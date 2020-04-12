Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, Rum LiderAnastasiadis ile yapmış olduğunuz görüşme sonrasında bu hafta içerisinde 2 bin adet Kıbrıs'ta üretilen Covit -19 da kullanılan, Chloroquine / Klorokin ilacının Güney’den, KKTC’ye gönderileceğini öğrendik. Ayrıca bir miktar korunma giysinin de ilaçlar ile birlikte verileceği açıklandı. Bu arada, AB tarafından yapılacak yardım işlemlerinin hızlandırılması girişimlerini de başlattığınıza vurgu yapıldı. Sn. Akıncı, bu yaptıklarınızı gören bir kısım siyasi ile onların yağlama grasolama ustalarının suratları limon satmaya başlamış diyorlar. Vallahi onlara boş verin. Onlar gibi kime yandığı sokak lambası olmak yerine, ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olmak en iyisidir.

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Sn. Güven Bengihan, Kudret Özersay’ın “gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliz şeklindeki açıklamasını şiddetle kınadığınızı belirttiniz. Çalışanların, emeklilerin ve dar gelirlilerin bankalara ve kredi kartlarına olan borçları karşılanacaksa, herkesin para ve mal varlığını eşitleyecekse, temel tüketim maddelerinde indirime gidilecekse, ülkenin sağladığı teşvik ve muafiyetlerle KKTC devletinden daha zengin olan iş insanlarından da eşit olacak şekilde kesinti yapacaksa, o zaman, herkese eşit maaş ödenebilir dediniz. Sn. Bengihan, çalışan ve emekli dururken, bankalarından hortumlayanların yanısıra, otel ve kumarhane patronları ile kriz zamanı zam üstüne zam yapan tüccardan bu ülkede kesinti yapılmaz. Kan kaybeden ekonomiye kan pompalamak yerine, kan çekmeye çalışanların öğretmen olduğu okulda ben artık öğrenci olmak istemem.

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Sn. Eralp Şerifoğlusosyal medyadaki paylaşımında, hotellerinden işçisini sokağa atanlara, marketi harıl harıl çalışırken işçisinin maaşını kesenlere, devlet "evde kal" diyor dedin.Telefon hattını para yatırmadı diye kesip, duran maç yayınları nedeniyle eksik hizmet veren ama tam para alırken, hepimizi mesaj yollayarak sokağa davet edenlere tepki vermeyenler, üç gencimize tepki yağdırdı ifadesinde bulunarak her devrin adamı sahte panço villalar.Siz Don kişot bile olamazsınız dedin. Hocam bugün hoşgörü boşveren, hadsizlik özgüven, saygı yalan, sevgi ise dolan oldu.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, karantina süresini otel yerine evinde geçirmesine izin verdiği öne sürülen, Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı ve Temel Sağlık Dairesi hakkında suç duyurusunda bulundun. Ve konu ile ilgili olarak İskele Polis Müdürlüğü’ne şikayet ettin. Açıklamana artık sıra yargıda derken,yargı bizim yalan ve yanlışlarımız ne imiş karar versin ifadesinde bulunarak, bu toplumun ve bölgemizde yaşayan insanlarımızın sağlığını riske attırmayız dedin. Başkan Gülü seven dikenine katlanır der ünlü düşünürler. Ama biz gül yerine Kaktüsü sevmeye kalktık. Ne diyelim?

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Sn. Mehmet Harmancı, korona virüs salgını nedeniyle, sokağa çıkma yasağının sürdüğü bu günlerde, bazı kendini bilmezlerin, futbol maçı yaptıklarına tanık oldunuz. Ve sosyal medyada bu duruma tepki göstererek, alternatif dünya korona kupasında, bugün, Göçmenköy stadında 17 kişi futbol oynarken tespit edilerek yetkililere teslim edildi dediniz. Sn. Harmancı, bu ülkede, yetenek düşmanları padişah, hırsız, zengin, bir kalbur samanı iki eşeğe paylaştıramayanlar baş tacı, bunlar gibi halk sağlığını düşünme becerisinden mustariplerde Ronaldo ve Mesi’nin 100’ncü kopyalarının sembolü oldu. Bu halk düşmanları ile ilgili aklımdan geçenleri Şeytana anlattım. O bile yapma günah dedi.

