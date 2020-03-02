Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ali Pilli, şu veya bu sebepten hastanede yangın çıktı. Hastanenin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Hastalar YDÜ Hastanesine kaldırılarak, tedavilerine devam edildi. Hasarın giderilmesi için halka çağrı yaparak destek beklerken, bir kısım vatandaş, sigortanın neyi kapsadığını ve sigortanın hangi hasarlanan şeyi ödeyeceğini bilmediğinden hastane sigortalıydı, bu destek neyi nesi diye soruyor. Sn. Pilli, bu hastahanenin hepsimizin olduğunu ve birgün bizlerinde hasta olacağını ve sağlığımıza kavuşmak için o hastaneye muhtaç olacağımızı bilmeleri gerekir. Bu neden hastaneye sahip çıkmamız gerektiğini unutmamamız gerekir. Sn. Pilli,iyi Geceler’ diyen bir sevgilimiz olmasa da, ‘yat zıbar’ diyen bir annemiz yerine, Maşallah yarınını ve sağlığını düşünmeyen ülke insanımız var. Ayşaba, Yabancı aiIeIer, odaIarın kapısı açık oIsa biIe kapıyı çaIıp öyIe girerken, bizimkiIer kiIitIi kapıyı zorIamasının yanısıra, yarın muhtaç olacakları sağlığın kapısına bile çifte kilit atmaya çalışıyor dedi

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Sn. İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, İhtiyat Sandığında kurduğunuz düzenin maşallahlığı var. Birileri bu düzen nedeniyle ‘Yandım Anam’ türküsünü koro halinde söylerken, bir başkaları ‘Oh oh suyundan da koy’ şarkısını göbek atarak dile getiriyor. Birileri İhtiyat Sandığı ile işimi halledeyim sorun olmasın diye olaya yaklaşırken, başkaları, cep ve cepkende yer kalmadı. Biraz daha yer açayım diye düşünüyor. Haaa birde bürokrasi konusunda ‘Maşallahlığınız’ var. Dünyanın teknolojide çağ atladığı ve bir tuş darbesi ile birçok işi halllettiği çağda, siz, bir takside bağlama olayında, git avukatı öde sonra gel dedikten sonra elli tane formayı masaya koymanız gülücüklere neden oluyor. Tasarruf istenen ülkede ne lüzüm var. Ülke olarak karun kadar zenginiz ayaklarında bol keseden forma enflasyonu yaratmanız takdir ediliyor. Ayşaba, bazıları dereyi geçerken, ayıya dayı diyor. O da neymiş. Bizler teknoloji özürlüleri ile avukatına ‘Tamam canım’ siz haklısınız. Ağanın eli öpülür diyoruz.

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Sn. Nidai Güngördü, birçok belediyenin döküldüğü, çalışanını ödeme güçlüğü içerisine girdiği bu günlerde, Girne’ye gözleri kamaştıran bir bina inşa ettiniz. Birilerinin bal yapmaz sarı arılar (Mirmiyona) gibi vızılamadan başka iş yapmamasına karşın, Girne Belediyesi olarak sizlerin, bal arısı gibi sürekli üretim içerisinde olduğunuzu ve kovanınızı nefis bal ile doldurduğunuzu gözlemliyoruz. Başarınızı görüp de çekemeyen bazı kişlerin, detone olmalarına karşın uzun hava söylerken, geride birilerinin play back yaparak eşlik etmesine aldırmayın. Çünkü kişinin yaptığı iş aynasıdır, teferruata bakılmaz. Başkan, tarla sapan ile sürülmek, ekin orak ile biçilmek ister. Tarlanın ekilmesi ve ürünün kesimini yapacak ‘Usta’nın olması da şarttır. Sapan kırık, orak küt olursa, ne tarlada nede ekinde hayır kalır. Bu nedenle hem ustaya, hem bol ürün veren tarlaya, hemde o güzelim ekini kesen orağa kıskanç gözler ile bakan çok olur. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mehmet Özkardaş, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir itirafını sosyal Medyada paylaşarak Erdoğan’ın, Özgür Suriye Ordusunu ABD ile birlikte kurduklarını söylediğini belirttiniz. Ve Suriyedeki Özgür Suriye Ordusunu kimler kurmuş. Çocuklarımız kimin için ölüyormuş? Diye de sordunuz.Başkan bu çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklem değil ki? Özgür Suriye Ordusunu, 85 yaşındaki komşumuz Abdulmutallip amca kurdu. Silahlarını, 90 yaşındaki Hacı Şevki amcamız sırtında tek tek taşıyarak götürdü. Vallahi bunda ne Erdoğan’ın, nede Trump’ın suçu var. Bütün fesatın başı 85 ve90 yaşındaki gençlerdir. Başkan, bir yerlerde işler 3 şekilde yürür. Doğru şekilde, yanlış şekilde, birde padişahın istediği şekilde. Tamam gittiğimiz yol, yol değil. O yolu pek sevemiyorum. Ama yaptıkları yanlışı itiraf edemeyenlerin, limon satan yüzlerininmanzarasını inan çok seviyorum.

