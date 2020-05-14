Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeleri, Allah şu torpil denilen illetin bin türlü cezasını versin. Hükümetin iş sahiplerine vereceğini açıkladığı krediler ile ilgili müracaat yapılsın açıklamasından sonra, ensesi kalın, gerdanı sarkıkların dilekçelerinin treyin üstüne garibanınkinin de sümenin altına yerleştirildiği söyleniyor. Para sıkıntısı pek çekmeyen kodoman sınıfına krediler verilmeye başlanırken, birçok teşebbüs sahibi gencin, ön müracaattan sonrasında aranmadıkları bile öne sürülüyor. Efendiler, bu ülke ne çektiyse bu torpil ve adam kayırmadan çekti. Ve bu hastalığa sizlerin de tutulduğu söyleniyor. Başbakan Tatar, sıkıntıda olanları düzlüğe çıkartacağız derken, sizler yanlış anlayarak torpillilere kredilerini vermek suretiyle düzlüğe genç teşebbüs sahiplerini de yokuşa sürüyorsunuz. Bazı insanlar dümeni iyi çevirmek için ‘Kaptan ‘ yapılıyor. Sizin kaptan olup olmadığınızı bilmiyorum ama torpilin renk olsa, gökkuşağı olacağını, yansıttığınız renklerden iyi biliyorum.

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Sn. Ayşegül Baybars, Mafyacılığın yanı sıra, para karşılığı tetikçiliğe ve ‘Para tahsilatçılığına’ soyunanların kol gezdiği ülkemde, ne yazıkki ‘Asayiş Berkemal’ değil. Kodomanların bölgesinde asayiş belki berkemal olurken, garibanların mahallelerinde ne yazık ki, Korku berkemal oluyor. Polis çavuşlarının bile görev yaptığı sırada evlerinde hırsızlık olması, sanırım ülkede geldiğimiz noktanın resmini yansıtıyor. Gerçi kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi acı vermediği gibi her türlü korkuyu yaşayan Kıbrıs Türk halkına da Mafyanın ve hırsızların yaptıkları korku vermez. Ancak bu işlerin dibine darı ekmek için sizlerin de vatandaşlık verilmesi konusunda ince eleyip sık dokumanız gerektiğine vurgu yapılıyor. Sn. bakan, gülmek iki insan arasındaki en yakın mesafedir. Siz birçok yaptıklarınız ile halk ile aranızdaki yakınlık mesafesini korudunuz. Vatandaşlık konusuna da eğilip halka kahkaha attırırsanız çok iyi olacak.

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Sn. Kemal Serpal, DürdaneAcı’nın görevden alınması sonrasında, getirilmiş olduğunuz Mağusa Kaymakamı görevine ilk anda yine mi siyasi gombina diyerek dudak bükmüştük. Bu nedenle gayri ihtiyari olarak, oralara gözümüze taktığımız buzdan gözlükler ile bakmaya başlamıştık. Ancak koronavirüs olayı nedeniyle evlerine dönemeyen öğrencilerin yanısıra, geçim sıkıntısı çeken insanlara, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte uzatmış olduğunuz yardım elini görünce bizim buzdan gözlükler ısındı. Buzlar eriyince güzel görüntüler ortaya çıktı. Sn. Serpal, iyi bir bakım için bağ çapa, tarla sapan ister.Tabi çapa ile sapanı iyi kullanacak ve bağ ile tarlaya bakacak birde usta şarttır. Baktığımız zaman bağın iyi çapalandığı, tarlanın da iyi sürüldüğü görülüyor. Ne yalan söyleyeyim,iyi bakılan bu bağ ile tarlanın iyi ürün vermeye başladığı da ortadadır.

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Sn. Kemal Deniz Dana, KKTC’de korona virüs olayı ile ilgili yaşanan hızlı temponun sizi yorduğunu öğrendik. Bazı kooperatiflerde yaşananlara yönelik etkili çalışmalarınız, Piyangolar birimindeki etkin girişimleriniz sonrasında grafiği yukarı taşımanız ve Korona virüs pandemisi KKTC’de de fırtına gibi eserken, Karpaz Bölgesindeki karantinada bölge belediye başkanları ile almış olduğunuz tedbirler ile bölgedeki başarınız sizi yorduğunu öğrendik. Uzun süre çocuklarınıza ayıramadığınız zamanı, çocukların sınavı nedeniyle zorunlu olarak ayırmak durumunda kaldığınız söyleniyor. Sn. Dana, bazıları ev lambası gibi yalnız kendini aydınlatmaya çalışırken sen belli şahıslara yanan sokak Lambasını geçtik, Cadde projektörü olup, Karpaz olayında olduğu gibi partili, partisiz tüm insanları aydınlatmaya çalıştın. partililerinin hepsini aydınlatmaya çalıştın.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, polisin, bu zor günlerde yükünün çok fazla arttığını bilenlerdeniz. Geceleyin sokağa çıkma yasağına karşın sokaklarda cirit atanları kontrol, son günlerde sokağa çıkma yasağını fırsat bilen bazı hız düşkünleri, alçaktan uçan güvercinin üstüne pike yapan şahini kıskandıracak hızda yollarda araba sürmeyi marifet sayıyor. Bolu sokağında hız ibresinin nereye kadar çıktığını kontrol eden bazı bayanlar, daha yavaş sürün diyenlere güftesi küfürlü hicaz, bestesi de santurlu hadde be barra makamından türküler besteliyor. Terminal önü ile bazı Anayollarda ‘Ehliyetini’ ve sigortanı ver diyen polislerin birazda hız ile aklını bozanların kontrolünü yapmaları sonrasında, yakınını kaybeden bir insanın gözyaşlarını silmek yerine, bunları yollardan silmek sanırım çok daha iyi olacak.

