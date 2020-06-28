Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ali Pilli 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelecek tüm yolculara, Ercan Havalimanında ücretsiz, PCR testi yapılacağını söylediniz. Da, Türkiye’den gelecekler için No Papel (Para) derken, Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler için 300 Gayme ödesinlerhikâyesini, hangi kitaptan iktibas ettiğinizi anlamadık.. Sn. Pilli, pandemi döneminde beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber savaştık bu haspayla dediğiniz insanlara, para derken, beraber ıslandığınız yollarda yağmurdan dolayı sanırım çukurlar oluşacak. Aman dikkat edin çukurlar derinse ve görmeyerek düşerseniz, maazallah başınız gözünüz yarılır. Ayşaba, vallahi Pilli ovlucuğum, Cavit (Covit 19) ile kavgasında başarılıydı.Eksik olmasın, ama bu para meselesinde fazla olmaya başladı. Hayırdır? Dedi.

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Sn. Doğuş Derya, Milletvekili olarak hükümeti eleştirerek, hükümetin kendi öz vatandaşlarına, halkın ödediği vergiler ve primlere karşın, ücretsiz test yapmadığını, ancak yabancılara ücretsiz test yaptığını belirttiniz. Ve gelen yabancılara bedava test yapacak paranın kaynağını sordunuz. Sevgili Doğuş, kaynak halkın cebidir. Hükümet artık asgari ücret gibidir. Kimse onun ile geçinemiyor. Bu nedenle de sanırım milletin, iyi niyetinin son kullanma tarihi bitti.

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Sn. Hasan Esendağlı, Bakanlar Kurulu, pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine giren insanımızı rahatlatmak ve borçlarını ödemelerini sağlamak için 2’nci pakette ön gördüğü taksit ötelemelerine karşı çıkarak konuyu Barolar Birliği olarak Anayasa Mahkemesine götüreceğinizi söylediniz.Da, krizler nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine giren insanımız hakkında mazbata çıkartan ve o şahıs hapisteyken art arda mazbataları gönderip insanları hapisten çıkartmayan bazı avukatlarda insanların yaşamlarına darbe vurmuyormu? 2 bin TL’lik borçlara 2.500 TL Avukatiye isteyen bazı avukatlarda insanların ceplerine darbe vurmuyormu? Sn. Esendağlı, insan bazen kendini de okumalı ve yargılamalı. Küçükken karanlıktan korkardık. Sonra elektrik faturasını görünce ışıktan korkar olduk. Ne yani şimdi de Avukatların dinmeyen iştahlarından mı korkacağız?.

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Sn. Birikim Özgür, Türkiye’nin, KKTC’ye yapmış olduğu son mali yardımla, sadece kamuya bir rahatlık getirdiğini ve KKTC'nin bu tür yardımlara değil, bütünlüklü ve akılcı ekonomik ve sürdürülebilir mali politikalar için yardıma ihtiyacı olduğunu söylediniz. Türkiye’nin, KKTC için son attığı ekonomik adımlarıhatalı bulurken, Türkiye'ye sert bir göndermede bulunarak, bu yaşananlar Fuat Oktay'a ders olsun dediniz. Sn. Özgür, Türkiye sizi paramla satın alırım dediyse, cebinin doluluğundan değil, bizim bazı emir erlerinin fiyatının ucuzluğundandır. Halbuki o emir erlerimiz, Fuat Oktay’a, ya geç karşımıza ortalığı yaptığın güzel işler ile inlet, yada çekil kenara adam gibi yapılacak güzel işlerin nasıl yapıldığını seyret demeleri gerekirdi.

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Sn. Sahte Ehliyet düzenleyici,Facebook’ta ‘Sahte Ehliyet’ ismiyle açtığın sayfada “sahte sürüş ehliyet yapılır” ilanı ile maşallah voliyi vurmuşsun. Belirli bir miktar karşılığında ‘sahte sürüş ehliyeti’ yaparak, sen cebini doldururken, yolları da trafik canavarları ile dolduruyormuşsun. Ehliyetsiz çalışan abilerim,belirli bir miktar karşılığında ehliyetin tıpkısının aynısını yapıyoruz. Sahte ehliyet de olsa gerçeğinden bir fark yok diyormuşsun.Vallahi yaptıklarınız karşısında söyleyecek inanın söz bulamıyorum. Çünkü denetimsizlik nedeniyle, meydanı boş kaldı. Meydan boş bırakılınca, meydanı boş bularak ahkam kesenler de çoğaldı. Ayşaba, deveye cilve yap demişler 9 dükkanı yerle bir ederek yıkmış. Bunlar 9 dükkân değil yollardaki güven duygularını yerle bir etti dedi.

