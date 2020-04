Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ünal Üstel, katılmış olduğunuz televizyon programında, 10 Nisan'dan sonra bazı esnafların kapılarını, 1 Haziran itibariyle de turizm sezonunu açmayı amaçladığınızı kaydettiniz. Önce sağlık, sonra ekonomi derken, sağlığı her şeyin önünde tuttuğunuzu belirttiniz. İnşallah derken, sonrasında da maşallah deme noktasına geliriz. Sn. Bakan, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bu korona virüs denilen musibet nedeniyle korkudan dolayı bugüne kadar bir yerlerimiz hep üç buçuk attı. İnşallah Nisan ve Haziran’dan sonra yeniden ülke olarak hayatı dört dörtlük yaşamaya başlarız.

**

Sn. Erhan Arıklı, paylaşımınızda, rekabet şartlarını ihlal ettiği gerekçesi ile bir fabrikaya peşin para ile süt verilmediğini dile getirdin. Adamın 10 milyonluk borcunu 2 milyona düşürdükten sonrapeşin para ile süt alayım, hem de taksitlerimi ödeyeyim demesine karşın bakan ile müsteşarın inadından vazgeçmediğini ifade ettin. Ayrıca Ortada pis kokular ile çirkin iddiaların dolaştığını belirttin. Erhan başkan, KKTC bol kepçe lokantasında, Bakanların Yâr diye yüreğine yerleşen İnat sevdası hala devam ediyor. Sevda, omuzunu "H"ak’ yerineinat Efendiye "D"ayandıranlar, hayatlarını "HD" kalitesine yükselteceklerini sanırlar. Ne yapalım, dünya insanının başına Adrinana Lima düşerken, bizim başımıza Kuşum Aydın gibi inatlar düşüyor

**

Sn. Nermin Nalbant, sosyal medyadaki paylaşımında, Babaiç sesim sana sesleniyor. Duymuşmudur diyorsun. Sevgili Nermin, şuanda baba dediğimiz devlet büyüklerimizin kulağında kulaklık var. Bu arada pil boşaldı emti sinyali verirken sarj istiyor. Pil mafiş olduğu için arandıkları zaman kapsama alanı dışındadır. Şuanda ulaşılamıyor denir. Haa bu arada sanırım gazetedeki ilanı gördün. Görmediysen ilanda 10 derslik bir karne kaybolmuştur. Geçer notu olmayan karneyi bulanların insaniyetlik namına yırtıp çöpe rica olunur diyor. Görürsen modern fail sistemi dosyalayıver.

**

Sn. Cengiz Erçağ, korona virüs denilen illet nedeniyle hükümetimiz bankalar ile ilgili bir dizi tedbir aldı. Bu süre içerisinde bankaların özellikle emekli maaşlarının ödenmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. Emekliler bazı bankalarda belli sıkıntılar yaşarken, ilk gün Merkez şubenizde yaşanan sıkıntı sonrasında Taşkınköy gibi şubelerinizi de faaliyete geçirerek emeklilerin rahatlamasını sağladınız. Bankaları dolaşıp, yaptığımız gözlemde, birçok bankanın,memurlarının suratlarının dokuzu on geçe modunda sirke satması, vatandaşı sıkarken, Genel Müdürü olduğunuz Vakıflar Bankasının, özellikle Taşkınköy şubenizde çalışan memurlarınızın yüzlerinin gülmesi vatandaşı memnun etti. Sn. Erçağ gönül ne bağ ister ne bahçe, gönül ufakta olsa bir güler yüz ile tebessüm ister. Sağladınız kutlarız.

**

Sn. TEB Genel Müdürü, KKTC’de maşallah birçok bölgede şube açtınız. Bu şubelerinize de müdür ve yetkili memurlar atadınız. Amma ne muk yemenin Arapçası ise sokağa çıkma yasağı uygulanan ve bankaların şubelerine birer ikişer müşteri almalarına karşın KKTC’deki banka müşterilerinize, bu şubeler yerine, taaaa İstanbullardan, telefon açarak, 15 gün 20 gün taksit geriliğiniz var ödeyin diyorsunuz. Bankaya giremeyen. İşlemi kabul görmeyen müşterilerinizi, buradaki durumu bilmeden sıkıntıya sokmak sanırım bankacılığın alfabenin son harfleri u-v-y bölümünde bile yer bulmaz. Sn. Müdür, ya şubelerinizi kapatın ve bu işleri İstanbul’dan yapın, yadaorta çömlek olmaktan vazgeçin. Dikenin itibarının, kendi sayesinde olduğunu sanırsanız yanılırsınız. Çünkü o dikenin itibarı gül sayesindedir. Gül gidince dikenin hiçbir itibarı kalmaz.

**

Sn. Birikim Özgür, Başbakan Ersin Tatar’ın sizin ile birlikte çektiği fotoğrafın altına yaptığı yorumda, Maliye eski bakanlarından Birikim Özgür ile ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durum ile mali ve ekonomik durumunu görüştük demesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Hacı amca, ya UBP içerisinde ekonomik sıkıntıya çözüm getirecek hiç kimse kalmadı ve başbakan Birikim ovlucuğumdan yardım istedi. Yada Birikim ovlucuğumu yeşilden, turuncuya boyayarak, başak derlemesinden, güneş toplamaya transfer edecek. Aman, Birikim evladıma, acemi desinler. Transfer olursa döndürek desinler. Ama dikkat etsin, günün sonunda siyasi mevta olduktan sonra ona rahmetli demesinler dedi.