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Sn. Net Holing Yöneticileri, Nacak Gazetesi Nacak Gazetesi ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aydın Akkurt, Vakıflar İdaresinden kiraladığınız,Mare Monte Otel ile otele ait arazilerin kirasını 2012 yılından beridir ödemediğinizi ileri sürüyor. Monte Otel ile 350 dönümlük arazisi için Sayıştay Başkanlığının hazırladığı rapora göre Vakıflar İdaresine hatırı sayılır bir kira bedeli ödemeniz gerektiğine vurgu yapılıyor. Ancak kira bedelini ödemek yerine kira indirimi istediğiniz ileri sürülüyor.Makine düzeni içerisinde tıkır tıkır çalışan para basma makinelerinize karşın siz kira ödemezseniz, sürünme modunda yaşam süren Abdulmutallip amca ne yapsın. Vallahi buralarıbir telaş sarmış gidiyor. Batıda Yıl Başı. Doğuda yaşama telaşı. Bizde korona virüse sığınarak kira ödememe hesabı.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, Cumhurbaşkanı Akıncı Rum Lider ile görüştü.Önümüzdeki hafta 2 bin adet Kıbrıs'ta üretilen Covit -19 da kullanılan, Chloroquine / Klorokin ilacınınyanısıra, ayrıca bir miktar korunma giysi Türk tarafına gönderilecek dediniz. Ayrıca virüs belası nedeniyle, Sn. Akıncı AB tarafından yapılacak yardım işlemlerinin hızlandırılması girişimlerini de başlattı.Kibir zamanı değil.Önce içimizde sonra da dışarı ile iş birliği yapma zamanı. Hükümete duyurulur ifadesinde bulundun. Hocanım, vatan millet, sakarya nutukları ile pişmiş aşa su katmak marifetimiz. Halk yararına yapılacakları önlemek ve yapanın ayağına bayda atmakta hünerimiz. Yanlışlarını ne kadar silerlerse silsinler.Ya zamanı gelince yırtılacak defterleri. Yada izi kalacak pişmanlıklarının.

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Sn. Mehmet Özkardaş, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı öncesinde yaşanan olaya değinerek, sağlıkçılar yaşatmak için ölürlerken, bu aymazlık neyin nesi. Biraylık evde kalma birkaç saatte heba oldu. Demekki virüsten önce cehaletin yok edilmesi gerekiyormuş.Ruhun şad olsun Aziz Nesin dedin. Ah be başkan dünya insanının başına Adriana Lima gibileri düşerken bizim başımıza, yetenekten sınıfta kalanlar düşüyor. Güzel bir üretim elde etmek için tarla sapan. Bağ çapa ister. Tarlaya sapan, bağ için çapa var. Ama bunları kullanacak usta yok başkan.

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Sn. Nezihi Beyaz yani bizimkilerde salgın konusunda acemice kararlar alıyorlar ama Türkiye'yi geçemezler bu konuda.Sağlık Bakanı dahil kimsenin haberi olmadan akşam Erdoğan hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edince, millet sokağa dökülerek fırın, market ve eczanelerin önünde izdiham yarattı. Tv'lere kavga görüntüleri yansıdı. Millet, birbirini ezdi, sosyal mesafe hak getire.Millet bugün sokağa çıksaydı, bu denli iç-içe olmazdı. Emin olun, dün gece daha çok kişi virüs kaptı.Karar doğru ama bunu 2 gün önce bildirseler, bu kargaşa yaşanmazdı dedin. Sevgili Nezihi, bir ülkede konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, kalemi doğru dürüst kullanma yeteneğinden yoksun oldukları için yazamayanlar katip olursa o ülkede bir mok olmaz.

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Sn. Mustafa Alkan, Sosyal Medyadaki paylaşımında, darmadağın oldular. Ülkeyi panik ve kaosa sürüklüyorlar.Hükümet dingili kopmuş kamyon gibi. Bazı Bakanlar kendilerini Kabine Üyesi değil Kabile Reisi sanıyorlar. Bu hayatta Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bir dostu, yüzüne karşı doğruları konuşabilecek bir seveni yok mu?Bir milyar TL'lik kredi paketi açıkladılar, kredilere ulaşabilen yok.Bu mu halka destek? Dedin. Sevgili Mustafa bu ülkede un var. Şeker var. Helvayı yapmak için kullanılacak İrmikte var. Halis darı yağımızda mevcut. Ama helvayı yapacak usta yok be abim. Helva ya cıvık kalır. Yada ortası hamur olur.

