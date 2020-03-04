Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Recep Tayyip Erdoğan,Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Dr. Bessam Abu Abdullah, Beşer Esad adına yaptığı açıklamada, İdlib’de, Suriye Ordusunun, Türk Ordusu'na karşı değil, teröre karşı savaştığını söyledi. Bugünkü İdlib krizini Rus uçağının dürülmesine benzeten Abdullah, çözüme dair ise ‘Astana Süreci işletilmeli, iki ülke doğrudan görüşmeli’ dedi. Esad’ın görüşelim ve Terörü bitirelim, Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayalım. İdlib’i çözelim, PKK/PYD’ye karşı birlikte mücadele edelim çağrısında bulunduğunu da belirtti. Mehmetçik’in akan kanını durdurmak, Milli Servetin savaş nedeniyle heba olmaması nedeniyle sanırım bu çağrı zamanlama açısından çok da iyi oldu diye düşünülüyor. Sn. Erdoğan, Savaş Tanrısı Ares olmak ve insanların ölümünü seyretmek yerine, zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıAthena olmak ve insanların mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak sanırım insanlık adına çok daha iyi olur.

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Sn. Kudret Özersay, son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili hamleleriniz halk nezdinde çok olumlu bulunurken, özellikle İçişleri Bakanlığı ile hayata geçirmeye çalıştığınız sosyal konut projeniz sizin artınız olmuştu. Ancak, ağır Bir suç işlemeye teşebbüs, “Sirkat” ve “Yasalara aykırı olarak başkasının kimlik kartından yoksun etme” suçlarından tutuklanan, ayrıcaeşinin kahvesine cinsel gücü artırıcı jel koyup içirmek isteyen ve kadının çantasına el koyan İbrahim Koska ile seçim propagandası yapmanız halk nezdinde tepki topladı. Bunun yanısıra, diğer adaylar dışında NTV’nin sizin ile program yapma isteği, Türkiye yetkililerinin, bazı adaylardan umudunu kestiği ve size sempati ile baktığını gösteriyor. Koska marka helvaların tadı güzeldi. Ama bu Koska başka Koska. Hocam, belki İbrahim Koska taşı küçük bir taş. Ama küçük taşların baş yardığı ve insanı kan revan içinde bıraktığı da unutulmamalı.

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Sn. Olgun Amcaoğlu,bu Maliye Bakanlığı öyle bir bakanlık ki, ağzın ile kuş tutsan kimseye yaranamazsın. Maliye Bakanı olarak bakanlık adına, mali yükümlülükleri yerine getirmek ve maaşların ödenebilmesi için ihtiyat olarak 40 Milyon TL kredi aldınız. Bundan amaç muhtemel bir aksaklık sonrasında, maaşını alamayacak olanları mağdur etmemek ve büyük harfler ile 7 desimetre gücünde çıkacak seslerin, çıkmadan önlenmesiydi. Bir aksaklık olmadı ve para kasada durdu tamam. Da, bir aksaklık olsaydı ve bu para hazır olmasaydı, şimdi yüksek volümlü ses dalgaları ile yayın yapanların o zaman ne yapacaklarını sormadan edemedim.

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Sn. Devlet Bahçeli, partinizin grup toplantısında yaptığınız açıklamada, görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum.Görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziiye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim dediniz. Sn. Bahçeli, ağa pohunun üstüne poh edilmez. Ağanın eli ise tutulmaz. Görev verilirse diyorsunuz da görev verilmez alınır. Ağa olarak elinizin tutulmayacağına göre buyurun göreve. Yalnız cepheye giderken, kaplumbağa hızı ile değil, Mehteran Takımı gibi iki öne bir geriye hiç değil, Ferari gibi son hız ile gidin. Yalnız çok gençsiniz dikkat edin. Allah Kerim diyerek çıkacağınız yolda, Kerim’in kuyusu derindir. Bir ayağınızı kaldırırken, diğerinin Kerim’in kuyusunda kalmamasına dikkat edin.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve bu nedenle görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Bahsi geçen öğretmen ile öğrenci arasında uzun süredir cinsel ilişki olduğu ve öğretmenin, öğrenciden kendisine ve arkadaşlarına başka liseli gençler ayarlamasını ve grup seks yapılmasının talep edildiği bu yönde de para teklif edildiği ileri sürüldü. öğretmenin elinde öğrencinin videolarının bulunduğu ve bu videoları başka kişilere de gösterdiğine ayrıca vurgu yapılıyor. Sn. Çavuşoğlu, yok artık dedirten bu olay sanırım geçiştirilecek bir olay değil. Seçim var eğil de gülle geçsin denilecek bir olay hiç değil. Ayşaba soruşturma can yaksa da. Kalp kırsa da devam etmeli. Netice alınınca eskiden yaptığı başarılı iş sonrasında isminin altını çizdikleri varsa, şimdi isimlerinin üstü çizilsin dedi.