**

Sn. Derviş Dağman, Güç-Sen olarak, 10 Nisan’a kadar hükümetin aldığı “tatil” kararını uygulamaya koyduğunuzu belirterek, İngiltere çıkışlı ve İspanya üzerinden adaya gelen bir geminin boşaltılması işlemini gümrük çalışanları olarak yapmayacağınızı dile getirdiniz. Derviş Başkan, sanırım tatil bahane, maaş kesintisi şahane moduna girildi. Ve bu nedenle tencere tava çalma moduna geçildi. İşi askıya alınca sosyal medyada, bestesi küfür katkılı Acem Aşiyan, güftesi santurlu küfür katkılı, sallada korkma makamından eserler icra edildiğini sanırım görmüş olmalısınız.Ayşaba, Derviş ovlucuğuma selam söyleyin. Aman fazla öfkelenmesin. Çünkü, öfke sert esen rüzgar gibidir. Deli gibi estikten sonra diner. Ama birçok dal kırılmıştır dedi.

**

Sn. UlaşOcanoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, 2000 yılında TC Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında geçen tartışmada, fırlatılan kitabın ekonomiye büyük zarar vermesinden bahsettin. Dövizin, eline göre bulduğu TL’yi eşek sudan gelinceye kadar dövdüğünü, Milli Kahraman ilan edilen faizin de tokatlamadığı vatandaş bırakmadığını ima ettin. Sonrasında vatandaşın ‘Yandım anam’ ‘’Yetiş bubam’ şarkısını mahkeme koridorlarında icra etmeye başladıklarını belirttin. Ve borcunu ödeyemeyen borçlu vatandaşın hapislere düştüğünü dile getirirken ayni duruma mı düşüyoruz endişesini dile getirdin. Sevgili Ulaş, tarih tekerrürden ibarettir derler. Yalan tarih değil hatalar tekerrürden ibarettir.

**

Sn. Kemal Kafidir, küskün hissediyor başlıklı paylaşımında, UBP. Hükümetini, krizden bu güne kadar almış olduğu tedbirlerden sonra, hayatımıza gelen huzur ve bereketlerden dolayı canı gönülden kutluyorum dedin. Ve yalandan kim öldü kitabından kısa bir anekdot vererek, hem geri kalan ömrümde, hemde bundan sonraki tüm seçimlerde oyum UBP’nin olacak İnşallah dedin.Sevgili Kemal, bu açıklamandan sonra kızlar ‘’Beyaz Yatlı Prenslerini’ UBP’de senin bereket dökülen oyunu bekleyecek. Seçimlerde, günde kapısını 10 erkek çalan Mariya’nın ‘Ben Bakireyim’ dediği gibi sende ben oyumu ‘UBP’ye verdim dersen bende inşallah diyeceğim..

**

Sn. Behçet Öznacar, sosyal medyadaki paylaşımınızda bu sürecin bize Atatürk'ün işaret ettiği MİLLİ kavramı yolunda yürümemiz gerektiğini gösterttiğini söylediniz. KKTC’nin artık Milli sermaye, Milli üniversite, Milli üretim, Milli tüketim, Milli işgücü, Milli teknoloji, Milli ekonomi, Milli eğitim, Milli havayolları, kısacası güçlü devlet ve milli devlet içinherşeyin milli olması gerektiğini ifade ettiniz. Behçet komutan, herşeyin ‘LİLLİ’ye endekslendiği KKTC bol kepçe lokantasında, bu ortamda asgari ücret gibi kimseden kabul görmeyen Milli’ye, Lilli’den nasıl geçileceğini ve tekerine androş (Takoz) konulmayacağını söylermisiniz? Adalet diye yola çıkanlar, Adalet ablayı, kapı önünde müşteri bekler durumuna soktu. Adil amcayı yoğun bakıma hak hukuk timsali Hakkı dayıyı da tabuta soktular. Vijdan ablayı sorma vijdan diye diye gitti.

**

Sn. Hakkı Celal Önen, bankaların önünde birikmiş emeklileri gördükçe, İdarenin bu ödeme konusundaki plansızlığına kahrediyorum.Üstelik hepsi 60 yaş üstü. Onlar da önlemlerini almamışlar dedin. Hakkı bey battı balık yan gider modundaki emekli kesim, parasızlıkta ölüm, virüse yakalanırsakta ölüm diyerek bekliyor. Siyasiler ve hükümetler bu güne kadar ahaliyi hep bal alacak (Oy) arı olarak gördü. Yalnız o arının kuyruğunda iğnesi olduğunu unuttular. Ve o arı günü gelince iğnesini sanırım hatırlatacak.

**

Sn. Sevgül Uludağ, yapmış olduğun çağrıda, arkadaşlar allahaseniz yetişir. Bana durmadan video atmayın. Bunları silmeye yetiştiremiyorum. Zaten virüstür diye ben asla bu tür şeyleri açmam dedin. Siz videocuklarınızıgüle güle seyredin. Sıkıldığınızı anlarım.Bugünlerde bu yüzden durmadan şura bura videocuk oyuncuk vs. atarsınız onu da anlarım ama silmeye yetiştiremiyorum ifadesinde bulundun.Sevgili Sevgül, avaracıpopaz canlıları gömer misali, bizim avaracılarda durmadan videoları bizim messengere gömer. Bu aralar insan mı avaracılığa, yoksa avaracılık mı insanlara bağlı bunu çözemedim

***

Günün Fıkrası

Günün Fotosu

Günün Sözü