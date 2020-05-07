Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Bakanlar Kurulu Üyeleri, almış olduğunuz karar sonrasında, ülkemizde kuru ziraat hasattı yapacak insanların soyu tükenmiş gibi, salgını tam anlamı ile önleyemediğimiz bu günlerde, hasat faaliyetlerini yürüteceklere, Türkiye’den gelme izni verdiğinizi gözlemledik. Sn. Bakanlar, sizlere ayni bizim gibi bir salgın yaşayan ve almış oldukları tedbirler sonrasında salgını önleyen ancak tedbir sonrasında ikinci dalga yaşayan ABD’nin Philadelphia şehri yakınlarındaki St. Louis kenti ile Japonya’nın, Hokkaido adasında yaşananları hatırlatmak isterim. Ayşaba, bakan olup da bakarken, yaşanacak olan şeyleri göremeyenler yarın salgının anamızı ağlatırken, inşallah geride playback yapmazlar. Ben aldıkları kararlara bakarken, inanın kimseye ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerim ile gülüyorum dedi.

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Sn. Ayşegül Baybars, İskele Boğazı bölgesinde eskiden yapılmasına izin verilmeyen 40 katlı yapılara tekrar başlanacağı ileri sürülüyor. 8-9 sene önce yapımına izin verilmeyen bu yapıların deniz ile sıfır olacağı söylenirken, ne havadan nede denizden geçişlere olanak tanımayacağına vurgu yapılıyor. Sn. Baybars, bu konudaki hassasiyetinizi görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile görürken, bazıları görmüyor. Ve İskele’de, Çin seddi kurma planı yapıyor. Batıda Yıl Başı telaşı. Doğuda göç ve yaşama telaşı, bizim halkta korona virüs belası. Bu efendilerde de Çin seddi yapma telaşı. Karnına vurunca ah arkam diyen bu efendiler, İş eğer Çin Seddi kurmaya kaldıysa, izni veren hâkimde, uygulamaya koyacak savcıda biziz diyorlarmış. Sn. Bakan, bazı tipler, arkalarında aldıkları torpil rüzgârı sonrasında, bütün numaralar bunlarda olduğu için büyük ikramiyenin bunlara çıkacağını sanır. Bende simetri hastalığı var. Ayni sizin gibi karakteri yamuk bu kişilere dayanamıyorum. Bazılarının isimlerinin altını çizdiği bu efendilerin sanırım siz torpile geçit vermeyerek isimlerinin üzerini çizeceksiniz.

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Sn. Zeki Ziya, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Bu alışkanlığınız nedeniyle, bundan 8-9 sene önce, İskele Boğaz'ına ve Long Beach bölgesine yapmayı düşündüğünüz ancak ‘Nayır’ denildiği için yapamadığınız 40 katlı ‘’Çin Seddini’’ tekrar yapmayı düşündüğünüzü öğrendik. Türk akınlarını önlemek için Çiniler tarafından yapılan Çin Seddi’nin benzerini bu kez sizin denizi de dahil ederek yapacağınızı söylüyorlar. ’Çin Setti’niz bölge insanının deniz ile arasına kara çarşaf gerecek. Havadaki kuşlara, denizde de balıklara bile eyvallahı olmayacakmış. Sn. Ziya, insanların görüş alanını ‘Ziyan’ edecek olan 40 katlı ‘Çin Seddi’ni yapmak için izin veren dayınızın kim olduğu merak ediliyor. Dayılık ve Torpil renk olsa, muhtemelen sizler gök kuşağı olurdunuz tamam da, siz parmağınızdaki balı yalarken,bölge halkı sinirden tırnaklarını yiyor bilesiniz. Ayşaba, Zeki ovlcuğuma selam söyleyin. Dayılara çok güvenmesin. Geçen defa verdikleri pantolanun üç urup geldiğini ve ayak bileklerinin dışarıda kalarak üşüttüğünü unutmasın dedi.

