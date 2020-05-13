Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Fazilet Özdenefe, Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada, hükümetin alığı kararların ve verdiği sürelerin arkasında durmadığını söyleyerek eleştiride bulundunuz. Hükümetin daha önce çeklerin tedavüle sürülmesi ve bozdurulması ile ilgili verilen kararı bozulduğunu ve insanların buna göre yaptığı plan ve programların bozulması nedeniyle zor durumda kaldığını dile getirdiniz. Sn. Özdenefe, tarlayıekme zamanı tarlada ter akıtan, hasat zamanı bunun karşılığını alır. Ancak Ekim zamanında,bir mok yemeden öldük, bittik ayaklarında cevizlerini veya karpuzlarını yayıp çatlatanlar, hasat zamanı avcunu yalayacak.

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Sn. Mehmet Harmancı, Paket servis yapan işletmelere uygulanan COVID-19 testinin, açık pazarcı arkadaşlara bakanlık tarafından yapılmama direncinin gösterildiğini belirttin. V bunu anlamanın mümkün olmadığını söyledin. Açık Pazar’ın belediyeye ait bir Pazar olduğunu ve burada uygulanacak kuralları belediyelerin belirlediğini, bu inat ve ısrarın devam etmesi halinde de pazar günü açık pazarın gerçekleşmeyeceğini belirttiniz. Sn. Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Bizim anladığımız kadarıyla, test bahane yıpratma operasyonları şahane oluyor. Vallahi nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir. Halk yerine siyaseti düşünenler bu hayatta sana hiç yeşil Işığı Hiç yakmadılar. Hoş seni yeşil ışığı yakmamalarına karşın seni kırmızı da hiç durduramadılar. Penguenin de tavuğun da kanatları vardır. İkisi de uçamaz. Ancak birisi senin gibi yüzerken Kuzey kutbunun tertemiz sularında, diğerinin burnu gezinir hep çöp yığınında.

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Sn. Biray Hamzaoğulları, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde, yapmış olduğunuz “Koronavirüs ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin uygulamaları” konuşmanızda İlgili yasa maddesinde salgın hastalıklar nedeniyle 6 ay süreyle sosyal yardım yapılır maddesi olduğu halde neden sosyal yardımla ilgili yeni bir karar alma ihtiyacı duyulduğunu sordunuz. Amacın mevcut yasadaki rakamı azaltmak mı olduğunu sorarken, taksicilere yardım verilirken, otobüs alarak bu işe girmiş kişilerin aldıkları borçları ödeyemeyecek hale gelmelerine karşın otobüsçülere neden verilmediğini sordunuz. Sn. Vekil, birileri yaptıkları ayırımlar ile halkın incire vurulmuş küfürlerinin kilidiyle oynuyor. Zamanı gelince ‘Gutsilli’ kadar kalan sigarayı kül tablasına bırakır gibi onlar da, Güngör çöplüğünün yanındaki siyaset çukuruna bırakılacak. .

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Sn. Jale Refik Rogers Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili olarak size yönelik yapılan haberde ortaya atılanların iftira olduğunu dile getirdiniz. Ve İftira siyasetinin tüm çirkinliği ile devam ettiğine vurgu yaptınız. İftirayı atanların iddialarını kanıtlamaları zorunda olduğunu, Yargı dahil her platformda mücadele edip bu zihniyetlere prim vermeyeceğinizi belirttiniz. Sn. Rogers, altın çamura düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Madem siz kendinizden eminseniz, hamurunu bildiğim insanların şekilleriyle ilgilenmiyorum deyip, Cam gibiyim, bazıları ne kadar kırarsa kırsın; kırıldıkça keskinleşirim. Ne yıkılır nede sarsılırım diyerek yolunuza devam edin

