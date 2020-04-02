Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun “Koronavirüs Salgınının, KKTC Küçük İşletmelerine Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler” raporunda, 14 Mart’tan beridir işyerleri kapalı olan esnafın durumunun vahim olduğu belirtildi. 32 bin küçük işletme çalışanın ve ailelerinin, ciddi düzeyde geçim sıkıntısı çektiği, yüzde 12’sinin yiyecek alacak parası kalmadığı, Küçük işletmelerde 6 bin 400 kişinin işsiz kalma, 25 bin 600 kişinin de geçim sıkıntısı riski olduğuna vurgu yapıldı. Sn. Bakan, Esnaf bitti. Vatandaş kan ağlıyor. Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi üzüntü veremez. Kurbanlık koyun noktasına gelenve can çekişen halk, bu noktada derisinin olsun kurtarılmasını bekliyor. İşten durdurmalara yasak getirmeniz belki yıpranan deriyibir müddet kurtarır. Ya sonrası?

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Sn. Kudret Özersay, coronavirüs pozitif tespit edilen bazı vakaların, temas ettikleri kişileri bilinçli şekilde gizlediklerinin ortaya çıktığını açıkladınız. Coronavirüsle mücadele etmeye çalışılırken, bazı kişilerin temas ettikleri kişiler ile ilgili olarak bilgi gizlediklerini ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdiklerinin tespit edildiğini dile getirdiniz. Konunun Başsavcılığa aktarıldığını ve söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunuzu ve bu suçu işleyenlerin cezasız kalmayacağını söylediniz. Kudret hocam, halkı geçtik, kendi ailesi ve çocuklarını bile düşünmeyenlerin hakkı yalnız kötek değil, onunla birlikte kodestir. Vallahi bu aralar kolumuza takacak insan çok ama gizlemedikleri ölümcül hastalık sonrasında ömrümüze ömür katmasını beklediğimiz insan yok.

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Sn. Berat Albayrak,Hazine ve Maliye Bakanı sıfatıyla yapmış olduğunuz açıklamada, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız dediniz.Aliye Teyze, Berat gecesinde doğduğu için Allah tarafından değil, ama birileri tarafından yürü ya kulum denilen Albayrak içerisindeki bakanımız, herhalde Kuran Kursu dışında eğitim gören öğrenciler olduğunu unuttu. Miyop veya hipermetrop göz hastalığından mustarip mi bilmiyorum. Ama dibe vuran ekonomide sürünmemodunda yaşamını sürdüren kesimi göremediyse durum vahim dedi. Ayşaba, tarla sapan, bağ çapa ister. Tabi bu işi yapacak usta da gerekli. Sapan var. Çapada var. Ancak yetenekli usta var mı onu göremedim diyor.

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Sn. Jale Rogers,HP Genel Sekreteri ve Milletvekilliğinizin dışında, Moleküler Genetik Uzmanı olarak yaptığınız açıklamada, korona virüs testlerin tanı koymak için güvenilir veya önerilen bir yöntem olmadığına dikkat çektiniz. Ve Kart testlerinin hastalığın kuluçka döneminde olan bir kişide veya yeni ateşi çıkmış bir kişide genellikle negatif sonuç verdiğinin altını çizdiniz. Salgının başında olan bir ülke olarak bizim önceliğimiz hasta kişileri en çabuk şekilde ve önerilen yöntem olan PCR testi ile tespit etmek ve izole etmek olmalıdır. Salgını ancak bu şekilde kontrol altına alabileceğiz dediniz.Sn. Rogers, Si bemolden başladığımız şarkıya, Mi Majörden ses veren ve akortsuz enstrüman ile katılanlar sonrasında desenize ‘Detone’ olduk. Virüs önleniyor açıklamaları ile mutlu olduk derken, galiba fazla mutluluktan yakında kanat takıp melekler diyarına uçacağız desenize.

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Sn. Serdar Denktaş, bir süredir MİK’de ambulans alımları ile ilgili yaşanan tartışmaya değinerek, 3 milyon 741 bin TL verip bir yandaşı memnun etmek yerine, 941 haneye 4’er bin lira verip bir ay boyunca acil ihtiyaçlarını karşılayabilirdiniz dediniz. Bu kadarı olmaz, inanılır gibi değil derken, mahkemeye kadar düşen ve tanesi 43 bin Euro civarında olan 12 Ambulans alımında birilerine rant sağlanacağı imasında bulundunuz. Sn. Denktaş, bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Ancak kahve kimin ile ve nerede içilirse kıymete biner. Aksi olursa kahve, kahve olmaktan çıkar ve ‘’Çangar’ gibi olur.

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Sn. Mustafa Aktuğ, emekli bir vatandaşta korona virüs tespit edilmesi ve bu kişinin markette ve bölgede bulunan 50 kişi ile temas içerisinde olduğunun belirlenmesi, bölgede panik havası yarattı. Belediye başkanı olarak, tamam bu işin şakası yok, ancak zaman panik olma zamanı değildir diyerek halkı yatıştırmaya çalıştınız. Ayrıca Sağlık Bakanlığına müracaat ederek, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgesinin karantinaya alınması talebinde bulunduğunuz. Ancak sizin ve birçok yetkilinin evde kal çağrısına uyma çağrınıza rağmen nato kafa, nato mermer modundaki bazı insanların evlerinde bir yerlerine batan kazık olduğu için sokaklarda yüro atmayı tercih etmeleri işi zorlaştırıyor. Başkan, bu insanlar rüyam olsa tabire bırakırdım. Ama bu işleri önlemedeki gayretiniz sonrasında duamız oldunuz. Bu nedenle sizi takdire bırakıyorum.

