Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ali Pilli, koronavirüspandemi olayında bir başarıya imza atarak, sağlık çalışanları ile birlikte pozitif olaylarını negatife çevirdiniz. Yeşilde geçmeye alışan Covit 19’a artık yeşil ışığı kapattık, kırmızı ışığı açtık diyerek durdurdunuz. Ancak pozitif olayların dibe vurmasına rağmen korkuyorum ve huzursuzum dediniz. Vallahi çokta haklısınız. Çünkü maskesiz gezen vurdumduymazların. Kucaklaşma delisi insanların sürekli sarmaş dolaş olmasını ve öpüşme meraklısı insanların yanak yanağa durumlarını gördükçe yalnız siz değil, tüm duyarlı insanlar korkuyor. Ancak biz sadece korkarken 2’nci bir dalgada kabak sizin başınıza patlayacağı için ekstra korkmanız da çok doğal.

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Sn. Bakanlar Kurulu ÜyeleriAkdeniz havzasında balık avının yasak olduğu zaman diliminde her yıl Türkiye'den gelerek denizimizin altını üstünü tarumar eden Gırgır ve Trol gemileri yine avlanmak için KKTC sularına gelerek Karpaz’da avlanmaya başladı. Akdenz yöresinde balık avlamanın yasak olduğu dönemlerde KKTC KAra sularına gelen gırgır ve trol tekneleri yalnız balık avlamakla kalmıyor. Denizin altını da süpürerek balık yuvalarını darmadağın ediyor. Onlar avladıkları balığın çokluğuna bizlerde geriye kalan çöpüne bakıyoruz. Sonra da gerkgerk gerinerek ‘Devletiz’ ve sınırlarımız ile karasularımızdan kuş bile uçurtmayız diyoruz. Sn bakanlar, güç bitince gölge devri başlar. Ve Bazı insanlar gücün yaydığı ışığın peşinden giderken, bazıları da siyasi mevta olmuş cismi gitmiş ismi kalmış gölge peşinde koşmaktan yorulmuş olurlar. Halk sizlerin bu durum nedeniyle gölge olmanızdan öte siyasi mefta olmanızı istemiyor.

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Sn. Hasan Taçoyson günlerde sizin ile ilgili iddialar arşa yükseldi. Meliha Teyzenin kurduğu kapı önünde kahve içen kadınlar birliği, Hasan ovlucuğumuzKıb-Tek’e istediği birisini atamak istedi ama reddedilince istifa etmeye hazırlandı derken, Hacı Mulla’nın kahvesinde, ispastra oynayanların kurduğu dernek ise UBP Genel Kurulunda parti başkanı olarak yarışa katılacağınızı öne sürdü. Hatçe Teyze Hasan ovlucuğuma yakışır derken, Ayşaba ise ne demek istediyse, durun be, erken denize girilmesin. Sonra üşütüp hasta olur dedi.

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Sn. Erdal Onurhan, hatırlarsanızGaziveren köyünde ikamet eden ve sosyal yardım maaşı ile geçinen engelli Aysın Yinal’ın ödeyemediği elektrik faturası nedeniyle elektriğini kesmiştin. Engelli çocuğu zaman zaman oksijene bağlanması nedeniyle, insani bir yaklaşım gösteren Müdür Mv.’nin Mehmet Özçelik, elektriğin bağlanması için sizden ricada bulunmuş sonrasında da bizler size ziyarette bulunarak ricada bulunmuştuk. Rica ile 3-4 gün bağlatalım ödenmezse keseriz diyerek elektriği zor topuz bağlatmıştık. Şimdi Türkmenköy’de yine 75 yaşındaki engeli Mustafa Köleş’in elektriği kesildi, Yardım etmek isteyen komşusu kaçak elektrik verince, engelli vatandaşımız elektriğe kapılarak hayatından oldu. Bu devlet engelli bir vatandaşının elektriğini halledemez ve hayatını kaybetmesine neden olursa yazık hemde çok yazık. Engellilere baka baka kahrolan Vicdan abla, yaşananlardan dolayı sinirden yoğun bakıma kaldırıldı haberiniz olsun.

Sn. Halil Talaykurt,MİK Başkanı olarak, eşitlik ilkesi gözeterek, sistematik bir şekilde, ihale ilanlarını iki gazeteye vermek durumundasınız. Ancak Covit 19’un dünyada hüküm sürdüğü bu zaman diliminde ülkemizde bunun etkisinde kalarak, özellikle gazeteler bundan büyük zarar gördü. Yazılı olarak çıkmakta olan 18 gazeteden çoğu kapanarak geriye sadece 6-7 gazete yazılı olarak yayınını sürdürdü. Siz ihale ilanı verirken yazılı olarak çıkmayan gazetelere de ilan vermek suretiyle ilanın sadece bir gazetede çıkmasına neden oluyorsunuz. Hal böyle olunca da yasada belirtilen 2 gazetede ilan çıkmayınca, ihalenin yasal statüsünü kaybettiği görülür.