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Sn. Resmiye Eroğlu Canaltay, Meclisteki sinirli haliniz ve CTP Milletvekili Fazilet Özenefe’ye yönelik tepkiniz herkesi şaşırttı. Bugüne kadar sessiz, sakin kişiliğiniz ile tanındığınızdan, 7 desimetre yükseklikteki ses tonunuz, herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu. Tırnak bakımı ile başlayan tartışma, birçok insana be ama bu kadar sıkıntı bitti da tırnak konusu mu kaldı dedirtirken, oralarda zaten hatip çok. fazlasına ihtiyaç yoktur diyorlar. Bilesin.

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Sn. Halil Falyalı, geçtiğimiz gün bir internet gazetesi, Casinoların kapalı olduğu ve kumar oynanmasının yasak olduğu bu günlerde, sizin oralarda, kumar ‘Asayişinin berkemal’ olduğunu yazdı. Bağ, bahçe, dere, tepe araba ile dolduğunu belgeleyen fotoğrafları yayınlarken, maşallah rulet masalarının da çiftetelliden, sirtakiye kadar, oynayıp durduğundan dem vurdu. Bu arada bizim Minik Kuşlar, kaz gelecek yerden tavuğu esirgemediğinizi ve ilaç paralarının bedelini de çıkarttığınızı fısıldadı. HatçeTeyze, Şimdi, diyorum bir dağın eteğinde veya deniz kenarına, güzel bir villa. Villada kahve ocağı, kahveyi yudumlayacağın bir yaren ve tabi yarenin keyif süreceği bir rulet masası ile o rulet masasının etrafında konuşup zaman geçireceği insan topluluğu olmalıdır. Halil ovlucuğumyareni ile arkadaşlarını memnun etmek için bunları yaptı. Allah insanı kuru iftiradan sakınsın dedi.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, son günlerdeki paylaşımınızda, Market, bankalar, bazı kamu daireleri ve Pazar yerleri gibi insanların topluca boy gösterebileceği yerler açılırken, Ramazan ayı olmasına rağmen, camilerin ibadete açılmadığını belirttiniz. Tüm bu yerlerde virüs bulaşmadığını varsayarak açmanız sonrasında Camilerde de virüs bulaşmayacağına göre inançlı vatandaşlar için camilerin açılmasına da izin verin dediniz. Sevgili Okyay, Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden Almanya’da sosyal mesafe kuralı konularak camiler açıldı. Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, bu camilerde dualarını edip ibadetlerini yapıyorlar. Güzeli güzel yapan edeptir.Edep ise iman ile birlikte, güzeli daha çok sevmeye sebeptir. Değil mi?

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Sn. Ulaş Gökçe, Başkanlık rejiminin bize göre olmadığını, onun yerine Demokratik Prenslik olması gerektiğini ve Prensin,seçimle göreve gelmesini ama ölene kadar orda kalmasını önerdiniz. Sadece Prens veya Prenses yardımcılarının, 5 yılda bir seçilmesini gerektiğine vurgu yaptınız. Dört adayım var derken, Umut Bozkurt (Lefkoşa Düşesi), Ercan Hoskara (Baf Dükü), Mete Hatay (Toplum Grankontu), Hasan Ulas Altıok’un (Proleterya Baronu) olması gerektiğini belirttiniz. Anayasa iptal edilecek, bakanlıklar ve meclis olmayacak. 3 gazete, 1 TV kanalı kalacak ve Internet beleş olacak dediniz. Ulaş hocam, öneriniz güzel ama geç kaldınız. Padişahlık dönemi bizde çoktan başladı. Prens ve Prensesler var ama ceylan derili koltuklarda oturmaktan öte hiçbir söz hakları yok. Valilik dönemi başladığı için, dikkat diyerek saf tutanlara, tırnak kontrolü bile yapıyor. Anayasa olmayacak diyorsunuz da, delik deşik edilen Anayasa yerine ensesi kalın, gerdanı sarkıkların‘Baba yasası’ uygulanmıyor mu?

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Sn. Fatma Bulut Bayram, bizim Minik Kuşlar, Girne Bölgesinin sevilen bir ismi, başarılı bir Avukatı olmanız nedeniyle, hükümetin büyük ortağı UBP’nin,Lapta Belediyesi Meclis üyeliğinizin yanısıra,Kıbrıs’ın önemli bir kurumunun ‘Sigortası’ olmanız için sizi o kurumun başına getirmek için kolları sıvadığını söyledi.Sanırım %85 isminiz üzerinde fikir birliği oluştu. Sn. Bayram, insan belki iyiliği kadar taşlanır. Merhameti kadar dışlanır.Kulluğu kadar da sınanır. Ama yaptığı başarılı işler sonrasına işte böyle ödüllendirilip alkışlanır.