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Sn. Güven Bengihan, yapmış olduğun açıklamada, sosyal devlet olunması ve mevzuatlar ona göre yapılmalıdır dedin. Sıkıntıların batık kaynaklarda kullanılan paralar olduğunu belirterek bazı sermayenin en üst sınıfında olan kişilerin, devletin teşvikleri ile zengin olduğunu ancak vergilerini kazançları üzerinden yapmadığına vurgu yaptın. Hükümet, Kamu görevlileri ile çalışanlardan kesinti yaparken, devletten daha zengin olanlara hiçbir mükellefiyet getirmediğini belirttin. Maliye bakanına hodri meydan çekerek, hadde bakalım, vergiden gelen bir kişi olarak gerçek vergi beyan etmeyen ancak çocukları milyon değerindeki arabalar ile gezenlerden gerçek vergilerini alda görelim dedin. Başkan, bu konuda çok haklısın. Maliye Bakanı, bu vergi kahramanlarının masasından öyle bir kalkıp gidecek ki; kendilerini garsona bahşiş olarak bırakılan bozuk para gibi hissetsinler.

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Sn. Fırat Ataser, Alsancak Belediye Başkanı olarak, Koronavirüs salgını nedeniyle geçirilen zor süreçte ihtiyaç sahipleri için katkı sağlayan, üreticiler, emekçiler, gönüllüler ve Alsancaklılara teşekkür ettiniz. Bu süreci hep birlikte başardık dediniz. Da, halkı anladık da izin neyi başardığınızı pek anlayamadık. Riverside otele yerleştirilmeye çalışılan öğrenciler için halkı toplayıp isyan noktasına getirmeniz evet büyük bir başarıydı. Marketleri denetlemediğiniz ve bu nedenle River Side otelde çalışan 2 Vietnamlının testlerinin pozitif çıkması ve bu durumu da öğrencilere mal etmenizde başarıydı. HAaa neyi başardın diye soranlara ben havanda su dövmeyi ve şov yapıp lagaluga yapmayı başardı derim. Sn. Ataser, ‘Koronavirüs ’ edebiyatı yaparken işaret parmağınla öğrencileri suçluyordun. Yalnız dikkat ettik, işaret parmağın karşıyı gösterirken üç parmağın da seni işaret ediyordu..

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Sn. Ulus Irkad, sosyal medyada listesini yayınladığınız İsviçre Bankalarının1 Temmuz’dan itibaren,İsveç’te TC ile para transferini durdurduğunu belirttiniz. Alınan karara bazı Ortadoğu ülkelerinin de dahil olduğunu dile getirdiniz. Bu durumun KKTC’yi de etkileyeceğini söylerken, paylaşımında, Türkiye'nin geleneksel Türk politikası olan "Yurtta barış, dünyada barış" politikalarını terketmesinin neden olduğunu öne sürdünüz. Sn. Irkad, lakapları tehlike, kod adları macera olanlar nedense, 1.50 metre boylarına bakmadan, 2 metre boyunda, ağır sıklet dalında boks şampiyonu olanlara ‘’Sen bana bakarmısın ‘’diyerek efelenmeye kalkarlar. Sonuç TL’nin kan revan içinde kalan yüzü görüyoruz. Yarın nasıl olur bilmeyiz.

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Sn. Hüseyin Ekmekçi, senin logoyu, isimde büyük, ama emeğe saygıda küçük olanlar indiragandi yaptı. Karakterleri yere düştükten sonra burunlarının kaf dağında olması nedeniyle göremeyenler, baktılar senin logo ve isim iyi iş yapıyor. Ekmeğini biz yiyelim diye logoyuhemen kaptılar. Bir zamanların burnundan kıl aldırmayan, KKTC’nin basındaki amiral gemisi, taklit edilirken, taklit etme noktasına geldiyse vay bu ülkenin haline. Sevgili Hüseyin, Rihanna olacağım diye kafasının yanını kazıtmış kızın,Rihanna yerine, ünlü futbolcu Balotelli’ye benzediği gibi, bunlarda, yenilik yapıyoruz ayaklarında, Kıbrıs’ın ünlü hırsızı Tavuri’ye benzedi.

