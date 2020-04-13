Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ali Pilli, Don Kişot’un, yel değirmenleri ile tek başına mücadele örneğinde olduğu gibi koronavirüs denilen illet ile devletin yetersiz imkânlarına karşın tek başınıza uğraştığınıza tanık olduk. Bu uğurda sağlığınızdan oluyordunuz.Tek başınıza verdiğiniz bu mücadelede hatalarınıza hoşgörü ile bakılıp, aşağılayıcı sözler yerine size moral ve motivasyon desteği verilmesi gerekirdi. Tamam, dört dörtlük sistemimiz yok. Ama bu sistemsizlik Nuh zamanından beridir eğri gemi doğru sefer misali böyle geldi. Alınması gereken tedbirleri işin başında dile getirdiniz.Kapıyı vurup çıkmanıza karşın dinlemediler. Ancak bugün sizi günah keçisi yapmalarını sanırım Allah da kabul etmez.Sn. Pilli, bazı insanlar fotoğraf gibidir. Ne kadar büyültürsen kaliteleri o kadar düşer. Yalnız kaldınız. Ama belki de insanları sevip sağlığını düşünenlerin aldığı ödüldür yalnızlık. Birde böyle düşünün.

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Sn. Süleyman Soylu,bakanlık koltuğuna oturanların, Erdoğan’dan izin almadan tuvalete bile gidemeyeceği,sokağa çıkma yasağı gibi önemli bir kararın da onun kararı ile alındığı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Doğru, ama açıklanan kısa zaman dilimi hatalı olan karar sonrasında sokaklara dökülen halk arasında, inşallah koronavirüs patlamaz. Siz hatalı karar nedeniyle, eleştiri oklarının başka yere yönelmemesi için istifa müessesini çalıştırarak, büyük bir kadirşinaslık örneği sergilediniz. Bir başka deyişle ustanın önünde kalkan ve zırh olmaya çalıştınız. Hatçe Teyze, bir insanı sevmeniz onun her hatasını kabul edip, önünde kalkan olmanız anlamına gelmez. Sevgi ve saygı zorlukları aşmak içindir. Yanlışları örtmek için değil diyor.

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Sn. Yasemin Öztürk, Güney Kıbrıs’ın, KKTC’ye yapacağı yardımı, ‘’Sadaka’ olarak nitelendirdiniz ve büyük bir pot kırdınız. Anastasiadis’in yapacağı yardımı kabul etmediğinizi dile getirirken, verilmesi düşünülen ilaçları Türkiye’den kendi cebinizden ödeyerek getirmek için çalışmalara başladığınızı belirttiniz. Da, bu yardımı eşinizin Güney Kıbrıs’a geçirmek isterken yakalandığı öne sürülen 80 bin Euro ile ödeyip, ödemeyeceğiniz merak konusu oldu. Yasemin hanım, yasemin, Akdeniz bölgesine has güzel tüten,sevgi ve dostluğu simgeleyen bir bitkidir. Din, ırk ayırımı yapmaz.Siz, Yasemin’in üzerine faşizm kokan bir deodorant sıkarak onu mahvettiniz. Vekil olarak çok kalp kırdınız.O kırdığınız kalpler, annenin porselen takımı değildi. Bakın, halk olarak bizler, sandıkta, defterini düreceğimiz vekillerin muhasebesini tutmayız. İade faturasını kesip, hatalı mal olarak iade ederiz

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Sn. Serdar Denktaş, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, bir bulmacam var çocuklar. Okuyanın hiçbirşey anlamadığı ama herkesin bir şey alacağını zannedip, kimsenin bir şey alamadığı kararı alıp, herkesi kara kara düşündürene ne denir dediniz. Sn. Denktaş Eti, Eti dememizi daha çok beklerler. Onun yerine Arif Hoca, Arif hoca en doğru cevap olur sanırım.

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Sn. Murat Kanatlı, UBP İskele Bölgesi Milletvekili Yasemin Öztürk’ün, Güney Kıbrıs’tan gönderilecek ilaç ve gereç yardımına yönelik sözleri sonrasında, eşi Muhammet Öztürk’ün, Güney Kıbrıs’a 80 bin Euro, para geçirdiğini ve tutuklandıktan sonra teminat ile serbest kaldığını öne sürdün. İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu ifadesinde bulundun. Sn. Kanatlı, günümüzde, ırkçılık, Vatan Millet, Sakarya Nutukları ile balı parmak ile değil, kepçe ile götürmek IN. İnsanlık OUT oldu. Ne diyelim, bazıları bizlere şükretmeyi; bazıları da küfretmeyi öğretir.

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Sn. Mehmet Davulcu, UBP-HP koalisyon hükümetini, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’ndaki kaynağı kullanarak özel sektör çalışanlarına 1500 TL maaş desteği sağlarken, olmazsa olmazların başında gelen özgür basın çalışanlarını bu desteğin dışında bıraktığını belirttin. Ve hükümetin korona virüs salgınını fırsat sayıp özgür basını susturmak niyetinde olup olmadığını sordun. Sn. Davulcu, hükümet, yaptığı yanlışları yüzüne vuran, halka duyuran ve tepki veren özgür basın yerine, yağ ve graso tüccarlığı yapan yandaş medya istiyor. Hükümet edenler, destek vermemekleözgür basının sadece kaleminin ucunu kırmış olabilir. Ama günü gelince o kalemin mürekkebimde boğulacaklarını da unutmasınlar.

