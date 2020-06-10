Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, ülkedeki koranavirüs salagını ile ilgili olarak istemiş olduğunuz verileri içeren raporun kanatları yolunan kuş, kaynar suda tüyleri ütülenmiş tavuğa dönüştürülmüş şeklii ile size gönderildiği söyleniyor. Hükümetten gelen raporun olması gereken nitelik ve ciddiyette olmadığı kitapçık şekline dönüştürülmüş şekli ile değil. Baştan savma iki sayfa halinde baştan savma işte raporu verdik denilmesi için verildiği belirtiliyor.En azından Rum tarafının raporuna yakın içerikte bir raporun bizim tarafta da çoktan hazırlanabilmesi gerekirdi açıklamanız, aman dikkat edin, Rumu yine övdü şeklinde algılayacak olan büyük lillici pardon milliyetçilerin ellerinde ne varsa onlar ile saldırmasına neden olacak. Sn. Akıncı, iş başındaki hükümetin böylesi bir dönemde bile ortak akıl ve bilimsel temelde hareket etmekte güçlük çektiğini ve gereksiz siyasi inatlaşmaları tercih ettiğini üzülerek gözlemlediğinizi belirttiniz. Ayşaba, Mustafa ovlucuğuma selam söyleyin ve seçimi kaybetme korkusunda olanlarda bilimsel temelde harket etme düşüncesi ile başlarında akıl mı kalır diye sorun dedi. Başkan, Hatçe Teyze, potinler kahverengi. Millet gönlünde taht kuracak bulamadı dengi. Bizlerin kalbinde vardır birisinin yeri, o da Mustafa efendi dedi.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu UBP Milletvekili olarak Mecliste yaptığınız konuşmada, havadaki ve denizdeki kirlilik konusuna değinerek,termik santrallerden çıkan gaz konusunda halkın sıkıntılar yaşadığını belirttiniz. Ve Çevre Yasası’na göre filtre takma yükümlüğü olmasına karşı bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söylediniz. Bunun cezasının asgari ücretin 6 kat olduğunu ancak bu cezanın 100 kat olması gerektiğini belirttiniz. Ayrıca Kapalı Maraş ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını ve siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda yıl sonuna kadar Kapalı Maraş’ın açılabileceğini söylediniz. Sn. Hasipoğlu yaşamak solumak değil, çevreye karşı duyarlı davranıp onun için çalışmak ve o konudaki sıkıntıları dile getirmektir. Bu konudaki duyarlılığınız takdir toplarken, Maraş’ın açılmasının, çözümü zor çok bilinmeyenli denkleme dönüştüğünü de unutmamak gerekir. Maraş’ın açılması bölgeye ekonomik açıdan rahatlama getireceği için herkesin bu konuda kalbini dinlemesi gerekir. Çünkü her şeyden önce en masum yanımız kalbimizdir.

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Sn. Hasan Taçoy, “UBP’de kazan kaynıyor” şeklindeki haberlere tepki göstererek UBP’nin takip edilmesi zor canlı bir organizma olduğunu söylediniz. UBP’nin, demokrasiyi, üzerine giydiği gömleğiolduğunca fazla ve olduğundan fazla büyük giyebilen, hazmedebilecek yapıya sahip olduğuna vurgu yaptınız. Partide ağızlara kilit vurmak gibi bir düşünce olmadığı için herkes kendi düşüncesini söyleyebildiğini belirttiniz. Muhaliflere de göndermede bulunarak hiç sevinmeyin,2015 seçimindeki mağlubiyetin nedeni UBP’yi bölmek isteyenlerdi. Bugün UBP seçime emin adımlarla gidiyor ve seçimden de bir bütün olarak çıkar dediniz. Sn. Taçoy, bir insan veya bir parti, hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur.Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Bu nedenle 2015 yılında yıkandığınız ve ters akıntılar nedeniyle sıkıntılar yaşadığınız o nehire sanırım 2020’de bir daha girmezsiniz.