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Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe Belediye Başkanı olarak, kaplumbağa yuvaları ile yumurtalarının üzerine beton dökme eski hastalığınızın yeniden hortladığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde, sahili beton dökerek tarumar ettiğiniz günleri hatırlayarak yeniden beton dökme işine giriştiniz ancak Yeşil Barış Harekatı ile Çevre örgütlerinin engeline takıldığınız belirtiliyor. Androş (Takoz) sağlam gelince engele takılarak bukez kaplumbağa yuvaları ile yumurtalarını yerle bir edemediğiniz söyleniyor. Yazık, şoförünüzü dövememe ve canlıları yok edememe hevesi gurguranızda kaldı. Hatçe Teyze, Allah Cemal kulunu, yeryüzünde ne kadar güzel şey varsa yok etmek için göndermedi. Yolda gelirken o ‘Şeytan’ın süslü ve yaldızlı sözlerine kanarak değişime uğradı. Aslında ailesi soyadını yanlış koydu. Er olarak doğan değil, Şeytanın müridi olarak doğan koymalıydı dedi.Hacı amca ise ben pencereye baktığım zaman varsa camdaki kiri, pencereden baktığımda da yine var ise bahçedeki yabani otları görürüm. Maşallah Cemal’in pencere camı kirden görülmüyor, bahçesi de yabani otlardan geçilmiyor dedi.

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Sn. Asım Akansoy, CTP Milletvekili olarak zaman zaman, siyasetin ve bazı siyasetçilerin bam teline fena vuruyorsunuz. Ancak, eskiden Do Majör’den başladığınız söylemlerin, son zamanlard daha ince bir makam olan Si Minör’den başladığını gözlemliyoruz. Halkın severek takip ettiği ve değer verdiği bir milletvekili olarak bu duruşunuz, Asım, Trodos dağlarından Koçero Tepelerine indi yorumu yapılmasına neden oluyor. Zamanı gelince, CTP koltuğuna oturabileceğinizi, hatta bu vesile ile başbakan olabileceğinizi düşünenler, ikinci bir T………t vakası yaşamak istemiyoruz diyor. Sn. Akansoy, kanat vardır Doğanı padişaha, Kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Zirveye Doğan gibi süzülerek, yılan gibi sürünerek de çıkılır. Ancak size değer verenler sizin o zirveye kanatlarınız ile süzülerek inmenizi istiyor.

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Sn. Orhan Gezer sosyal medyadaki paylaşımınızda herşeye zam yapılırken maaşlardan kesinti yapılma işleminin sürdüğünü dile getirdiniz. Ayrıca 13 maaşın ödeneceğinin de şüpheli olduğunu belirttiniz. Buna karşın hükümetin, vatandaşlara bakacağına, halk olarak bizlerin devlete baktığını ve utanmadan hala açıklama yapıldığını söyleyerek döküldüklerini öne sürdünüz. Sn. Gezer son günlerde moda olan kanun gücündeki kararnameler modasına utanmada eklendi. Bakanlar Kurulu çıkarttığı kanun gücündeki kararname sonrasında, eskiden yorgan altında olan utanmanın bundan sonra yorgan üstüne çıkartılacağını genelge ile yayınladı.Nedense halk olarak bizler, kalbimizdeki sevgi tomurcuklarını, daha çok hakkımızı koruyup en çok hak edene değil, bizleri sefil edene veriyoruz.

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Sn. Ertuğrul Yavuz, paylaşımınızda ırkçılığa karşı olduğunuz ancak KKTC’de ve Türkiye’de bunun var olduğunu dile getirdiniz. Türkiye’de Karadeniz bölgesinde Tayyipçilik ile ırkçılık yapıldığını, KKTC’de ise Ahmet Zengin, Dursun Oğuz ve Mesut Genc’in sadece Karadenizli ailelerin evlerine gece ziyaretleri yaptığını, telefonda gizli görüşmeler yaparak çaktırmadan Kıbrıslı, Karadenizli ve diğerleri gibi ayrışımlar içinde olduklarını öne sürdünüz. Atatürkçü ve laik insanlar olduğunuzu belirterek ırkçı, şövenist, şehirci, bölgeci zihniyete karşı olmanız nedeniyle, kimsenin ikili oynamaması gerektiğini dile getirdiniz. Sn. Yavuz, siyasi argümanlarını ötekileştirme ve ayrıştıram üzerine kuranların, birlik beraberli içinde yaşama hayallerini bıraktık. Yaptıkları ile kırdıkları ve bin parçaya böldükleri umutlarımızı hangi plastik cerrahın, platin ile birleştireceğini merak ettik. Veya bu ötekileştirme nedeniyle kızıp ülkelerine duydukları sevginin milyon parçaya bölünmesi nedeni ile çareyi göç yollarında arayan gençlerin, kırılan sevgilerini birleştirmeye hangi Prof.’un uzmanlığıbirleştirecek dersiniz?