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Sn. Mustafa Sercelikçalışan ve emekliden kesinti yapılmasının yanısıra herkese eşit maaş verilmesine gidilmesine gerek yok dedin. Nasıl ki bütün Dünyada ya İMF gibi yerlerden borçlanma, veya para basma yoluna gidilirse, KKTC'de de ya Türkiye’den katkı alınmalı veya İç borçlanma yoluna gidilmelidir.Piyasayı gittikçe daraltıcı önlemler özel sektörü ve tabii oralarda çalışanları da çok olumsuz etkiler ve oraların da kapanmasına yol açar.Devletin borçlanırsa ödeyeceği faizden çok çok daha fazlası dolaylı özellikle dolaylı vergiler vasıtasıyla kendisine döner dedin. Ve iç borçlanma konusunda çokta doğru bir tespitte bulundun. Sn. Serçelik, korona virüs belası ülkeye gelince önce deneme yanılma ve Allah Kerim diyerek ilerlemeyi hedefledik. Ama Kerim’in kuyusu derin çıktı ve indiğimiz o kuyudan deneme yanılma ile çıkamayacağımız belli oldu. Trip atmak kıza,gönül almak erkeğe, hatadan dönmekte hükümetlere yakışır..

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Sn. Armağan Karal Desem, sosyal medyadaki paylaşımında, her ülkede bu tür dramatik çöküşler yaşanırken, o ülkenin önde gelen bazı zenginleri çıkar, toplum için ileri bir adım atarak maddi yardımda bulunurlar. Ülke kaynaklarını kullanarak dünya zenginleri arasına girebilen zenginlerimizin, bu durumda neden sesleri hiç çıkmaz dedin. Ve o paradan ihtiyaçlı insanlarımıza ve hastanelerimize biraz rahat etmeleri için neden vermezsiniz diye sorduktan sonra dua edin ki ben devlet değilim yoksa sizi cıscıbıldak Dikmen’e bırakırdım ifadesinde bulundun. Bence o komprador para babaları haklı Armağan. Ceplerinde akrep var. Ellerini ceplerine soksalar akrep sokacak. Sokmasalar fırça yiyecekler. Bu nedenle fırça yemeği tercih ediyorlar. Yeğenim, tavuğun da penguenin de kanatları vardır. Ama her ikisi de uçamaz. Ama birisi yüzerken kuzey kutbunun tertemiz sularında, diğerinin burnu kalkmaz çöp yığınından. Zamanı gelince halk olarak o burunları çöp yığınından muk çukuruna sokmak gerekir.

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Günün Fıkrası

Ona sorma o çok yalancıdır!..

Çobanın biri koyunlarını otlatıyormuş. Bir derviş gelmiş sormuş:

- Köpek senin mi?

- Benim!

- Onunla konuşabilir miyim?

- Köpek konuşamaz!

Derviş köpeğe yaklaşır.

- Nasılsın?

- Fena değil! (Çoban şaşkın...)

- Bu adam senin sahibin mi?

- Evet.

- Sana iyi davranıyor mu?

- Evet, çok iyi. Günde iki kez tuvalet için dolaştırıyor, bana yemek veriyor ve benimle oynuyor.

Derviş çobana sorar.

- Bu at senin atın mı?

- O at da benim!

- Onunla konuşabilir miyim?

- At konuşamaz yahu!

Derviş ata yaklaşır.

- Nasılsın?

- Fena değil! (Çoban daha da şaşkın...)

- Bu senin sahibin mi?

- Evet.

-Sana nasıl davranıyor?

- İyi. Bana her gün gerekli yürüyüşleri yaptırıyor, fazla yük bindirmiyor, günde 2 kere ve her terlememden sonra terimi siliyor ve içinde yiyecek ve yataklık olan ufak bir ahır inşaa ediyor. (Çoban ne gözlerine ne de kulaklarına inanmaktadır)

Derviş tekrar Çobanın yanına gelir.

- Bu dişi eşek senin mi?

- Eşek benim ama peşin söyleyeyim çok yalancıdır...

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