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Sn. Salih Hafız, bizim Minik Kuşlar,UBP’nin ağır toplarından Ünal Üstel ile aranızdaki buzların eridiğini ve gerilen ipin yumuşadığını söyledi. Yine bizim Minik Kuşlar, Üstel’in, senin Karpaz’da uygulanan karantina sürecinde, sağ kolu olduğun, Dana’ya destek için, 20 gün Karpaz bölgesinde kalarak, bölge halkı ile istişare içerisinde süreci iyi yürüttüğünü ve bu nedenle parti içerisinde sana duyulan sempati oranının arttığını görünce, sempati duyarak buzlarıerittiğini belirtti. Sevgili Salih, hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. Sizlerin hedefi malum partinizin başarısı için tektir. Sanırım bu birliktelik rüzgarı sizin gemiyi uçuracak.

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Sn. Celal Celal Önen, dünden beridir Kuzey Türk yerel TV’lerinin yayınları zaman zaman kesilmektedir. Ne oluyor? Bilen var mı dediniz. Yok, Celal beyciğim şimdilik kesme, budama, sünnet diye bir şey yok. Ancak aklınızı başınıza koyun. Diyalog TV gibi ağzınızdan çıkanı kulağınız duymaz ve erişilmez insanlarımıza dil uzatırsanız, kesmedik yerinizi, budanmadık tarafınızı bırakmayız. RTÜK elinde sünnetçi neşteri ne dil ne göz bırakır göndermesi var. Vallahi ben bu durumlara baktıkça bir gece gelmişine, bir diğer gece geçmişine, her gece yolculuk yapıyorum.

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Sn. Mehmet Derya nasıl üzülmez insan. 1571 yılından beridir bir kombay şoförü bile yetiştiremedik dedin. Sevgili Mehmet, o kadar kötümser olma. Belki kombay şoförü yetiştiremedik ama müşavirlerden fırça yerken gıkı çıkmayan bakanlar. Dikili taş altında satranç yerine tavlayı çok iyi oynayan. Dikkat, denince birerli kolda hizaya geçip tırnak kontrolü yaptırtan. Ciğercinin kedisi gibi tekme yemesine karşın ‘Miyavv’ demeden duramayan ve hazırladıkları bakan listelerini yüksek vakumlu bir yerde gece yarısı değiştiren siyasiler yetiştirdik. Gardaş buda azbirşey mi? Lütfen söylermisin?

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Sn. Arda Gündüz, bir ülkede edebiyat ve sanattan çok siyaset konuşuluyorsa o ülke 3. sınıf bir ülkedir’Nietzsche (1800’ler)Bir ülkede siyasetten başka bir bokkonuşulmuyorsa o ülke 23. sınıf bir ülkedir.Arda (2020) dedin. Sevgili Arda, bu yazıda galiba bazı şeyleri eksik bıraktın. Mesela bir ülkede ensesi galın, gerdanı sarkıklara sağlanan avantalar,Arabistan veliahdını bile kıskandırıyorsa o ülke 1. Sınıf bir ülkedir. Bir ülkemazbata ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın büyük bölümünü, alçak sürünme modunda yaşatırsa o ülke 2222’nci sınıf bir ülkedir. Taner(2020)

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Günün Fıkrası

UÇAKTA BEŞ KİŞİ

Pilotun kendisi, Michael Jordan, Bill Gates, Dalai Lama ve bir hippi. Oldukça yüksek bir irtifada uçarlarken, uçağın motorları birdenbire bozulmuş ve uçak hızla düşmeye başlamış. Pilot büyük bir telaşla yolcuların yanına gelmiş:

- "Beyler, size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber şu; biraz sonra yere çakılacagız. İyi haber ise; dört tane paraşütümüz var ve biri bende!" deyip paraşütü ile uçaktan atlamış. Michael Jordan hemen ayağa fırlayarak:

- "Beyler, biliyorsunuz ben dünyanın en büyük sporcusuyum ve dünyanın benim gibi insanlara ihtiyacı var." demiş ve bir paraşüt kapıp uçaktan atlamış. Derken, Bill Gates de hemen ayağa fırlamış:

- "Beyler, biliyorsunuz ben de dünyanın en zeki adamıyım ve dünyanın benim gibi zeki insanlara ihtiyacı var." demiş ve o da bir paraşüt kapıp atlamış. Dalai Lama ve hippi birbirlerine bakmışlar. Dalai Lama:

- "Evlat, ben oldukça verimli ve bereketli bir yaşantı geçirdim,

gerçek aydınlığı buldum. Oysa senin önünde uzun ve güzel bir hayat var. Paraşütü al ve atla, kendini kurtar." demiş. Hippi gülmüş:

- "Endişelenme dede, dünyanın en zeki adamı az önce benim sırt çantamla atladı!"

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