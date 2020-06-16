Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ersin Tatar, özel izinle ülkeye giren, Rus kızlar korumalı heyet konusunda Meclis kürsüsünde açıklamada bulunarak, söz konusu heyetin ülkeye girişiyle ilgilihiçbir art niyet olmadan izin verdildiğini belirttiniz. Karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı çünkü yeterli netlik noktasına gelmedi dediniz. Ve Lapta Belediye Başkanı ile yatırımcının temas kuracağı yönünde bilgi verildi dediniz.Heyetin karantina şartıyla geldiğini, bu konudaki belgede, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın imzasının da bulunduğunu söylediniz. Ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarının size heyetin karantina otelinde olduğunu söylediğine vurgu yaptınız. Ve Polis Genel Müdürü’nü aradığınızı, bu konuda inceleme başlatılması konusunda talimat verdiğinizi, iyi niyetle karar alınırken, işin içinde başka bir iş olması halinde, gerekli soruşturmayı talep ettiğinizi söylediniz. Tecavüzcü Coşkun’da filmlerde kızların yanına iyi niyetle gider. İyi niyetle gittiği kızların içeceğine kattıkları ile bayıltıp aynen bizdeki gibi iyi niyetle işi bitirir. Ayşaba, Ersin ovlucuğum çok iyi niyetlidir. İnsanlara yardım etmeyi sever. Ancak iyi niyetinin kurbanı olmasın. Çünkü iyi niyetler öpülen kaba yerin davası olmaz. Atı alan üsküdar’ı geçer, Beykoz sırtlarında atın kaldırdığı tozdan başka birşey görünmez. Onun iyi niyet tellerine birileri hangi notadan vuruyorsa, bence o da o makamdan çalıp söylemesi gerekir. Aksi olursa iyi niyet Auvvv derken, kötü niyet ohşşş der dedi.

Sn. Kudret ÖzersayKKTC’ye gelen heyetin ülkeye kumar oynamak için geldikleri yönünde içinizde bir kuşku olduğunu ve bunun araştırılması gerektiğini söylediniz. Bazıları gibi Meşhur dansöz Asena gibi yandan, ortadan, kalçadan kıvırma figürleri sunanların aksine gerçeği dobra dobra dile getirmeniz ve kuşkularınızı söylemeniz takdir topladı. Hacı amca, yalnız Kudret ovlucuğumun madem böyle kuşku ve şüpheleri var, Merit Gazino’da kumar oynadıkları bilinen bu şahısların apar topar ülkeden kaçmalarına göz yumanların kulağını çekmeli,bu kişilerin kumar oynadıkları Merit Gazino’yu karantinaya alıp kapatması ve Kıbrıs Türk Halkında büyük endişeye sevk eden bu duruma neşter atmalı.Bu süreçte Merit Gazino’ya giden insanları izole edilmesini ve 14 günlük ev karantinası sonrasında vaka çıkmaması halinde yeniden açılma izninin verilmesini sağlaması gerekiyor dedi. Sn. Özersay, eskiden cek, caklı süslü sözler ile seçip, bugün süslü yalanlara başvururarak halkı yanıltanların, isimlerinin altını çiziyorduk. Bugün o isminin altını çizdiklerimizin isminin üstünü, doğruyu söyleyenlerin ise isminin altını çizmeye başladık