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Sn. Ali Pilli, Bugüne kadar yeşil ışıkta sürekli olarak durmadan geçen ancak sizin ve sağlık ekibinizin aldığı tedbirler sonrasında artık kırmızıda durmak durumunda kalan korona virüse,hükümetin aldığı bazı kararlar sonrasında ‘’Deniz Fenerinin’ yanıp söndüğü gibi yeşil ışık yakıldığını gözlemledik. Toros Gemisine binip Ada’ya getirilenlerin yaratacakları riski görüp neredeyse çıldırma noktasına geldiğiniz söyleniyor. Yaptıklarınızı göremeyen ve en ufak hatada sizi hedef tahtasına döndürenler, sanırım yaşanması muhtemel ikinci bir dalga sonrasında, sizin karşı duruşunuzu es geçip yine sizi hedef tahtası yapmak için kolları sıvayacak. Sn. Pilli ben inanın kimin ne renk olduğunu hala çözemediğim için ‘’Kara kalem’’ resim yapmayı çok seviyorum. Ve halk olarak bizlerin tellerine hangi notadan vururlarsa, bizler o makamdan çalıp söyleriz. Özellikle güftesi küfürlü hicaz, bestesi santurlu acem aşıyan olanına bayılıyoruz. Sıkıntı yok

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Sn. Ziya Sezey zeytin üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili olarak Başbakan Ersin Tatar ile görüştüğünüzü öğrendik.Yaklaşık 400 ton sofralık zeytinin depolarda kaldığını ve yardım talebinde bulundunuz. Ayrıca Başbakan Tatar’dan zeytin depolarının oluşturulmasını, Türkiye’den gelen zeytinin yasaklanmasını veya gümrük duvarlarının yükseltilerek zeytin sektörünün önünün açılmasını istediniz. Sn. Sezey, geçtiğimiz yıllarda yine zeytin rekoltesi yüksekti. Ve Türkiye’den gelen zeytinin Ada’ya gelmesine ya izin verilmemesini yada yüksek fon uygulanması istenmişti. Ancak istemlerin aksine hem fon indirimi yapılmış hemde zeytin ithaline izin verilmişti. İnşallah emir demiri kesmez ve sizin isteminize tamam denir. Çünkü bu ülkede bazı siyasilerimiz maalesef bеnistеdiğim sözü yazar, Sizler anladığınız kadarını dinlеrsiniz.Bеn istеdiğim gibi yaşar, Sizler yaşayamadığınız kadarını izlеrsiniz düşüncesindedir.

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Sn. Zorlu Töre,Meclis Başkan Yardımcısı olarak, hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünmeden ekonomiye eğilmesi gerektiğini ve vatandaşa devletin ‘eli uzanmalı” dediniz. Mayıstan sonra ne olacak.Ciddi soru işaretleri var. 6 ay yeterli değil. 3 ay hiç yeterli değil. Eskiye tam anlamıyla dönmek, bundan sonra mümkün değil ifadesinde bulundunuz. Sn. Töre, dün aldığı kararları bugün bozan, dün dündü bugün bugündür diye Allah Kerim diyenler, sizin de sıkıntısını duyduğunuz yarın indiğimiz ‘Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve o kuyudan zor çıkacağımızı görecekler. Birileri hayatın keyfini yaz boş ile çıkartırken, halk bunlara bakmaktan bitap düşüyor. Ne diyebiliriz ki. Biri parmağındaki balı yalarken,halkise parmak yalayanlara bakarak sinirden tırnaklarını yiyor.

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Sn. Özdil Nami, elektrikte Aksa’nın sözleşmesi sona erecek. Şimdi korona virüs nedeniyle arz düştü. Ancak iş yerlerinin normal faaliyetleri ile turizmin hareketlenmesi sonrasında elektrik arzı artacak. Devletin elinde kontrol olması kaydıyla, rekabeti artıracak argümanları geliştirmesi gerekir dediniz. Özelleştirmeyi kast etmiyorum. Ancak Aksa’nın sözleşmesinin sona ermesi sonrasında, elektrik ihtiyacının giderilmesi için yatırım yapılması gerekir ifadesinde bulundunuz. Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin artırılması ve yeni makineler ile modernleştirilmesi sonrasında rekabet koşullarına da açık hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Nami, önüne çıkana engel dersen, takılıp düşersin. Basamak dersen, bir basamak yükselirsin. Sizin de belirttiğiniz şeyler hayata geçirilirse engele takılıp düşmek yerine bir basamak yükseliriz.

