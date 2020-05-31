Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. KKTC Meclisi Mebusan’ın aziz üyeleri, Türkiye ile imzalanan protokolün perde arkasındaki fulü görüntü ağır ağır kayboluyor. Hayal meyal görünen nesneler artık belirgin hale dönüşürken, net olarak görmeye başlandı. Mecliste egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı var. Peki halkın seçtiği ve milleti temsil eden vekiller, emir erine dönüşürse, bu egemenlik mi olur? KKTC kabile devleti değil de gerçek bir devletse, nasıl olur her bakanlığa bir kayyum atanacak? KKTC’deki bir kamu kuruluşu adına çıkılacak ihalelere neden TC de çıkılacak Ve Türkiye’den gelecek memur bizim bakanları ve Müsteşar ile müdürleri neden denetleyecek.? Egemen devlet hangi konuda karar alacak söylermisiniz? Dikkat hizaya geç denilecekse ve sizlerde Saray Önündeki dikili taş altında tırnak kontörlü için hizaya geçecekseniz, KKTC Merkez Bankası, hükümetin sicil affına hayır deme cüretini gösteriyorsa bu nasıl bir egemenliktir tarif edebilirmisiniz? Kayyum varsa, piyonda var. Piyonların olduğu yerde egemenlikten söz edilebilirmi? Bu egemenlikse boş verin bence ‘Yavru’nun çekin fişini, bitirin işini.

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Sn. Tufan Erhürman, yapmış olduğunuz açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun "ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerini kendilerinin karşılayacak" olmasına ilişkin kararına tepki gösterttiniz. Ve “Öğrencilerin, gerekli önlemler alınarak dönmesini teşvik etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz?” diyerek hükümete soru sordunuz. Tufan hocam, karar değiştirme rekortmeni olarak, Guiness rekorlar kitabına girmeye hak kazananhükümetimiz yarın kararını değiştirerek yeni bir kararın altına imza atar. Söz konusu dümeni iyi çevirmek olunca, kaptan yapılanlar, vaat ettikleri şekerden evler ve buzdan hayallere yağmur yağdırmaktan geri durmazlar.

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Sn. Koop Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeleri, protokolde Koop. Merkez Bankası yönetimi gözden geçirilip bazı kararlar alınacağına dair, ifade var. Bizim Minik Kuşlar ‘Türkçeden Türkçeye tercüme ederek, Koop Merkez Bankasının, bazı kuruluşlarının özelleştirileceğini, ancak öncesinde KKTC Merkez Bankasında olduğu gibi, Koop. Yönetim kurulu Başkanı ile yardımcısının Türkiye’den atanarak, bankanın başına getirileceğini dile getirdi.Atama işi tamamlandıktan sonra da, Çiftçi ve hayvancılar ile ilgili alım ve kredilerin, Ziraat Bankasına devredileceğine vurgu yaptıKısacası Koop. Gagası ve kanatları kesilerek eba bülbül kuşuna döndürülecek denildi. Yetki ve idaresinin ruhuna el Fatiha okunduktan sonra da elimizden buhar olup Adios demesi sağlanacak deniyor. Sn. Yöneticiler ayarlarımız ile fena oynanıyor. Ayarsızlık midemizi fena bozdu. ‘Gaz’ nedeni ile çok fena sorun yaşıyoruz. Bu nedenle kontrol edilemeyen gaz fena kokuyor.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, atını eyerleyip, nallayanın, Eğitim Bakanlığında ‘Cirit’ attığı söyleniyor. Bazı Elçilik mensuplarının Eğitim Bakanlığını mesken tuttuğu ve eğitim tedrisatını istedikleri gibi hazırladıklarına vurgu yapılıyor. Türkiye’den gelen öğretmenlerin sayılarının sanılandan çok fazla olduğu belirtilirken, bizim bir Minik Kuşumuz, gelen hocaların özellikle din faktörünü öne çıkarttığını, kültür, sanat gibi derslerin tırpanlanarak özellikle boş geçirilmeye çalışıldığını belirtti. Sn. Çavuşoğlu, ordunun en çalışkan bireyleri ‘Çavuşlardır’. Ancak ne kadar çok çalışkan olsalar bile general olamazlar. Gıkını çıkartamayan erler dışında, başka kimseye emir vermeye alışkın olmadıkları için, hep emir alırlar. Hatçe Teyze, sokak kedisinin özgürlük felsefesini benimsemeyip, ciğercinin kedisi gibi ciğercinin camı önünde kendini ciğerlerin prensi sananların, prens olabilecekleri tek saray ‘Simit Sarayıdır’ dedi.

