Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar’ın Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk’un,Fetullah Gülen Terör Örgütü’nü övücü sözleri ile ilgili soruşturma başlatılması için kolları sıvandığınız söyleniyor.Besim Tibuk’un, farklı programlarda sarf ettiği sözler nedeniyle Diyalog TV’nin, RTÜK tarafından fişi çekilirken,bukezFETÖ’nün KKTC'de 'terör örgütü' listesinde olması ve Besim Tibuk’un farklı zaman dilimleri içerisinde FÖTÜ’yü öven ifadeleri nedeniyle target yapılmaya çalışıldığı öne sürülüyor. Sn. Tatar, Besim Tibuk’un FETÖ ile ilişkisi olduğu tespit edilirse, verilecek cezaya tabi ki kimsenin itirazı olmaz. Ancak sırf birilerine eleştiri yaptı diye verilecek emir demiri keserse, bunu ne Adalet abla, ne Adil bir düzen bekleyen Adil amca, nede yüksek vicdan sahibi vicdan abla kabullenir. Bizden söylemesi

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Sn. Faiz Sucuoğlu, Korona virüs nedeniyle kapalı tutulan işletmelerdeki çalışanlara 1500 TL’lik destek ödemelerine başladınız. Ancak ödemeler başlayınca sahtekarlıklar da başladı diyorsunuz.9 bin kişinin 1,500 TL alabilmek için sahte beyanda bulunduğunu, şirketlerinin açık olmasına karşın Mercedes sahibi insanların hak etmedikleri halde bu parayı alabilmek için araya aracılar koyduğunu vegecikmenin bu nedenle olduğunu belirttiniz. Bunları söylesem 500 sayfalık kitap olur, aklınız durur dediniz. Sn. Bakan, Ağanın eli tutulmaz. Kırk satırmı? Kırk katırmı diye soracak diline, pranga vurulmaz. Nedense hesap sormaların yerini bu bizdendir sözcüğü aldığından berio eski hurmalar hep bir yerlerimizi tırmalar.

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Sn. OğuzahanHasipoğlu, Aksa ile yapılan sözleşme elektrik olup, yıllardır ceplerimizi fena tepti. Korona virüs korkusu ile eve hapsolduk. Arabamızı kullanamadık. iş yerleri ve oteller kapalı kaldı. Kısacası elektrikte igonomiya yaptık. Üstüne üstlük foiloil ile mazotta 40 krş. İndirime gidildi. Ama Aksa viyakrasıile kalkan, ama 95’lik ihtiyar pipisinin yerinden kımıldamama örneğini bir türlü benimsemeyen elektriği bir türlü indiremedik. 2008 yılından beridir kanayan yara için her kilowat için 3.76 dolar, yılda da toplamda 26 milyon dolar brostimo (Ceza) ödemek zorunda kaldık.Sn. Hasipoğlu, cesaret, hayatımızı mükemmel kılan güçtür. Bugüne kadar o mükemmel gücü kullanamadık ve balık ağa girince gözünü açtı. Eskiden cep açık, bizim gözler kapalıydı. Şimdilerde bizim göz açıldı sanırım cep kapanacak.

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Sn. Emre Vudalı, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olarak, önlemlerin yerinde ve hızlı olduğunu ancak normalleşme sürecinin muhtemelen 1 veya 2 yıl olabileceğini belirttiniz.İnsanlarımızda bir rahatlama olduğunu ancak tehlikenin geçmediğini belirtirken, bireysel önlemlerimizi almaya devam etmemiz gerektiğine vurgu yaptınız. ikinci bir patlamaya maruz kalabileceğimizi belirtirken, 2-3 hafta sonra bu açılımın etkilerini göreceğimizi söylediniz. Hızlı testler araştırma amaçlıdır. Doğruluğu kesinlik kazanmadı. Dünyada ve Avrupa’da hızlı test yapılmaz. Buralarda aradıkları kimin hastalığı geçirdiğini bulmak ile ilgilidir. İtalya ispanya Türkiye gibi biz bu hastalığı yaşamadık. Eylül ekim aylarında kış aylarında salgın pik yapabilir dediniz. Sn. Vudalı, salgın sonrasında, bir yanımız yaşadıklarımız nedeniyle yaprak dökerken. Açılım sonrasında fora edilen maskeler ve tedbirsizlik sonrasında, bir yanımız, bahar bahçe. İnşallah bağ ve bahçeyi kırağı çarpmaz.