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Sn. Ali Pilli, Pile’de yaşayan insanlarımız ile Güney’de çalışan işçilerimize geçişler ile ilgili her türlü zorluk çıkartılırken, Türkiye’den gelen 13 kişiye özel izin adı altında karantinasız giriş sağlanması tepkilere neden oldu. Karantinadan çıkmayacakları için test yapmadık‘Merkezi karantina şartıyla izin verdik, buna uymamışlarsa araştırılacaktır. Gelen insanlara dışarı çıkmayacakları için PCR testi yapmadık açıklamanıza karşın gelenler geldikleri gibi geri gitti. Gocakarı yapacağını yaptı, ellerini yıkayarak, ağzını da çalkalayarak kapıya kilit ve mandalını astı.Belliki sizde bu duruma çok sinirlenmiş olacaksınız ki,Mecliste kürsüye çıkmayarak sorulan sorulara cevap vermeyeceğinizi söylediniz. Sn. Pilli, siz ve sağlık ekipleriniz aylardır büyük fedakarlık örnekleri sergileyerek salgın ile ilgili başarılara imza attınız. Şimdi o başarıların içine birilerinin gelip etmesini Aliyeaba bile kabul etmez. Bakın hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri Rus kızları ile buralarda hayatını dört dörtlük yaşarken, koronavirüs belası nedeniyle bizlerin bir yerleri üç buçuk attı. Bizim bir yerlerimiz üç buçuk atarken, bazı Bakanlarımızda do majörden besteledikleri ile çelişkiler yumağı sattı

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Sn. Tolga Atakan Türkiye’den, Lapta marina Limanı ile ilgili olarak Ada’ya gelen özel izinli şahısların Mecliste tansiyonun yükseltiklerini, tartışmaların sizi de rahatsız ettiğini gözlemledik. Kürsüyü önce terk ettiniz. Ancak daha sonra geri dönerek sorulara cevap verdiniz. Sorumluluğum ve görevim ile ilgili her soruya cevap veririm derken, ama falan uçağa bindi. Filan uçatan indi, falan uçağa bindi konuları benim görev ve sorumluluk alanımda değil. Bunlara cevap vermem. Herhangi bir şekilde kıvırma veya saptırmam yoktur. Alınan karar uygulandı bunları takip etmem. Bakanlar kurulunda 15 karar alınırsa hepsini takip etmem olanaksızdır. 68 odası var o otelin. Otelden çıkıp, çıkmadıkları da benim konum değil dediniz. Sn. Atakan, doğrudur sizin görev ve yetki alanınızın dışına çıkıp ahkam kesmeniz doğru olmazdı. Ancak Kürsüye çıkan 5 bakanın biri dağda gezer takyanoz, diğerinin vur beline kazmayı şeklindeki alakaya maydanoz söylemleride bir biri ile çelişti. yatırım adı altında gelen kişilerin Rus kızları ile gelmesi otelden çıkmaması, kumar oynadıkları iddiası da geldikleri iddia edilen konu ile ters orantılı oldu. Birilerinin birilerine yaranma uğruna yaptıkları sizi zorda bıraktığı noktada, ‘Dikomoya kadar yolun var’ demeniz galiba daha uygun olacaktı. Marina İhalesinin ikinci sırasında yer alan bir firmanın temsilcilerinin 26 Haziran’dan sonra vereceğiz dedikleri garantileri konuşması gerekirken, apar topar gelmelerini geçtik, bizim buralarda birilerinin yatırım yapacaklar para kazanacağız demesi de son derece yanlış kaçtı. Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. Sanırım para bizim buralarda bazılarını esir etti.

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Sn. Cemal Özyiğit bir bakan çıkıp bakanlar kuruluna verilen verilen bilgide bakanlar kurulu yanıltıldı. İlgili bakan doyurucu bir açıklama yapmadı. 1 gün karantina belirlendi. Ve gelenler karantina oteline götürüldüler denilen noktada açıklamalara sert tepki gösterttiniz. Ve Ülkeye bakanlar kurulunun verdiği izin ile giren ve herhangi bir karantina sartına uymaksızın hareket edenlerin halkın sağlığını tehlikeye attığını belirttiniz. Bu suçun da sadece belirli bir bakanlığın değil , Bütün olarak HP-UBP hükümetinin bir suçu olduğuna vurgu yaptınız. Bu nedenle de hükümet derhal istifasını sunmalıdır. Kendi halkını ülkesinden gönderecek duruma getirenler, başkalarına karantina uygulanmadan ülkeye alırsa ülkeyi ve halkı daha fazla tehlikeye atmadan gölge etmesinler yeter. Çekip gitsinler ifadesinde bulundunuz. Cemal Başkan, koltuk tatlıdır. Bal demekle ağız tadlanmayacağına göre git demekle birileri dondurmalı ekmek kadayıfını mideye indirmeden masada bırakıp gitmez. Her kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan kiminle içiyorsan ona göre değişir tamam. Da, bu kahve, kahve olmaktan çıkmış. Ne tadı nede içerken keyfi var. Urfa’nın meşhur ‘Mıra’sından bile daha acı geldi.

