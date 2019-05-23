Taner Ulutaş'tan mesajınız var.. 23 Mayıs 2019

Sn. Mustafa Akıncı, Maşallah size ayar çekmek isteyenler çoğaldı. Önüne gelen size ayar çekmeye çalışırken, sonunda ayar çekilenler kendileri oluyor. Sn. Akıncı, Abdulmutallip amca, elin ağzı torba değil ki büzesin. Kimisinin ağzını torba niyetine büzersin ama vücutta delik çok, büzdüğünüz ağız yerine onlar boş buldukları delikleri ile konuşmaya çalışırlar. Bu defada ağızları ile konuşma yerine başka yerleri ile konuşmaya çalıştıkları için acayip sesler çıkartıyorlar. Boş verin tırıs gitsin dedi

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Sn. Ersin Tatar, kurmuş olduğunuz yeni hükümet, ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. HP’nin bakanlarının değişmemesi ve ayni bakanların devam edecek olmasına, birşey diyemem. Ama UBP’nin bakanlıklarına göz attığım zaman, Sağlık Bakanının, doktor olmasına sözümüz olamaz. Çalışma Bakanı ile Turizm Bakanın doktor olması kabinenin üçte birinin doktorlardan kurulduğunu gösterir. Bu konuda hasta diye düşündüğünüz topluma doktor enjekte ederek tedavi yöntemine gitmeniz bence uygundur. Da, bu ameliyat başarılı olur derken, hasta ölürse bak onu bilemem. O zaman buyurun ‘Cenaze Namazına’ demekten başka söz kalmaz diye düşünürüm. Haa birde hasat mevsimi başlattığınız, Mağusa, Girne ve İskele’de hasatın kötü geçtiği söyleniyor. Çalışma bakanı doktor.Turizm Bakanı doktor, ülke hastalandımı diye soruyorlar. Sn. Tatar, güneş her sabah doğar. Gece olunca batar. Ancak meydana gelen fırtına nedeniyle toz bulutundan galiba gece olmadan batacak. Ne dersin?

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Sn. Erhan Arıklı, sizi televizyonda izlerken Allah Allah, dünya tersine mi dönmeye başladı diye düşünmeye başladım. UBP-HP koalisyon hükümeti ile ilgili söyleminiz beklenenin dışında değildi. Ama Türkiye ile ilgili “Ne olacağı çok önceden belliydi, altyapı oluşmuştu. Neticede dörtlü koalisyon hükümetini Ankara’nın istemediğini ve bu iki partili hükümete yeşil ışık yaktığını sağır Sultan bile biliyordu” dediniz ve Ankara’nın geçmişte de Kıbrıs’taki siyasete doğrudan müdahalelerde bulunduğu ifadesinde bulundunuz. Hele hele Özersay’ın Çavuşoğlu ile birkaç kez görüşmesi, Ersin Tatar’ın Ankara’ya gitmesi, oradan İstanbul’a gitmesi. Ankara bu iki partinin hükümet kurmasını istedi sözleriniz bende şok etkisi yarattı. Erhan başkan, güneşin balçık ile sıvanamayacağını sizde gözler önüne serdiniz. Bence çok da doğru bir iş yaptınız. Gerçekler ne kadar doğru bilinirse yanlışlar o kadar azalır. Çünkü bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğimiz sürece, diğer düğmeler yanlış hep iliklenmiş olur. Türkiyesiz olmaz tamam da kalk arap, otur arap elbisesi büyüyen sportif görünüşlü bu delikanlıya artık uymaz.

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Sunat Atun, sana atılan beklenmedik çalım, bence senin belini kırmadı. Sana atıldığı sanılan gol, aslında off-side düdüğü çalındıktan sonra atılı. Bu nedenle belki şimdilik geçerli sayıldı. Ancak hakem ‘VAR’a gitti. Bu gol iptal olacak. Ama bu golü atan da sanırım ilerleyen zaman dilimi içerisinde belasını bulacak. Türkiye ile bağlantılarının iyi olması nedeniyle sana Maliye - Ekonomi Bakanlığı sözünü verenler, sanırım söz verilmeden önce onların esiri olduğunu esiri ancak ağızdan çıktıktan sonra sözün esiri olduklarını unuttu. Ayşaba, Sunat’a bu golü atanların ne kazandıklarını bilmiyorum. Ancak kaybettikleri şey karşısında, umarım kazandıkları her neyse değmiştir dedi. Sn. Atun, bizim Hacı amca ise verdiği umudu geri alan, aldığı ahı da güle güle kullansın diyor.

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Sn. Önder Sennaroğlu, kabinenin açıklanmasından sonra Hasibe Teyze bile bu kadarı olmaz dedi. Düne kadar, Çavuşluk yapmak yeteneği bile olmadığı için tenzili rütbe yapılarak ‘Onbaşı’ yapılanların, Albaylığa terfi ettirilmesi, sanırım sizin gibi eski ‘Generallere’ yapılan en büyük haksızlık ve saygısızlıktır yorumları yapılıyor. Birisine düşmemesi için destek olduğunuz bir tarafa, bu desteği gusbo, kürek ile yıkmaya çalışanlara verilen ödül sanırım kadirşinaslık ile bağdaşmaz. Sn. Sennaroğlu, birilerine şirin gözükmek için 7 takla atan yağlama ve graso ustaları sürekli ben farklıyım diyor. Da ben bunu anlamıyorum. Yahu bunların farkı ne? Yoksa bunları babaları mı doğurdu diye düşünmeden edemiyorum.

