Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, şu Cumhurun başı olduğunuzu biran unutsanız ve kimin ne hali varsa görsün diyerek koltuğunuzda viskinizi yudumlasanız iyi olacak. Bakın, yaptıklarınız sonrasında, bizleri hep mutlu ederseniz, bazılarına, hayalini kuracak ne kalacak dersiniz? Halkın iyiliği için, Güney’den getirdiğiniz ilaçlar ile fincancı katırlarını yine ürküttünüz. Ürken fincancı katırları ne fincanları nede dükkânları bıraktı. Yaşananlara bakan Ayşaba, 10 kilitli kapıdan daha güvenlidir Akıncı’nın, Silihtar’da oluşu derken, Hatçe Teyze, siyasilere duyulan sevgibir otobüs aşkıdır. Kimisi müsait yerde inerken, kimiside Akıncı gibi esas durakta yani son durakta iner dedi.

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Sn. Recep Tayyip Erdoğan,halka her konuda destek olduğu için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu görevden alıp yerine Kayyum atayacağınızı duyduk. Başkan bizde de bir İmamoğlu var. Güney’den virüse karşı ilaç getiren Akıncı’ya yardım eden, zabıta ekipleri ile yaşamı kolaylaştıran, kadın sığınma evinin yanısıra, halkın aç kalmaması için gıda paketleri hazırlatan, Mehmet Harmancı’nın yerine de bir ‘Kayyum’ atasanız. Ve Hükümetin beceremeyeceği bu kayyum işi için Elçiliği görevlendirseniz diyoruz. Sn. Erdoğan, Ağa’nın eli tutulmaz. Yapın bir ağalık. Bu sayede buradaki adamlarınıza zil çalıp göbek attırın.

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Sn. Kudret Özersay, katıldığınız bir televizyon programında, ben Başbakan olsaydım sözünüze, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, "İyi Ki Başbakan değilmiş" diyerek, ince ince eleştiride bulunmaya çalıştı. Bunun üzerine sizde ya konuşmaya değecek bir şey söylememiş, kaldı ki benim muhatabım Başbakan'dır, Nazım bey değil" dediniz. Anladığım kadarı ile siz diplomatik dil kullanarak, havadan gazel okuyanlara kızıp sakın arkalarından beddua etmeyin. Üç küfür, bir tükür yolcudur abbas bağlasan durmaz türküsü eşliğinde giderken çok şükür demeniz yeterli olacak mı demek istediniz. Hocam boş verin, asgari ücret gibi kimse ile geçinemeyenlere hayat pahalılığı artışı değeri vermeyin.

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Sn. Faiz Sucuoğlukatıldığın televizyon programlarında, çalışanlarını işten durduran Casino işletmecilerine ver yansın ederek, onları vicdansızlıkla suçladınız. İnsanları dışarıya attılar ve işyerini kapatıp, kaçtılar. Bu vicdansızlar devlete olan borçlarını ödesin. Bunları bir yere yazıyorum. Zamanı gelince haklarında düşüneceğim ifadesinde bulundunuz. Sn. Sucu, millet halkına destek ve sevgi ile kanser ve korona virüsü yenerken, bizimkiler hem çalışanını hemde sizleri yaptıkları ile sinir ve öfkeden kanser ediyor.

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Sn. Mehmet Harmancı, yaptıkların ile Ayşaba’yı bile çok kızdırdın. Ayşaba, önce, sığınma evi dedi, kadınları koruma altına aldı. Bu günlerde açlığa alışan insanımız için, Gıda Paketleri hazırlatarak yemek konusundaki, eski alışkanlıklarını yeniden kazandırdı. Güney’den insanların iyileşmesi için ilaçların getirilmesi konusunda ön ayak oldu. Vallahi bu Harmancı artık çok oldu dedi. Sn. Harmancı, Hacı amca ise güven silgi gibidir. Sildikçe azalıyor. Harmancı’nın silgisi maşallah olduğu gibi duruyor. Kırtasiyeciler aç kalacak ve bu insanlara yazık olacak diyor.

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Sn. Mehmet Ali Talat, paylaşımınızda, ülkede kopukluk ve bilgisizliğin kol gezdiğini belirttiniz. Rum tarafıyla işbirliğindeki şovenizm, öte yanda ülkeye ilaç getirmenin prosedürlerinden bihaber bir Cumhurbaşkanlığı dediniz.Ayşaba, Mehmet Ali ovlucuğumçok haklıdır. Kopukluk ve bilgisizlik olmasa, Tufan ovlucuğum daha önceden Colony otelde kişi başı toplanan 300 bin TL. ‘yi500 bin yapmazmıydı?Başbakan olduğu dönemde dürüst davranmayıp, emirname oyunlarıyla, muhtemelen Sadrazam’da, 4 villa bile alırdı. Haaa birde, ben Türkiye vatandaşı olsam AKP’ye ve Erdoğan’a oy verir, AKP’nin KKTC temsilcisi olmak beni üzmez der ve oralara kanca atarak, yağlama ve grasolama ile uzun yıllar yerini garanti ederdi. Kopukluk, bilgisizlik ve Dürüstlük zor zanaat dedi.

