Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay, krizi olabildiğince iyi yönetirken, birden ortalardan kaybolduğunuzu ve dümenin başına başka birilerinin geçtiğini gördük. Yeni şoför arabanın vurmadık yerini bırakmadı. Ne kaportası nede tekerlek ile ruleması kaldı. Yakında araba tumba olursa şaşmamak gerek. Haaaa bu arada kriz ile ilgili girişimleriniz, öğrencileri getirmekteki başarınız birilerini rahatsız etmiş. Ve araya Titanik’i denizin dibine gönderen ‘Buzdağını’ soktu diyorlar. Sn. Özersay, 40 yıl hatırı var denilen kahveden keyif almak için, kiminle ve nerede içtiğinize bağlı. Köpüksüz kahve, tuzsuz yemek nasıl tat vermezse, keyif vermeyenler ile içilen kahve de öyledir

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Sn. Ali Pilli İngiltere’den gelip merkezi karantinada olanların karantina sürelerini 14 günden 7 gün de dahil edilmek suretiyle 21 güne çıkarttınız. Öğrencileri, karantina otellerinden almaya gelecek olanların tek kişi olarak gelmelerini ve aldıkları kişinin arka koltukta oturmaları gerektiğini belirttiniz. Maske ve eldiven kullanılsın derken, ancak bu karardan önce karantinadan çıkanların yanısıra, yakınlarını karantinadan aldıktan sonra kucaklayanları nasıl bir tehlike beklediğini söylemediniz.Sn. Pilli, tek kişilik ordunun pili bitti. Bence kurulacak bir yardımcı kuvvet ile pil şarj edilmeli. Arandığı zaman şuanda kapsama alanı dışındadır ulaşılamıyor yerine şarj edilen pil sonrasında, halkın kapsama alanından çıkılmamalıdır.

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Sn. Tolga Atakan İngiltere’den getirilen öğrencilerden sonra bukez Türkiye’de kalan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için İstanbul ve Ankara üzerinden charter tahliye seferleri gerçekleştirmek için çalışma yaptığınız açıklandı. Uçuşların izinlendirilmesi ve çalışmaların kesinleştirilmesi ile birlikte tarih ve saat bilgilendirilmesi yapılacağını ifade ettiniz. Sn. Atakan, öğrencilerden sonra vatandaşları getirme uğraşı içerisinde olan sizleri bunun için alkışlarken, dünyaya at gözlüğü ile bakanlara ‘Cüş’ dememiz kimsenin ağırına gitmesin.

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Sn. Ekrem İmamoğlu, İETT otobüsü' paylaşımlarını görünce kanım dondu dediniz. Ve maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi dediniz. İstanbul’un %60’ı tehlike altında ve sadece %15’i dışarı çıksa 2.5 milyon kişi eder. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir ifadesinde bulundunuz. Sn. İmamoğlu, İstanbul için yaptıklarınızı, bu konudaki yeteneklerinizi görenler, sizin tekere takoz koymaktan öte bayda (Çelme) atma girişiminden vazgeçmeyecekler. Başkan herkes insan olarak doğar. Kimisi sizin gibi adam gibi adam olarak yoluna devam eder. Kimileri de ‘Copya olarak ölür gider.

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Sn. Emirali Tatlıdil korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı sonrasına kapatılan iş yerlerinden siz ve sizin gibiler iş yeri sahipleri etkilendi. Bu nedenle yapmış olduğun paylaşımda, ailesi ile beraber çalışan özel sektördeki esnaf arkadaşlar zorda dedin. Ve hükümet edenler bizler için 1/3 mü düşünür diye sordun. Sevgili Emirali hükümet sizin sağlığınızı düşünerek kilo vermeniz için rejim yapmanızı düşünür. Çok değil, 25 gün, olmazsa 45, o da olmazsa 55 gün rejim yapıp aç kaldıktan sonra zayıflayıp, ince bir bedene kavuşacaksınız. Ayşaba, Memleketin ahvali durumu, köpüksüz kahve ile tuzsuz yemeğe döndü. Memleket ‘Ozon Tabakasına ‘ yükselme döneminden önce duraklama dönemine, şimdi de galiba ‘Siyasi Mevta’ dönemine girdi.

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Sn. Mehmet Kayra sosyal medyadaki paylaşımında, Akıncı başkanlığında derhal kriz yönetimine geçilmelidir.Yeter bu kadar saçmalık dedin. Mehmet gardaş, aklın yolu birdir. Bence kriz yönetimi ‘Ulusal bir hükümete’ dönüştürülmeli. Bu hükümete Mecliste olan tüm partilerden siyasiler alınmalı. Hatta daha da geliştirilerek mecliste vekili olmayan partilerden de kişiler gözlemci olarak olaya dahil edilmeli. Tarla sapan, bağ çapa ister. Tabi bu işler, yapmayı becerecek ustayı bekler..