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Mr Google,tamam bir devlet değilsiniz. Sadece ticari bir kuruluşsunuz. Ancak olsun, siz bir devlet değilsiniz ama KKTC olarak, biz sizi devlet yerine koyarak, pandemi ile ilgili olarak North Cyprus ifadesinde bulunmanız sonrasında bizler neredeyse zil çalıp oynadık.Asgari ücret gibi kimse bizi tanımaz ve geçinemezken, sizin küçük de olsa yazınızda bizden bahsetmeniz çok bilinmeyenli bir denklemi çözmüşüz gibi ‘Cibbana ‘ (Alkış) çalıp, heşa çekerek göbek dansından figürler sergilememize neden oldu. Mr. Google, Covit 19 aklımızla dalga geçerken, sizin yazınız hepsini alıp götürdü. Bunun için ağzımı bozmaya gerek yok. Ben gülüşüm ile de küfür edebiliyorum.

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Sn. Mehmet Bicen, patates üreticisi olarak, patatesinizin elinizde kalacağını belirterek, Anavatancı KKTC’ciler, Ananız Mısır’dan kaç ton patates aldı diyerek, Türkiye’nin KKTC patates üreticisini desteklemek yerine, Mısır’ın patates üreticisini desteklediğini ima ettiniz. Ve yavru uyusun da büyüsün dediniz. Sn. Bicen, Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı şarkısını bilmem hatırlarmısın. Şarkıda işçisin sen işçi kal diyordu. Eh bize de ‘Yavrusun’ sen yavru kal. 34 yaşında, sportif görünümlü genç yerine prematüre bebek kal diyorlar. Hatçe Teyze, Judy Family olarak bilinen, Judir, Juder, Judün isimli görmeyen, duymayan ve konuşmayan 3 maymun var. Judir Kıbrıs Türkü ile ayni dili konuşmayandır. Juder yaşananlara kulaklarını tıkayıp duymayandır, Judün de görmezden gelendir. Mehmet ovlcuğum Judy Family ailesine mensup maymunları hangi siyasetçi ile eşleştirecekse buyursun seçimi o yapsın dedi.

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Sn. Hakkı Önen, sosyal medyadaki paylaşımınızda imzalanan protokol ile ilgili sorular sorarak bunlara cevaplar aradınız. İkigün önce TC ile KKTC arasında imzalanan anlaşma içinde geçen ARMA'nın açılımının ne anlama geldiğini, TL üzerinden yapılan hibe ve mali yardımın geri ödenmesinin neden $ üzerinden olacağını ve anlaşmada, konu edilen mali yardımın "hibe mi kredi mi olduğunu sordunuz. Sn. Önen, bu soruları çözülmesi zor, çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Vallahi bu çok bilinmeyenli denklemin çözümünün içinden değil başbakan, yılan yiyen hekim bile çıkamaz. Ancak KKTC Merkez Bankasından sicil affı isteyen hükümetin bu istemine, Başkan ile başkan yardımcısı Türkiye’den yapılan Merkez bankasının hayır dediğine vurgu yaparak neden diye çözümü imkansız bir başka soruyu daha gündeme getirdiniz. Sn. Önen, Hayatın değişmeyen bir formülü var. Lütfen hayatın bu değişmez formülünü bazıları bir yere not etsin. Eden, bulur. Zamanı gelince bazıları da hak ettiklerini bulacak.

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Sn. Nezihi Beyaz, KKTC’ye narenciye işçisi olarak getirilen ve pandemi nedeni ile geri Türkiye’ye gönderilen insanların, Girne Limanında, çocukları ile geceleyin yerde yatmak zorunda bırakılmasının sana 20 Temmuz gecesi, Limasol’da Rum’a teslim olduğunuzu hatırlattığını belirttin. Kedi yavrusu gibi kapı önüne konulan bu insanların durumu içimi burktu derken, herşeye para bulanların bu insanları memleketlerine göndermek için bilet paralarını karşılamamalarının yanısıra bu konuda insanlık suçu işlendi dedin. Sevgili Nezihi, harç bitti yapı paydos. Seninle işim bitti ne sen beni tanıyorsun nede ben seni moduna girildi.En büyük cezaevi nemelazımcılık okulunda okuyup, bana ne kolejinden mezun olan narksis cahillerin, kafasının içidir. Unutma.

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Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi önünde,Dev-İş tarafından gerçekleştirilen eylemin, art niyetli ve siyasi içerikli olduğunu belirttiniz. Eylemin amacının başarılı bir belediyeyi yıpratmak olduğuna vurgu yaparken, 2 iki buçuk saatlik uyarı grevinin, belediyenin başarı grafiğinin çekememezlikten ve kıskançlıktan kaynaklandığını dile getirdiniz. Başkan meyve veren ağaç, taşlanır tamam. Ama o güzelim dalları da kırılmaz. Unutmayın, büyük hedefi olan insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Siz hedefe doğru emin ve büyük adımlar ile ilerlerken, birilerinin hevesini kursağında bırakıyorsunuz. Ancak birileri eğer iş ceza kesmeye kaldıysa, hakiminde, savcınında siz olduğunu unutmasınlar. Haa unuturlarsa onlara Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu hatırlatırsınız olur biter.