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Sn. Günay Çerkez, Dijitürk Yetkilisi olarak, keçinin can, kasabın et derdinde olduğu noktada sizin de para derdinde olduğunuzu görüyoruz. Yalnız Türkiye’de değil, olimpiyat ve Avrupa maçları dahil, tüm dünyada iptal edilen spor müsabakalarını vermeyen Dijitürk’ün, maşallah spor paketlerinden voli vurma işlemini sürdürdüğüne tanık oluyoruz. Millet maçlar oynanmıyor ama Dijitürk parasını istiyor diyerek tepki gösteriyor. Sn. Çerkez, bazı insanlar ve şirketler kitap gibidir. Sayfalarını keyif içerisinde karıştırmaya bayılırsınız. Ama bazı şirketler vardır ki, kitapsızdırlar. Onların derdi imanı para olduğu için onlar ile ne oturulur nede kalkılır.

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Sn. Orhun Karagözlü ilginç bir tespitte bulunarak, Onbinlerce gıda paketi hazırlanıp, onbinlerce kişiye dağıtılıyorsa, demek ki bu memlekette onbinlerce gizli fakir ve on binlerce de açlık sınırına olan vatandaşlarımız var demektir dedin. Ve demek ki bu güne kadar hiç iyi yönetilmedik ifadesinde bulundun. Yeğen ilk tespitine yürekten katılıyorum. Ancak iyi yönetilmedik tespitine katılmam mümkün değil. İyi yönetilmesek birileri karunu kıskandıracak kadar mal mülk sahibi olabilirmiydi? Bal artık parmak yerine kepçe ile mideye indirilirmiydi? İtem yasası altında, maldarı malsız, malsız maldaryapabilirmiydik?

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Sn. Kani Kanol, Bakan Olgun Amcaoğlu ile TV programcısı Dilek Kırıcı’nın konuşmalarına kulak misafiri olduğunu söyledin. Amcaoğlu’nun, Kırıcı’ya, Sağlık Bakanının daha ilk günden ısrarla tüm kapıları kapatmamız ve sokağa çıkma yasağı koymamız gerektiğini ısrarla söylediğini, ancak ekonomiyi nasıl durduralım, yani durdurabilir miydik Dilek Hanım dediğini belirttin. Sanırım ağır eleştiriler getirdiğimiz Sağlık Bakanı'na biraz haksızlık yaptık dedin. Sevgili Kani, suç ‘Samur kürk’ olsa kimse giymek istemez. Bu nedenle kaçsa da kurtulamayan abalıyı, öptükçe öperiz. Bu aralar Sağlık Bakanı nöbetçi eczane gibidir. Bütün hastalar onu buluyor.

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Sn. Bora Karaçam,sosyal medyadaki paylaşımınızda, çok kavga ettiler. Sağlık bakanının toplantıyı kapıyı vurarak terk etmesinden belliydi dedin. Mayıs’ta devlet kapıya kilidini vurur ifadesinde bulundun. Umarım kilit pas tutar ve açılmaz. Açılmayacağı içinde kapıya asılmaz. Sn. Karaçam, kadına dal verirsin ağaç eder. Ekmek verirsin aş eder. Ev verirsin yuva eder. Sevgi verirsen başına taç eder. Bunlara koltuk verirsin, o oturacak ben oturacağım diyerek memleketin içine ederler.

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Sn. Cenk Seren, Mehmetçik UBP örgüt başkanı olarak, Mehmetçik Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunu ve 11 oy ile kaybettiğini dile getirdin. Ancak ne yazık ki, örgüt başkanı olduğun UBP’nin üyeleri tarafından arkadan bıçaklanmak suretiyle seçimi kaybettiğini söyledin. İlginçtir rakibe verilen 11 oyun da hepsinin UBP’li kişilerin olduğuna vurgu yaptın. Sevgili Cenk, Sezar bile ne çektiyse Brütüs’lerden çekti. Hançer bile ben hançer olalı ne böyle hinlik nede

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Sn. AyseÖztabay, sosyal medyadaki paylaşımında, Alsancak ve Lapta’da artan korona virüs olayına atıfta bulunarak, bu işin maskaralık olmadığını ve bu mendeburun bulaşması halinde ipin ucunun kaçacağını söyledin. Sallamadılar ve Alsancak ile Lapta başkanlarının kapatılması için bas bas bağırdığını ifade ettin.Sevgili Ayşe, birilerine Allah iki kulak verdi. Umursamazlık duygusunu diz boyundan öte buruna kadar yükseltti. Bunlar seçilene kadar bize, sizi kalplerimize ve gönül defterimize yazdık dediler. Meğer gönül defterleri buğulu camlarmış. Evli evine köylü köyüne dönünce buğulu camları da silmiş oldular

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Günün Fıkrası

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a göndermiş.

Hünkâr, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgâr esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgârda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

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