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Sn. Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden eylemler ile ilgili yapmış olduğunuz konuşmada pandemi döneminde zarar gören kişilerin, Meclis açılır açılmaz, Meclis önünde eylem yaptığını söylediniz. Ve bu hükümetin bir özelliğinin de ağlayana meme verirken, ağlamayana vermediğini ifade ettiniz. Hükümetin eylem yaparak sesini duyuranlara yardımcı olduğunu, hükümetin reel sektöre yönelik tedbir almak için ne yaptığını sordunuz. Hükümetin bu dönemde taşın altına eliniz sokması dönemidir derken 233 kişinin kalkınma bankasından kredi alamadığını ve birçok iş yerinin açılamadığına vurgu yaptınız. Sicil Affı konusuna da değinerek hükümetin biran önce sicil affı düzenlemesine gitmesi gerektiğini söylediniz. Başkan, Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamak, koltukta oturan bazı siyasilerinde yandaşlar ile bizden olanları yağlamaktır. Bazıları ağacın, ne kadar yüksek olursa olsun yapraklarının bir gün yere düşeceğini, yere düşen yapraklarında rüzgarın önünde savrulup, rüzgarın masgarası olacağını unutmasın.

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Sn. Ali Özmen Sefa, İskele-Kalecik bölgesindeki kumsallar üzerine yapılması düşünülen 14 katlı ‘Çin Seddi’ ile ilgili tartışmalar devam ederken, böldeki yatırımlarınız ile ile ilgili olarak, 2 bakanın sizi hedef tahtasına döndürdüğünü ve halk ile size düşmanlık yaptığını belirttiniz.iskele halkının menfaatleri doğrultusunda hedef haline getirildiğizi belirtirken, adaletli siyaset yok dediniz. Ayşegül Baybars sadece bana değil halka da en büyük düşmanlığı yapıyor derken,meslek örgütleri siyasi partileri demokrartik ve hukuk devleti birlikte mücadeleye çağırıyoruz ifadesinde bulundunuz. Ali bey, sahilin kumları üzerine yapılan binalar, dere üzerine yapılan inşaatlara dur diyen ve bu konuda çaba sarfeden Ayşegül Baybars sanırım bunu önleme konusunda haklı. Haa basını susturma iddianızda haklı iseniz o konuda da haksız. Çakal sürülerinin saldırdığı sürüde sarıöküz mü olacağız yoksa sarı öküzü vermemek için mücadele mi edeceğiz. Bugün bizi susturan yarın diğerlerini susturur. Basın susturuluyor. Tüm demokratik kurumlar bizim için dğeil ülke için mücadeleye çağırıyoruz dediniz. Bugüne kadar birçok basın mensubu işten atıldı ancak basın onlar için tek yumruk olamadı. Ve adaletin aklını kaybettiği yerde felsefenin de sustuğunu gördük. Basın camiası uçan kuşlar kadar hür olmak istiyorsa,önce ayağına vurulan zincirlerden değil, kanadına koyulan yüklerden kurtulmalıdır.Çünkü uçmak için ayaklara değil, kanatlara ihtiyaç vardır.

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Sn. Gökay Karagil, Polis Müdürü olduğunuz vesorumluluğunda olan İskele Polis Müdürlüğü’ndeki bir polisin, haftalar önce yurt dışından KKTC’ye tatile gelen bir vatandaşın telefonuna tahkikat amaçlı el koyduğu ileri sürülüyor. Polisin görüşme kaydına bakmak amacıyla el koyduğu ve herhangi yanlış bir bulguya rastlanmamasına rağmen telefonu sahibine iade etmediği iddia ediliyor. Mağdur vatandaşın avukatının, telefonun iade edilmesi için sürekli olarak polis karakolunu aradığı, ancak yarın teslim edeceğiz denilmesine rağmen telefonun bahaneler yaratılmak suretiyle bir türlü iade edilmediği söyleniyor. Sn. Karagil, tahkikat amaçlı polis telefona el koyabilir. Bir bulguya raslarsa emare olarak o telefonu tutabilir. Ancak herhangi bir bulguya raslanmaması halinde de telefonu sahiplenmeyerek, kimden aldıysa o telefonu geri iade etmesi gerekir.Müdürüm, haftalardır zanlının avukatı tarafından ısrarlı aramalara karşı sessiz kalınıyor. Bakın, sükut bürünmüşse dillere yara derindir. O yara derinse de varılan nokta Allah Kerim’dir. Ama unutmayınki Kerim’in kuyusu da inilirse çıkılamayacak kadar derindir.