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Sn. Hasan Taçoy daha önce El Sen ile imzaladığınız protokolde alınmasını kararlaştırdığınız dizel santrallerden vaz geçtiğinizi ve foil oil ile çalışan hiçbir santrali almayacağınızı söylediniz. Ayrıca elektrik dairesini de özelleştirmeyeceğiz dediniz. Bunun yanısıra Türkiye’den getirilecek boru içerisindeki kablo ile elektrikte enterkonnekte olmamızın yanısıra, yenilenebilir enerjiye devam edeceğinizi ifade ettiniz. Sn. Taçoy, santral alımından vazgeçilmesine El-Sen’in ne diyeceğini bilmem. Yenilenebilir Enerji ve kablo ile Türkiye’den elektrik sağlanması güzel. Güzel olmasına güzelde, şu yenilenebilir enerjiye ağzının suyu ile akan da çok. Hacı amca, CTP’nin hükümette oluğu 4’lü koalisyon döneminde ileri gelen bir zat-ı muhterem, büyük oranda tahsis için tazyik üstüne tazyik yaptı. Al sana ver ona, sonra neyimiz kalacak Halkımıza dedi. Sn. Bakan, bunların zirvesi,senin zeminindir. Ben bu goygoycu takımına, küfür etmeyi sevmiyorum ama halkı düşünmeyip kendine yontan ve şerefsizlik yapmaya çalışanlarada teşekkür edemem.

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Sn. Erhan Arıklı, KKTC de profesyonel askerliğin önünü açmalı, bedelli askerliği yaygınlaştırmalıyız dediniz. Ama öncelikle mevcut Uzman Askerlerin sorunlarını çözmeliyiz ifadesinde bulundunuz. Dolayısıyla, gençlerimizi en çok düşündüren hatta başka ülkelere göç etmelerine neden olan bir konuya da parmak basmış oldunuz. Sn. Arıklı, bugüne kadar eğri tuğlaların üstüne tuğla dizerek yapılan yapıda bozukluk varsa kimse gençlerin geleceğini ilgilendiren bu yapı ile ilgili olarak sizden mimarlık beklememeli. Sizin eleştiriniz dikkate alınarak, Mimarlığı bugüne kadar dünyaları verdiklerimiz, ama dünyamızın içine edenler yapmalı.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, buda mı oldu? Pes yani dedirten bir olay sonrasında, bir öğretmenin, eğitim vererek, vatana millete hayırlı bir vatandaş olması için emek vermesi gereken bir öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülüyor. Bahsi geçen öğretmenin, 6 ay süreyle açığa alındığı belirtilirken sosyal medya ortakları ile gurup seks yapma önerisinde bulunduğu ileri sürülüyor. Sn. Manavoğlu, Bu kapsamda, polis ve bakanlıkta soruşturmanın hangi aşamada olduğu, öğrencileri, öğretmen ve “ortaklarından’ kimlerin koruyacağı, bahsi geçen diğer şüphelilerle ilgili herhangi bir adımın atılıp atılmadığı ve bu şüphelilerin suça ne noktada dahil olduğu konusundaki soruların cevap beklediğine vurgu yapılıyor. Ve sizin tarafsızlığınıza güvenilerek soruşturmayı genişletmeniz isteniyor. Ayşaba, Süleyman ovlucuğum bunların kuyruğuna çok sağlam bassın. Öyle bir bassın ki bunların havlamaları ‘Ozon Tabakasından’ bile duyulsun dedi.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığınızın kaldırılması sonrasına, Meclise seni eşek tepsin. Dikomo’ya kadar yolun var imasında bulunarak kapıdan içeri girmemeniz bukez raporlara yansıdı. Meclis Başkanlığı, hangi milletvekilinin ne kadar rapor ve mazeret izni kullandığına ilişkin veri paylaşmazken, birileri yemeden içmeden sizin 35 Meclis birleşiminin Hiçbirine katılmadığınızı ispiyon etti. Sn. Özgürgün şaka için kurulmayan, birilerinin emir erliğini layıkı ile yapmasının yanısıra,45 kişiye Ceylan Derili, bir kişiye aslan derili, Bir kişiye de İmparator penguen derili koltuk sağlamak için kurulan, KKTC Meclisine teşrif etmeniz inan kimsenin umurunda değil. Hatta birçoğu sürer gider bu durumdan da memnun olur. Ayşaba, Hüseyin ovlucuğuma, rahatına bakmasını Evliya Çelebi gibi seyahatname yazmak yerine, evde bandoflacıklarını giyerek, ayaklarını ısıtırken aşk hikayesi kitabını yazsın dedi.

