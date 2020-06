Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı,sosyalmedyadaki paylaşımınızdaTürkiye’deki koronavirüsvaka sayısına, dikkat çekerek, Türkiye’de korona virüs vakalarının, son günlerde yeniden yükselişe geçerek önce bine yaklaştığını, sonra binin üzerine çıktığını dünde vaka sayısının 1495’e ulaştığına vurgu yaptınız.Türkiye bilim insanlarınınbu durumu endişe verici bir gelişme olarak değerlendirirken, bizim bilim kurullarımızın 1 Temmuz’la ilgili olarak yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğunu belirttiniz. Sn. Akıncı, ben yaparım olur mantığındaki hükümet, tavla teslim AKP’ye teslim olurken, özel görevli adı altında bazı kişilere VIP'denkontrolsüz girişler yaptırıyor.Bilim insanlarımızın bu ahval ve şerait altında kaale alınacaklarını pek sanmıyoruz. Cek ve caklar ile süsledikleri mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal verdiler. Bizi ekonominin çıkmaz sokağına bırakıp, yolunuz açık olsun hadde çatal ile çorbanızı için dediler.

Sn. Ersin Tatar, pandemi hastanesi ile ilgili sorulan sorulara kızdığınızı veeeee artık yeter yahu. Bana pandemi hastanesi ile ilglisoru sormayın dediniz. Hatta bu konuda yorumda yapmayın ifadesinde bulundunuz.. Vallahi haklısınız.Yorumlara bakan dünya, bunların pandemi hastanesi bile yok. Bunları tanımaktan vazgeçelim diyebilir. PAndemi hastanesi belirttiğiniz gibi mutlaka yapılacak. Hatta tarihi bile belli oldu. Hastanenin,çıkmaz ayın, 31 Şubat tarihine gelen son Perşembe günü yapılacağını öğrendik. Sn. Tatar, bu Covit 19 zorlu ve ciddi bir rakip. Günün sonunda lastik ekris yaparsa, babamın adı Hıdır, elmizden gelen budur diyemeyiz. Hele hele, seçimlerin ustasıyım, koronanın belalısıyım, hiç diyemeyiz. O gün geldiğinde Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu bize Covit 19’cuk hatırlatır.

Sn. Tolga Atakan, KKTC’ye VİP’den giren 13 özel yolcunun girişinden ve nereye gittiklerinden haberiniz olmadığınısöylediniz. Bu süreç içerisinde Ulaştırma Bakanlığının sadece uçuş izinlerini belirlediğini belirterek, doğru bir tespit ve yaklaşım ile adresin, sağlık konularında Sağlık Bakanlığı olduğu imasında bulundunuz. Sn. Atakan, tespitiniz doğru ancak, yanlış olan bazı bakanlıkların, Osmanlı Veziriazamı Çandarlı Halil Paşa gibi devlet içinde devletliğini ilan etmesidir. Kibirleri yüzünden kendilerini aslan, diğer bakanlıkları da pire gibi görürler. Ancak kendilerini aslan olarak görenler, bilgi verme tenezzülünde bulunmadıkları pirenin, yarın aslanın hayatını kararttığı gibi kendilerinin hayatını da karartacağını bilmezler.

Sn. İlker Sertbay, eski bir yargıç ve deneyimli bir hukukçu olarak katıldığınız programda, ülkeyi sistematik bir şekilde bu duruma getirenlere kızarak, Türkiye para göndermezse maaşları ödeyemeyen bir devlet olmaz dediniz. Türkiye’nin isteklerini yerine getirmeyen hükümetlerin ömrünün kısa olduğunu 3 ay para gelmeyince hükümetin düşürüldüğünü ifade ettiniz. Ve bir Cumhurbaşkanının, Türkiye’den habersiz Rum’a 1 zeytin ağacı versin bak o zaman ne olur dediniz. Sn. Sertbay, ülke insanının, özgür sokak kedisi yerine, ciğercinin kedisi konumuna sokulduğu, emir eri bazı siyasetçilerimizin de Tak diye verilen emirleri ‘Şak’ diye yerine getirdiği ülkedebunun adı sanırım olsa olsa ‘Köle Isaura’ olur.Rahmetli babam, zaman biraz geri alınsa, bakmayacağım ne çok yüz. Anmayacağım ne çok ad. Ve bir daha inanmayacağımız çok siyasetçi yalanı var derdi.

Sn. Yiğit Bulut, ağzı bozuklar orkestrasının şefi olarak, devirdiğiniz çam ağaçlarının çokluğu, salladığınız küfürler ile kuruttuğunuz Finlandiya Ormanları hasebi ile maşallahlığınız var. Her insan sizin gibi tayfalık döneminde, kaptanına saydırırken, dümeni iyi çevirmek için kaptan yapıldıktan sonra Asena gibi kıvıran, kıvırdıkça da ustaları tarafından avuçlar patlayıncaya kadar alkışlanan çok az yağdanlık var. Golorambiciğeyağdanlık olmaktan başka bir b..k’a yaramayan, okumuş cahilde yok. Hele hele efendilerine şirin gözükmek için yiğitliğe b…k sürmüyorum havalarında, Bulut olup, gökten yağmur yerine dolu gibi b…k yağdıran da yok. Sn. Bulut, inan bizim buralarda yabancı şarkı gibisiniz. Ustanıza şirin gözükmek için küfürlü hicaz faslından icra ettiğiniz bestenizi dinleyen çok. Ama anlayan yok.Ve İadeli tahahhütlü olarak geri sahibine yani size geri gönderen çok. Bizler 3 şeye itibar etmeyiz. 1. Kızgınlıkta söylenen sözlere. 2. Fırıldak gibi dönen, yiğitten bozma, buluttan olma kıvırma ustalarına ve 3. mevki sahibi olduğunda kendini dünyanın hakimi sanan öküzlere.

