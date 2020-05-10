Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Mustafa Akıncı, siz kendi kimliğinizden, kendi kişiliğinizden vazgeçip, illaki birileriyle aynı olup benzeşmek durumunda olursanız o zaman her halde kendi kimlik ve kişiliğiniz kalmaz, veya karbon kopya, yada kukla olursunuz dediniz. Halkın sizi kukla olmak için seçmediğini, Türkiye ile iki kardeş ilişkisi istediğinizi ve devletlerarası ilişkide Ana-Yavru edebiyatının bir tarafa bırakılması gerektiğini ifade ettiniz. Sn. Akıncı, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Kimisi özgür sokak kedisi gibi özgürlüğe, kimisi de ciğerciden tekme yemesine karşın camdaki ciğer için ciğercinin kedisi olmaya alışır. Başkan, tüm insanlar kız veya erkek olarak doğar. Ancak bazı erkekler ‘Adam’ olarak yoluna devam ederken, bazıları ‘Kopya’ olarak ölür.

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Sn. İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak, yaptığınız açıklamada, yeni kelimesini kullanmak suretiyle, 15 Temmuz darbesine de atıfta bulunarak, ABD Türkiye’de yeni bir darbe planlıyor dediniz.Korkutan bu açıklamanız milleti şoke ederek, başını kaşıyan adama ‘Yok Artık ‘ dedirtti. Göbeğini karıştıran ise yahu, ABD’ye daha dün sağlık ürünleri gönderdik. Ekonominizi mahvedeceğim diyen adamın ayağına giderek sırtımızı sıvazlattık. Darbe yapacak ülkenin, ülkemizde en az Türk Silahlı kuvvetlerinin askeri üssü kadar üssü varken buna niye gerek duysun. ABD gayri ciddi ve güvenilmez bir ülkeyse ve darbe yapacaksa neden üsleri kapatılmıyor? Darbe yapacağını iddia ettiğiniz bu ülke ile Suriye ve Irak’ta, askeri ve ekonomik işbirliğimiz var. Oralarda beraber devriyeye bile çıkmıyormuyuz. Neden ona yolcusun abbas, bağlasak bile duramazsın demiyoruz diyor.

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Sn. Mustafa Asena, Şartlı Tahliye Kurulu’nu oluşturan kesimin, çoğunluğunun itham eden ve mahkûm eden kesim olduğunu söyledin. Hem yargılayan hem affeden olmaz derken,kurulun, yargıç, savcı, polis, İçişleri Bakanlığı, Cezaevi Müdürlüğü, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcilerinden oluştuğuna dikkat çektin. Sevgili Mustafa, başkalarına yaramayan aklın, sahibine zarar verdiğini bilmeyen,KKTC diye isimlendirilen coğrafyadaki efendiler, beyaz olan her şeyi süt sanır.Veeğer iş ceza kesmeye veya bağışlamaya kaldıysa hakimde, savcıda biziz mantığını güderler kanaatindeyim.

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Sn. Tacan Reynar, ülkenin sevilen, önde gelen mizah ustası, Senih Çavuşoğlu’nun, internetteki bir paylaşımının üzerine mal bulmuş mağrubi atlayanlar oldu. Sn. Reynar, ağaç nasılsa meyvesi da ona göredir. KKTC ağacının meyveleri arasında tadına doyum olmayanlar olduğu gibi, meyve olgunlaşırken, sinek yumurtasını attığı için kurtlananlarda var. Hoşgörünün sınıfta kaldığı ‘Yavru’da,bir karikatürü örnek göstererek, düşünceyi suç sayacak ve ömür boyu güneş yüzü göstermeyecek bir yasa hazırlayalım diyen 1 parti var. Düşünce suçunu 'vatana ihanet suçu olarak nitelendirerek kapsamını genişletelim ve suçu da ömür boyu hapislik olsun diyen 1 parti var. Korku imparatorluğu yaratarak, dikkat edin,ananıza kaval babanıza döblek çaldırırız diyen 1 parti var. Hoşgörüyü, Sezar olarak gören veyasa hançerini ‘Brütüs ‘e vererek hançerletme düşüncesinde olan, 1 parti var.Biz Saray Önünde, dikili taş altında büyüdük. Neron,Roma’yı yakmış. Biz o karikatür için Prof.’ları bile yakarız diyen 1 parti var.