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Sn. Birikim Özgür, eski Maliye Bakanı olarak yaptığınız açıklamada, Maliye Bakanlığının 100 Milyon TL borçlanması sonrasında durum ‘vahim’ dediniz. Ayrıca borçlanma ile ilgili olarak, hükümetin ‘gelecek nesli borçlandırdığı ve kaygısı olmadığı’ anlamına geldiğini belirttiniz. Sn. Özgür, durum vahim derken, yanlış anlamış da olabilirim ama kollayın dütü, yoksa bir zamanların meşhur …… Abbas’ın Şerifinin sütü oluruz demek istediğinizi anladım. Birikim hocam, bazı hükümetlerimiz, gelecekte bir gün gelecek sözünü nedense hiç öğrenmedi. Borç, yiğidin kamçısıdır felsefesi ile hareket etmeyi, insanoğlunun alışkanlıklarının kölesi olduğunu unutup borçlanma işini alışkanlık haline getirdi. Hatçe Teyze, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesini bulandırır, içmeyenin ağzını sulandırır. Bunların paraya bakarken ağzı sulanırken, sanırım bizim midemizi bulandıracaklar dedi. Ne dersiniz?

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Sn. Erkan Okan, Maliye Bakanlığı’nın Eski bir Bürokratı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, UBP- HP hükümetinin “Türkiye’den para gelecek” söylemlerinin doğru çıkmadığını belirttiniz. Belli bir meblağ gelecek beklentisiyle harcama yapıldı, beklenen para gelmeyince giderlerini karşılayamadılar ve ihaleye çıktılar diye düşünüyorum ifadesinde bulundunuz. Sn. Okan, Türkiye bir savaş içerisinde ve bu nedenle müthiş bir harcama içerisine girdi. Savaş uçağının bir sortisi ile obüs ve tanklardan atılan mermi ve bombaların haddi hesabı yok. Bizim ciğercinin kedilerini, camdaki ciğere bakarak miyavlamaların ne görecek nede duyacak hali var. Hacı amca, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya düzgün kararlar alarak halkını dört dörtlük yaşatırsın. Yada aldığın yanlış kararlar sonrasında halkının, bir yerlerinin üç buçuk atmasına neden olursun diyor. Bizim dört dörtlük bir yaşam mı sürdüğümüz? Yoksa bir yerimizin uç buçuk attığı belli değil.

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Sn. Özdemir Kalkanlı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve ülkenin yetiştirdiği en düzgün ve başarılı bir bürokratlarından birisi olarak, yapmış olduğunuz açıklamada, Maliye Bakanlığının, 100 Milyon TL yerine 40 Milyon TL borçlanıldığını belirttiniz. Ancakson yapılan tahsilatlarla bunun da kullanmaya gerek kalmadığını ifade ettiniz. Bazı siyasi ve üst düzey bürokratların, Asenayı kıskandıracak tarzda kıvırmaları gibi kıvırmayarak, kredinin maaşların ödenebilmesi ve kamu harcamalarında kullanılması için, ‘tedbir’ olarak alındığını belirttiniz. Sn. Kalkanlı,bugüne kadar kime dünyamızı verdiysek, dünyamızın içine etmesini çok iyi bildiler. Bu nedenle boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Ali Çaygür, Başbakanlık tarafından hastaneye alınan iki eski CAS çalışanı ile ilgili olarak eylem yapılması sonrasında yaptığınız açıklamada, CAS personellerinin,uzun zamandır işsiz kalması nedeniyle kamuda farklı farklı pozisyonlara istihdam edildiklerini belirttiniz.Hastanede istihdam edilen 2 kişinin de yataklı tedavide hizmet görevlisi olarak alındığını belirttiniz. Sn. Çaygür, CAS kamu kuruluşudur. Yok, kamu kuruluş değil özeldir açıklamaları sonrasında kapı önüne konan eski çalışanların da evlerine ekmek götürme derdi var. Özelde siz kamu çalışanısınız. İşe alırsak, bizi bırakırsınız diyen özeldeki iş sahiplerinin yanısıra kamuda da siz özelde çalışacaksınız denilerek istihdam edilmeyen CAS çalışanlarının sanırım yaşananlarda onların suçu yoktur. Yatsı namazında edilen dua en hayırlı duadır. Bu duada yer alanların da Allah katında yeri ayrıdır deniliyor.Sanırım bu insanlara ekmek vermekle bu duada yer almaya hak kazandınız.

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Sn. Bünyamin Merhametsiz, Girne Anafartalar Lisesi’nde kantin personelinin bir öğrenciye sigara sattığı iddiası üzerine, okul idaresinin Eğitim Bakanlığı’na şikayet dilekçesi göndermesi sonrasında, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü olarak, bugün veya yarın denetim yapılacağını ve olayın soruşturulacağını söylediniz.Yok, artık dedirten olay sonrasında, sanırım ölme eşeğim ölme, arpa buğday çıkacak ve sana vereceğim kitabına dalıp gitmezsiniz. Sn. Merhametsiz, öğrenciye sigara satan, yarın başka şeyde satar. Bu nedenle bu işin acıma veya merhamet ile bir işi olmaz. Müdürüm, biz millet olarak saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz. Aman dikkat edin, fasulye konumuna düşerseniz, yahni yerine haşlama fasulye ile kaldırırlar kadehi.

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