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Sn. Mehmet Derya ilhakın ayak sesleri diye başladığın yazında, bunu gönderilen tıbbi yardım paketlerinin üzerinde ‘Erdoğan’ yazılı olduğuna ve burada bir devlet yokmuş gibi paketlerin elçilik tarafından dağıtıldığına bağladın. Kredi adı altında gönderilen 2.88 Milyar TL’nin KKTC makamları devre dışı bırakılarak başına Türkiye’den bir kayyum atanması ile ilişkilendirdin. THY uçuşlarında KKTC’yi iç hat olarak dahil edilmesi ve gelen kredinin imzalanmasından sadece, Tatar’ın haberinin olması ve apar topar imzalanmasına bağlayarak aklımızı başımıza toplamazsak gelecek nesillere bırakacak bir memleketimiz bile olmayacağını dile getirdin. Ayşaba, bugüne kadar bizler hep gülü sevdiğimizi zannettik. Meğer gül yerine ‘Kaktusü’ seviyormuşuz dedi.

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Sn. Sarper Altıncık, öncelikle yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. yıllardır gönül bağı ile taçlandırıp, dirsek çürüttüğünüz. savcılık mesleğinde hak ettiğiniz koltuğa oturdunuz. Sn. Altıncık, hukuk dalında eğitim sahibi olmak sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. Kanat vardır doğanı padişaha, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Dağın zirvesine yılanda çıkar, kartalda çıkar. Ancak birisi sürünerek diğeri süzülerek o zirveye çıkar. Sizin emeğiniz ve bilginiz ile harmanladığınız kanatlarınız, sizin o zirveye süzülerek çıkmanızı sağladı.

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Sn. Osman Belin, sosyal medyadaki paylaşımınızda, hani " Üretim, üretim " diye böğüren laf ebesi politikacılar neredesiniz? Dünyanın en kaliteli patateslerini yetiştiren Kıbrıs patates üreticilerine reva gördüğünüz muamele bumu diye sordunuz.Başbakan ve hükümetin gabak doğramayı bırakıp biran evvel kapatılan kuyuların faaliyete geçebilmesi için bakımını yaptırmasını ve yerel su rezervini kontrol ettirmesi gerekir. Buhepimizin menfaatineolur dediniz. Sn. Belin, milletin başına Hülya Avşar düşerken, bizim başımıza maalesef yetenek düşmanları düşüyor. Bazılarınadeğil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği girse, bazıları ülke aşkı ile sevgisinden anlamaz.

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Sn. Cemal Candaş, Girne’nin tanınan ve sevilen bir esnafı olarak, esnafımız için turist olmayınca iş yok dediniz. Esnafın 4 aydır cebine kuruş girmediğini ve bu konuda herhangi bir önlem alınmadığını dile getirdin. Bazıları için aman risk var bekleyelim demenin çok kolay olduğunu dile getirirken, bunu dile getirenlerin bir çoğunun her ay aylıcığını alarak iş yapmadan evde oturduğunu söyledin. Ancak Ada’nın her yerinde evine ekmek götürmeye zorlanan esnafın olduğunu ve onları zor günler beklediğini belirttin. Sevgili Cemal, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri elde ettikleri ile dört dörtlük yaşarken, zorda kalan esnaf ve özelde çalışan kesimin dibe vuran ekonomi sonrasında evine götürmek için bir yerleri üç buçuk atıyor.

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Sn. Damla Demir, Bakanlar Kurulu’nun öğrenci izni olanların geldiklerinde karantinaya girecekleri karantina bedelini kendileri ödeyecekleri kararının sehven alındığına ve düzeltileceğine inanıyorum dediniz. TC’li öğrencilerin de bizim olduğunu belirterek, Üniversitelerin ise KKTC ekonomisinin önemli ayaklarından birisi olduğuna vurgu yaptınız. Vallahi çokta doğru söylediniz. Bugün kaz gelecek yerden, tavuğu esirgeyenlerin, yarın serçe bile bulamamalarına şaşmamak gerekir. Maşallah yaramızı gören sağolsun, tuzluğu kapıp geliyor. Vallahi yapılanlara baktıkça inanın, ben bunlara ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerlerim ile katıla katıla gülüyorum.

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Sn. Bülent Dizdarlı, efsane olarak nitelendirilen Çetinkaya Spor Kulübü Başkanlığından istifa ettiğinizi üzülerek öğrendik. Köroğlu’nun silah icat olundu mertlik bozuldu sözüne atıfta bulunarak, amatör futbolda para icat olundu, amatörlük ruhu kayboldu diyorduk. Şimdi su katılmamış spor ve kulüp sevgisi ile dolu başkan ve yöneticilerin istifası yalnız amatör ruhu değil, komle futbolu bozacak. Doktorum, nasıl yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır geliyorsa, özelde futbolda, genelde sporumuzda yaşananlarda, sizin gibi yüreği temiz ve kulübüne sevgi ile bağlı kişilerin omuzlarına ağır gelir.

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