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Sn. Concorde Otel yöneticileri, Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, sizin otelin turizm sektörünün durağan dönemi yaşadığı bu günlerde hiçbir işçinizi durdurmadığınızı belirtti. Üstüne üstlük 350-400 civarındaki otel çalışanınızı günde 3 öğün yedirip içirdiğinizi ve maaşlarını da ödediğinizi belirtti. Sayın Yöneticiler, büyük, otelim ayaklarında şov yapanlar, çalışanını ne haliniz varsa görün diyerek kapının önüne koyarken, sizin yaptığınıza sadece şapka çıkartılır. Kısacası bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız sayenizde bahar ve güzelim bahçedir. Hacı amca, Çalışanını kapının önüne koyan, olamaz. Onlara yaptığı İhanetinin nedeni de olmaz. Olsa olsa günü gelince bedeli olur.

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Sn. Fikri Ataoğlu, hükümeti sert bir dil ile eleştirerek, büyük sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, riske rağmen haber peşinde koşan basın emekçileri, mahkemelerin kapalı olduğu bu dönemde mahkemeye çıkamayan avukatlar, satış yapamayan emlakçılar, günlük çalışıp geçimini sağlayan bir çok emekçi, otelin casinosunda çalışan emekçiler, işyerlerinin muhasebe işlerine bakan muhasebe büro çalışanları, özel okullarda ders veremeyen öğretmenler, hangi mantık ve hangi akılla 1500 TL’lik destekten kapsam dışında tutuldu ifadesinde bulundunuz Sn. Ataoğlu, günümüzde, ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantığı hâkimdir. Bu koronavirüs bize eskiden isimlerinin altını çizdiklerimizin, artık isimlerinin üzerini çizme zamanının geldiğini göstertti.

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Sn. Emirali Tatlıdil, 100 bin avroluk araba sür seyrüseferi ödeme ama asgari ücretli işçin 1500 lirasını alamasın. Ne iş ama ha dedin. Sevgili Emirali, bazı insanları sadece, tanıyana kadar çok seversin. İnsan adam olamayınca, adamlık insana zor gelir gardaş.

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Sn. Mertkan Hamit, Mafyanın "kahraman" siyasi liderlerin ise "hain" ilan edildiği ülkenin adı nedir diye sordun. Müsaade edersen cevabını söyleyelim. Özgür sokak kedisinin felsefesini hala daha öğrenemeyen, camdaki ciğere bakarken, besleme diyen ciğerciden tekme yemelerine karşın hala daha salya dökerek cama bakan ve dikili taş altında, 5-6 hamle ötesinin hesaplandığı satranç yerine, attığı zarın getirdiği oyunu oynama alışkanlığından vazgeçmeyen emir erlerinin çoğunlukta olduğu ‘Emiristan’dır. Sevgili Mertkan buldum değil mi?

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Sn. Yılmaz Öztürk, yahu soyadımız benzer diye bana sövmeyin. Kimilerinde cehalet bakidir. Bu yaştan sonra soyadımı değiştiremem dedin. Sevgili Yılmaz, İngiliz kazmiri ile dikilen elbise ile basma kumaştan yapılan entarinin değeri sanırım bir olmaz. Elbiseler farklı farklıdır. Kimisine bol gelir güldürür. Kimisine dar gelir öldürür. Senin gibilerinin üstüne tam oturduğu için baktırır.

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Sn. Mebrure Tahir Altuğ, Özel sektör dediğiniz inşaat ve otelciliktir. Hepsi de hükümete destek olmak yerine, işçilerini kapı önüne koyarak hükümetten onları da ödemesini beklemektedirler dediniz. En zengin iş kolları olmasına rağmen bu iki sektör hep devletten ayrıcalık gördüğü için, ayni imtiyazları şimdi de bekliyorlar. Madem kar eden, yedek akçesi olan kesimler değillerdi, neden hükümet bunların yükünü hep sırtladı ve hep vergi muafiyeti sağladı, elektrik borçlarını sildi ifadesinde bulundunuz. KKTC Gör beni Göreyim Seni Cumhuriyetinde, işler hep böyle tersine tersine gider. Mebrure hanım, buralarda hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri hayatı dört dörtlük yaşarken, alçak sürünme yaşam koşulları nedeniyle bizlerin bir yerleri üç buçuk atıyor.

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Günün Fıkrası

Ne işe yaradığını öğrenin

Fatih Ürek,Kusum Aydın,Aldo ve Dr.Bilal ölmüş.

Tanrı onları cehenneme atmış Azrail'le basbaşa kalmışlar.

Azrail hepsini alip, büyük bir odaya götürmüş.

Azrail

ŞU KÖŞEYE SIÇIN!" demis.

Hepsi bunu kabul etmis ve dedigini yapmislar.

Daha sonra azrail

"ŞU KÖSEYE DE SIÇIN!" demis.

Tekrar hepsi bu istegi de yapmislar.

Azrail tekrar

"GIDIN;SU KÖSEYE DE SIÇIN!" demis.

Tümü azrail'in suratina sinirli bir ifadeyle

bakıp,ikina sıkıla o köşeye de sıçmışlar.

Azrail tekrar

"GIDIN; ŞU KÖSEYE DE TEKRAR SIÇIN" demiş.

Fatih Ürek kızarak:

"AAA! AMA BU KADARA DA OLMAZ Ki!!!"

demiş.Bunun üzerine Azrail:

"SUSS!! O G...TÜN NE ISE YARADIGINI ÖGRENENE

KADAR SIÇACAKSINIZ!!

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