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Sn. Mustafa Aktuğ, Lapta Belediye Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Lapta Marina Limanı ile ilgili olarak ihalede ikinci şirkete gelin teknik çalışma yapın daveti göndermediğinizi ikinci şirketin, hükümetle görüşmek istediğini bunun da doğal olduğunu ve yadırgamadığınızı belirttiniz. Ayrıca, ihale ile ilgili olarak, 26’sına dek süre olduğunu, bunu birinci gelen şirketin imzalayabileceğini, imzalamazsa ikinci gelen bir diğer şirketin imzalayabileceğini söylediniz. Bu süre devam ederken 2.şirketi davet etmenizin etik ve yasal olmadığıan vurgu yaparak, şirketlere sadece teminatlarını uzatma bildirimi yapıldığını belirttiniz. Ve Lapta bölge sınırları içindeki bir otelde konaklamadıklarını, niye geldiklerini, ne gelişleri, ne de burada yaptıklarından bilgi sahibi olmadığınızı söylediniz. Sn. Aktuğ, iddialara, söylenenlere boş ver tırıs gitsin. Seni bu kısır döngünün içine çekmek için şeytanlık yapanların vesvesesi varsa, senin gibi adam gibi adamların da besmelesi var. Ben bunlara inan ağzım ile sövmüyorum. Ama bir yerlerim ile katıla katıla küfür edercesine gülüyorum.

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Sn. Ahmet Soyalan Polis Genel Müdürü mevkiine atanmanız hayırlı ve uğurlu olsun. Sizin ile birlikte tanıdığım adam gibi adamlar sınıfının en üst sıralarında bulunan Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi’nin Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı mevkiine, Polis Okulu Müdürü Sn. Hüseyin Sağıroğlu’nun da Polis Genel Müdürü 2’ inci mevkiine atanması ülke adına hayırlara vesile olsun. Sn. Soyalan, bugüne kadar polisin hakları ile ilgili buzdan hayaller sunan ve şekerden evler vaad edenler, yağdırdıkları yağmur sonrasında polisin ne buzdan hayallerini, nede şekerden evlerini bıraktı. İnşallah halk olarak güven duyduğumuz ekibiniz ile yaptıklarınız sonrasında bir kalpte bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olursunuz. Ve halkın kalbinin en müstesna yeri olan sevgi alanındaki kapsama alanında gezinirsiniz.

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Sn. Kazım And, Faiz ve Mazbata mağdurları komitesi genel koordinatörü olarak dibe vuran ekonomi nedeniyle ülke insanın kan ağladığını alınan kredilerde faizlerin yüksek olması ve borcun katlanarak büyümesi nedeniyle esnaf ile iş sahiplerinin yanısıra ülke insanın borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirttiniz. Faizler düşürülsün ve bankalar da elini taşın altına koysun derken hükümetin 3 yıl borçları ertelemesi gerektiğini söylediniz. Faizler düşürülsün ve borçtan dolayı hapislik kaldırılsın derken Başbakanın Köy köy, kahve, kahve dolaşmasının anlamı yoktur. Sorunları çözsün ülkeye daha çok faydalı olur diyerek, uygulamaları ile herkese çin işkencesi çektiren Merkez Bankası Başkanı görevden alınsın. Bankacılar ve Tefeciler İle Kol Kola Olan Bürokratların da aklı başına getirilsin dediniz. Komutan, bankalar parayı, bazı bürokratlarda tefeciler ile kol kola girmeyi seviyor. Sevginin kurduğu devleti adaletin devam ettirdiğini hatırlamayanlar, Adalet ablayı sinirden öldürür. Hak ve hukuk timsali Hakkı dayıyı yoğun bakımda ecel ile tanıştırır. Vicdan ablayı komaya sokar. Ah be komutanım ah. Halkın bitme noktasına gelmesine karşın, kılı kımıldamayanlara bakan, öküzlerle, domuzlar eğer konuşabilseydi, yemden başka şeyleri düşünenlerle alay etmeyi keser, bir işi başaramama ile ünlenen yeteneksiz kan ayaklılara, katıla katıla gülerken, gülme krizine girerdi.