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Sn. Orhun Karagözlü sosyal medyadaki paylaşımında, Türkiye’de şehitlerimiz var. Hastane yangınında 3 kişi öldü.Hastane yangınında ölen Erdoğan Kalaycıların cenazesine hiçbir yetkili katılmadı. Aksine bizim siyasiler Tatlısu Ot Festivalinde yemede içmede dedin. Ve ölen birisinin kodaman eşrafından olması halinde, sivil ve askeri zevatın cenaze töreninde boy göstereceğini belirttin. Yeğen, bir tarafta, sahte yaş dökmeler ile sahte de olsa üzüntü hali ile muk yemeler, diğer tarafta adı ot olan ancak, masada kuş sütünün de bulunduğu envayi türlü yemeği mideye indirmeler. Birde bunların yanında kremalı ‘Şov’ tatlısını mideye indirme durumu var. Sevgili Orhun, görmezden gelmeyi kim bulduysa yemin ederim harika bir şey yaptı. Bir kızın çantasından çıkanlar ile ıssız adada yeniden hayat kurabileceğimiz olgusunda olduğu gibi, kaptan olup dümeni iyi çevirenlerin görmezden geldiklerini yan yana koyarak ikinci bir Çin Seddini de kurabiliriz.

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Sn. Havva Akif,bir Avukat olarak Muhasip Göksel Saydam’ın yanında çalışmanızı kimse yadırgamaz. Ancak muhtemelen bir yerden verilen okkalı torpil ile mesken tuttuğunuz İhtiyat Sandığı adına açtığınız dava sonrasında, mahkemenin belirlediği 756 bin TL’lik Avukatiye ücretini, celpnamenin gönderildiği tarihin hemen sonrasında 1500 TL’ye çıkartmanız sanırım yadırganır. Ama haklısınız, gönderdiğiniz sadece bir celpname değil. İşin ucunda, Soğan tarlasını sürmek, domates ekeceğiniz alanı nadasa koymak ve buğday ekeceğiniz alanı düzenlemekte var. İhtiyat Sandığı tatlı reonunda hazırladığınız ekmek kadayıfının üzerine koyduğunuz dondurma güzeldi. Ama dondurmanın üzerine serpiştirdiğiniz fındık ezmesi acı geldi. Sizin cep ve cepken, sevinçten ‘Yaşasın’ derken, bizim Ağızda mayfoşi bir tat bıraktı.

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Sn. Hasan Esendağlı, Baroya bağlı birçok Avukatın layıkı ile iş yaptığını, nalıncı keseri gibi hep kendine yontma yerine, bir bana, bir sana felsefesi ile hareket ettiğini söylememiz gerekir. Ancak öyle Avukatlarımız var ki, mahkemenin belirlediği ücret yerine, onun iki katını talep etmeyi kendine hak olarak görüyor. Vatandaşın reddetmesi halinde de tamam mahkemeye devam demeyi de marifet sayıyor. Anamızı öpen Kanuni’nin kadısı Ebu Suud efendi, bu durumu kime şikayet edeceğiz diyenlerin aksine, şikayetini yapanlar, şikayet ettikleri kimselerin de kıvırmada ‘Asena’yı kıskandırdıklarına tanık oluyor. Sn. Esendağlı, Avukat ücretlerinin bir sınırı varmı? Yoksa bu ücretlerin elinden ne tuttukları neden kaçanlar da mı kurtulamıyor.

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Sn. Doğan Bor, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve bir uzman olarak, bir Prof. Olarak danışmanlık yaptığınız Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Biriminin, yeni hükümetin gelir gelmez fes ettiğini belirttiniz. Bu nedenle de hastane yangınında, hiçbir radyasyon ölçümünün yapılamadığına vurgu yaptınız. Doğan hocam, tesadüfen yaşadığımız, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da ölen ölür, kalan sağlar bizimdir mantığı hakimdir. Sizin hatanız konunuzda uzman olmanızdır. Çünkü bizim buralarda işe göre adam değil, adama göre iş aranır. Sonrasında da işte böyle ucube işler ortaya çıkar. Hocam, bol elbise giyen insanları güldürür. Dar elbise ise giyeni öldürür. Bizimkiler güldürürken, öldürüyorlar.

