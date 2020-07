Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Koalisyon hükümeti üyeleri,Pandemi hastanesine döndürmek için Kolan Hastanesini, ihalesiz olarak, kimisine göre 75 kimine göre 100 Milyon TL ödeyerek Karantina Hastahanesi yapacağınız iddia ediliyor. Yaşanan pozitif vakalara bakarak hızlı bir pandemi hastanesi kurma düşünceniz doğrudur. Ancak, çok düşük bir maliyet ile bir yeri kiralama yerine, ihalesiz çok yüksek bir bedel ödemeniz yanlış olarak yorumlanıyor. Ve karara imza atacak her kişinin, şaibe altında kalma riski doğuruyor. KKTC For Ever ‘Bol Kepçe’ lokantasına ‘Çukur’ tabakları bolca doldurun dediysek, bu kadarda demedik.

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bilim Kurulu, günde 500 PCR testi yapacak kitlerin olduğu bir ülkeye, 1000 kişi gelirse bu kontrol ve denetimler nasıl olacak diye sordu. Ayrıca Ercan’dan karantinasız girişlerin olduğu ve gelen bazı kişilerin ailelerinin araçları ile evlerine gittiği söyleniyor. Vallahi bilim kurulunun bu çok bilinmeyenli denklemini ben çözemedim. Sizler sağlık üstadı olarak bu denklemi çözmemizde yardımcı olursanız çok sevineceğiz.Sn. Pilli, halkın sağlığını tehlikeye sokacak bu tür olaylara sessiz kalıp sabır göstertmeyin.Çünkü sabrın adı ölüm, torpil için yapılan fedakarlığın adı salgın, görmemezlikten gelmenin adı kişiliksizlik. Ölümlere neden olanların adı da yeteneksizlik ve beceriksizlik olur

Sn. Tolga Atakan, Pandemi sürecinde tüm dünyanın tek bir kararla süreci yönetmediğini, kararlarını değiştirmeyen tek bir ülke bile kalmadığını dile getirdiniz. Son günlerde özel uçuşlarda artış olduğunu PCR sonuçları çıkana kadar tutulacak karantina merkezlerimiz var dediniz. Hükümetteki kavgaları bir evlilikteki karı - koca kavgasına benzettiniz. Sn. Atakan, karantina merkezlerimize karşın millet elini kolunu sallayarak berber ve cafelere giderken, karı –koca arasındaki kavga devam ediyor. Yalnız karı koca arasındaki kavga, gece bir duble şarap veya rakı içildikten ve yatağa girildikten sonra, yatak muhabbeti ile biterken, koltuk kavgası uzayıp giden tren yollarına benziyor.

Sn. Faiz Sucuoğlu, görevi bıraktım. Ben maskara yerine konulacak insan değilim dedikten sonra, uzaydan geldiği söylenen sinyal sonrasında, partinin birliği için koltukta oturmaya devam dediniz. Şimdi ikinci kez gelen sinyal ile Ankara’ya gideceğinizi ve oralarda, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Aile,Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşeceğinizi söylediniz. Sn. Sucuoğlu, bakan olarak filelerinize gönderilen top, off-side olarak değerlendirilirken, atılan golün sayılmaması hakemin size bir armağanı olduğu söyleniyor. Ben bakanlıktan farıdırm (vazgeçtim) dedikten sonra hünkar beğendi ve vezir parmağı tatlıları sonrasında göreve devam demeniz, galiba genel kurulda, koltuğun size bay bay demesine neden oldu. Ayşaba Faiz ovlucuğum, Angara diyor ama o Angara’nın yolları taşlıdır dikkat etsin. Zirveye Kartalda, yılan da çıkar. Ama birisi süzülerek diğeri sürünerek çıkar. Faiz ovlucuğum, zirveye süzülerek çıkarken, yanlış kararlar ile sürünme modunda bile çıkamayacak diyor.