Sn. Şener Elcil, yaptığınız açıklamada, AKP hükümetinin, UBP-HP hükümeti ile “Mavi Vatan” doktrini çerçevesinde,Koronavirüs salgınını fırsata dönüştürme peşinde olduğunu belirttiniz. Ve Ada’nın kalıcı olarak bölünmüş olarak kalması peşinde olduğunu belirttiniz. Limasol ile Larnaka’daki camilere yapılan saldırıların provokasyon amaçlı olduğunu, salgın bahane edilerek, derin devletin, BM temsilcilerinin adanın kuzeyine geçişlerini yasaklama girişimini hayata geçirdiği ifadesinde bulundunuz. Ayrıca geçiş kapılarının kapalı kalması için TC elçiliğinin kontrolünde yoğun propaganda yapıldığına vurgu yaparak Ankara’dan gönderilen paketlerle, Kıbrıs’ta yürürlükte olan İngiliz hukuk sistemini değiştirmek için yargı makamlarına baskıların artırıldığını dile getirdiniz.Hocam ihanetin nedeni olmaz bedeli olur. Biz bu bedeli emir erlerinin yanlışları ile ödüyoruz. Ancak Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olanların da olduğu unutulmasın.

Sivil Savunma Teşkilatı Sorumlusu, Sivil Savunma denince insanın aklına can kurtaran, çevreye ve yeşile hayat veren bir kurum gelir. Akdeniz son yaptığınız icraat akla tam tersi bir kurum çağrısı yaptı. Akdeniz Köyünde 1’nci derecede Sit alanı içerisindeki 10 hurma ağacını sökmenizin yanısıra sahildeki kaplumbağa yumurtlama alanına hasar vermeniz halk nezdinde hoş karşılanmadı.Ayşaba, Sit alanındaki ağaçları tahrip ederek kırdığınız kalpler, sizin annenizin porselen tabakları değildi. Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar’da tarihini yazdı. Sivil Savunmada, Kıbrıs’ta, hurma ağaçlarının kökünden söküldüğünün tarihini yazdı dedi.

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odasının heryıl sunduğu raporda, Rekabet gücünü yükseltmek için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ve bunun da reçetesinin belli olduğunu dile getirdiniz. Cesaret içinde adımlar atılması gerektiğine vurgu yaparken, devletin işletmeler üzerindeki yükü azaltıp altyapı yetersizliklerini gidermesi gerektiğini kaydettiniz. Pandemi sürecinde bugünkü koşullarda ekonominin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğine vurgu yaptınız.Sn. Deniz, bu ülkede un var. Şeker var. Helvayı yapmak için irmikte var. Eeee helvayı kıvamında pişirecek sizin gibi ustalarda var. Ama şef konumundakilern müdahalesi helvanın ortasının hamur altının da cıvık olmasına ve kıvamında pişmemesine neden oluyor. Güzelim helva ölü helvasına dönüşüyor.

Sn. Nermin Nalbant, bazı kafaların idrak yolları kapalıdır. Bitkisel hayat desen değil, fotosentez desen değil. Beyin oksitlenince espriyi anlaması da güç dedin. Espri yapıyorsun, anlamıyor; ama kabahati sende buluyor. Yahu, madem anlamıyorsun, yorum yapma ki zeki sanalım seni derken, .Manavın yanından geçince almayacağın elma için "Bu elmalar çürük" dersen ;"Zaten onlar elma değil avokado" der adam. .Kalırsın öyle izafiyet teorisi görmüş hödük gibi ifadesinde bulundun. Bir konuyu da bilme be kardeş.Bir konuya da atlama be aslanım...Hem kel hem fodul; ama tarağım altın dişli diyorsun.Beyin oksitlenince tek çare tuz ruhu dökmek dedin. Sevgili Nermin, sürekli hava kaçıran, g….lere katlanmak sandalyenin işi. Espriyi anlama, ondan ders çıkartma işi, sandalyeye eziyet çektirenlerin değil, akıllı insanların işidir.

