Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, paylaşımınızda, son dönemlerde en ağır ve düzeysiz saldırılara hedef yapılan kişi herhalde benden başkası değildir.Diyalog TV ile Besim Tibuk’un bana yönelik eleştiri ve söylemleri de herkesçe bilinir dediniz. Ancak bu durum demokrasi ve ifade özgürlüğünün temel ilkelerinden sapmamızı gerektirmez. Bundan sonraki süreçte Türkiye kurumları ile her düzeyde çok daha sağlıklı ilişkilerin kurulması, bu yaşamsal konunun, “Türkiye düşmanlığı” yakıştırmasının ardına saklanarak geçiştirilmemeli ifadesinde bulundunuz. Başkan, 7 bufor şiddetinde, sert esen rüzgar, sonrasına diner. Ama dal kırıldı. Olsun kırılan dalın yerine yenisi çıkar. Nice çürüdü denilen kabukların içinden de nice güzel bahçeler oluşturan tohumlar çıkar. Haklısınız. Güzel bahçeleri oluşturmamız gerek.

**

Sn. Ersin Tatar, muhtemelen eskiden tanıdığınız, İzmir’de yaşam süren bir kadının komplosu hoş karşılanmadı. Konuşmanızı sosyal medyada yayınlaması, halktan büyük tepki gördü. Fırlattığı bumerang dönerek alnının şakında patladı ve büyük yara açtı. Ancak iki yanlışın, bir doğru etmediği de çok bilinmeyenli bir denklem değil. Kadının yaptıkları ne kadar yanlışsa, sizin de birileri ile ilgili verdiğiniz özel bilgilerde o denli yanlıştı. Hele hele düşük ücret ödenerek devlete vergi verilmiyor açıklamanız sanırım tümden yanlıştı. Çünkü Ağa’nın eli tutulamayacağı gibi devletin eli de tutulmaz. Çakarsın cezayı alırsın parayı. İş, görmeyen, duymayan ve konuşmayan 3 maymunları geçtim. Birilerine şirin gözükmek için alçaktan uçan güvercin olmak değil. İş devletin koltuğunda ‘Şahin’ olup, devletin hakkını almaktır.

**

Sn. Ali Pilli, bugün itibarı ile açılımlar başladı. Birileri salkımdaki üzümleri götürürken, kalan saplarını, bir başka deyişle sıkıntılarını da size bıraktı. Aldığınız tedbirler sonrasında, pozitiflerin artmasını önleyerek, güçlükle kontrol altına aldığınız salgının bu açılımlar sonrasında, ikinci dalgasının gelmesinden korkuluyor. Korkulanlar olursa, Tsunami’nin bukez yıkımı büyük olacak sanırım. Sn. Pilli, bugüne kadar sizi dinlemede zorlananlar korkulanın olması halinde, KKTC tomofilinin aksona gardasının,kopacağını, ekris eden lastiği nedeniyle yampuri yampuri bile gidemeyeceğini görecekler. Mangos eden makinesi nedeniyle, işinin Allah’a kalacağını da öğrenecekler.

**

Sn. Serdar Denktaş, Diyalog TV’nin Türksat Uydusundan atılması ile ilgili yapmış olduğunuz açıklamada, sen sustukça sıra diğerine gelecek diyerek, sessiz kalınması halinde sıranın diğer TV kanallarına da geleceğini belirttiniz. Diyalog TV programcıları ile çok iyi geçinmemenize karşın yapılanın doğru olmadığını ve Besim Tibuk’un açıklamalarında, uyduna çıkartılacak hakaretamiz bir söyleme rastlamadığınıza vurgu yaptınız. Alaycılık, küçümseme ve hakaretin yanısıra gerçek dışı bilgi içeren birçok programın yanında bu programın çok masum kaldığını söylediniz. Gardaş, bu noktada maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmekti.Balta değmedik orman, ağ ve zıpkın girmedik deniz olmadığı gibi ‘Anamızın’ buralarda parmak basmadığı yerde olmayacak.

**

Sn. Özlem Gürkut, Sn. Mustafa Taşçıoğlu, Sn. Ahmet Varış, ülkenin önde gelen tabipleri olarak, birlikte yapmış olduğunuz açıklamada, hükümetin tedbirlerin kademeli olarak kaldırmamasının, Rus Ruleti oynamak demek olduğunu belirttiniz. Sağlık otoritelerinin, ikinci dalga için hazırlıklı olunması ikazı yaptığını, önlemlerin kaldırılmasında aceleci davranılmamasını ve kademeli olarak kaldırılmasını vurguladığını söylediniz. Ve bizde de açılmayla birlikte beklenen hasta sayısına uygun, yeterli solunum destek ünitesinin, yeterli yatak kapasitesinin, gerekebilecek cihaz, kişisel koruyucu ekipman ve ilaçların yeterli miktarda stoklandıktan sonra bilimsel veriler ışığında harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Değerli doktorlarımız, bizde iş, bilenin değil yetki kılıcını kuşananlardır. Rota takip cihazını kullanmayı bilmeyenler, inşallah gemiyi mercan kayalıklarına bindirmezler. Filmin fragmanı gösterime sunuldu. Yakında film başlar. İnşallah film koyu bir dram içinde geçtikten sonra göz yaşları arasında bitmez. Ve mutlu son ile biter.