Sn. Şener Elcil, YYK’nın açık tehditlinden dem vurarak, bunu Kıbrıs Türk toplumunun düşüncelerini susturmaya yönelik faaliyet olarak nitelendirdiniz.Ve bunun, TC Elçiliği tarafından ekonomik paketler ile Dini baskılar ve İslamlaştırma politikalarının bir parçası olduğunu dile getirdiniz. KKTC Eğitiminin, Anayasa kuralları gereğince Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerekirken, Hala Sultan İlahiyat Kolleji ile ilgili eğitim bakanlığı dışında yapılan reklamların buna uygun olmadığını belirttiniz. Sn. Elcil, anasının bile tanımadığı KKTC, önce Cemaatti. Ondan Otonoma dönüştü. Sonra Federe Devlet, en sonda KKTC oldu. Kısacası seçtiklerimizin ve Anamızın menfaati doğrultusunda şekil değiştirerek, yoluna devam ederken, en sonunda ‘Muhtariyet’ olmada karar kıldı. Ne diyelim bu Halka, şimdi kına yaksınlar avuçlara.

Sn. Plümer Osman, gelen yolculuda pozitif çıkınca facebookta isyan bayrağı çekerek, hükümet istifa diyen bu halka bayılıyorum derken bu hükümeti rahmetli bubalarının oy vererek başa getirmediğini belirttin.Oy verenler, başını kuma gömüp masum ayaklarına yatmasın. Çünkü 46 yıllık Fortigo’nun artık yola devam edemez ve araba mezarlığına çekilmesi gerek dedin. SevgiliPlümer, partizanlık şemsiyesi altında deveyi havudu ile götürenler, Kıbrıslı Türkün tükenişine aldırmaz. Seçtiklerimiz mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal verdiler. Bizi gecekondu mahallesindeki korona virüs çıkmaz sokağına bırakıp,yolunuz açık olsun dediler. KKTC Bol kepçe lokantasında ise dinmeyen iştahları ile yedikçe semirdiler.

Sn. Erol Uçaner, bu ülkenin sevilen, sayılan kalburüstü doktorlarından bir tanesi olarak, son yaşanan pozitif vakaları ile ilgili olarak hükümetin, hemen, maske ve sosyal mesafe kuralını ciddi şekilde revize etmesi gerektiğini ve maske mecburiyeti getirmesinin şart olduğunu söylediniz. Halka düşen görevin ise kendi sosyal mesafesini koruması ve maske takmaya geri dönmesidir dediniz. Doktorum, Albert Einstein, insanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil prensipleri ve inançlarıdır demişti. Maşallah siyasilerimiz yaz boz tahtasına dönüştürdükleri ülkemizde bizde ne kas ne iskelet, nede omurga bıraktı.

Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Mart ayında iki turist pozitif olduğu için salamis ve diğer iki otelde 600 turist ve bütün personel karantinaya alınmıştı yoksa yanlış mı hatırlıyorum diyorsunuz. Yooo Turgay hocam doğru hatırlıyorsunuz. Ama hükümetimizin o işi bile yarım yamalak yaptığını da hatırlıyoruz. Karantinada, rehberlerin, Almanlar ile kucak kucağa fotoğraf çektiklerini ve turist taşıyan otobüsün şoförünün karantina alınmaması sonrasında gitmiş olduğu Karpaz’ı da çıkmaz sokağa çevirip karantina bölgesi yaptığını da hatırlıyoruz. Bugünde sürekli değiştirdikleri kararlar ile hükümet hata yapıyor. Hocam, millet kırıldıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz, masadan kalktıktan sonra gelen salata gibidir. İhtiyaç kalmaz

Sn. Birleşik Eylem Komitesi üyeleri,olarak,ikinci ekonomik paketi protesto etmek için Anadolu’dan yol bağladım şarkısı yerine, Girne’den Lefkoşa’ya yol bağladım şarkısını söyleyerek, Girne’den, Lefkoşa’ya doğru yol aldınız. Ve 25 kilometrelik yolu yürüyerek kat ettiniz. Ekonomik paket hazırlanırken, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımı çağrısı yaparken, Yeniçerinin Viyana önünde çadır kurduğu gibi Başbakanlık önünde çadır kurdunuz.Adaletli ve Adil bir paylaşım diyorsunuz. Da, Adalet abla, Sezar gibi Brütüs’ten hançeri yiyince ruhuna Fatiha okundu. Adil amca, durumu görünce kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda Azrail ile kavga veriyor. Haaa bu arada hak ve hukuk timsali Hakkı dayı için Hoca, camide rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye soruyormuş.

Sn. Barbaros Şansal, Türkiye’den gelip, Ercan'a ayak bastığınız anda twitterdan yaptığınız paylaşımda, İstanbul'dan KKTC’ye gelişinizde,Covid- 19 testi kontrolü yapılmadan uçağa bindirildiğinizi söylediniz. Ercan'da karşılaştığınız Turizm Bakanı Kutlu Evren'e de durumu aktardığınızı belirttiniz.Güzel de, tanınmış bir modacının, durumu bildirmesine karşın, ayni tarzda ‘ala pupa’ yelken gidilmesi kimsenin bu işi takmadığını göstertmez mi? Sn. Şansal,bu ülkede un var. Şeker var. Helvayı için irmikte var. Ama maalesef helvayı kıvamında yapacak bir usta yok. Korona virüs sosluhevanın altı vıcık, üstü hamur kaldı.

Sn. Ali Özgöçmen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi, sağlığa, sağlık çalışanına ve halkına sahip çıkmadığı gerekçesiyle eleştirdiniz. Ve "Akıl ve bilim yanılmadı ama hükümet yanıldı" dediniz. Sn. Özgöçmen, geçici statüsünde alınması düşünülen hemşireler ile planlama, günaşırı değişen kararla ile ülkenin rotası belirlenecek. Kısacası bindirildik bir alamete, galiba gidiyoruz ülke olarak felakete.

Sn. Özal Ziya, Ne yazık ki, Meclis kapısından giren, bir daha meclisten ayni formatta çıkamıyor.Dua edelim de "insanlık" bir hata yapıp da milletvekillerinden birini ziyaret etmeye kalkmaz dedin. İlahi Özal, insanlık ne topal nede kördür. Allah’a şükür gözleri de iyi görürken koku duyuları da oldukça hassastır. Bu nedenle yolunu şaşırsa bile Meclis-i Mebusan içerisindekilerin, pişirmesini bilmediklerinden, dibi tutan fasulye ile yaktıkları tencerenin kokusunu duyunca, dünyada o kapıdan içeri girmez.

Sn. Kemal Yıldız, mesajınızda, Taner bey ulaştırma bakanı ve eğitim bakanına bir haber ulaştırın ve Türkiye’de birçok ilde okuyan çocuklarımız olduğunu söyleyin. Sadece Ege bölgesinde 300 gencimiz var. Bu çocuklar aktarmalı bir şekilde iç hatlar üzerinden İstanbul’aordanda,Ercan’a gelirse, diğer yolcuların PCR testi olmaması ve virüs olma ihtimali nedeniyle bulundukları yerlerden direk uçaklar ile neden getirilmiyorlar diye sorun dediniz. Kemal gardaş, bağ çapa, tarla da sapan ister. Tabi bunları kullanacak usta da gerek. Yetenek sonradan oluşmaz, doğuştan olur. Çapa ve Tarlayı sürecek yetenekleri yeşil altlı mum ile arıyoruz. Diyojen elinde fener aradığını bulmuşsa kısa bir süre sonra bizde bulacağız.

Sn. Sinan H. Şemiler, paylaşımınızda,tanınmayan devletin, tanınmayan Gümrük Dairesi. Mahkemeye aktarılacak bir konu ile ilgili, Mağusa Gümrük Dairesi'ne iadeli taahhütlü gönderilen resimi evrak, Mağusa Posta Dairesi'nin iki kez teslim için işlem yapmasına rağmen, Gümrük Dairesi tarafından aranmadı dediniz. Sn. Şemiler, dünya ülkelerindeki insanların başına Adriana Lima gibi ünlüler düşerken bizim başımıza da iş yapma özürlüler düşüyor.

Günün Fıkrası

Tecavüz

Limon kes

Genç rahibelerden biri koşarak gelir ve başrahibenin önünde diz çökerek;

- "Değerli hemşire, sormayın başıma neler geldi ..."

- "Neler geldi kızım ???"

- "Arka bahçede çiçek topluyordum, nerden geldi bahçivanın oğlu ortaya çıktı ve maalesef bana,,,,,"

- "Tecavüz mü etti?"

- "Evet..."

- "Hımmmm, peki kızım sen şimdi git, mutfaktan bir limon al, kes ve suyunu iç.."

- "Aaa, limon hamileliği önler mi ???"

- "Hamileliği önlemez de, en azından sırıtmanı engeller..."