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Sn. Hasan ŞentürkPosta Dairesi Müdürlüğü’ne atandığınız açıklandı. Bir sürre öncesine kadar SövüdaBesimler’in yürüttüğü Posta Dairesi Müdürlüğü’ne atanmanız, be ama beni tuş etmek için uğraşanlar beni bıraktı da makam derdine mi düştü diyen korona virüse bile ‘’Yok artık’ dedirtti. Sn. Şentürk, hani tanıdık birini görünce, selam vermek için elimizi kaldırınca bizi görmez ve mal gibi kalırız ya, işte koronalı günlerde sizin atanmanızı görünce işte öyle mal gibi kaldık.

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Sn. Veysel Güden, Pile’nin Türk Muhtarı olarak, Pile’ye yönelik izolasyonlara sert tepki göstererek barikatta eylem yaptınız. Mülteci değiliz pankartlarıyla Pile halkı olarak tepkinizi dile getirirken, kovid-19 nedeniyle ülkede bir dizi tedbir alınırken, Pile halkı olarak bizler düşünülmedik dediniz. Kovid-19 kontrol altına alınıp, yaşam normalleşmeye başlarken bile pile halkı için durum değişmedi ifadesinde bulundunuz. Sn. Güden, gülün yani halkın dikenin yani siyasilerin himayesinde yaşadığını sananlar, dikenin itibarının güI himayesinde olduğunu sanırım yakında anlayacaklar. Ve bugün bize, yaralıyı ameliyat odasına yetiştirmeye çalışan hemşirenin durumunu hissettirmeye çalışanlar,seçim zamanı telefonlarının şarjları %1’e düşüp sarj için prize koşarken Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de olduğunu anlayacaklar.

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Sn. SerdinçMaypa, Bakanlar Kurulu kararı ile bu Pazar açılacak olan Pazar yerleri ile ilgili açıklamada bulundun. Açık pazarların diğer dükkan ve mekanlardan farkı yoktur. Ve kontrolünün sağlanması neredeyse imkansızdır ama açılıyor dedin. Sıcağın altında açılacak olan bu pazarlarda, ateş ölçme,isim ve telefon yazma uygulaması olma ihtimal sıfır ifadesinde bulundun. Ve kapalı tutulan bar, pup ve restoranların suçu ve günahı nedir ki hala daha kapalıdırlar. Madem açık pazarlarda sıkıntı ve tehlike yoktur, Pazar günü tüm hakanlarımızı ve Millet Vekillerimizi madem Terminaldeki açık pazara davet ediyorum dedin. Sevgili Serdinç, Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. Bunu yapamayıp,hayatı komedi sananlar, son espriyi iyi düşünsünler

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Sn. Erdinç Uluçaylı, polis çavuşu olarak görev yaptığınız Mağusa’da, görevde olduğunuzu fırsat bilen hırsız/lar garaj içerisindeki arabanızdan 4 bin TL değerinde dövizin yanısıra gözlüğü de alıp toz oldular. Sn. Uluçaylı, Adalet ve Adil bir düzen diyerek Malkoçoğlu ve Karaoğlan efsanesi yaratmaya çalışanalar, bir polis çavuşunun evinde bile soygun yapılma noktasına gelen ülkede, yıkılan efsanenin ‘Enkazı’ altında kaldılar. Yabancı ailelerde odaların kapısı açık olsa bile kapıyı çalıp öyle içeri girilirken bizde kilitli kapıyı zorlayarak kırdıktan sonra girilmesi, Adalet ablayı bile pes ettirdi. Ablamız şimdi kapısının önüne koyduğu iskemlede müşteri bekler duruma geldi.

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Milletvekilleri

Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkan Kemal Derviş;

- Bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

- Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 26 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı,80 milyona böldüğümüzde 26 milyon çıkmaz ki...

- Ben, 70 milyona bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 550'ye! ..

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