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Sn. Mustafa Arabacıoğlu, geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığınız, Yüzleşme adlı kitabınızda, 24 yıllık siyasi hayatınızda başınızdan geçenleri anlattınız. Özellikle uykularınızın kaçtığı Annan Planı süreci öncesinde yaşananlar ile o süreç içerisinde yaşadıklarınızı detaylı bir şekilde anlatırken siyasetçi arkadaşlarınızın çoğunun bireysel beklentilere yönelik hareket ettiğini belirttiniz. Bu nedenle siyasete olan güveninizin kalamadığını ve siyasetten koptuğunuzu, en yüksek makamı vermeleri halinde bile geri dönme gibi bir düşünceniz olmadığını dile getirdiniz. Ah be doktorum. Biz nedense, kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alma yeteneğini bir türlü öğrenemedik. İlla kar taneleri yerine dolu taneleri gibi yol alarak, değerli meyve ağaçlarımızı kırıp dökerek yol almada ısrar ettik.

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Sn. Ahmet Latif, geçmiş dönemde yaşanan su tankeri olayında bazı hizmet ve satın alımlarda ederinden fazla meblağ faturalandırdığınızın yanısıra, sahte fatura kestiğiniz öne sürülerek, Akdoğan Belediyesine, inceleme yapması için polis gönderildiğini öğrendik. Başkan suç senin. Bölgeye görünüşü ile güzellik katan, meyvesi ile damaklarda tat bırakan güzelim meyve ağaçlarını yeşertmeyecektin. Üstelik seçim için geriye sayımın başladığını ve başarılı belediyelere, tank, top ve obüsler ile saldırıya geçileceğini bilerek kalkanını hazır tutarak, belkide bölgen ile ilgili yaptığın işleri askıya alacaktın. Hatçe Teyze, Ahmet ovlucuğuma selamımı söyleyin. Bu tür tertiplere boş versin tırıs gitsin. Kırk yaşlarındaki heriflere lise üniforması giydirilip, kolej öğrencisi rolü oynatıldığı dizileri örnek alarak, güzelim meyve veren ağaçları taşlayarak dallarını kıranların, ağaçları budadık palavralarına kimsenin inanmadığını da bilsin. Bunların ‘Delete tuşuna’ parfüm sıksın, kokulu silgi ile silsin gitsin dedi.

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Sn. Ahmet Tolgay sosyal medyadaki paylaşımınızda, ‘hastane zaten sigortalı, halkın bağışlarına gerek yok" türünden paylaşımlar yapanlar, iyi niyetli olamaz ve çok şaşırtıcı dediniz. O tür paylaşımlarla dayanışmaya girişen halkımızın önünü kesmek neye hizmet eder?Yangına dair sigorta ödemeleri şartlara bağlı. Hiçbir sigorta tazminatı zararın ve felaketin tam karşılığı olamaz ifadesinde bulundunuz. Ödenecek olan sigorta tazminatı miktarı ne olursa olsun, hemen ödenmez ve zamana ihtiyaç gösterir. Oysa yanan merkezi devlet hastanemizin acilen ayağa kaldırılması gerekir... Halk dayanışması yaşamsal ve önemlidir dediniz. Vallahi ben değil, Ayşaba ve Hacı amcada bu ifadenizin altına yalnız imzalarını değil, mühürlerini de bastıklarını söylüyor.Sn. Tolgay, konuşup konuşup muhabbetin sonuna geIdikten sonra, ”Amaaan boş ver dedikodu yapmış oImayaIım” diyen kadına, Türk kadını denildiği gibi, her olumlu ve halkın yararına olan işe ‘Nayır’ Nolamaz’ diyen erkeğe de ( istisna ve doğruları tenzih ediyorum) Türk Erkeği denir. Nedense hattımıza TL yükIettiğimiz dükkandan, teIefonumuza “YükIendi” mesajı geIene kadar uzakIaşamadığımız gibi işkembe-i kübradan sallayanlara da ‘Hadde be Barra’ diyemiyoruz.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, bu gün Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen "sığınmacılara" iyi bak Kıbrıslı.Ülkesi sinsi sinsi ele geçirilirken sessiz kalanların çocuklarıdır bunlar.Ülkesine sahip çıkamayanların çocuklarının sonudur yaşananlar.Ne acıdır ki, kadın, çocuk demeden kendi ülkelerini cehenneme çevirenlerin kucağına sığınmaya çalışıyorlar ifadesinde bulundunuz.Birer köle olarak. Kimsenin kimseye faydası yok.Ancak aynı kaderi paylaşanlar,kendi kaderlerini yazabilirler.Vakit geç olmadan yaşananlardan ders çıkarmak lazım.Günlük çıkarlar, çocukların geleceğinin bedelidir dediniz. Hocanım, Yapılan araştırmalara göre, kadınların çoğu 30 yaşına kadar trip, 30 yaşından sonra ise terlik, Türkiye hükümet yetkilileri de (Bazılarını tenzih ediyorum) egoları yükselip, Ozon tabakasında gezinmeye başlayınca, evin sahibini evinden kovma cüretini göstererekkadınlara nazire edercesine bolca trip atmayı marifet sayıyor.

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