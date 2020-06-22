Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ersin Tatar,CTP Başkanı TufanErhürman’ın, sorduğum soruların hiçbirine cevap vermediniz demesine işte ustalık budur demeniz, bizleri güldürdü. Siz kendinizi ülkenin imparatorumu sanıyorsunuz demesi üzerine ben başbakanım, istediğimi görevden alırım. İstediğimi atarım. Her soruyaşeffaf cevap veririm. Bu kadarçalışma, bu kadar uğraşma, bir çok hizmet verdikten sonra bir Özel jet olayı ile eleştirilmemi hazmedemiyorum. Eleştirenlere bu cesareti kim verdi göreceğiz. İsyanlarım bunun içindir dediniz.3 kişiydi 9 kişi oldu. Neden benim haberim olmadı bilmiyorum. Bir Özel Jet olayı ile başımıza neler geldi. üzüntü verdiğimiz için özür dilerim ifadesinde bulundunuz. Sn. Tatar, rahmetli Özal’da, Anayasa bir defa delinmekle birşey olmaz demiş ve Adalet abla kapıya iskemleyi koyarak, müşteri beklemeye başlamıştı. Bu nedenle siyasette bir defa öpülmekle birşey olmaz diyemeyeceğiz. Ve öpüle öpüle kevgire dönerken, bundan haberdar olunmaz da diyemeyiz.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, alttan girdin, üsten çıktın, ikna kabiliyetin, UBP içindeki sevilip sayılman nedeniyle istifa eşiğinden geçmeye çalışan Faiz Sucuoğlu’nu, ikna kabiliyeti yüksek dilin ile ikna ettin. Sucuoğlu, istifa konusunda su koyvermeyi bırakarak, o eşikten de atlamaktan vazgeçti. UBP kıyılarını vuran Özel Jet fırtınasının yarattığı dev istifa dalgalarının arasından gemiyi ustaca geçirerek limana sağ salim getirmesini bildin. Sevgili Sadık, İlçe Başkanı olmak sadece koltuğu doldurmak değildir. Bu aralık partideki kavgalar sizleri yaraladı. Eh dışarda da yaranızı gören tuzluğu alıp geldi. Sen ve bazı arkadaşların tuz basılan yaraya elestoplas ve melhem oluyorsunuz.

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Sn. Erhan Arıklı,mecliste yaptığın konuşmada Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun kendine güvenmeyen bir başbakan ile çalışmayı tercih ettiğini söyledin. Başbakan tarafından görevden alınmak istendiğini ve son dakika direkten döndüğü imasında bulundunuz. Ancak tüm yaşananlardan sonra hala daha istifa etmediğini belirterek,işte siyasetin geldiği nokta dediniz. Erhan Başkan, istifa müessesinin tekerlekleri paslandı ve kolay dönmüyor. Meclisin çatısı altında, ayıya dayı demeyip, Köprüyü yıkan az sayıdaki vekillerden bir tanesisiniz. Ancak o kadar eleştiriye rağmen, ceza kesme yetkiniz olmadığı için köprüler tekrar inşa ediliyor. Haaa bu noktada, eğer iş ceza kesmeye kaldıysa, halk olarak,hakim de biziz, savcıda biziz. Zamanı gelince cezayı keserfaturayı da ellerine tutuştururuz.

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Sn. Ünal Üstel, ben özel jet olayında, herşeyi yasal çerçevede yaptım. Benim sorumlu olmadığım ve görevim dışındaki şeylere karışmam da mümkün değildi. Ancak başbakan beni Günah Keçisi ilan ederek kurban etti. UBP tabanı içinde beni sevip sayan çok insan var. Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’de olacak. Partim için bu seçim önemlidir. Hesaplaşmaları 11 Ekim’den sonraya bıraktım demeniz, seçimden sonra sert esen rüzgarların fırtınaya dönüşebileceği sinyalleri verdi. Sn. Üstel, çocuklar annelerin hayatındaki çapalar, seçilmiş Milletvekilleri de partinin daha güzel ürün vermesini sağlayan traktörleridir. Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar tarihini, Parti başkanlarının kaderi ile ilgili hikayeyi de Milletvekilleri yazar. Ve Unutulmasın, balcının bal tası varsa, oduncununda baltası var.Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Fikri Ataoğlu, mecliste 7 desimetreye kadar yükselen sesiniz ileçok sert açıklamalarda bulundunuz. Açıklamanızda, Tatar, Özersay’dan talimat alıyor derken 4 şiddetinde depreme neden oldunuz. HP büyük ortağı UBP’de alınacak kelleler için önce Cuma’ya kadar süre verdi. Hatta tek tekisim bile verdi. Bir bakan görevden gitti. Tatar, Özersay’ın, hükümeti bozmasından ve koltuğundan gitmesinden mi korkuyor? Bu endişe ile mi bütün taleplere eyvallah deyip yerine getiriyor?UBP’nin kimden talimat aldığını, kimlerin kellesini aldığını hepimiz biliyoruz. Sıra kimde diye merak ediyoruz. Özersay’ın alınmasını istediği kelle konusunda, bir isim yoksa, benim var O da Başbakandır dediniz. Sn. Ataoğlu, bazılarının siyasi arenada yaşadığı hayat masaldır. Yaşadıkları ve yaşattıkları roman olur. Anlatılsa, fıkra, sonuçta hep hikâye.

