Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, Suriye’deki yüksek basıncın yarattığı fırtına şiddetini artırıyor. Kıbrıs’ta iseAnastasiadis isimli döndüreğin, yarattığı alçak basınç soğuk havaya neden oldu.Yüksek basıncın etkisi ile ortaya çıkan halk hortumu ise barikatı yerle bir etti. Bir tabiat olayı olan El Nino, etkisiz Talat rüzgârlarına neden olurken, onun kız kardeşi La Nina’nın yarattığı Sibel rüzgârları da 5 bufor şiddetinde esmeye başladı. Sn. Akıncı, boşunaalçak basınç ile yüksek basınç ve El Nino’nunyanısıra La Nina’yı suçlamayın. Bazılarınınkullanıcı hatası olmasında da aramayın. Hatayıyüreklerinin doğuştan dеfolu olmasında arayın.

**

Sn. Kudret Özersay,seçim yasaklarına saatler kala, CAS çalışanı 45 kişi UBP’nin hükümet kanadı tarafından, kamuda işe başladı.HP’nin Sosyal Konut yasası ile öne çıktığı ve Güzelyurt’ta ilk sıraya yerleştiğiniz bir durumda, CAS ile atağa geçildi ve 45 CAS çalışanı işe alınarak dengeyi kurmaya çalıştıkları söyleniyor. Bu durumda HP’nin,hükümetten çekilip çekilmeyeceği sorgulanıyor. Sn. Özersay, HP’nin hükümetten çekilip çekilmeyeceğini bilmiyoruz. Ama inanın yalnız olmak yanlış bir kalpte olmak daha iyidir. Bilmem anlatabildi mi?

**

Sn. Ali Pilli,öncelikle yangın çıkan ve büyük bölümü hasar gören hastanemiz için öncelikle hapsimize geçmiş olsun. Sağlık Bakanı olarak herhalde bizim mühendislerimiz ile uzman kişilerimize güvenmediğiniz için hasar tespiti için Türkiye'den gelecek uzmanların beklendiğini söylediniz. Millet kendi mühendislerine güvenmeyen bir "devlet", ne işe yarar diye soruyor.

**

Sn. MehmetaliGürözKoop-Sen başkanı olarak,Cumhurbaşkanı seçimleri yasaklarının başlamasına bir gün kala, hükümetin özellikle UBP kanadının istihdam çabaları çerçevesinde Koop. Merkez Bankası ve iştiraklerine işçi ve memur istihdam yapma planları olduğunu öğrendiğinizi belirttiniz. Hükümete rest çekerek, Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’e bağlı, Binboğa Yem fabrikası, Süt ve KoopLevazım'a personel istihdamı yapılması halinde, süresiz genel grev dahil her türlü yasal eylemde bulunacağınızı duyurdunuz. Sn. Güröz, seni bilenler, senin gözünde küçülmüş insanlarla büyük “Hesapların” olmayacağını bilirler.Hayırlısı diyelim. Diyelim de karnına vurulunca ah arkam diyenleri de unutmayalım Unutursak işe girmeyen torpilsiz vatandaşın içi, bu konuları es geçen bizlerin dışı yanacak.

**

Sn. Cenk Ozdağ, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, devlet hastanesinde çıkan yangın esnasında, birçok özel radyo ve televizyonun canlı yayın yaptığını, pek çok yetkilinin olay yerinde ve açıklamalar yapıyor. Daha sağlıklı bilgi alırım diye açtığım devletin radyosunda ise tık yok. Sunucu hanım buğulu sesiyle konuğuna hayata dair konularda güzel güzel sorular sormakta iyiki özel yayın kuruluşları var dedin.. Ah be Cenk, bu ülkede sahibinin sesi olanlar, toprak kadar kıymetli, diğerleri bir ot kadar değersizdir. Hеrkеs bir şekilde yaşıyor işte. Kimileri düzgün, kimileri defolu.

**

Sn. Arif Alasya, sosyal medyadaki paylaşımında, Devlet Tiyatrosunun yanmasının üzerinden 21 yıl, devlet laboratuvarının üzerinden de 3 yıl geçtiğini belirttin. Ve yanan bu binaları bu kadar süre içerisinde yapamayan hükümetlerin hastaneyi nasıl ve kaç yılda tamir edeceğini sordun. Arif gardaş bak sen çok aceleci davranıyorsun. Yani hastanenin toparlanması için bir 50 yıl beklesen kadı günah mı yazar? Bak ben siyasilerin biz halka attıkları kazıkları saklıyorum. Günü geldiğinde onları ağırlayacak ve hediye edeceğim bir şey olsun istiyorum.

**

Sn. Lale Bicim açıklamanızda, yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi ile ilgili olarak soruşturma başlatılmalı ve ihmal varsa açıklanmalıdır dedin. Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı NikosToskas’ın, Atina yakınlarındaki 91 kişinin ölümüne neden olan Mati bölgesindeki yangınlar nedeniyle istifa ettiğine vurgu yaptın. Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras’ın da Toskas'ın istifasını kabul ettiğini belirterek bizde istifa müessesinin çalıştırılmadığı imasında bulundun. Sevgili Lale, Meclis-i Mebusan’ın mümtaz üyelerinin birçoğu, bizim siyaset arenamızın ‘Best Seller’ kitabının bitmiş ve ölmüş karaktеri dışında bir anlam taşımıyorlar. Vallahi bazılarına adam gibi vekilliğinizi bilerek iş yapın diyorum . Ama onları zor durumda bırakmak istemiyorum

**

Z.A henüz 20 yaşında olmana karşın el çabukluğu marifet, ne yürütürsen ganimet düşüncesi ile hırsızlık mesleğinde ilerlemeyi seçmişsin. Mağusa’da bir alış veriş merkezinden, yükte hafif pahada ağır ne varsa cukka etmişsin. 989 TL’lik malı cukka ederken yakayı ele vermişsin. Sanırım bu yaptığın hayatını kararmaya değmedi be abim. Bak hırsızlıktan elde edilen para yanan mum gibi ve parlayan saman alevi gibidir. Porrr der ve söner.