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Sn. Senih Çavuşoğlu, sevilen, sayılan birisi olmak için, mütevazı olmak gerektiğini bilmeyenler, hoşgörünün kasaptan alınan bir kilo yağsız kıyma veya bonfile olduğunu sanarak, ülkenin sevilen ve takdir edilen bir bilim adamı için ‘Çek fişi bitir işi’ kampanyası başlattı. Alçak gönüllü olmanın, bilginin bir süsü olduğunu hala daha öğrenemeyenler, kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almak yerine dolu olup tangur tungur yağmayı tercih ediyorlar. Senih hocam, gülü seven dikenine katlanır derler. Galiba halk olarak bizim gözler hem miyop, hemde hipermetrop olduğu için gül yerine, kaktüsü sevmeye kalktık.

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Sn. SelmaEylemişaret parmağınızı sallayarak hükümete, halkın sağlığıyla oynamaktan ve kaos yaratmaktan vazgeçin dediniz. Bakanlar kurulunun,Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye dahil ülkemize giriş ve çıkışları durdurma kararı almasına karşın, kapının ‘Gındırık’ olmasını geçtik, duvara kadar açılarak, gizli, gizli 1000 civarında kişinin ülkeye girişine izin verildiğini belirttiniz. Selma hocanım, dümen çevirmek için ‘Kaptan’ yapılanların,halkın sağlığını düşünmeleri,beynin kapsama alanı dışındadır. Seçilmeden önce, yaldızlı sözler ile karşımıza çıkanların yaldızları dökülünce ‘Folyo’ kaplamadan ibaret olduklarını gördük. Ancak bunların aldıkları kararlar ile uygulamaların, bedenimizde, Jilet yarası açtığını ve acısı geçmesine rağmen, izinin kaldığın gördük..

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Sn. Oya Tuncalı, KKTC’ninDışişleri Bakanlığı arşivlerinde sizin KKTC Londra Temsilcisi olduğunuz yazıyor. Ancak resepsiyon ve yemeklerde boy göstertme temsilciliğinden öte maalesef elle tutulur bir icraatınıza rastlayamadık. Londra'yı da etkileyen, Korona virüsten, orada yaşan birçok Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini gözlemledik.Hem bu noktada, hemde Londra’da tahsillerini sürdüren öğrencilerin, KKTC’ye getirileceği süreçte gözler sizi aradı. Ama her aramada, şuanda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor. Daha sonra yeniden arayın sözleri ile karşı karşıya kaldık. Sizin kapsama alanı dışında olmanız sorun olmadı.ÇünküLondra öğrenci ve gençlik lideri Nafia Horozoğlu’nun bataryası full çektiği için hem sizin hemde bol kadrolu KKTC Temsilciliği'mizin boşluğunu doldurdu.Vallahi ne yalan söyleyeyim. Londra temsilciğinde misafirin çocuğu gibisiniz. Gittiniz. Resepsiyon ve yemekleri dağıttınız.Ve sanırım sıra hiçbirşey yapmadan gitmeye kaldı.

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Sn. Mehmet Eziç, Koronavirüsü salgını nedeniyle kapısına mecburen kilit vurulan Eziç Restoranları ile ilgili müjdeli haberi aldık. Bir marka olan ve halkın severek gittiği, Eziç restoranlarının, kapısına asılan kilit kısmen de olsa açılırken, mandalın da paket servis ile kaldırılacağını öğrendik. İlk günkü gibi heyecanlı olduğunuzu ve hafta boyunca restoran çalışanlarına hızlı test yapıldığına vurgu yaptınız. Mehmet Bey, sizin heyecan duymanızın yanısıra, halkta ayni heyecanla, ünlü düşünür Diyojen gibi elinde fener ile damak tadını yeniden kazanmak için sizin kapının kilidini açmak için anahtarı aradı durdu. Sn. Eziç,herkesin derdi başka.Kiminin ekmeği bayat, kimisinin pırlantası küçük. Kimisi desizin gibi, kalitenin insana yapılan yatırım olduğunu bilmesi nedeniyle, kaliteyi nasıl daha yukarı taşırım derdinde.