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Sn. Cemal Özyiğithalkın anasına döblek, babasına da cezaevinde saz çaldıracak olan icra yasası ile ilgili olarak TDP olarak Anayasa Mahkemesine başvurduğunuzu açıkladınız. Ayrıca özel jet uçağı izni ile ilgili olarak bu iş Çocuk oyuncağımı? Birisi görevden alındı, birisi soruşturma altındaki birisini atamaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Allahtan başsavcılıktan görüş istedi da yanlıştan dönüldü. Tam traji komik ve memleket ile dalga geçildi. Neden Ünal üstel’in yalnız kellesi gitti. Halk adına soruyor ve cevap istiyoruz. Hükümet ortakları arasında restleşme olduğunu ve birilerinin de pay çıkarmak için ‘kelle istediğini’ belirttiniz. Cemal hocam, siyaset arenasında özenle sunulan Karagöz ile Hacivat oyununu seyrede seyrede zaten gülmekten yerlerde tepiniyoruz. Ancak o kadar çok güldük ve tepindik ki, inan siyaset fıtığı çıkarttık.Hacı amca kanat vardır doğanı padişaha, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Hükümetin kanatlarının bizi nereye götüreceğini halk olarak merak ediyoruz.

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Sn. Özer Kanlı hükümet orakları içerisinde yaşanan son olaylar ile ilgili olarak,kanaatimce ortada ciddi sıkıntılar var.Yazılanların dışındaki konuşulanlar ülkemiz adına vahimdir.Bu vahim tabloyu sadece UBP veya UBP’li bir-iki Bakan’a bağlamak doğru değildir dediniz.Kamuoyunun ve UBP tabanının nerdeyse yüzde yüzünün kanaatine göre, “HP’li bir veya iki Bakan’ın da yaşanan sıkıntına ihmali vekusuru vardır. Bu nedenle UBP tabanı HP'nin tavırlarından rahatsızdır ifadesinde bulundunuz. Sevgili Özer, Nikahta keramet var tamam. Ama baş göz yarılarak yürütülmeye çalışılan evlilikte sanırım ne Kerim abi nede Kerime teyzede hayır kalır. Rahmetli babam hep, çektin gelmedi. İttin gitmedi gabsalıvereceksin derdi.Bıçağı kestiren kendi suyu , insanı sevdiren kendi huyu, ağacı kesende baltanın kendinden yapılan sapıdır.

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Sn. Tufan Erhürman, mecliste bir tabiat olayı olan El Nino ve onun kızkardeşi La Nina’nın oluşturduğu hortum ve fırtınalar gibi fena estin. İzin yok mahallesinden girdiğin, Meclis-i Mebusanın, Karantinanın dalak ve böbrek bölümünü doğrayarak çıktın. BRT tarafından teknik arıza denilerek kesilen sesine rağmen, bazılarının aslanım diyerek, kedi gibi miyavlamalarının aksine, kükreyerek, Bakanlar Kurulundan tut, uçağın izinli olmamasına, gümrük kontrolündeki hukuksuzluğun yanısıra karantinadaki hukuksuzlukları gözler önüne sererek, ben başbakanım istediğimi yaparım diyen Başbakana sen kendini imparator mu sanıyorsun ama hiçbirşeyden haberi olmayan bir başbakansın. Bu yönetmek değildir, silkinip kendinize gelin. Bu Meclis’e siz hesap vermek zorundasınız dediniz. Sn. Erhürman, sen ve senin gibilerin çıkarsız yaşantısı, bazılarının menfaat terazini bozar.Ayşaba, ne yapalım halk olarak başımızı acemi berbere teslim ettik. Cebimizden pamuk ile tuvalet kağıdını eksik etmiyoruz dedi.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, meclisten geçen ancak TDP tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulan absür icra yasasının düzeltilmesi ile ilgili olarak kolları sıvadığınızı öğrendik. Yasanın yürürlükte olmamasının, sebebi henüz yüksek mahkeme yasa ile ilgili tüzükleri hazırlamadığındandır. Zaten konu mahkemededir. Ama keşke komite aşamasında ve genel kurulda oylama yapılırken görüşler dile getirilseydi. Hata varsa o zaman düzeltilirdi dediniz. Yasanın ivediliğine onay verdik. Komite olarak çalışacağız ifadesinde bulundunuz. Sn. Hasipoğlu, parası olanın borcunu ödememesi halinde, pantolonun da alınarak donu ile bırakılması gerekir. Ancak döviz, pahalılık ve faizler nedeniyle dibe vuran ve cebi nanay çeken insanın yakınlarının bile eşyalarına icra getirilerek haciz edilmesi dışında, ödeme konusunda kolaylıklar sağlanmalıdır. Sizin gibi hukuk dalında uzman bir kişinin önderliğinde komitenin bu durumu düzelteceğine inanıyoruz. Bu nedenle bazı köprüleri geçmek, bazılarını ise yıkmak gerekir. Millet önceden türlü türlü, Ruh halimiz Vardı. Bu icra yasasından sonra ne ruhumuz kaldı nede hali diyor.