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Sn. Biray Hamzaoğulları, halkın bir vekili olarak toplu taşımacılığın kötü günlerden geçtiğini ima ederek, otobüs işletmecilerinin bir arabayla kazanması gereken parayı, üç araba ile kazanmakta olduğunu söylediniz. Ayrıca otobüs şöforlerinin, sosyal sigorta haklarının ödenemediğini, yaz olması nedeniyle üç ay daha çalışamayacaklarını kaydettiniz. 0-4 arası arabası olanlara, 4-10 arası arabası olanlara ve onun üzerinde aracı olanlara devletin belli miktarlarda geri ödemeli faizsiz borç vermesi gerektiğini belirterek, esas sıkıntıyı öğrenci taşımacılığı yapanların çekeceğini belirttiniz. Üniversitelerin toplu taşıma araçları olması nedeniyle, azalacak olan öğrenci sayısından dolayı toplu taşıma sektörünün bundan büyük zarar göreceğini ve sıkıntı yaşayacağını dile getirdiniz. Sn. Hamzaoğulları, aslında seçtiklerimiz bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece bizler yanlış insanlar üzerine hayal kurarak seçilmenlerine katkı verdiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Ve işte bu hata nedeniyle gönlümüz yorgun düşüp yüreğimiz dilsiz kalır.

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Sn. Halil Falyalı, koronavirüsün tespitinde kullanılan Kitlerin alınmasında gösterttiğiniz yardımseverlik sonrasında büyük takdir toplamıştınız. Şimdi de basın sektörüne el attığınızı öğrenmiş bulunuyoruz. Gündem Kıbrıs İnternet Gazetesini satın aldıktan sonra şimdi de yazılı basın arenasına gireceğiniz söyleniyor. İnternet gazeteciliğinden yazılı basın gazeteciliği için hazırlıklar yaptığınız öne sürülüyor. Hayırlı olsun diyelim. Ancak basın arenası, Kosta Rika’nın Karayip sahillerini vuran Maria Kasirgasının yarattığı hortum gibidir. Hortum içine ne alırsa yutarken yıkıp döküyor, basın arenası hortumu da içine çektiği paraları buhar yapıp savuruyor. Bunu da yaz hakim bey, ‘Umuda ‘ kelepçe vurulmaz diyenlere sen hakim yerine Sn. Falyalı’ya ‘Umut ile sarf edilecek paralara kelepçe vurulmaz deyiver dedik. Sn. Falyalı, siyaset gibi basın da turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanırken, içmeyenin ağzı sulanıyor. Mide bulantısı için kolay gelsin.

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Sn. Şener Elcil, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Koronavirüs salgının bahane edilerek, çalışanlardan ve emeklilerden özveri istendiği, Eğitim Bakanlığının da asli görevi olan eğitimi kullanarak, partizanlığa, adam kayırmaya ve görevi kötüye kullanmaya devam ettiğini belirttiniz. Bakanlığın münhal olan mevkileri açmayarak, geçici öğretmen alınarak devletin zarara uğratıldığına vurgu yaptınız. Okullarda görevli öğretmen ve yöneticileri bakanlıkta görevlendirdiğini kadro olmayan yerlere partizanca öğretmen ataması yapılarak, hapis yatan veya mahkemede davası devam eden yandaş öğretmenlerin memnun edilirken,soruşturma dosyaları sonuçlandırılmayarak, öğretmenlerin suçlu ilan edildiğini söylediniz. 88 kişi partizanca istihdam edilirken, hademe adı altında onlarca geçici işçi istihdam yapılıp, bu kişilerin Eğitim Bakanlığı’nda ve okullarda sekreter olarak görevlendirildiğini belirttiniz. Şener hocam domuzun kuyruğunu 40 gün mengeneye almışlar ama 41 gün yine ayni duruma dönüştüğünü unutmayalım. Alışkanlıklar insanların kölesidir. Bu arkadaşlarda kölelerini istedikleri gibi kullanıyorlar. Guduru ve laçka işler yapanların inecekleri durak son durak değil, pandoranın seçim kutusunun olduğu seçim durağıdır. Halk olarak bizi yıpratan hayatın kahpeliği değil, dümeni iyi çevirmek için kaptan yapılanların, sahteliğidir.