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Sn. Elif Atay, sosyal medyadaki mesajınızda, Türkiye’de Karadenizliler AKP’ye %70oy verirler ancak, daha sonra temel gelirleri çay, fındık gibi ürünlerinin para etmediğini belirterek, sonrasında da tepki gösterirler dediniz. Bizim toplumda, hala nerde yaşadıklarını unutup Kıbrıs’ta,AKP, CHP milliyetçiliği yaparlar ifadesinde bulundunuz. Sn. Atay, ırkçılık kötü ve onulmaz bir hastalıktır. Ben insanları ötekileştirip ayrıştıran beyinlere inanın ağzımla sövmüyorum. Ama onların bu hallerine baktıkça kaba yerim ile küfür edercesine gülüyorum..

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Sn. Cenk Ozdağmaske takanlara ceza uygulaması mı başladı?Eğer öyleyse çok iyi uyuluyor takmama yasağına dedin. Bak Cenk, senin paylaşımının altına mesaj atan Hasan Kavaz, geçenlerde bir hırdavatçıya gittim, kendimi uzaylı gibi hissettim.Etrafımda tek maske takan bendim. Yaklaşık7-8 kişi maskesiz dolaşıyordu ve Allahtan etrafta zabıta falan yoktu da ceza yemekten kurtuldum dedi. SevgiliCenk, galiba sen ‘Yontma Taş’ devrinden kaldın. O senin söylediğin, senin zamanından yani eskide kaldı. Şimdi KKTC’de Kanun Gücündeki kararnameler ile yasalara uymama modası başladı. Uyana ceza, uymayana mükafat var. Uyana ceza olarak ev hapisliği, uymayana serbest dolaşım mükafatı veriliyor. Cenk buraları bir telaş sarmış gidiyor. Batıda koronavirüse aldırmadan, parklarda sere serpe güneşlenme telaşı. Doğuda göç yolları arayarak yaşama telaşı. Bizde de koronavirüsü öldürmek için ormanları ve ekili alanları yakma telaşı.

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Sn. Mustafa Billur, bir villa veya şato büyüklüğünde ev için yapılan çevre tahribatı fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, kesilen ağaçlar, katledilen dağ yamacı ve çevre için Kim yaptırıyor?İnşaat ne zaman başladı? İnşaatın ruhsatı, izinleri var mı?Bu doğa tahribatına onay veren (verildiyse) mercilerde kimler oturuyor?Bu onaylar ne karşılığında verildi?Ses çıkarmak için, birlik olmak ve mücadele için evinizin kapısını kırıp içeriye girip talan etmelerini mi bekliyorsunuz?Bu memleket bizim değil işte, bu inşaatı yapanlar ve onlara izin verenlerindir dediniz. Sn. Billur, halk olarak seçimlerde vekil otobüsüne bindirdiklerimizi, yağcılar durağı olarak nitelendirilen ilk durakta indirmek yerine nedense son durakta indirmeyi seçtik. Böylelikle bizlere, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu yaptıkları ile sürekli olarak bize gösterttiler.

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Ayhan Arıklı sosyal medyada İskele’de bir arkadaşınızın anısını anlattınız. Yazıyı okurken gülmekten heder olduk. Arkadaşınızın gençliğinde çok kavgacı olduğunu ve bir gün buşatığı bir Kung Fu’cuyu salona davet ederek gel dövüşelim dediğini söylediniz. Salona girince arkadaşınızın, kartını gösteren Kung Fu’cunun kaçmaması için kapıyı kilitlediğini ve kavgaya başladıklarını ifade ettiniz. Kavga başlar başlamaz, Kung Fu’cunun mide, dalak, kafa ne arsa arkadaşınıza giriştiğini söylerken, sürekli olarak düşmesine bile fırsat vermeden sürekli olarak vurduğunu dile getirdiniz. Arkadaşınızın adam vurdukça vurdu ve yere düşmem için bana fırsat vermedi dediğini belirttiniz. Sn. Arıklı bu hikaye bana bizleri hatırlattı. Hükümet vurdukça vururken bizlere yere düşme fırsatı bile vermiyor. Vallahi önceleri türlü rürlü, ruh halimiz Vardı. Yapılanlar ve yapılmaya çalışanlar sonrasında ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZ) Başkanı olarakTC-KKTC ekonomik protokolüyle iligliolarak iyi şeyler beklemediğinizi söylediniz. Ve söz konusu protokol hakkında hükümet yekililerininhiçbir bilgi vermediğini ifade ederek bu yüzden bunun bir kemer sıkma protokolü olabileceğini dile getirdiniz.. Sn. Kanber, maaşlardan kesinti, eve kapanmalar, iş yerlerinin kepenklerin indirilmesi, faizler derken zaten kemerde sıkılacak delik kalmadı. Sn. Kanber, mavrobeytambal kalsın halk olarak başımıza, ne geldiyse seçme özürlü olduğumuz için fakir fukaranın başına bu şanstan geldi. Seçtiklerimiz sayesinde, fakir fukaranın cebine darı ekip tuz ruhu şırınga ederek darmadağın eden kötü şans, nedense ensesi kalın. Gerdanı sarkık efendilerin yanından bile geçmedi. Ne esnaf nede çalışan bıraktı. Bizleri bu duruma getirenler ile ilgili düşüncemi ve aklımdan geçenleri Şeytana anlattım. O bile yapmagünah dedi.

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