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Sn. Mehmet Levent Pektan Kıbrıs’ın güneyinden, kuzeyine geçen her kes hastalık belirtisi olsun veya olmasın 14 gün gözetim altında tutuluyor. Terim’in testleri ise hep pozitif çıkıyor. Ama ne halse 8 günde taburcu ediliyor. Hade gel bundan sonra sen insanları evde tut dedin. Mehmet gardaş insanlar iki sınıfa ayrılırlar. Birincisi, karnına vurulunca ah arkam diyen İmparator sınfında olup da sucubaşı bile olamayanlar, diğerleri de karnına vurulunca ah arkam demeyenler. Birinci sınıfta olanlar, AB Doları gibi arkalarından aldıkları tazik ile ‘’Ups dears ‘ ikinci sınıftakiler ise ‘ TL gibi down dears durumundadır.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, hükümet neden Cumhurbaşkanının ve muhalefetin birlikte hareket etme teklifini kabul etmiyor ve acaba amacı bu süreçte kiralanan hastane, otel v.s olabilir mi?Örtülü ödenekler devredildi ama ya örtülü işler dediniz. Hocanım, KKTC bol kepçe lokantasındaki bal eskiden parmak ile yenirdi. Şimdi,parmak yerine kepçe ile yenilmeye başladı. Haaa bal yenirken yanına, yaldızlı süslemeler ile özene bezene hazırlanan ‘Şov’turtası da ilave edildi. Bazı konularda eleştiri getiren sizler, bizler, bunların gözünde kötüyüz. Tamam da acaba o eleştiri getiren beyzadelerin, bizim gözümüzde kaç kuruşluk değerleri kaldığını hiç bilirler mi?

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Sn. Mehmet Çakıcı, hükümetin açıkladığı Ekonomik Tedbirler Paketi ile ilgili, "Krizin faturasının emekçi kesimlere kesilip, sermayeye kaynak aktaracak önlemler alınması kabul edilemez" değerlendirmesini yaptınız. Ve:her kumarhaneden 1 milyon dolar alınmalı ifadesinde bulundunuz. Sn. Çakıcı, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Elektrik parasını, vergi ve KDV’yi indirimli, cebe girecekleri bindirimli alışkanlıklarına sahip olanların 1 milyon ödemesini beklemek, sanırım bu hükümetin ekonomiyi uçurmasını beklemek ile eş anlam taşır. Ayşaba, birileri bizim anamızı ağlatırken, geride play back yapması can sıkıyor. Genç kızlar ‘Beyaz Yatlı ‘Prenslerini, bizlerde helvayı kıvamında pişirecekleri bekliyoruz dedi.

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Sn. Erol Uçaner, işin erbabı bir doktor olarak, korona virüsün, nefes ile 1.5 metre, öksürük ile 2 metre ve daha ileri, hapşırık ile de 6 metre ileri uçabileceğini dile getirdiniz. Bu nedenle, uçabilen virüs yüklü damlacıkların bir kısmının boyutu 10 mikrondan daha küçük olduğu için N95?N95 veya buna yakın maskeler kullanmalıdır dediniz. Doktorum, korona virüs ile ilgili öneriniz tamam da bizim her işi yüzlerine gözlerine bulaştıran siyasi virüslere karşı nasıl bir tedbir alabileceğimizi da söylermisiniz? Hatçe Teyze, yetenekli kişiler ile işin üstesinden gelebilenler kara günlerde belli olur. O zaman ışıkları söndürün, yetenekli yetkililer ile iş bitiren siyasilerimizi sayacağım diyor.

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Sn. Halil Falyalı, bir iş adamı olarak 150 milyon Dolarlık otel inşa edildiğinde, devlet tarafından yatırımcıdan alınan kiranın 20 bin Dolar gibi "komik rakamlar" oluştuğuna işaret ettiniz. Ve bunun devlet adına bir sömürü olduğunu açıkladınız. Bu nedenle devletin, gerçek değerleriyle kira alması gerekir diyerek, devlet komik kiralar aldığı arazileri, otel sahiplerine satsa, bu ekonomik krizde yüz milyonlarca dolar kazanır dediniz. Sn. Falyalı, bazı otel sahiplerine sağlanan ulufe sonrasında, seçim zamanı üzerine dondurma onun üzerine de fındık ezmesi serpilen, ekmek kadayıfı yenebilecek mi? Vallahi seçim ham humcularının karakteri otursun, söz ben ayağa kalkacağım.

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Sn. Aziz Kaya, Lefke Belediye Başkanı olarak,Kovid-19 virüsünün ülkede de görünmesinin ardından, ilçe halkının, koronavirüs salgınından korunması amacıylaLefke ilçe sınırlarına girişlerin kontrollü olması için, 13 muhtarın imzaladığı dilekçenin İçişleri Bakanlığına gönderilerek tedbir alınmasını istediniz. Sn. Kaya, bazı belediye başkanları Kanuni Sultan Süleyman havalarında, yaptıkları ile çalışanını ve bölge halkını risk atarken, siz ve sizin gibi belediye başkanlarının bölge halkını düşünmesi takdir topluyor. Ayşaba, adam gibi adam olmak, cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir dedi. Yola devam başkan.

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Sn. Devrim Barçın sosyal medyadaki paylaşımında, evli ve 2 çocuğu olan asgari ücretli bir çalışanı işvereni şu an iş azlığı sebebi ile işten durdurdum derse, o kişi Sigortalardan 1 ayda 2,673 TL işsizlik ödeneği alır. UBP-HP Hükümeti işletmede devamlılığı şartı ile patronundan maaş alamayan bu çalışana 1,500 TL vereceğim diyor.Ben size bu ekonomik akılları verenleri çookkk seviyorum diyor. Sevgili Devrim Siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Çözümü zor çok bilinmeyenli denklemler ile karşı karşıya kalan hükümet bireylerimizin bu zor karşısında galiba mideleri bulandı. Midede ne varsa üzerimize boca ediyorlar.

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