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Sn. Metin Bilmem, Merkezi Cezaevi Müdürü olarak belki siz Bilmiyorsunuz ama bizler cezaevi avlusunda tavuk ve Hindiya horozu diye nitelendirilen güres horozu beslendiğini çok iyi biliyoruz. Her ne kadar sabahları mahkumlar horoz sesiyle uyanıyor olsa da, bu horozların cezaevi avlusunda beslenmelerinin esbabımucibesini anlamış değiliz. Sn. Bilmem, cezaevinde birçok sorun ve sıkıntı çözüm beklerken, tavuk ve horozlar için bir gardiyanı görevlendirerek sorunlarını çözmeniz tavukseverler ve horozseverleri memnun etti. Hatçe Teyze, yaşam bir muz kabuğudur. Dikkat etmezsen ayağın da kayar, hayatın da diyenlere inanmayın. Muz kabuğundan daha kaygan tavuk ve horoz dışkısıdır. Bastığın zaman koltuk ile birlikte makamın kayar, kokusu ile burnun ayarı kaçar diyor.

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Sn. Cemal Sarıoto servis garajı sahibii olarak İnsanların alım gücünün düştüğünü ve bu nedenle ödemelerde sıkıntılar yaşandığını söylediniz. Bu nedenle veresiye OUT peşin IN dediniz. Bu sektörde iş düşmedi derken, aksine durgun geçen kapalı günlerden sonra canlılık olduğunu belirttiniz. Çünkü heryer kapalıyken bile çalışan, aracını kullanan ama hizmet alamayan işletmeler olduğunu bu nedenle de sorunlar birikirken piyasanın açılmasıyla bir hareketlilik yaşandığına vurgu yaptınız. Ödeme sisteminizde değişiklik yaparak peşin çalışmaya başladığınızı, zaten parçacılarında peşine geçmesi nedeniyle malzeme bulmak için mecburen peşin çalışmaya geçtiğinizi söylediniz. İnsanların alım gücü düşerken sektörde %50 kayıp yaşadığınızı da belirttiniz. Sn. Sarı, ekonominin düzeleceğine yönelik herkeste bir umut vardı. Ancak yaşananları gördükçe ve umudun Sarı değil kapkara garamuza gibi siyah olduğunu görünce, kör olmamak elde değil.

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Sn. Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, tüm kesimlerin haklarını sokakta aramaya karar verdiğini ve esnaf, emek örgütleri, meslek odaları, sanayiciler, mühendisler, mimarlar olarak sokağa ineceğinizi belirttiniz. Kaybedecek birşeyimiz kalmadı derken, dükkanını açan esnaf bir hafta sonra dükkanını kapattığını söylediniz. Hükümetten beklediğiniz, üretimi, yerel istidhamı desteklemek, borçlu fazilerin ortadan kaldırmak veya bunların süsbansiye edilmesi gibi taleplerin karşılık görmediğini belirttiniz. Hükümet tarafından ekonomiye dair alınan tüm kararların, halk için zorlayıcı olduğunu söyleyerek, halkın daha da borca girerek krizden çıksın diye bir öngörünün olamayacağına vurgu yaptınız. Sn. Kanber, hükümet yönetmek ‘Gabal’ konuşmakla olmuyor. Gabbellayı giyerek işkembei kübradan sallamakia hiç olmuyor. Gönül fethetmek yerine yanlış tavra girenler onu zapt etmeyi hiç beceremeyeceklerinden tomofili tumba edecekler. Başkan bugüne kadar, halk olarak açılan yaranın sızısı ince ve yaranın derin olmasına rağmen tepkimiz sadece derin bir sessizlik oldu. Haaa bundan sonra biz Tanzimat Mahallesinde hısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük.Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için bu efendilerin seçilecekleri sandıkları yakarız dermiyiz bak onu bilmem.

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Günün Fıkrası

Politika nedir?

çocuk babasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba söyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim.

Annenparayıyönetir, öyleyse o hükümettir.

Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır.

Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın.

ve altında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır.

Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır.

ne yapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider.

Annesiyalnız ve derin bir şekildeuyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz.

Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki >babası hizmetçi kızlayatmaktadır.

Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile.

çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasını ister.

"evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor.

Sendika bunu seyrediyor.

Bu arada hükümet uyuyor.

halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecek ..Okun içinde yatıyor!

İste politika budur...

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