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Sn. Meyrem Özkurt, Meclisin genel kurul toplantısında, yenim dar, yerim dar diyerek oynamaya nazlanan yeni gelin gibi, BRT’nin sesi de dut yemiş bülbülün sesi gibi kesildim, kesiliyorum diyor. Tabi bunada parti başkanları ile vekillerde sinir oluyor. Sürekli soğuk su içen birisinin ses tellerinde meydana gelen kısılmalar gibi,sürekli sesi kısılan BRT’ye tepki gösteren CTP Genel Başkanı Taufan Erhürman’da nedense bu ses tellerindeki kısılmalar bize raslıyor diyerek sizlere göndermede bulunuyor. Herne kadar, Mecliste BRT HD kanalına geçti. Meclisteki yayını Analog yayın üzerinden yapıyor ve bu nedenle teknik sıkıntı var muhabbetine sığınsa da bu kadar tesadüf de fazladır denilmesine neden oluyor.Sn. Özkurt, padişahtan fazla, padişahlığa soyunmak, günün sonunda, o insanı padişahın palyaçosu konumuna sokar. Aman sırat köprüsünde o tarafa devrilmeyin. Sonra kariyere yazık olur.

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Sn. Erkut Şahali, özel jet izninin konuşulduğu mecliste sinirlenerek, UBP-HP koalisyon hükümetine atıfta bulunarak kuzu kurda teslim edildi dediniz. Ve koalisyon hükümetini eleştirerek yanlışlar yaptıkları imasında bulundunuz. Sn. Şahalil, Hacı amca Erkut ovlucuğuma selam söyleyin. Ona tarih tekerrürden ibaret değil. Hatalar tekerrüründen ibarettir. GeçmişteZüccaciye dükkanına giren fil Kırmadık porselen, cam ve raf bırakmamıştı. Fili züccaciye dükkanının önünden uzak tutmak yerine, kapısına bağlarsan, tarih değil hata tekerrür eder dedi.

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Sn. Asım Vehbi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektör Yardımcılığı göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Başarılı olarak yürüttüğünüz KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı görevinizin yanısıra, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcılığı ve CEO’lundan sonra ARUCAD üniversitesindeki görevinizde de başarılı olacağınıza olan inanç tamdır. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın bir teminatı olması nedeniyle başarılarınız ile üniversiteyi taçlandıracağınız su götürmez bir gerçektir. Zirveye kartal da, yılanda çıkar. Ancak kartal süzülerek, yılan sürünerek çıkar. Bu güne kadar bakanlık göreviniz dahil, o zirveye hep kartal gibi süzülerek çıktınız. Hayat size zaman zaman yeşil ışığını yakmasa bile, sizi ve yaptığınız başarılı işleri kırmızı ışıkta bile durduramadı..

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Ali Riza Altay,UBP Milletvekili Çaluda bakanlığı veto edildikten sonra”Artık hükümete destek vermiyeceğim”diye salladı diyorsun.Bu günkü Meclis toplantısında ise “Hükümete desteğim tam olacaktır” hamaseti ile 360 derece dönüş yaptı.Gülmek ile ağlamak arasında gidip gelmekteyim ifadesinde bulundun. Ali Riza hocam, ben halkın Milletvekili olarak seçtiklerine, halkın seçtiği için saygı duyuyorum. Ama onları içim vekil olarak kabul etmiyor. Ben yaptıklarına ve ağızlarından çıkan söz ve cümlelere baktıkça onlara ağzımla sövmüyorum. Ama inan bir yerlerim ile küfür edercesine gülüyorum..

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