Sn. Bülent Dizdarlı,Kolan Hastanesine 2 milyon TL ödenecekse, aynı dönem için diğerine ödenecek parayı düşünmek dahi istemiyorum dedin. Ve bir vatandaş olarak Başbakanlığa bağlı bilim kurulunun kimlerden oluştuğunu, bu kurul toplantılarında tutanak tutulup, tutulmadığını ve kararların altında imzalarının olmadığını bilmek isterim ifadesinde bulundun. İlahi doktorum, Satlık köyün Ağasına veya ağalarına bu sorular hiç sorulur mu? Sorulursa cevabının üç katır mı? 3 satır mı olacağını bilmezmisin? Ağanın eli Marabalar tarafından öpülür. Ve sen bilirsin agam denir. Sn. Dizdarlı çanağa ne doğranırsa kaşıkta o çıkar.Hatçe teyze, Bülent ovlucuğuma, çorak tarlada bostan yetişmez be annem. Ne karpuz nede kavunu yiyemeyeceksin sorry be Annem dedik diyor. Bilmem anlatabildik mi doktorum?

Sn. Şebnem Kuyucuoğulları, Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) olarak Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle başlattığınız süresiz grevi başarı ile sonlandırdınız. Eksik personel nedeniyle iş yükü altında ezilen personel ile kuyrukta beklerken sıkıntıdan dinamit gibi patlama eğilimi gösteren vatandaşı daireye takviye kuvvet sağlayarak kurtarmış oldunuz. Şebnem hanım, baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde kalır. Tamam. Ama bu işin böyle devam etmesi halinde kol kangren, başta vurula vurula beyin kanamasından gidecekti. Aba altından gösterttiğiniz grev sopası sonrasında birilerine darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını göstertmiş oldunuz.

Sn. Hüseyin Yalyalı sosyal medyadaki paylaşımınızda, İngiltere ile Türkiye'nin aynı günde yapılan covid 19 ile ilgili testlerde, pozitif sayılarının hemen hemen ayni olduğunu yazdın. Ve birisinin tehlikeli ülke diğerinin tehlikesiz olduğu belirtildi dedin. Peki bu durumu anlayan var mı diye sordun. Aman Hüseyin gardaş aman. Sen sen ol bu duruma hiç girme. Girersen, bazı baş milliyetçiler, yarın senide Türkiye düşmanı ve vatan haini ilan eder. Sen bu zihniyete olanların etle tırnak gibiyiz demelerine bakma. Onlar filim arası reklamlardan başka bir şey değildir.

Sn. Mete Hatay,Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinden çok tartışılacak bir karar verildiğini dile getirdin. İnsan haklarının devredilmediğine ve mülkiyet hakkının devredildiğine, buna istinaden de, şu an hayatta olmayan Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin insani haklarının ihlalinin, yalnızca 1974 yılının Ağustos ayı ile hayatlarını kaybettikleri tarih arasındaki dönem tahtında dava konusu olabileceğini belirttiğini kaydettin.Ve bu dönemde de Rum Yönetimi tarafından dava konusu mülklere müdahale edildiği, ya da elinde tuttuğunu gösteren şahadet bulunmadığına hükmettiğini belirttin. Sn. Hatay, Rum yönetimi rüzgar nerden eserse o tarafa doğru dönen rüzgar belirleyicisi gibi döndürek gibi dönüyor.. Hacı amca, bıçağı kestiren kendi suyu, insanı ve ülkeleri sevdiren hükümetlerin huyudur. Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yemesi işte bu kötü huylarındandır dedi.

Sn. Cemil Karzaoğlu, yaz sezonunun başlaması ile başlayan yangınlara açıklık getirmeye çalışarak, Mayıs ayında çıkan 95 arazi ve orman yangınının yüzde 70’inin elektrik nakil hatları, yol kenarındaki kuru otların atılan izmaritler nedeniyle tutuşması ve iş makinelerinden çıkan kıvılcımlar olduğunu söylediniz. Orman Dairesi Müdürü olarak yapmış olduğunuz tespit, kasıtlı olarak çıkartılan yangınlar ile askerin atış yapması sonrasında çıkan Alevkayasıcıvarındaki yangın dışında doğrudur. Ancak orman içerisinde ve yol kenarındaki kuru otlar sanırım gök yüzünden zembil ile inmedi. Özellikle ormanlık alanların içinde bulunan yüksek gerilim hatları altında, yandım yanıyorum diyen kuru otlar ‘Beni temizleyin’ diye bağırırken, kulaklardaki pamuk çıkartılmalı ve gözlerdeki ‘Fago’da görmek için alınmalıydı. Sn.Karzaoğlu, akıntılı ve girdabı bol olan nehirde iki defa yıkanılmaz. Biz ikinciyi geçtik, onlarca kez yıkanıp, o kadarda o nehirde boğuluyoruz.

Sn. İçim Uzun, hükümet tarafından pandemi döneminde işten çıkartılmanın yasaklanmasına karşın Turkcell tarafından işinize bazı arkadaşlarınız ile birlikte son verildiğini öğrendik. Ülkenin pandemi nedeni ile zor bir dönem geçirdiği bu günlerde, insanların da ekonomik zorluklar yaşadıklarına tanık olduk. Turkcell gibi büyük bir kuruluşun, çalışanını kapının önüne koyması, sanırım kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Sevgili İçim, aslında İnsanların, sadece dua ederken dürüst olduğunu unutmamamız gerekir. Bu zor günlerde size içirilen işsizlik zehrini, bu noktada dua bile temizlemez.

Günün Fıkrası

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş