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Sn. Mustafa Naimoğulları süt ve süt ürünlerine dış piyasadan talep azalınca artı süt girdileri de pahalı olunca, sütü dökme noktasına geldiniz. Sorunun çözülmemesi halinde, 80 - 100 ton civarındaki sütün hergün döküleceğiniz söyleyerek krizin kapıda olduğuna vurgu yaptınız. Başkan, Güney Kıbrıs’ta bir ara beyaz peynir fazlalığı vardı. Hükümet yasa çıkartarak salatada, beyaz peynir kullanmasını sağladı ve stokları eridi. Bizde ayni yöntemi kullanmak suretiyle ve dökeceğimiz sütleri, hellim ve süt ürünlerine dönüştürerek daha ucuza halka satsak daha iyi olur kanaatindeyim. Sn. Naimoğulları,yanlış idareciler, bizleri bitmiş bir kitabın ölmüş karakteri konumuna soktu. Bunların prens/ses olabileceği tek saray, ‘’Simit Sarayıdır’’

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Sn. Kasım Uluçaylı, birçok kişinin hazımsızlık ilacı içmesine karşın, bir türlü hazmedemediği, 23 kanserli hastanın temiz havada terapi gördüğü Yeniboğaziçi bölgesindeki kamp alanındaki düzen takdir topluyor. Sorumluluğunu üstlendiğiniz kamp alanında yapılan istihdam, pandemi döneminde evlere kapanan ve yeni yeni sokağa çıkmaya başlayan halkın doğa ile iç içe yaşamaları açısından kamp alanıgüzel bir örnek teşkil etti. Devletin, burasını örnek alarak, manevi destek vermesi, hatta böylesi kamp alanlarının yapılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Sn. Uluçaylı, buradaki huzuru, kanserli hastaların tedavi gördüğünü, özellikle belli yaş grubunun huzurlu günler geçirdiğini görmek istemeyen göze IŞIK ne yapsın. Hatçe Teyze deliler tedavi edilebilir, ama salaklar asla. Çok uğraşmayın diyor.

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Sn. Hakan Gündüz, Sosyolog ve Siyasal Bilgiler Uzmanı olarak yaptığınız paylaşımda, toplumsal kaosun kaçınılmaz olduğunu belirttiniz. Sağlıkta ve ekonomi alanında birçok sorun olduğuna vurgu yaparken, hükümetin uğraştığı sorunların başka olduğunu ifade ettiniz. Pandemi hastanesi olmadığının yanısıra, ekonomik anlamda iyileşmede olmadığını dile getirerek, açık sistemde kapalı yaşadığımızı ve ileride ihtiyaç olacağı düşüncesi ile kimsenin para harcamak istemediğini söylediniz. Piyasanın rahatlamaması halinde büyük bir patlamanın meydana geleceğine vurgu yaptınız. Sn. Gündüz, bazı siyasileri hayata ve siyasete baktığı pencereden, atmalı. Bunlara bugün laf koymayacam. Onun yerine Çay koydum. İçsinler

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Sn. Mehmet Karadayı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü olarak, süt ve süt ürünlerinde yaşanmaya başlanan kriz ile ilgili olarak “İmalatçılar sütü almaktan kaçınıyor, üretici zorda, bakanlık elinden geleni yapıyor ama büyük bir çıkmazdayız dediniz. Sn. Karadayı, bir müdür olarak siz böyle bir kriz karşısında erkekliğin onda dokuzu kaçmak, biri de ortalıkta hiç görünmemektir derseniz bizlerde vay hayvancının haline deriz. Bakın sizdeki bu korku halini gördükçe, şu saatten sonra, sizde Fırtına kopsa, bizde sizin ile ilgili yaprak kımıldamaz. Hadde mahalleye türküsünü dinler keyfimize bakarız.