**

Sn. Çiğdem Aydın, Sn. Aytuğ Türkkan, sizin de belirttiğiniz gibi bugün özelde Diyalog TV’ye, genelde ise tüm KKTC basınına yapılan müdahale kabul edilebilir değildir dediniz. Yapılan yayını beğenmeseniz, takdir etmeseniz, aynı görüşte olmasanız da kimse, kimsenin düşünce özgürlüğüne müdahale hakkına sahip değildir, olmamalıdır ifadesinde bulundunuz. Ve tüm KKTC Basınının Türksat'dan çekilip internet yayınları üzerinden yayın yapılması gerektiğine vurgu yaptınız. Sevgili Çiğdem, Sevgili Aytuğ, biz kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol almasındaki beceri yeteneğini bizler henüz kazanamadık. Birlikte hareket eden kar taneleri yerine, dolu olup yağmayı ve yaprakları dökerek dalları kırmayı benimsedik. Hatçe Teyze, baba parası yiyerek kendini adam zanneden ile sırtındaki yük ile kendini beygir zanneden eşek arasında hiçbir fark olmadığı gibi, bir muk olmamasına karşın, kendini Marabanın Ağası sananlar ile kendini adam gibi satmalarına karşın emir eri olmaktan öte bir iş yapamayanlar arasında da fark yoktur dedi.

**

Sn. Reşat Akar, korona virüs belasının salladığı ülkemizde, dallarından kopmamak için çaba sarf edenlere topladığınız paralar ile büyük destek verdiniz. Haksızın yanında değil haklının yanındayız deyip Hakkı dayıyı sinirden hastanelik edenlere haklının yanında nasıl durulacağını gösterttiniz. Ancak babanın akçası, ananın bohçası yaman olur dediler. Bunu diyenler ‘Ananın’ bohçasının’ bilinenden daha fazla yaman olduğunu bize gösterttiler. Sanırım KKTC ismi verilen coğrafyada Anasının kuzusu, yağlama ve grasolama üstadı bazı siyasilerimizin okkasının bilinenin çok üstünde yaman olduğunu da anasına yaranırken göstertmiş oldu. Sevgili Reşat, birilerinin kanı bozuksa, bahaneyi sütte aramanın âlemi yoktur.Zamanı gelince sigaranın ‘Gutsillisi’ gibi bunları kül tablasına bırakacaksın..

**

Sn. Mehmet Özkardaş, sosyal medyadaki paylaşımda, PKK, PYD gibi terör örgütlerinin yaratıcısı ve hamisi olan ABD’nin, bu teröristlere binlerce tır ağır silah ve mühimmat, milyarlarca dolar para yardımı yaptığını belirttin. Türk askerinin başına çuval geçirip, BOP Projesi ile bölmeye çalıştılar.Tüm bunlara rağmen Türkiye bu Emperyalist ülkeye uçaklar dolusu hibe desteği gönderdi. Sonuç bizi şaşırtmadı. Ama biat edenler yine alkışladılar dediniz. Başkan, Türkiye’de birçok insan aç yatırken, bir maske ve koruyucu almakta zorlanırken, Türkiye’den uçaklar dolusu malzeme ABD’ye, oradanda PYD ve YPG’ye gitti. Bunları yapanlar, zincire vurulmuş küfürlerimizin kilidiyle oynuyor. Zamanı gelince bunların gidişine illa bir isim konulacaksa ‘’ Mal kayıbı’’ demek sanırım en iyi yol olur.

**

Sn. Olgun Üstün, başkanlığını yaptığınız KKTC Yayın Yüksek Kurulu'nun haberi olmadan, kardeş kuruluş olarak nitelendirdiği RTÜK’ün,Diyalog TV’nin Türksat Uydusundaki fişini çekmesi sanırım tek kelime ile hadsizliktir. Hadsizliği geçtim. Bu durumu Başbakan ile hükümete bile haber vermeden yapması ise skandaldır. Yapılanlar ile ‘Etik’ dediğimiz olguya bıçak sokmaktır. Bir başka deyişle Özgür Sokak Kedisinin felsefesini benimsemeyen ve ciğercinin camdaki ciğerine bakarak salya döken ciğercinin kedisinin böğrüne atılan sert bir tekmedir. Sn. Üstün, sanırım bu olay içi boş insanlar ile içi dolu hayaller kurulamayacağını bize göstertti. Vallahi ben bu dakikadan sonra bunlar kıymet verip içi dolu trip değil, kâğıttan uçak bile atmam.

**

Sn. Tacan Reynar, anlayın artık sözleri ile başladığınız paylaşımınızda, bugün KKTC’ye artık tüm kaynakları elinde tutan Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan ekonomik destek gelmiyorsa ifade özgürlüğünü savunduğumuz içindir. Vekendimizi, biz olmayı, batılı ve özgürlükçü duruşumuzu, boyun eğmeyen ve bu topraklarda bedeli ne olursa olsun özgürleşmeyi savunduğumuz içindir dediniz. Ama farklı düşüncelerde, farklı siyasi duruşlarda olsak bile biz bugün, dün sizin bize attığınız taşların tarafında olmayacağız. Ya hep birlikte bir olup direneceğiz, yada kaybeden her halükarda sizin seçtiğiniz taraf olacak. Bugün Kıbrıslı Türklerin sesi olmayanların “bile” gün gelecek gazeteleri, televizyonları kapatılacak ifadesinde bulundunuz. Sn. Reynar, sanırım hata bizdedir. Çünkü bugüne kadar yanlış insanlarahep iyi ki varsınız dedik. Ve KKTC for Ever diyerek ‘Yavru’yu tokat manyağına çevirdik. Vicdanları sızlıyormu diye sormayacağım çünkü onlarda vicdan yok biliyorum. 10 derslik karneleri bulanların ‘sınıfı geçmediler’ yazısını görünce yırtıp çöpe atacağını sanıyorum

**

Sn. Mustafa Billur, Başbakan Tatar’ın, İzmir’li bir kadının konuşmasının izinsiz kaydı ve yayılması konusunun aklınızı kurcaladığından dem vurdunuz. Ve Tatar’ın konuşmasında, kim olduğu belli olmayan birinevergi kaçırılması gibi bilgiler verildiğini söylediniz. Kamusal yararın ağır bastığı durumlarda mahkemelerin AB'de bu tür kayıtları yasal bulabildiğini biliyorum.Örneğin mesela, bu olay Almanya'da olsa, sanırım kaydı yapanın tutuklanması değil, başkanın istifasını vermesiyle sonuçlanırdı dediniz. Sn. Billur, orası Almanya burası Adil düzen diyenlerin Adil amcayı sinirden öldürdüğü, hak hukuk diyerek söze başlayanların yaptıkları ile Hakkı dayının kalp krizi geçirmesine neden olanların, Adalet diye diye Adalet ablayı kızdırarak kapısının önüne bir sandalye koyarak müşteri beklettiği bir coğrafya. Ayşaba, Küfür eden benim tamam da, ettiren bazı siyasilerimizdir. Şimdi hangimizin daha edepsiz olduğunu söylesinler dedi.

**

Sn. Metin Gültekin Mağusa’da bir alış veriş marketinde gördükleriniz karşısına şok olduğunuzu belirttiniz. Nerdeyse yabancı öğrencilerin çoğunun maskesiz olduğunu ancak işin en acı tarafının hiç bir uyarıyı takmıyor olmaları olduğunu belirttin. Veeğer bu kişilere en ağır cezalar uygulanmayacaksa 4 Mayıs’dan sonra, bizi çok büyük risklerin beklediğini söyledin. Metin hocam, bizler herkesi insan yerine koyuyoruz ama ne hikmetse bazıları yerini yadırgıyor.

**

Sn. Polat Alper, Show TV’de Kıbrıs’ın meşhur şeftali kebabının tarifini yapanların işkembe-i kübradan sallamasına birçok Kıbrıslı Türk gibi bu ne Allah aşkına. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Verdiğin tarif tamamıyla uydurma diyerek tepkini dile getirdin. Sevgili Polat sen yat kalk ve şeftali kebabı tarifinin, şeftalinin meyvesi ile yapılmadığına dua et. Bu sıralar bunları gördükçe, her sözcük dilimin ucundaküfre dönüşüyor. Tam çokbilmişler sınıfındakiler gibi buda bir muk bildiğini sanıyor, boş ver derken, manav yolda ‘hıyar 1 lira.’ diye bağırıyor. Hatçe Teyze, Polat ovlucuğuma selam söyle, hıyarın 1 lira olmasına bakıp aldanıp da almasın. Bu aralar Hıyarların tadı yok dedi.***