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Sn. Fazilet Özdenefe, şu yakamıza yapışan virüs belasına karşı verdiğimiz mücadele sürecinin en başından beridir, karar üretirken, Anayasa’nın dışına çıkılmaması konusunda hükümeti uyardığınızı belirttiniz. Ve çıkarttıkları Yasa Gücünde Kararnamelerin, Anayasa’nın sınırlarını zorladığını ifade ettiniz. Sn. Özdenefe, Allah iki kulak verdi. Birisinden giren uyarıların, ayni hızla, mola vermeden öteki kulaktan çıktığı unutulmamalıdır. Anayasaya dokandırmayız dedikten sonra ellenmedik yerini bırakmayan, kulak burun, ne kadar delik varsa onlara ekleme yapmak için kolları sıvayan ve Anayasa’yı kevgire döndürmeye çalışanların, 95’lik ihtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamaz olarak gördükleri uyarıları dikkate almaları beklenmemeliydi.Çünkü bazılarının,prens veya prenses olabileceği tek saray, simit sarayıdır. Unutmayın.

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Sn. LicaŞemmedi, bir Doktorun muayene ücretinin 200 TL olduğu yerde, bazı işletmelerin fiyat artışına giderek, fiyatlarına en az %300 kâr payı yansıttığını belirttiniz. Ancak, bu işletmelerin çalışanları için yapılacak olan100 TL’liktest fiyatına isyan ettiğini söylediniz. Lica hanım, devir tutulanın değil, kaçanın da yakalanarak öpülme devridir. Ah Lica Hanım, bu efendilerin ceplerini doldurma derdi kendilerine ağır, halkın ise kazık yedikçe dili lal, kulağı sağır.

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Sn. Ahmet Benli, Gönyeli Belediye Başkanı olarak gelişi güzel konmaya çalışılanMobese direklerine isyan ettiniz.Gönyeli’nin planlı bir kent olduğunu, estetik gelişim ve şehir disiplini anlamında hassas olduğunu belirttiniz. Güvenlik kameralarına karşı olmadığınızı, ancak yerel yönetimleri hiçe sayan ‘mobeseucubeliği ’ne de izin verme niyetinizin olmadığını, kenti gelişigüzel bir ‘demir yığını’ haline dönüştürmeyiz ifadesinde bulundunuz. Başkan, görmek istemeyen göze ışığın faydası olmaz. Sanırım İyi niyetimizin son kullanma tarihi bitti. Onlara sizleri unuttuğumuzu sanmayın. Sizi sadece değeriniz kadar hatırlayarak, hayata baktığınız pencereden, alnınıza 10 TL’lik pul yapıştırarak tarihin siyasi çöplüğüne göndereceğiz diyeceğiz.

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Sn. Selim Gökbörü, öncelikle Erdal Onurhan’ın istifası nedeniyle boşalan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmiş yıllarda Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı görevini başarı ile yapmanız sanırım yapacaklarınızın teminatı olacak. Ekim ayında, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ancak sanki erken seçimin kara bulutları da onun arkasından kendini göstertmeye başladı. Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olarak girdiğiniz, ancak kaybettiğiniz 2018 seçiminden sonra bu görev, yapılması muhtemel erken seçim için sizin sıçrama tahtanız olacak. Sn. Gökbörü, baba mirası yanan mum gibiyse ve yandıkça biterse dikkat edin, parti armağanı da ‘Golorambicik’ gibidir.Ve üfff denince söner. Bu görevde kime yandığı sokak lambası yerine, ülkeyi aydınlatan projektör olmaya bakınız.

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Sn. İrfan Günsel, kendilerini Kaf dağının zirvesinde görüp, aşağılara bakınca bizi karınca kadar bile görmeyenlere, yapmış olduğunuz solunum cihazı ile özelde YDÜ’nün genelde Kıbrıslı Türklerin neler yapabileceğini gözlerinin içine soktunuz. Dünyanın ve Türkiye’nin eksikliğini duyduğu solunum cihazını YDÜ’de, imal ederek kovit 19, bir başka deyişle Korona Virüsteki ölümlerin kısmen de olsa önüne geçebileceğinizi gösterttiniz. Sn. Günsel, bağ çapa, tarla da sapan ister. Tabi tarlayı sapan ile sürecek, bağı da çapalayacak işin ehli ustada gerekli. Çorak tarlada ürün olmaz diyenlere, bu verimli topraklarda ne kadar kaliteli ürün yetiştirdiğinizi gösterttiniz. Kalite insana yapılan yatırımdır. Yaptıklarınız ile kaliteye verdiğiniz önemi de göstertmiş oldunuz.