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Sn. Emine Dizdarlı, Ombudsman olarak, yeni tip korona virusü salgınında, hiçbir komitenin yasal bir zemini, dayanağı veya yetkisi bulunmadığını belirttiniz. VeSağlık Bakanlığı’nın yasa kapsamı dışında oluşan komite ve kurulların, Sağlık Bakanlığı’na herhangi bir telkinde veya müdahalede bulunmasının yasaya aykırı olduğunu, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri uyarınca bu güne kadar Sağlık Bakanlığının, kendi şemsiyesi altında oluşturmadığı komiteleri, hemen oluşturarak, yasalara uygun hareket edilmesi gerektiğini söylediniz. Emine hanım,Wuhan’dan çıktı yola. Tahranda verdi mola. AB’de ve ABD’de de yayıldı sağa sola. Yakarken bizi korona, bizi yönettiğini zannedenler bizlere dediler, şaka yaptık şaka

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Sn. Mustafa Bulutoğluları, bir Milletvekili arkadaşınız ile bir saati aşkın süre telefon ile görüşme yaptığınızı,Milletvekilinin halktan gerçeklerin saklandığını, 150 PCR test kapasitesi olan Devlet hastanesinin, imkânı olmasına karşın 40 test yaptığını, hızlı testlerin sonuçlarının doğru olmadığını, hatalı, yanlış ve test yapılmadığı için yatay gittiğini ifade ettin. Covid 19 Semptomları gösteren yüzlerce kişiyi, hızlı test Yapıp, yanlış sonuç alınacağı prospektüsünde yazmasına karşın halkın arasına yollandığının sana söylediğini dile getirdin. Bu yalanlardan bıkan milletvekilinin, gerçekleri açıklayabileceğini belirttin. Sn. Bulutoğlu bu ‘Yok artık’ dedirten iddianın ispatı milletvekilince yapılmalıdır.Yapılan iddia buğulu camlardaki sözler gibidir. Nefes Olmadan onlar bir hiçtir. Nefes (İspat) olmazsa uçar gider.

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Sn. Bülent Dizdarlı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, 4 milyon nüfuslu Japon Adasında yaşanan, Korona virüs olayında alınan tedbirlerin Adamızda alınanlarla benzerlik içerdiğini dile getirdiniz. Japon Adası yetkililerinin virüs ortaya çıkınca, Ada’ya giriş ve çıkışı yasaklayarak, ayni bizdeki gibi halkın evlerinde kalmasını istediğini, bunun yapıldıktan sonra ayni bizdeki gibi hastalığın stabil ve yatay bir seyir izleyerek günde ya hiç, yada 2-3 vaka dışına çıkmadığını söylediniz. Ancak bu tedbirler kaldırılınca hastalığın yeniden patladığına vurgu yaptınız.Tedbiri elden bırakmamak gerekir dediniz. Sn. Dizdarlı, çok başlılık fayda yerine zarar getirir. Döneminin ünlü fahişesi, Abbas’ın Şerif’ine yahu günde 10-15 kişi seni ziyaret ediyor. Ama hamile kalmıyorsun. Nedeni nedir diye sorulmuş. Abbas’ın Şerifi, biri yapar, diğeri bozar. Çocuk nasıl olacak demiş.

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Sn. Çiğdem Aydın, sabah haber kuşağının güler yüzlerinden, teraziyi eşit tutmaya çalışan, doğruluk timsallerinden birisisin. Diyalog TV’nin doğruya doğru, eğriye eğri diyen bir spikeri olarak, özellikle Güney’den getirilen ilaçlar konusunda, yaptığın yorum büyük beğeni topladı. Yorumlarını kendi istedikleri gibi bulmayan ve bu nedenle beğenmeyenler sana tepki duyabilir. Bu azınlığa aldırma, çünkü güven silgi gibidir. Kullandıkça eksilir. Bunlara inanıp, halk nezdinde sağladığın büyük güveni bir başka deyişle güzelim silgini eksiltme.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, bölgede yaşanan korona virüs ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı ve Temel Sağlık Dairesi hakkında suç duyurusunu İskele Polis Müdürlüğü’ne yaptığınızı söylediniz. Ve toplum ile bölgede yaşayan insanların sağlığını riske attırmayacağınızı belirttiniz. Başkan nasıl ki, aşkın kör kütüklüğü, kadının ‘kör’, erkeğin ‘kütük’ oluşundan kaynaklanıyorsa, sağlığın teklemesi sparklarının yağlanmasından, yampuriyampuri gitmesi de tekerlek rulemalarındandır. Makine mangos etmeden ebiskevi yani servis şarttır.

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Sn. Yılmaz Öztürk, sosyal medyadaki paylaşımında, Sn. Başbakanım istirham ediyorum. Lütfen, derhal Cumhurbaşkanını tutuklatıp o gelen ‘’Gavur ilaçlarını’’ hemen yaktırınız dediniz. Yılmaz gardaş, bence insan hayatını kurtarma gibi bir yanlışlık karşısında, tutuklama çok hafif kalır. Yok tutuklamadan önce, bir kafese koymalı. Vatan haini yaftasını boynuna asmalı. Sonra dikili taşa bağlayıp 48 saat güneş altında tutulduktan sonra kurşuna dizmeli. Cesedi ibreti alem için yerlerde süründürülerek sokak sokak gezdirilmelidir.

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Sn. Bulut Akacan, sahibi olduğunuz, Kıbrıs Haberci gazetesinde işten durdurulan ancak maaşları ödenmeyenlerin mağduriyet yaşadığı öne sürülüyor. Korona virüs krizinin yanısıra, bir darp olayından bu güne kadar kimsenin almadığı bir ceza alarak yaşadığınız ayrıca bir mağduriyet var. Mağduriyet yaşayanın, çalışanını işten çıkartarak hele hele maaşlarını ödemeyerek mağduriyet yaşatmaması gerekir. Herşeyden önce bu Bulut gibi birisine yakışmaz. İşe alırken, verilen vaatler ile buzdan hayaller kurup, şeker gibi işleri olacaklarını düşünenlere bulut olup, dolu ile karışık yağmur yağdırarak buzdan hayalleri ile şekerden evlerini yerle bir etmek olmadı Bulut. Hadde bir abilik yap ve yüzlerini güldür.

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Günün Fıkrası

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara

seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum





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