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Sn. Arif Alasya, AKP’nin iktidara geldiği 4 Kasım 2002 tarihinde dolar kuru 1.67 TL Dolara yatırım yapan yaya kalır denildiği gün dolar kuru 2.6 TL. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği 25 Haziran 2018 tarihinde de dolar kuru 4.63 TL 2 Ocak 2020 tarihinde, dolar kuru 5.95 TL. Olurken, bugün dolar kuru 7.23 TL dedin.Ve suçun TL'de olmadığına vurgu yaptın.Arif gardaş,suçrüzgâr iledövizde. Mübarek rüzgâr meltem olarak esmeye başlasa bile TL’yi kuru yaprak gibi önüne katarak götürüyor. Dolar eline göre bulduğu TL’yi tokat manyağı yapıyor. Euro köşeye sıkıştırdığı TL’yi evire çevire döverek, vura vura davul ediyor. Sterlin ise gel bir şey yapmayacağım demesine karşın, TL’nin öpülmedik yerini bırakmıyor. Ve sonrasında da ağzını burnunu kan revan içinde bırakıyor. Tabi TL’nin arkasındaki efeler, dövize erkekseniz bir daha vur deyip ortadan kayboluyor. Olanda yine zavallı TL’ye oluyor.

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Sn. Murat Kanatlı,Sağlık hizmetlerinde kemer sıkmanın, ağır faturasını insanların ödediğini belirterek, Kumarhane patronu hegemonyasının, basın yayın özgürlüğünü tehdit ettiğine vurgu yaptınız. Sağlığın özelleştirilemeyeceğini ve herkesin kaliteli kamusal sağlık hizmeti alması için siyasal bir mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini belirttiniz. Sn. Kanatlı, dağın zirvesine Kartal’da, yılanda çıkar. Ancak birisi havadan süzülerek, diğeri sürünerek çıkar. Tabi kanat vardır Doğanı padişaha götürür; Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Bugüne kadar (Korona virüs olayı dışında) sağlıktaki sistemin, kanatlarının bizi padişaha götürdüğünü göremedik. Zirveye süzülerek çıkmak yerine, hep sürünerek gittik. İnşallah bundan sonra o zirveye inşallah diyerek değil, maşallahlar ile süzülerek gideriz.

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Sn. Kemal bağzıbağlı, Toros Gemisi ile Mağusa Limanına gelen kombaycılar olayı, bize bakanlıklar arasındaki koordinenin ne kadar faul olduğunu göstertti.kombaycıların gelmesi ile yetki Tarım bakanlığında, Ulaştırma ile ilgili yetki sizde, ekonomi kısmı ise ekonomi bakanlığında.Alınan kararlar bir bakanlıktan diğer bakanlığa havale edilirken, bir diğerinin konulardan haberinin bile olmadığı söyleniyor. Ayşaba’nın, kim kime dum duma dediği hükümette, Sağlık Bakanlığını ilgilendiren birçok konudan, sağlık bakanının bile haberi olmadığı öne sürülüyor. Sn. Bağzıbağlı, giriş kapılarının kapanması ve uçuşları durdurma kararı sonrasında Uçuşlar durdu ama bakıyoruz gemiler durmadı. Başbakan hatırlarsanız, PCR testi de isteyebiliriz demişti. Sn. Müsteşar, aksona gardası koptum kopuyorum diyen. Makinesi rayma istediği için tekleyen.Ekris yapan lastiği patlak olduğu için yampuri yampuri giden. Direksiyonda kimin olacağı kavgası yapılan bu tomofil ile daha nereye kadar gidebileceğiz dersiniz.

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Sn. Hasan Sertoğlu, KKTC’de futbol maçlarının geleceğini belirlemek için Sağlık Bakanlığı ile görüşme yapmamız gerekmektedir. Ama Sağlık Bakanlığı’nda muhatap bulamıyoruz dediniz. Sağlıkla uğraşanlar bize imkânlarımız kısıtlıdır, sağlık açısından sorun vardır derlerse, oynatmayız. Ama biz de bunu bilmeliyiz ve verilen, karara saygı duyacağız. Bu nedenle kararımızı vermek için Sağlık Bakanı ile görüşmeliyiz ifadesinde bulundunuz. Başkan, şu sıralar kimin eli kimin cebinde bilinmiyor sendromu yaşıyoruz. Tarım ile ilgili kararı, Ekonomi Bakanı, Ekonomi ile ilgili kararı Eğitim Bakanı, Sağlık ile ilgili kararı Tarım Bakanı, Toros Gemisi ile gelen insanlar ile ilgili kararı da alakaya maydanozdan sorumlu bakanlık açıklıyor. Vallahi problem şu ki, bu günlerde kolumuza takacak siyasetçi çok. Ama aldıkları kararlar sonrasında ömrümüze ömür katacak olan yok.