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Sn. Ali Kişmir, köşe yazında, bizlere resmen yalan söylediler. Ada’ya sadece askerlik için bine yakın kişi getirildi. Rakam 53 falan değil bin dedin. Ve bu kişiler içerisinde şu anda 10’a yakın insan yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış durumdadır. Bunun adı ihanettir. Bilime karşı cehaletin zaferidir ifadesinde bulundun. hükümet, bir kez daha askerin ve Ankara’nın emrine biat etmeyi tercih etti. Dik duramadı. Toplum için, “Hayır” diyemedi. 10’a yakın kişi şu anda yüksek ateşle hastanede ve bundan dolayı yarın ve ondan sonraki günler bu sayı onlara hatta yüzlere varabilir dedin. Sevgili Ali, sırf dümeni iyi çevirmek için kaptan yapılanların, KKTC gemisini ‘Mercan Kayalıklarına’ bindirmesine şaşmamak gerek. Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesini’ benimsemeyen ciğercinin kedisi tekme yemekten, dikkat denince dikili taş altında hizaya geçen emir erleri de tırnak kontrolü yapmaktan kurtulmamaz

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Sn. Güven Bengihan, KTAMS Başkanı olarak hükümetin bu dönemde aldığı birçok kararın hukuk dışı olduğunu ifade ederek, bu kararları yargıya taşıyacağınızı belirttiniz. Hükümetin, kamu çalışanlarından ve emeklilerden yapılan kesintiyi geri ödenmek zorunda olduğunu ve mevzuata aykırı işlem yaptığına vurgu yaptınız. Ayrıca, Yasa Gücündeki Kararnameleri de mahkemeye taşıyarak onların keyfini bekleyecek değiliz ifadesinde bulundunuz.Bizleri yeni süreçle ilgili bir toplantıya kimse çağırmadı” derken, hükümetin, sendikaların önerilerine, görüşlerine yer vermediğini, uyarıları dikkate almadığını söylediniz. Başkan, bizler Tanzimat Mahallesindehısar üstünde büyüdük. Tek pirili için gözyaşlarıdöktük. Neron Roma’yı yakmış. Geçmişte de emeklinin maaşına göz koyanlar sanırım bizim o pirili için hükümeti sandığa gömerek yaktıktan sonra, ruhuna Fatiha okuyacağımızı herhalde unuttu.

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Sn. DjengizLionstone, sosyal medyadaki paylaşımında, herseyTürkiye’denkampanyası var. İlkokulöğretmenlerini eğer Türkiye’dengetirmezsekçocuklarımız nerden öğrenecek, Naylon çanta yerine poşet demeyi? YadaMağusa yerine Magosa, Lefkoşa yerine Lefkoşe, Magarına yerine Makarna, bir gaşık dondurma yerine 1 top demeyi? Evet iste bu milleti böyle bitirdiniz siz bunun içinde dedin. Sevgili Cengiz, bazıları dizüstünde yaşamak yerine sürekli iki büklüm eğilmeleri sonrasında bellerinde ortaya çıkan fıtık sonrasında, ayakta iki büklük ölmeyi tercih ediyorlar. Bunlar halkına ihanetin nedeninin olmadığını, bedeli olduğunu cezasının ve hesabının da sandıkta kesildiğinibilmiyorlar.

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Sn. Hakkı Celal Önen ülkemizi ne kadar da kalkındırmışız?Kombay sürücü ve tamircisine bile muhtaç hale gelmişiz dediniz ve sonrasında ha hahaaaaa = KKTC diyerek kahkahayı basarak, halimize acı bir kahkaha gönderdiniz. Sn. Önen, siyaset turşu suyu gibidir. İçmeyenin ağzı sulanır. İçenin ise midesi bulanır. Bazılarının midesi bulandığı için şu sıralar midede ne varsa çıkartmakla meşguldürler.

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Sn. Ayhan Arıklı, Adana'dan 18.000 TL 'ye alınan bir ürünün, KKTC'de depona giriş maliyeti 32.000 TL oluyorsa hırsız kim diye sordunuz. Bu sorunuza susma hakkımı kullanarak ‘No coment’ derken, müsaadenle sadece anamızı öpen kadı, kimi kime şikayet edeceğiz demekle yetineceğim. Vallahi bu ülkede sanırım ‘Devlet Baba’nın elinden tuttuğu da kaçan da kurtulamıyor. Tuttuğunu öperken, kaçanı da yakalayarak öpüyor.

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Günün Fıkrası

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’

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