 4 gün sonra,çok kısa, mini minnacık gibi kısa bir sürede Beyarmudu'na ulaşatırılmasını gönülden tebrik ederiz. Hatçe Teyze, başarılı adam karısının harcayabileceğinden fazla kazanandır. Başarılı kadın ise böyle bir adam bulandır. Ancak başarılı devletlerin ise ismini Guiness Rekorlar kitabına altın harfler ile yazdıran böylesi yöneticilerdir dedi.

**

Sn. Raziye Kocaismail, kanser hastalarına verdiğiniz büyük destek gönüllerin sultanı, kanser hastalarının başının tacı olmanıza neden oluyor. Kanser hastaları ile ilgili olarak yapılmakta olan işlermlerin, 1 aydır KKTC’de yapılamadığı öne sürüldü. Yakalandıkları hastalık nedeniyle madden ve manen yıkıma uğrayan hastaların Türkiye’ye sevk edildiği açıklandı. Türkiye’de gerekli çekimlerin yapıldıktan sonra hastaların geri geldiği öğrenildi. Tabi bu yönde yapılan uçak, tedavi, konaklama ve yiyecek, içecek gibi masrafların ya hastanın veya devletin kesesinden çıktığı çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Bu durumu dile getirerek serzenişte bulunduğunuzu gözlemledik. Raziye hanım, ülke insanı üzüm gibidir. Sizin vereceğiniz ilgi, emek ve sevgiye göre ya şarap olurlar ya da sirke. Sizin muhteşem çabanız sonrasında birçok insan, hayata tad veren lezetli bir şarap, bazı siyasiler ise tadı bile tiksinti veren sirke olur. İnanın ben bunlar için ‘Delete’ tuşuna parfüm sıktım, kokulu silgim oldu. Sildim, kokulu kokulu gidecerkler.

***

