Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz Cumartesi günü, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiayasdis ile gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmesinde verilmesi kararlaştırılan koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokin tableti ve koruyucu malzemelerin dün Metehan Sınır kapısında teslim edildiğini öğrendik. Sn. Cumhurbaşkanı, insani açıdan önem arzeden ilaçların ‘Yasemin’lere iyi gelmediği söyleniyor. Bu Akdeniz bölgesinin hoş kokulu, güzelim çiçekleri değişime uğratarak, insanların düşmanı yaptığı söyleniyor. Bana hayat nasıl gidiyor diye soranlara KKTC’yi gösteriyorum. Bugün nasılsın diyenlere de ‘Memleket ‘ gibi derken,iyimisin diyenlere, Fragmanı gösterilen, araya konulan reklamları oynattıktan sonra asıl film başlayacakken, gösterimden kalkan filmin başrol oyuncusu yasemin gibiyim diyorum

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Sn. Nükhet Hotar,İzmir 19 Mayıs Üniversitesinde korona virüse yakalanan hastalardan alınan kan örneklerinden virüse karşı kullanılmak üzere plazma üretildiği öne sürülüyor. İzmir Bölgesinin eski AKP Milletvekili ve AKP eski Genel Başkan Ytd.’sı olarak bölgenizde sevildiğinizi de öğrendik. Acaba, 1000 kadar plazmanın KKTC’ye gönderilmesi ve burada birçok hayatın kurtarılması konusunda yardımcı olabilirmisiniz dedik. Sn. Hotar, yatsı namazından önce edilen duada yer almak duaların en hayırlısında yer almak demek olduğu söylenir. Bu konuda yardımcı olursanız alacağınız dualardan sonra bu duanın en müstesna yerinde yer almış olacaksınız.

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Sn. Erol Uçaner, Dr. Burhan Nalbantoğlunda Üroloji Doktoru olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta korona virüs vakalarının sıkıntı bir yükselişte olduğuna dikkat çektiniz. Ve 2 günde 4 vaka olmasının düşündürücü olduğunu belirttiniz. Bu durumun düşündürücü ve korkutucu olduğunu dile getirirken, önlem alınmaması halinde, KKTC’de bir ay sonra bir günde 6 kişinin öleceğini, 50-60 kişinin de korona virüse bulacağını söylediniz. Sn. Uçaner, Deveye cilve yap demişler dokuz dükkân yıkmış örneğinde olduğu gibi bizde de korona virüse cilve yap dedik. Mübarek hatalarımız sonrasında, 9 dükkânı yıktıktan sonra galiba hızını alamadı ve memleketi yakıp yıkacak.

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Sn. Zeki Ziya, Pegasus Hava Yolları KKTC Direktörü olarak, hükümet tarafından çalışanlara bu sıkıntılı günlerde verilecek olan 1500 TL’lik desteğin, çalışanların hesaplarına yatırılacağını açıklayan Kudret Özersay’a, siz işveren düşmanımısınız dediniz. Sn. Ziya, bence Kudret Özersay işveren düşmanı değil. Çalışanların ve işçilerin dostudur. Çünkü, destek paralarının bazı işverenlere verilmesi halinde bir kısmının buhar edeceğini bilir. Örnek bak Sosyal Sigorta Ansiklopedisi 22 sayfanın (a) bendi. Ne diyor o paragrafın ( a) bendi. işçiye asgari ücret bile ödenmez. Ama ödenir diye gösterilir. (b) bendi ise asgari ücretin çok üzerinde maaş ödenir ama sosyal sigorta primi asgari ücret olarak ödenir diyor. Bence Sn. Özersay, sayı saymayı fasulyeden öğrenmiş bir neslin çocuğudur. Kimleri fasulye gibi bir nimetten sayacağını, kimleri saymayacağını iyi bilir.

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Sn. Özbolayır Yusuf, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya çağrıda bulunarak, bizim Arap Ahmet Mahallesine ölene kadar yardım paketi dağıtsan yine yetmez dedin. Yusuf gardaş, insanlar yolda sokakta, sürekli olarak dünya değişti diyor. Bende yok gardaş dünya değişmedi. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan adası ‘Kıbrıs’ değişti. Değişirken, yaseminden ‘Bol Kepçe’ lokantasına dönüştü diyorum.

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Sn. Hüseyin Çakır, sosyal medyadaki paylaşımında, yürürler dururlar maaşlar ile uğraşırlar. Biride çıkıp bizim bankadaki borçlarımızı sormuyor dedin. Bankadaki borçlarımızı silecekmisiniz ki, maaşlarımıza göz koyuyorsunuz. Döviz aldı başını gidiyor. Bizim maaşlar eridiği için borcu bile karşılamaz ifadesinde bulundun. Ah be Hüseyin, bugüne kadar hep anamızı soran ‘Emir erlerimiz’ yanlışlıkla birgün babamızı sorsalar, gördüklerinden sonra Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecekler.

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Sn. Zekiye Gece, İskele Bölgesinde meydana gelen korona virüs ile ilgili yaptığınız paylaşımda, dedeniz ile eşinde positif bulgusuna rastlandığını dile getirdiniz. Virüs ile ilgili hiçbir belirti olmadığını, dedeniz ile eşinin sokaklarda şuursuzca ve duyarsızca gezmediğini belirterek, bilip bilmeden can yakıcı yorumların yapılmamasını istediniz. Sn. Gece, dedeniz ile eşinizin temas ettiği kişilerde tahlil sonuçları negatif çıktı. Kaldı ki, bu hastalıktır ve herkese bulaşabilir. Bunun utanılacak, saklanılacak ve gocunacak bir tarafı yoktur. Vallahi bu durumu malzeme yapıp olmadık yorumlar yapanların kafalarına kurşun isabet etse, kurşun yarım saat kafatası içerisinde beyin arar durur. Ama o beyni bulmadan çıkar gider.