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Sn. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, aklımda delice sorular var. Hani polisi sivile bağlayacaklardı. Ne oldu diye sordun. Sn. Kasapoğlu, bugüne kadar seçim öncesinde hep ayni nakarat tekrarlandı. Halk inanı ve güven duyarak oylarını bu cek caklı sözler sarf edenlere verdi. Ancak sonuç sıfır oldu. Sn. Kasapoğlu, güven silgi gibidir. Ne kadar çok kullanırsan o kadar eksilir. Sanırım kullanıla kullanıla o silgi artık son demlerini yaşıyor

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Sn. Mehmet Salih, Türkiye’den getirilen kombay sürücüleri ile ilgili olarak yapmış olduğun paylaşımda, en basit rakamla 100 kombay servisi yapılacak ve sürülecek. Ve bu konuda yetişmiş köylü kardeşlerimiz var dedin. Peki iş güvenliği ve yangın riski yüksek olan bu 2 aylık sezon için bir kurstan geçirilmeleri gerekmiyormu diye sordun. Ve kimse bize Kıbrıs’ta kombay kullanıcısı yoktur demesin ifadesinde bulundun. Mehmet Salih gardaş, kombay bahane, demiri kesen emire uymak şahane. Kombay sürücüsüne ihtiyacımız var diyene Ziyaaaa, Ziyaaa. Ama sanki bizde kalifiye işçi yokmuş gibi bunlara ama bunlar kalifiye işçidir diyene Ziyaa, Ziyaa Ziyaaa demeden duramayacağım. Ayşaba, içilen ve sadece ‘Gutsilli’ kalan sigarayı kül tablasına bırakır gibi bazı emir erlerini de bırakmamız gerekir dedi.

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Günün Fıkrası

Ananııııı!..

Bir tatbikat sırasında paraşütçü komandolar uçaktan atlıyorlardı. Atlama sırası gelen en son paraşütçü epey bir vakit geçtiği halde atlamamıştı. Komutan sinirli bir şekilde "Atlasana oğlum" diye bağırdı.

Paraşütçü "Atlamam komutanım"

Komutan iyice sinirlenmişti "Ne demek atlamam lan sana emrediyorum çabuk atla" deyince, asker;

"Komutanım bırak emretmeyi, öldür yine atlamam." diye cevap vermişti.

Komutan bakmış olacak gibi değil, rica eder bir tavırla;

"Bak oğlum aşağıda benim komutanlarım var, onlarda benden hesap sorarlar, haydi atlayı verde senin yüzünden benim başım belaya girmesin."

Asker inadım inat cinsinden,

"Atlamam komutanım"

"Peki neden atlamıyorsun evladım, geçerli bir sebebin var mı?"

"Komutanım benim annem çok mübarek bir kadındır, gördüğü bütün rüyalar çıkar. Sabah telefon açtı, oğlum rüyamda senin paraşütün açılmadığını gördüm sakın atlama dedi, onun için atlamıyorum." deyince komutan,

"Oğlum inanma böyle şeylere hadi atla gözünü seveyim." diye yalvarıyordu asker ise kararından vazgeçmiyor "Atlamam" diye diretiyordu. Ne yapacağını şaşırmış olan komutan çaresizlik içinde,

"Peki oğlum gel paraşütleri değişelim, benimkini sen tak, seninkini ben, o zaman atlarmısın?" diye ümitsizce sordu. Asker bu teklife olumlu baktı ve kabul etti paraşütleri son sürat değiştirdiler ve delikanlı kendini uçaktan boşluğa bıraktı. Paraşütü açıldı ve sakin süzülürken yanından,

-Ananııı!!! diye komutanının feryadı geçip giderken, asker komutanının feryadının sonunu bile duyamamıştı.

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