**

Sn. Çelebi Ilık, Cumhurbaşkanlığı için geri sayım başladı. Sempatizanı olduğunuz Serdar Denktaş aday olmadı. Kimi destekleyeceğini daha sonra açıklayacağını belirtti. Milletvekili seçimi yarışına giren ve 7 oy ile vekilliği kaybetmenize karşın bu seçimde geri durmanız ve sesinizin çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Halbuki, bölgelerinde ismi büyük harflerle yazılan sizin ile birlikte bölgelerine sevilen isimlerin, aktif olarak bu seçimde boy gösterecekleri bekleniyordu. Sn. Ilık, bu seçim ılık geçmeyecek. Aksine çok sıcak geçecek. Bu nedenle kapınızın yakında çalınacağı görüşündeyiz. .Sn. Ilık, seçim bağı çapa ister, tarlası da sapan. Bağ usta birisi tarafından çapalamaz ve tarla da sapan ile sürmezsen seçime katılan kişi avcunu yalar...

**

Sn.HasanHulusioğlu, 7 engelli istihdamlı arkadaşınız ile birlikte Cuma günü Çalışma Bakanlığındaki görevinize son verildiğini ve başka bir daireye tayin edildiğinizi dile getirdiniz. 13 yılan beri, görev yaptığınız çalışma izin merkezinden sürgün edilmek suretiyle Siyaset kurbanı olduğunuzu belirttiniz. 13 yıldır görev yaptığınız dairede, sürgün yemeniz dışında 7 engeli arkadaşınızın da siyasete kurban gittiğine üzüldüğünüzü ifade ettiniz. Sevgili Hasan, Baba sevgisi görmemiş bir kıza, sevgili eksikliği koymadığı gibi engelli çalışanları sürgün etmek de koymaz. Ayşaba, Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene dedi.

**

Sn. Ahmet Sözen, Necdet Osam’ın istifası sonrasında, DAÜ Rektörlüğüne aday olduğunuzu açıkladınız. Adalığınız ile ilgili olarak yaptığınız açıklamada,son zamanlarda DAÜ’nün farklı paydaş kesimlerinden gelen telkinlerin ve teşviklerin bu kararı almanıza neden olduğunu belirttiniz. Ahmet hocam, hayırlısı olsun derken, yakışır diyoruz. Bakın, DaÜ’de un var. Şeker var. İrmikte var. Vallahi helvayı kıvamına pişirecek ‘Usta’ da çıktığına göre, helvanın ortası hamur altı cıvık kalmaz.

**

Sn. UniteCyprusNow, yetkilileri, Kıbrıs'ın güneyinde CoronaVirüsü'ne yönelik tedbirler kapsamında "bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere" Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını kapatma kararını saçma ve keyfi alarak nitelendirdiniz. Yedi geçiş noktasından dördünü kapama kararının alınması, hem halkın zekasına, hem de haklarına karşı yapılan bir saldırıdır dediniz. Sn. yetkililer, Anastasiadis ve onun şürekası gibiler, ayakkabı numarası gibidirler. O ve onun gibilrde, her numaranın olduğu unutulmamalı. Hüsamettin amca, Anastasiais’in kararları beni en ağır küfürlere tahrik eder.Ama benim yüzümdeki o iplemez gülüş onun gelmişini geçmişini tatmin eder dedi.

**

Sn. Güneş Güneşoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili heyecan ağır ağır yükseliyor. Adaylarda yoğun bir ziyaret trafiği gözlenirken, UBP Mağusa İlçe eski Başkanı olarak sizin sessizliğinizi koruduğunuzu görüyoruz. Anladığımız kadarıyla, Mağusa Belediye Başkanlığı seçiminde sizi desteklemeyen UBP ile ilgili olarak, şu saatten sonra seçim arenasında,fırtına kopsa, sizde yaprak oynamayacak. Ne dersiniz?

**

Sn. Ahmet Benli, sırmaları ısındığı ve bu nedenle oksizen tüpünün patlaması sonrasına yangın çıktığı öne sürülen Devlet Hastanesine istenmesi halinde yardım edeceğinizi dile getirdiniz. Gönyeli Belediyesinin bu nedenle hastanenin hizmetine sunacağınıza vurgu yaptınız. Sn. Benli, bir birine zarar vermeden yol almasını beceren Kar Tanelerinin örneğini sergilediniz. Başkan küçük insanlar konuşur, ama böylesi durumlarda halkına destek verenbüyük insanlar konuşulur…

**

Sn. Devrim Barçınsosyal medyadaki paylaşımında, UBP, Çalışma Bakanlığı'na bağlı, İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi'ne Münhalsiz ve Sınavsız istihdam yapıyor, hükümet ortağı Halkın Partisi de buna göz yumuyor.Yesinler sizin temiz siyasetinizi dedin. Sevgili Devrim, seçim virüsü, seçim geçtikten sonra biryerlere sinip kalır. Seçim zamanı gelince tüm heybeti ile ortaya çıkar. Amip gibi bölünüp bölünüp çoğalır. Ayşaba, bazıları ayakkabı mağazası gibidir. Onlarda, her numara var. Ama o mağazaya girenler, ayakkabıların fiyatına değil kalitesine dikkat etmeli dedi.

***

Günün Fıkrası

Günün Sözü

Günün Fotosu