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Sn. Aykut Hocanın, DAÜ rektörlük için yapılan seçimi kazandınız. Ahmet Sözen ile girdiğiniz yarışta ipi 721 oy ve %63.03 oy oranı ile 489 oy %36.97’lik oy oranında kalan Ahmet Sözen’in önünde ipi göğüslediniz. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi lütfen kabul edin. Ülkenin gururu DAÜ’de rektör olmak herkesin elde edeceği bir gurur değil. Aykut Hocam, Üniversitelerin Amiral gemisi olan DAÜ’de rektör olmak hiçte kolay değil. Ancak sizin ile ilgili elde ettiğimiz bilgilerde, sizin de zoru sevdiğiniz ve zorlu görevlerin üstesinden gelmenin keyfini yaşadığınızı öğrendik. Bilgi sermayeniz, bilim silahınız, yaşanması muhtemel olaylar ile ilgili olarak sabır giysiniz, Zor işlerin üstesinden geldikten sonra yaşayacağınız gurur ve keyif sizin üstün kazancınız olsun.

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Sn. Asım Akansoy, SİM TV’de bizim Serkan Soyalan’ın programında, Lapta Belediyesinin marina inşaatı için gelen ekibin ülkeye VİP’den karantinaya tabi tutulmadan girdiğini ve havalanaından da otele test yapılmadan gittikleri dile getirildi. Sizde bir bakanın, özel izin ile gelen bu kişilerin ülkeye giriş talimatını Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini söylediğini öne sürdünüz. Sn. Akansoy, bir bakana dayandırdığınız iddianız akılları karıştırdı. KKTC For Ever denilen ülkede, sokak kedisinin özgürlük felsefesi yerine, ciğercinin kedisinin ‘Ciğer’ felsefesinin halen geçerli olduğunu gözler önüne serdi. Bir gazetecinin bile ercan’a alınmadığı,bu gizli denilen operasyonda, gelen kişilerin otelden çıkmaması,Marinanın otele getirildiği iddiasını gündeme taşıdı. Marinanın tepe ve derinliği Rus kızları ile incelenirken, tepeciklerin elverişli, derinliğin de uygun olduğu ileri sürüldü. Sn. Akansoy, meclisi izlerken, bir dediği diğerini tumayan, önce söylediklerini sonra yalayıp yutan bunca boş konuşan insanın arasında sanırım dilsiz olmak ve konuşmamak engel değil, devrimdir.Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağı birkez daha ispatlandı.

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Sn. Ahmet Boran, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız video tartışmaları geçtik,tabiri caizse ülkede debreme neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirirken, küfürhaneden girip, santurlu küfür topçu alayından çıkmanız sanırım abartıya kaçtı ve çok ağır geldi. Sevseniz de sevmesenizde nihayetinde Erdoğan büyük bir ülkenin,Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. Ve makamı itibarı ile küfürü değil makamı saygıyı hak ediyor. Nasıl ki, çuvaldızı bize batırmalarını istemiyorsak,Türkiye Cumhurbaşkanına daiğneyi batırmamamız gerekir. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KKTC Polis makamları tarafından aleyhinize yasal işlem başlatılmasını istedi. Bir başka deyişle ağzında bal olan arının yeri geldiğinde kuyruğunda iğnesi de var demeye getirdi. Sn. Boran, Cumhurbaşkanı adayıyım ve seçim sandığınınustasıyım, küfür edebiyatının dahastasıyım derken, mahkenin de kalfasıyımdeme zamanı galiba geldi ne dersin?

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