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Sn. Erol Adalıer, maşallah 10 parmakta 10 marifet var. İş adamlığının yanısıra, tarihi değerlere ve çevreye olan duyarlılığınızın yanısıra, TV programcısı olarak da maşallahlığınız var. Yeniboğaziçi bölgesindeki kamp alanında, BRT adına yaptığınız programda, yeşillikler arasında, özellikle şehir hayatından uzaklaşıp tabiat ananın kucağında zaman geçirmek isteyenlerin, o ortamdaki hayatlarını gözler önüne sermeye çalışırken ki, birikiminiz dikkat çekti. Sn. Adalıer, Hacı amca, Erol ovlucuğuma selam söyleyin. Bazılarına,değil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği girse, iş aşkının zerresinin bile farkına varmamalarına karşın, sanırım onun işine bu kadar aşk ile bağlanmasının sebebi, Olimpos dağındaki tüm tanrıların oluşturduğu, yıldırımıdır dedi. Ne dersin?

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UBP Gençlik kolları, “Yerli Üretime, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” konulu etkinliğiniz sanırım halk arasında olumlu bulundu ve ses getirdi. Düzenlediğiniz etkinlik ile ilgili gecede, özellikle Kıbrıs Türk Kültürüne uygun izaz ikramda bulunmanızın yanısıra, “yerel üretime ve ülkeye sahip çıkmanın” önemi üzerinde durmanız, takdir topladı. Sevgili Gençler, kanat vardır kartalı padişaha, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Bu konudaki duyarlılığınız, sizin kanatlarınız, sizi halkın büyük bölümünün gönlündeki, sevgi tomurcuklarına götürdü. Yola devam.

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Sn. Cem Ozaner, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin park yerinde yuva yapan kuş ile ilgili sosyal medyada yaptığınız paylaşım büyük beğeni topladı. Taşkent Doğa Parkı yetkililerini de devreye sokarken, Park yerine yuva kuran kuşa, yuva yaparak koruma altına alınmasını sağladınız. Sn. Ozaner, bizler adam yerine koyduklarımızı, koyduğumuz yerlerinde bulamazken ve insanlık öldümü diye düşünürken, sizin gibi insanların yaptıklarını gördükçe, öldü denilen insanlığın, inadına sizler tarafından korunup yaşatıldığına tanık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağolun.

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Bay Hırsız, Lefkoşa Taşkınköy’de, boş bir arazide bulunan karavandan, gündüz vakti, hırsızlık maksadı ile 15 dakika boyunca, çanak anteni sökmeye çalışmanız millete ‘Yok artık’ dedirtti. Bölge insanı cesaretinize ve korkusuzluğunuza, şapka çıkartırken, memleketin de ne hale geldiğini gözler önüne serdi. Bay Hırsız, senin gibi pervasızlığı zirve yapan, cesareti pahalı kişilere bir zam gelse de kendinizi çanak anten hırsızlığına indirgeyecek kadar ucuza satmasanız diyoruz. Vallahi son zamanlarda senin gibi hırsızlardan el aman çeken halkın her gece yolculuğu var. Gelmişinizden başlattıkları yolculuk, geçmişinize kadar devam ediyor.

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Sn. Şener İzmen Kıbrıs Çözüm Harekatı sayfasında gözümüze ilişen yazınızda, Türkiye'de koronavirüs vakaları artarken, Türkiye'ye kapıları açmaya hazırlanan veya TC Hükümetinden gelen kapılar açılsın taleplerini reddedemeyen ÖzersayileTatar'ın tek derdinin Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledin. Sırfo koltuğa oturmak adına kendi toplumlarının sağlığını tehlikeye atmayı göze alanların bu ülkeye yapamayacakları hiçbir kötülük yoktur dedin. Ve Ey Kıbrıs türkü bu ihaneti hafızanın bir yerine,yaz . Belki günü geldiğinde işe yarar ifadesinde bulundun. Sevgili Şener, halk olarak bugüne kadar hep aman diyerek alttan aldık. Ama bundan sonra sanırım bundan sonra herkese ederi kadar değer verme zamanı geldi. Bir zam da bazı siyasilerimize gelse de emir eri olarak kendilerini bu kadar ucuza satmaktan kurtulsalar diyorum.

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Günün Fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."

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