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Sn. Emre Y. Vudalı, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu olarak, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına yaptığınız açıklamada, hastane ve sağlık sisteminin hazır hale getirilmeden, hattaPandemi hastanesi bile kararlaştırılamamışken, alınan tedbirlerin gevşetilmesinin riskli olduğunu dile getirdiniz. Bu hastalık toplumun yüzde 67’sinin bağışıklanmasıyla durma noktasına gelebilir. Bağışıklanma kişinin enfeksiyon geçirmesi veya aşı olmasıyla gerçekleşir. Ve önlemler sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmaya ve sağlık sisteminin kapasitesini artırıp salgına karşı hazırlıklı olmaya katkı sağlar dediniz.

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Sn. Mehmet Özkardaş, sosyal medyadaki paylaşımınıza, güya çocuk tecavüzcülerini hadım edeceklerdi. İp atıp idam edeceklerdi. Ama af çıkarıp alkışlarla salıverdiler. Nasıl bir vicdan, nasıl bir ahlak ve nasıl bir Allah korkusu yoksunluğu oluşmuş dedin. Başkan ahlak eskiden namus ehliydi. Onu öyle bir çileden çıkarttılar ki, şimdi kapının önüne koyduğu iskemlede müşteri bekliyor. Ben genelde küfür etmeyi pek sevmem. Ama kusura bakılmasın, şerefsizlik yapana teşekkür de edemem. Ayrıca, 8 zeka çeşidi varken, ısrarla gerizekalı olmayı tercih eden insanlara da saygı duymam.

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Sn. Cenk Özdağ, Süpermarketlerdeki, temel gıda maddeleri de dahil, astronomik pahalılığı konuşabilir miyiz yoksa birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu zaman, böyle fani şeyleri konuşmak, sorgulamak için çok mu erken ve uygunsuz diyorsun. Bizim marketlerin cüzdanı yutma hızı karadeliklerin yıldızları yutma hızı ile başbaş gidiyor neredeyse ifadesinde bulundun. Sevgili Cenk, durdun, durdun yine tuz kavurmaya başladın. Tüccar ve Büyük Marketlerin, ekmek kadayıflarının üzerine konan dondurmayı ve o döndurmanın üzerine serpilen antep fıstığını afiyet ile yemelerini çekemedin. Hatçe Teyze, eskiden yontma taş devri, sonrasında cilalı taş devri ve tunç devri vardı. Şimdi punç devri başladı diyor.

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Sn. Hasan Hulusioğlu, günün sorusunda, 1500 TL maaş veren ve 1200 TL seyrüsefer parası isteyen hükümet hangi ülkeye aittir dediniz. Hasan gardaş senin soru, Milyoner programında sorulan bazı tabak sorulardan daha kolay geldi. Cevabı kolay. Kalk denince esas duruşa geçilen. Otur denilince esas duruşta oturulan. 5-6 hamle sonrasının hesaplandığı satranç yerine dikili taş altında tavla oynandığı, ciğerciden tekme yemesine ve besleme denilmesine karşın camdaki ciğerin önünden kaçmayan ciğercinin kedilerinin bol olduğu ve ne tutulanın nede kaçanın kurtulamayarak, sürekli öpüldüğü ülke ‘Emiristandır’’

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Sn. Cenk Serenyakın dostun, Hasan Şener’in kalp krizinden vefat ettiğini öğrendim Mehmetçik - Pamuklu köyleri arasında tarla sürdüğü esnada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmetçik'te sakin Hasan Şeren' e yakınlığın nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu gözlemledim. Sevgili Cenk, başınız sağolsun derken, ailesine ve sizlere sabır dilerim.

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Günün Fıkrası

Kadıköy – Beşiktaş vapuru

İstanbul’da sarışının biri hayattan o kadar bezmiş ki kendini boğazın soğuk sularına bırakarak hayatına son vermeye karar vermiş.Boğaziçi kö pr üsünden geçerken arabasını durdurmuş, bariyerlere çıkmış ve titreyerek az sonra kendisini bu çekilmez hayattan kurtaracak olan sulara baka baka ağlarken yanına genç ve yakışıklı bir genç gelmiş.

Genç ona acımış ve sarışının ellerini tutup "Bak, yasaman için çok neden var.Yarın sabah gemim Amerika'ya gitmek üzere demir alacak. Eğer istersen, seni de çaktırmadan gemiye alıp saklayabilirim. Sana hem yemek getiririm hem de sana çok iyi bakarım." demiş.

Sarışın bakmış kaybedecek bir şey yok; belki de Amerika'ya gidip yeni bir başlangıç yaparım umuduyla denizcinin teklifini kabul etmiş. O akşam denizci genç onu gemiye almış ve filikalardan birine saklamış.Her gece sarışına üç sandviç ve bir meyve getiriyormuş, sonra da sabaha kadar sevişiyorlarmış.Bir kaç gün sonra, kaptan rutin kontrolleri sırasında sarışına rastlamış. Orada ne aradığını sormuş. Sarışın da "Ben bu gemideki denizcilerden biriyle anlaştım. O bana her gün yemek getiriyor ve Amerika'ya gitmemi sağlıyor. Ben de onun benimle sevişmesine izin veriyorum." demiş.

Kaptan,

"Seninle seviştiği kesin küçük hanım da .... Bu Kadıköy-Beşiktaş vapuru".

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