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Sn. Umut Öksüz, ideallerine sahip, Kıbrıs genci olarak üyesi olduğunuz Halkın Partisi'nin umut ettiğiniz ideallerinden uzaklaştığını gördüğünüzden dolayı, partinizden istifa ettiğinizi açıkladınız. Ayrıca Halkın Partisi adına bulunuğunuz Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğinizi de dün itibari ile bağımsız olarak sürdüreceğinizi belirttiniz. Tabi bu arada sizin ile birlikte, HP Parti Meclis üyesi Melih Özhakkı’da istifa ettiğini açıkladı. Sevgili Umut, ideallerine bağlı bir genç olarak Noktayı, cümlenin sonunda değil. Tereddüt ettiğin yerde koymuş olman, bu ülke gençliği ile ilgili ‘Umudum’ kalmadı diyenlere kapak oldu. Ve tabi ki bunun bonusu da inandığın doğruların hala değişmemesine karşın, inandığın insanların değişmesi ve senin de bunlara taviz vermemen oldu.

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Sn. Vedat Yorucu, Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu Başkan Yardımcısı olarak yaptığınız açıklamada, UBP-HP koalisyonunun kurulması durumunda bile başlangıçta hiçte iç açıcı bir durumda olmayan ekonomide sıkıntının devam edeceğini belirttiniz. Bu sıkıntının da, ekonomik kadroların sağlam kurulması suretiyle aşılabileceğini dile getirdiniz. Ayrıca, ek mesailer, teşvikler, kurumlara aktarılan transfer ödemeleri de gözden geçirilmesi gerektiğini ve elektrikte 3’lü tarife rezaletine son verilip telefon görüşmelerinin ucuzlatılması gerektiğini söylediniz. Sn. Yorucu, doğru bir noktaya parmak bastınız. Ancak, Hasibe Teyze, üçte biri doktor olan kabinenin, daha başlamadan hasta olduğu görüntüsü yansıtırken, ekonomiye ilaç olacak teknik kadronun, hastayı nasıl böylesi bir durumda iyileştireceğini soruyor.

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Sn. Mehmet Kermeoğlu bir kasap olarak, yaşanan ekonomik sıkıntı ve pahalılık nedeniyle siz kasapların, satış yapamayacak klaygısı ile sabahleyin yataktan kalktığınızı dile getirdiniz. Ülkede yaşanan pahalılık nedeniyle büyük zamların peşi sıra geldiğini ve en ağır darbeyi de kasapların aldığını belirttiniz. Vatandaşın, eti artık kiloyla değil gram ya da parasının yettiği kadar aldığını, Köylerde hayvancılık yapan insanların içinde bulunduğu durumun çok daha kötü olduğunu dile getirirken, müşterilerin fiyatları görünce geri gittiğini söylediniz. Sn. Kermeoğlu, hadım olan bir kişiden, nasıl ki, yarım düzüne çocuk beklendiği gibi sorun çözme engelli siyasilerden de ekonomiyi şaha kaldırmalarını ve vatandaşın yaşam kalitesini üst seviyelere taşımalarını beklemek sanırım abesle iştigal etmektir. Necibe Teyze, büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Bizim buralarda, güneş batarken, gölgeleri büyüyen, ancak cisimleri küçülen çok emir eri vardır diyor.

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Sn. Evrim Zafer, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Katakulli hükümeti eve, Milli hükümet göreve diyorsun. Da Hacı amca, bugüne kadar halk olarak biz çok az Milli Hükümet gördük. Gelen hükümetlerin çoğu ‘Lilli’ aşağı indirenlerde ‘Sipali ‘ ve kotor hükümeti oldu. Şimdi yeşil altlı mum ile arasak bile Lilli’den devşirme ‘Milli ‘ hükümeti nerede bulacağız diyor.

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Sn. Toparlanıyoruz Hareketi mensupları, filiz attıktan sonra aranızdan yetişen yabani otlar sonrasında söyledikleriniz ile yaptıklarınızın ters orantılı olduğu öne sürülüyor. Partizanlığa, yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı mücadele edeceği iddiasıyla sahneye çıkan bir partinin liderinin, en hafif tabiriyle, şu an içinde bulunduğumuz durumun sorumluluğunu çok büyük ölçüde taşıyan bir parti için söyledikleri, yazıp çizdikleri hafızalarda tazeliğini korumaktadır deniyor. Çarşıdan tuz almaya yollanan Keloğlan’ın, saraydan kız aldığı masalları dinleyerek büyüyen bir ırkın fertleri olarak, geldiğimiz bu duruma da şaşırmamamız gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

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Sn. Esat Varoglu, paylaşımınızda, Sayın Tatar göreve pot kırmakla başladı. Bu daha başlangıçtır. Daha çok potlar göreceğiz. Ayar çekecekmiş Sayın Cumhurbaşkanına. Peh peh. Kıbrıs konusunda yetkili hükümet değildir. Halkın büyük çoğunluğu ile seçilen Cumhurbaşkanıdır. Bunları bir kenara not edelim. İkinci pot Sayın Özersay'dan geldi. "Tatar böyle bişey demedi" buyurarak Sayın Tatar'ı savunmaya geçti. Avukat olduğunu bilmiyordum doğrusu. Sana mı düştü söylenen bir sözü inkar edip savunmaya geçmek dediniz. Esat abi, bozacının çırağı şıracı olursa sanırım bundan daha iyisini bulmak imkânsız olur. Adil amca, yeni görevlerin, bazılarına akıl fikir getirmesini dilerim, demek istediğim birkaç insan var Sebastian diyor.