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Sn. Tuğçe KortanUNDP tarafından temin edilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen maskeleri, koruma elbiseleri, perfuzyon pompaları ile setleri ile aspiratörleri, iki toplumlu komitenin Türk üyeleri olarak görmeye gittiğinizi söylediniz. Korona’nın ilk günlerinde sahte belge düzenleyerek,Mağusa hastanesinden alınan 1800 kusur romatizma hapını çalanların yargılanmamasının ardından bunların da çalınmaması gerektiğini belirttiniz. İlaçların geri depoya dönmesi ile yetinilmemeli ve Ceza verilmeliydi ki, bir başkası benzeri bir şey yapmaya cesaret etmesin dediniz.Sn. Kortan, yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna nasıl ağır geliyorsa, bu hırsızların da yüreklerine, insanlık ve vicdan ağır gelir.

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Sn. Ertan Birinci, öncelikle senden şikayetçi olduğumu dile getirmek isterim. Son günlerde, ekmek kadayıfının üzerine koyduğun dondurma ve onun da üzerindeki fıstık ezmesi ile tadına doyum olmayan programların ile bizi televizyon ekranının esiri ettin. Sevgili Ertan, sabahleyin bismillah ‘Nazar ‘ değmesin diyerek seyretmeye başladığımız Nazar’ın programını, diğer programların izleyince, bizim evdeki koltuk bile buna dayanamadı ve çökmeye başladı. Bazı geceler, gözlerimiz uykudan kapanmaya başlarken, Er meydanında ‘Cenk ‘ etmeye hazır, Mustafa’yı karşımıza çıkartarak uykumuzun içine ediyorsun. Bu ülkenin siyasi arenasında, un var şeker var. Helvanın olmazsa olmazı irmikte de var. Ama helvayı yapacak usta, serap misali bir görünüp bir kaybolunca, helvanın ortası hamur, altı cıvık cıvık oluyor. Ama nedense senin oralarda usta ehil olduğu için helva kıvamında pişiyor ve tadına da doyum olmuyor.

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Sn. Polat Efendi, normalleşme ile ilgili atılan adıma atıfta bulunarak, bazı işadamlarının ağırlığı sağlığı yendi.Hükümette haklı bu duruma ne kadar daha dayanacaktı.Sonuçta yakında seçimler var. İnşallah 20 gün sonra ağlamayız. 2‘nci dalga comingsoon dediniz. Polat gardaş, Tsunami olarak isimlendirilen deprem dalgasının ilki hep küçük boyuttadır. Ancak peşi sıra gelen dalgalar büyük boyutta olup çok yıkıcı olur. İlk dalgalara kanıp, daha sonraki dalgalara karşı tedbir almazsak, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu göreceğiz. Ve yaşayacaklarımızı inan gözyaşlarımız bile temizleyemeyecek.

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Sn. Esat Varoğlu bu nasıl bir hükümet, bu nasıl uyumlu çalışma. Çelişkili açıklamaları gören yurttaş size nasıl güvensin? Bir şey söylediğimizde de kızarlar dediniz. Birisi, hükümetin bakanı, ayni zamanda bir hekim, öteki ise Hükümetin başıdır. Birisi eğitim bu yıl için bitmiştir. Okullar bu yıl açılmayacak diyor. Öteki, yani Başbakan ”Sayın Pilli yanlış yapmıştır. Hükümetin öyle bir kararı yoktur” diyor. Al da bozdur ifadesinde bulundunuz. Esat abi, Pilli’nin söylediği bizlere göre olması gerekendir. Ayşaba, bazılarımızda, bir birine zarar vermeden yol almayı beceren kar tanelerinin yetenekleri yoktur. Onun yerine, tangur tungur etrafı kırıp dökerek yol alan dolu taneleri olurlar. Hatta daha da ileri giderek çığ olmayı tercih ederler dedi.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, Ersin Tatar, Kudret Özersay’a çağrı yaparak, böyle bir dönemde yaz mesaisinin olamayacağını dile getirdin. İki aya yakındır kapalı olan devlet dairelerinde yaz mesaisinin 11 Mayıs’ta, başlayacağını, Özel sektörün ise mesai saatlerin daha fazla olacağını belirterek, özelde çalışanlar esir, devlet çalışanları efendi mi? diye sordun. Ve alınan kararın yanlış olduğunu birlikte üretmek ve çalışmak için kamunun da özelin mesai saatlerine uygulanması gerektiğini belirttin. Sevgili Okyay, özel sektör isimli arkadaş, kimsenin geçinemediği ve uzak durmaya çalıştığı asgari ücret konumuna sokuldu. Kimse ile geçinmesine müsaade edilmiyor. Ve gelen yumruk vuruyor.Giden, tekme sallayarak gidiyor.

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Günün Fıkrası

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.

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